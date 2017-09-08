У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать?

Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьёв за словом в карман не лезет, часто говорит прямо, и оценка игры бело-голубых от него – тоже справедлива: «Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры». Муравьёв не придирается – «Динамо» попался простой календарь для постепенной обкатки и лёгкого входа в сезон, а все топ-команды, кроме «Спартака», остались новичку Премьер-Лиги на осень. Но выхлоп невелик – всего 8 очков, 11-е место в таблице и очень туманное будущее как команды, так и тренерского штаба. Причин быть недовольным игрой «Динамо» достаточно: даже из нынешнего состава можно выжать гораздо больше.
Необъяснимые решения Калитвинцева по составу
Юрий Калитвинцев не раз говорил, что отталкивается от соперника при выборе состава на матч, однако логику тренера «Динамо» сложно понять. В Ростове-на-Дону «Динамо» играло посреди недели, и Калитвинцев сделал лишь одну замену, а после матча аргументировал это так: «У нас игры через два дня на третий, поэтому решили не делать замены».
Если бы «Динамо» сильно освежило состав перед матчем с «Ростовом», слова Калитвинцева были бы понятны. Мид-уик – самое подходящее время для ротации: обычно игрокам, сыгравшим в выходной, даётся передышка, либо же посреди недели выходят те, кто отдыхал в предыдущем матче. Но теперь открываем составы на матчи с «Амкаром», в субботу, и «Ростовом», в среду. Повторяются те же 10 игроков в старте, начинавшие игру с «Амкаром», замена лишь одна – Катрич выходит вместо Ионова. И да, единственным, кого в Ростове заменил Калитвинцев, был Катрич.
Столь же тяжело найти логику и в других решениях тренерского штаба по составу. Пожалуй, главная претензия – недостаточное игровое время для Морозова и Вандерсона. Взять Вандерсона за бесценок – одна из лучших краж лета в Премьер-Лиге, и когда бразилец на поле, он усердно это доказывает. По продвинутой пасовой статистике, Packing, Вандерсон среди лучших игроков РФПЛ. Своими передачами он отрезает в среднем 10 защитников за 90 минут – чаще из атакующих футболистов в лиге удаётся только Перейре и Ману Фернандешу, – и отрезает 81,5 соперников за 90 минут на приёме передач из глубины. Оба показателя – 5-е в Премьер-Лиге, по обоим другие игроки «Динамо» далеко от топа. Но Вандерсон не играет.
Григорий Морозов, несмотря на недостаточно сильную игру в защите, тоже нужен «Динамо» – с ним на поле значительно улучшается контроль мяча. Без Морозова бело-голубые делают 500,5 передач в среднем за игру, с ним – 598,5. Секрет прост: получая мяч, Морозов стремится не пульнуть его куда попало, а пасует в центр. Против «Амкара» Григорий регулярно снабжал мячами Вандерсона и Панченко из глубины, без Морозова же фланги исполняют традиционную роль «прошёл – подал». Силу Морозова как потенциального глубинного плеймейкера можно раскрыть, но тренерский штаб не понимает, как именно.
Слабая позиционная игра при навесах
Летом «Динамо» потратилось на рынке лишь на Тони Шуньича, и для новичка Премьер-Лиги он казался сильным подписанием, однако пока сыгранностью в защите бело-голубых не пахнет. Калитвинцев решил разбить пару Шуньич – Хольмен, начинавшую чемпионат, где оба защитника выдёргивались высоко встречать атаки соперника и обеспечивали прессинг после потери мяча (правда, Хольмена временами убирали с дороги силой – в плане мышечной массы швед действительно слабоват). Вопросы к ним могли возникнуть из-за действий при фланговых подачах, но защитники — не главные, кто в этом виноват.
В стартовом туре тезис доказывал «Спартак». Красно-белые открыли счёт, когда Промес в воздухе продавил низкорослого Сергея Терехова. Здесь важно отметить, что во-первых, Терехов был мишенью при подачах даже в ФНЛ, пусть и чаще при стандартах – но проблема тянется уже очень давно. А во-вторых, «Спартак» создавал подобные ситуации и до гола. На скриншоте ниже – момент, где головой с убойной позиции пробьёт Луис Адриано.
