У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать?

Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьёв за словом в карман не лезет, часто говорит прямо, и оценка игры бело-голубых от него – тоже справедлива: «Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры». Муравьёв не придирается – «Динамо» попался простой календарь для постепенной обкатки и лёгкого входа в сезон, а все топ-команды, кроме «Спартака», остались новичку Премьер-Лиги на осень. Но выхлоп невелик – всего 8 очков, 11-е место в таблице и очень туманное будущее как команды, так и тренерского штаба. Причин быть недовольным игрой «Динамо» достаточно: даже из нынешнего состава можно выжать гораздо больше.

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Необъяснимые решения Калитвинцева по составу

Юрий Калитвинцев не раз говорил, что отталкивается от соперника при выборе состава на матч, однако логику тренера «Динамо» сложно понять. В Ростове-на-Дону «Динамо» играло посреди недели, и Калитвинцев сделал лишь одну замену, а после матча аргументировал это так: «У нас игры через два дня на третий, поэтому решили не делать замены».

Если бы «Динамо» сильно освежило состав перед матчем с «Ростовом», слова Калитвинцева были бы понятны. Мид-уик – самое подходящее время для ротации: обычно игрокам, сыгравшим в выходной, даётся передышка, либо же посреди недели выходят те, кто отдыхал в предыдущем матче. Но теперь открываем составы на матчи с «Амкаром», в субботу, и «Ростовом», в среду. Повторяются те же 10 игроков в старте, начинавшие игру с «Амкаром», замена лишь одна – Катрич выходит вместо Ионова. И да, единственным, кого в Ростове заменил Калитвинцев, был Катрич.

Столь же тяжело найти логику и в других решениях тренерского штаба по составу. Пожалуй, главная претензия – недостаточное игровое время для Морозова и Вандерсона. Взять Вандерсона за бесценок – одна из лучших краж лета в Премьер-Лиге, и когда бразилец на поле, он усердно это доказывает. По продвинутой пасовой статистике, Packing, Вандерсон среди лучших игроков РФПЛ. Своими передачами он отрезает в среднем 10 защитников за 90 минут – чаще из атакующих футболистов в лиге удаётся только Перейре и Ману Фернандешу, – и отрезает 81,5 соперников за 90 минут на приёме передач из глубины. Оба показателя – 5-е в Премьер-Лиге, по обоим другие игроки «Динамо» далеко от топа. Но Вандерсон не играет.

Григорий Морозов, несмотря на недостаточно сильную игру в защите, тоже нужен «Динамо» – с ним на поле значительно улучшается контроль мяча. Без Морозова бело-голубые делают 500,5 передач в среднем за игру, с ним – 598,5. Секрет прост: получая мяч, Морозов стремится не пульнуть его куда попало, а пасует в центр. Против «Амкара» Григорий регулярно снабжал мячами Вандерсона и Панченко из глубины, без Морозова же фланги исполняют традиционную роль «прошёл – подал». Силу Морозова как потенциального глубинного плеймейкера можно раскрыть, но тренерский штаб не понимает, как именно.

Слабая позиционная игра при навесах

Летом «Динамо» потратилось на рынке лишь на Тони Шуньича, и для новичка Премьер-Лиги он казался сильным подписанием, однако пока сыгранностью в защите бело-голубых не пахнет. Калитвинцев решил разбить пару Шуньич – Хольмен, начинавшую чемпионат, где оба защитника выдёргивались высоко встречать атаки соперника и обеспечивали прессинг после потери мяча (правда, Хольмена временами убирали с дороги силой – в плане мышечной массы швед действительно слабоват). Вопросы к ним могли возникнуть из-за действий при фланговых подачах, но защитники — не главные, кто в этом виноват.

В стартовом туре тезис доказывал «Спартак». Красно-белые открыли счёт, когда Промес в воздухе продавил низкорослого Сергея Терехова. Здесь важно отметить, что во-первых, Терехов был мишенью при подачах даже в ФНЛ, пусть и чаще при стандартах – но проблема тянется уже очень давно. А во-вторых, «Спартак» создавал подобные ситуации и до гола. На скриншоте ниже – момент, где головой с убойной позиции пробьёт Луис Адриано.