Что здесь важно:
1. Хольмен при подаче ориентируется на мяч, ему за спину забегает Зе Луиш. Недостаток позиционного чутья Хольмена бросается в глаза именно при навесах – такие моменты не единичны.
2. Шуньич, изначально перекрывающий Луиса Адриано, вынужден лететь на Зе Луиша, пытаясь предотвратить потенциальный удар африканца головой.
3. Адриано остаётся против Терехова и имеет преимущество не только в мощи, но и в позиции: крайний защитник «Динамо» смотрит футбол из-за спины бразильца.
Можно было бы списать ситуацию на единичный случай или грамотную работу «Спартака» в чужой штрафной, но подобная история повторяется из матча в матч. Вот игра с «Амкаром»: Хольмен снова отдыхает в первом ряду с поп-корном, Шуньич вынужден работать за него по Костюкову, а на дальней штанге Терехова и Ташаева продавливает Милькович.
Вот матч с «Уфой». В конце первого тайма Хольмен ошибается на подстраховке и стелет ковровую дорожку для Азамата Засеева – дальше даже корявый пас на дальнюю штангу приводит к голу. В конце второго тайма оба центральных защитника играют по соперникам, но опасное включение Пауревича на дальней штанге внезапно контролирует Зотов.
В идеале при таких моментах страховать должен такой же мощный игрок – тот же Сов. Однако система опеки в «Динамо» не выстроена, и практически каждая команда больно бьёт по слабостям бело-голубых (кроме «Краснодара», чья игровая философия не предусматривает навесы). С «Зенитом» придётся очень сложно: у сине-бело-голубых есть Кокорин и Дриусси, грамотно ищущие пустые пространства и способные замыкать подачи в штрафную именно на чтении игры, а также высокий и умеющий продавить Ерохин.
Слабая позиционная игра крайних защитников
Это касается каждого – Терехова, Козлова, Морозова, Цаллагова. При полезности в атаке каждый из них допускает много позиционных ошибок, и абсолютно точно здесь тоже стоит искать связь не с классом защитников, а опять же с установкой тренерского штаба. Калитвинцев уверен, что крайние защитники должны оборонять полуфланги от наскоков атакующих игроков соперника и поджимать их в момент приёма мяча. Вот пример из Грозного: Лео Жаба опускается в глубину для приёма, Алексей Козлов следует за ним. Ионов застревает в полупозиции, а Милад Мохаммади открывается именно в ту зону, которую должны контролировать фланговые игроки. Дальше всё проще пустого чая на завтрак: прострел – гол.
Почему я уверен, что именно тренерский штаб просит крайних защитников так дёргаться? Да просто защитники действуют так не единожды за матч. Сергей Терехов постоянно уходит в центр на случай потери мяча, но если левый защитник ошибается сам, на ворота «Динамо» летит контратака через его фланг (так случалось в матче с «Анжи»). Григорий Морозов и Сергей Терехов вжимались в центр в матче с экспериментальной сборной России – в итоге момент, где Морозов свалился в середину, привёл к голевому прострелу Рауша. Да, возвращаясь к предыдущему тактическому замечанию: посмотрите на то, как располагаются центральные защитники и кто именно держит перед голевым прострелом Антона Заболотного.
«Динамо» уязвимо к перегрузам зон. «Динамо» уязвимо к ситуациям 2v1 на фланге или полуфланге, которые идеально создавал «Спартак» в первом тайме дерби. И здесь кроется сразу две проблемы. Первая – в тренере: видя, что узкая защитная линия не работает, сильный специалист перестроил бы игру команды, чтобы она была менее уязвимой при обороне.
Вторая – в игроках. Такая концепция игры подразумевает, что вингер будет садиться глубоко в оборону, становиться пятым или даже шестым в защитной линии, страхуя крайнего защитника. При такой системе игры все вертикальные линии поля становятся блокированными (чтобы было понятно – картинка ниже). Однако из крайних полузащитников «Динамо» сильными защитными навыками обладают лишь Ташаев, Темников и Соснин, учитывая, что против «Урала» его ставили как раз на край. С пониманием своей роли проблема была у Ионова, теперь она есть у Катрича.
Системные ошибки в центре поля
«Динамо» попало с контрактом для Самба Сова, что стало очевидно ещё в стартовом туре. «Спартак», взвинчивая темп и доказывая неготовность команды к прессингу, легко взламывал середину бело-голубых весь первый тайм, а Фернандо получал удивительно много свободы. Александр Зотов часто проигрывал бразильцу единоборства, а Александр Сапета, чьей задачей было страховать Зотова, раз за разом дежурил на фланге, закрывая зоны, оставленные крайними защитниками – центр в результате проседал раз за разом.
Отчасти Сов смог исправить печальную картину в опорной зоне. Из динамовцев, проведших больше половины возможного игрового времени, Сов – лучший полузащитник команды по Packing/90min: своими передачами малиец отрезает 47,2 соперников за матч. Вдобавок Самба силён в силовом дриблинге, продвижении мяча за счёт своей мощи.
Проблема – в системных позиционных ошибках команды. Прессингуя, «Динамо» выстраивается как 4-1-4-1: Сов становится страхующим, а Зотов вместе с Панченко поджимает центральную зону. При этом разрывы между четвёркой защиты, Совом и четвёркой прессингующих громадны – соперник с движением, как у «Краснодара», легко найдёт пространство между линиями, чем и занимались Классон с Перейрой.
Важны ещё и качества игроков. Сов, хотя «Динамо» и попало с ним в «яблочко», временами сильно передерживает мяч и разворачивается под прессингом – иногда это влечёт за собой потери и опасные контратаки на ворота москвичей. Зотов же – довольно сахарный в плане отбора и игры без мяча полузащитник, с проблемами в жёсткости. Часто при игре без мяча Самба Сову приходится разрушать в одиночку.
Удары и некомандность Панченко
За летний отрезок сезона я так много писал о бесполезности дальних ударов Кирилла Панченко, что открыто троллить меня начали даже коллеги, пишущие о «Динамо». При этом важно понимать, что Панченко – не настолько прямолинейный игрок, каким он кажется после моей очередной пятиабзацки ненависти. У него есть понимание, куда открываться и как, есть неплохое чувство паса. Однако в «Динамо» из Панченко делают дальнобойную машину, а потом в полном клубном составе говорят, что Кирилл поступает правильно, что много бьёт. И вообще, «количество переходит в качество» (это прямая цитата Калитвинцева).
Количество переходит в качество, но когда удары подготовлены, наносятся по центру ворот, с более-менее приемлемой дистанции. Гол «Спартаку», когда Бечирай откатил мяч под удар Панченко, других вариантов продолжения атаки не было, а остальные условия были выполнены – идеальное объяснение того, как делать надо.
Здесь, при забегании, выдвинутых навстречу защитниках – пример, как делать НЕ надо.
И таких примеров за старт сезона набралось достаточно: Панченко бил с острющего угла, с 40 метров при двух вариантах паса вразрез, с самых невозможных позиций… Всего набралось 36 ударов только из-за штрафной. Сакральный смысл такого использования ведущего игрока необъясним – Панченко будто специально обаранивают, делают его максимально примитивным в принятии решений. Ничего хорошего из этого не выйдет.
При этом к самому Кириллу Панченко тоже есть вопросы – иногда в ситуациях, где можно развить потенциально голевую атаку, он делает совершенно необъяснимые вещи, не поддающиеся разумному объяснению. В номинации «Лучший способ загубить атаку» Панченко в нынешнем сезоне сделал всех: в середине второго тайма матча с «Уфой» Кирилл попал под жёсткий подкат Ивана Облякова, побежал дальше с мячом и… дважды на ходу показал Облякову, что вот-вот с ним разберётся (на скриншоте из трансляции это заметно). В момент, когда «Динамо» проигрывает 0:1. Когда разгоняется контратака. Когда свободен центр. Выпустив пар, Панченко остановится с мячом и отдаст пас поперёк.
Стандарты
«Динамо» – худшая команда Премьер-Лиги по исполнению стандартов. Если не считать пенальти, «Динамо» не забило со стандартов ни одного мяча, как и «СКА-Хабаровск», но у москвичей было банально больше попыток: если СКА подал 25 угловых за стартовый отрезок сезона, то «Динамо» – 36. (Взять отдельно опасные штрафные не получится – нет статистической базы.)