Что здесь важно:

1. Хольмен при подаче ориентируется на мяч, ему за спину забегает Зе Луиш. Недостаток позиционного чутья Хольмена бросается в глаза именно при навесах – такие моменты не единичны.

2. Шуньич, изначально перекрывающий Луиса Адриано, вынужден лететь на Зе Луиша, пытаясь предотвратить потенциальный удар африканца головой.

3. Адриано остаётся против Терехова и имеет преимущество не только в мощи, но и в позиции: крайний защитник «Динамо» смотрит футбол из-за спины бразильца.

Можно было бы списать ситуацию на единичный случай или грамотную работу «Спартака» в чужой штрафной, но подобная история повторяется из матча в матч. Вот игра с «Амкаром»: Хольмен снова отдыхает в первом ряду с поп-корном, Шуньич вынужден работать за него по Костюкову, а на дальней штанге Терехова и Ташаева продавливает Милькович.

Вот матч с «Уфой». В конце первого тайма Хольмен ошибается на подстраховке и стелет ковровую дорожку для Азамата Засеева – дальше даже корявый пас на дальнюю штангу приводит к голу. В конце второго тайма оба центральных защитника играют по соперникам, но опасное включение Пауревича на дальней штанге внезапно контролирует Зотов.

В идеале при таких моментах страховать должен такой же мощный игрок – тот же Сов. Однако система опеки в «Динамо» не выстроена, и практически каждая команда больно бьёт по слабостям бело-голубых (кроме «Краснодара», чья игровая философия не предусматривает навесы). С «Зенитом» придётся очень сложно: у сине-бело-голубых есть Кокорин и Дриусси, грамотно ищущие пустые пространства и способные замыкать подачи в штрафную именно на чтении игры, а также высокий и умеющий продавить Ерохин.

Слабая позиционная игра крайних защитников

Это касается каждого – Терехова, Козлова, Морозова, Цаллагова. При полезности в атаке каждый из них допускает много позиционных ошибок, и абсолютно точно здесь тоже стоит искать связь не с классом защитников, а опять же с установкой тренерского штаба. Калитвинцев уверен, что крайние защитники должны оборонять полуфланги от наскоков атакующих игроков соперника и поджимать их в момент приёма мяча. Вот пример из Грозного: Лео Жаба опускается в глубину для приёма, Алексей Козлов следует за ним. Ионов застревает в полупозиции, а Милад Мохаммади открывается именно в ту зону, которую должны контролировать фланговые игроки. Дальше всё проще пустого чая на завтрак: прострел – гол.

Почему я уверен, что именно тренерский штаб просит крайних защитников так дёргаться? Да просто защитники действуют так не единожды за матч. Сергей Терехов постоянно уходит в центр на случай потери мяча, но если левый защитник ошибается сам, на ворота «Динамо» летит контратака через его фланг (так случалось в матче с «Анжи»). Григорий Морозов и Сергей Терехов вжимались в центр в матче с экспериментальной сборной России – в итоге момент, где Морозов свалился в середину, привёл к голевому прострелу Рауша. Да, возвращаясь к предыдущему тактическому замечанию: посмотрите на то, как располагаются центральные защитники и кто именно держит перед голевым прострелом Антона Заболотного.

«Динамо» уязвимо к перегрузам зон. «Динамо» уязвимо к ситуациям 2v1 на фланге или полуфланге, которые идеально создавал «Спартак» в первом тайме дерби. И здесь кроется сразу две проблемы. Первая – в тренере: видя, что узкая защитная линия не работает, сильный специалист перестроил бы игру команды, чтобы она была менее уязвимой при обороне.

Вторая – в игроках. Такая концепция игры подразумевает, что вингер будет садиться глубоко в оборону, становиться пятым или даже шестым в защитной линии, страхуя крайнего защитника. При такой системе игры все вертикальные линии поля становятся блокированными (чтобы было понятно – картинка ниже). Однако из крайних полузащитников «Динамо» сильными защитными навыками обладают лишь Ташаев, Темников и Соснин, учитывая, что против «Урала» его ставили как раз на край. С пониманием своей роли проблема была у Ионова, теперь она есть у Катрича.

Системные ошибки в центре поля

«Динамо» попало с контрактом для Самба Сова, что стало очевидно ещё в стартовом туре. «Спартак», взвинчивая темп и доказывая неготовность команды к прессингу, легко взламывал середину бело-голубых весь первый тайм, а Фернандо получал удивительно много свободы. Александр Зотов часто проигрывал бразильцу единоборства, а Александр Сапета, чьей задачей было страховать Зотова, раз за разом дежурил на фланге, закрывая зоны, оставленные крайними защитниками – центр в результате проседал раз за разом.

Отчасти Сов смог исправить печальную картину в опорной зоне. Из динамовцев, проведших больше половины возможного игрового времени, Сов – лучший полузащитник команды по Packing/90min: своими передачами малиец отрезает 47,2 соперников за матч. Вдобавок Самба силён в силовом дриблинге, продвижении мяча за счёт своей мощи.

Проблема – в системных позиционных ошибках команды. Прессингуя, «Динамо» выстраивается как 4-1-4-1: Сов становится страхующим, а Зотов вместе с Панченко поджимает центральную зону. При этом разрывы между четвёркой защиты, Совом и четвёркой прессингующих громадны – соперник с движением, как у «Краснодара», легко найдёт пространство между линиями, чем и занимались Классон с Перейрой.

Важны ещё и качества игроков. Сов, хотя «Динамо» и попало с ним в «яблочко», временами сильно передерживает мяч и разворачивается под прессингом – иногда это влечёт за собой потери и опасные контратаки на ворота москвичей. Зотов же – довольно сахарный в плане отбора и игры без мяча полузащитник, с проблемами в жёсткости. Часто при игре без мяча Самба Сову приходится разрушать в одиночку.

Удары и некомандность Панченко

За летний отрезок сезона я так много писал о бесполезности дальних ударов Кирилла Панченко, что открыто троллить меня начали даже коллеги, пишущие о «Динамо». При этом важно понимать, что Панченко – не настолько прямолинейный игрок, каким он кажется после моей очередной пятиабзацки ненависти. У него есть понимание, куда открываться и как, есть неплохое чувство паса. Однако в «Динамо» из Панченко делают дальнобойную машину, а потом в полном клубном составе говорят, что Кирилл поступает правильно, что много бьёт. И вообще, «количество переходит в качество» (это прямая цитата Калитвинцева).

Количество переходит в качество, но когда удары подготовлены, наносятся по центру ворот, с более-менее приемлемой дистанции. Гол «Спартаку», когда Бечирай откатил мяч под удар Панченко, других вариантов продолжения атаки не было, а остальные условия были выполнены – идеальное объяснение того, как делать надо.

Здесь, при забегании, выдвинутых навстречу защитниках – пример, как делать НЕ надо.

И таких примеров за старт сезона набралось достаточно: Панченко бил с острющего угла, с 40 метров при двух вариантах паса вразрез, с самых невозможных позиций… Всего набралось 36 ударов только из-за штрафной. Сакральный смысл такого использования ведущего игрока необъясним – Панченко будто специально обаранивают, делают его максимально примитивным в принятии решений. Ничего хорошего из этого не выйдет.

При этом к самому Кириллу Панченко тоже есть вопросы – иногда в ситуациях, где можно развить потенциально голевую атаку, он делает совершенно необъяснимые вещи, не поддающиеся разумному объяснению. В номинации «Лучший способ загубить атаку» Панченко в нынешнем сезоне сделал всех: в середине второго тайма матча с «Уфой» Кирилл попал под жёсткий подкат Ивана Облякова, побежал дальше с мячом и… дважды на ходу показал Облякову, что вот-вот с ним разберётся (на скриншоте из трансляции это заметно). В момент, когда «Динамо» проигрывает 0:1. Когда разгоняется контратака. Когда свободен центр. Выпустив пар, Панченко остановится с мячом и отдаст пас поперёк.