Здесь есть две закономерности. Первая: «Динамо» любит разыгрывать угловые – коротким пасом были разыграны 9 из 36 (25%), – но часто это очень читаемый розыгрыш. Пас от флажка идёт под подачу, под которую соперник успевает подстроиться. Лишь одна попытка разыграть мяч получилась интересной, и даже её удалось прочитать.
Вторая закономерность: «Динамо» не хватает штатного исполнителя стандартов. Главный по угловым, Алексей Ионов, был отпущен в Ростов-на-Дону, а из оставшихся игроков корнеры исполнять готовы разве что Катрич и Панченко, чья работа в штрафной была бы полезнее. Даже у Ионова угловые не удавались – отсюда подачи, не перебивающие ближнего игрока (3), навесы в руки вратарю и предсказуемые розыгрыши.
Уже давно научно доказано, что вероятность гола после подачи с угла поля не превышает 2%, но «Динамо» пока тяжело даётся выжать даже такой мизерный процент.
Как можно сделать игру «Динамо» лучше?
Было бы странно только песочить «Динамо», занимаясь абсолютным нигилизмом. Нынешний подбор игроков в команде можно организовать и выстроить тактически. Есть два варианта, которые при отработке тактики сделают «Динамо» лучше:
1. Схема 3-4-2-1. Современное лекарство на все случаи, идеально подходящее «Динамо» по нескольким параметрам. Во-первых, будет сформирована сильная атакующая тройка: Бечирай будет цепляться за мячи, как типичный таргетмен в такой схеме, а Панченко и Вандерсон – ловить скидки черногорца, забегать в полуфланги. Сейчас они практически не играют вместе, хотя способны приносить пользу вдвоём, но с форвардом таранного типа рядом. Во-вторых, найдётся место в составе Морозову. Защитник с сильным первым пасом, часто сваливающийся в центр при четвёрке сзади, способен заиграть крайним центральным в схеме 3-Х-Х и раскрыть лучшие качества: пример Сесара Аспиликуэты в помощь.
Схема может помочь раскрыть игроков с новой стороны. Например, я убеждён, что Александр Ташаев смог бы стать в такой схеме сильным левым латералем. Любовь Ташаева тащить мяч в обводке была видна ещё при Андрее Кобелеве, теперь заметна и оборонительная грамотность – Ташаев часто страхует Терехова при обороне, становясь пятым в линии. В схеме 3-4-2-1 от Александра будет требоваться то же самое.
Плюс не стоит забывать и про тенденции современного футбола. Самые уязвимые зоны при обороне для любого соперника – полуфланги, и такая схема позволяет Панченко и Вандерсону, самым опасным игрокам команды, орудовать в самых опасных зонах. Вдобавок высоко могут подниматься оба латераля (тем более что и Терехов, и Темников, и возможный Ташаев – игроки, любящие атаковать), и тогда «Динамо» способно перестраиваться при атаке на сампаольские 2-3-5. Коктейль, который может родить взрыв.
2. 4-4-2 с Панченко и Вандерсоном впереди. Если тренерский штаб не готов идти на глобальные эксперименты, то стоит провернуть хотя бы локальный. Лучший матч сезона «Динамо» сыграло против «Амкара», где Панченко и Вандерсон здорово действовали в связке. Оба игрока динамичны, умеют искать пространство между линиями и при правильной установке неплохо взаимодействуют со вторым форвардом. Использование Панченко и Вандерсона вместе с «Амкаром» было наверняка рассчитано на попытку «размотать» соперника игрой низом, и у нападающих это получалось – на двоих они выдали несколько симпатичных комбинаций. Со стеночками, с забеганиями, как надо.
«Динамо» забирает у «Зенита» ненужного в Санкт-Петербурге игрока, но можно адаптировать к своим условиям и стиль игры «Зенита». И Панченко, и Вандерсон обладают чувством свободных зон, и за длинные передачи низом от центральной линии к чужой штрафной оба будут регулярно цепляться. Дальше можно докручивать атакующие взаимодействия – например, доводя до подачи, использовать в штрафной мощь Самба Сова.
В любом случае это будет план, который сделает «Динамо» лучше. Сейчас такого плана у тренерского штаба бело-голубых не видно.
В материале использованы данные Whoscored.com, Instat и паблика «Пыльный чердак».
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