Стандарты

«Динамо» – худшая команда Премьер-Лиги по исполнению стандартов. Если не считать пенальти, «Динамо» не забило со стандартов ни одного мяча, как и «СКА-Хабаровск», но у москвичей было банально больше попыток: если СКА подал 25 угловых за стартовый отрезок сезона, то «Динамо» – 36. (Взять отдельно опасные штрафные не получится – нет статистической базы.)

Здесь есть две закономерности. Первая: «Динамо» любит разыгрывать угловые – коротким пасом были разыграны 9 из 36 (25%), – но часто это очень читаемый розыгрыш. Пас от флажка идёт под подачу, под которую соперник успевает подстроиться. Лишь одна попытка разыграть мяч получилась интересной, и даже её удалось прочитать.

Вторая закономерность: «Динамо» не хватает штатного исполнителя стандартов. Главный по угловым, Алексей Ионов, был отпущен в Ростов-на-Дону, а из оставшихся игроков корнеры исполнять готовы разве что Катрич и Панченко, чья работа в штрафной была бы полезнее. Даже у Ионова угловые не удавались – отсюда подачи, не перебивающие ближнего игрока (3), навесы в руки вратарю и предсказуемые розыгрыши.

Уже давно научно доказано, что вероятность гола после подачи с угла поля не превышает 2%, но «Динамо» пока тяжело даётся выжать даже такой мизерный процент.

Как можно сделать игру «Динамо» лучше?

Было бы странно только песочить «Динамо», занимаясь абсолютным нигилизмом. Нынешний подбор игроков в команде можно организовать и выстроить тактически. Есть два варианта, которые при отработке тактики сделают «Динамо» лучше:

1. Схема 3-4-2-1. Современное лекарство на все случаи, идеально подходящее «Динамо» по нескольким параметрам. Во-первых, будет сформирована сильная атакующая тройка: Бечирай будет цепляться за мячи, как типичный таргетмен в такой схеме, а Панченко и Вандерсон – ловить скидки черногорца, забегать в полуфланги. Сейчас они практически не играют вместе, хотя способны приносить пользу вдвоём, но с форвардом таранного типа рядом. Во-вторых, найдётся место в составе Морозову. Защитник с сильным первым пасом, часто сваливающийся в центр при четвёрке сзади, способен заиграть крайним центральным в схеме 3-Х-Х и раскрыть лучшие качества: пример Сесара Аспиликуэты в помощь.

Схема может помочь раскрыть игроков с новой стороны. Например, я убеждён, что Александр Ташаев смог бы стать в такой схеме сильным левым латералем. Любовь Ташаева тащить мяч в обводке была видна ещё при Андрее Кобелеве, теперь заметна и оборонительная грамотность – Ташаев часто страхует Терехова при обороне, становясь пятым в линии. В схеме 3-4-2-1 от Александра будет требоваться то же самое.

Плюс не стоит забывать и про тенденции современного футбола. Самые уязвимые зоны при обороне для любого соперника – полуфланги, и такая схема позволяет Панченко и Вандерсону, самым опасным игрокам команды, орудовать в самых опасных зонах. Вдобавок высоко могут подниматься оба латераля (тем более что и Терехов, и Темников, и возможный Ташаев – игроки, любящие атаковать), и тогда «Динамо» способно перестраиваться при атаке на сампаольские 2-3-5. Коктейль, который может родить взрыв.

2. 4-4-2 с Панченко и Вандерсоном впереди. Если тренерский штаб не готов идти на глобальные эксперименты, то стоит провернуть хотя бы локальный. Лучший матч сезона «Динамо» сыграло против «Амкара», где Панченко и Вандерсон здорово действовали в связке. Оба игрока динамичны, умеют искать пространство между линиями и при правильной установке неплохо взаимодействуют со вторым форвардом. Использование Панченко и Вандерсона вместе с «Амкаром» было наверняка рассчитано на попытку «размотать» соперника игрой низом, и у нападающих это получалось – на двоих они выдали несколько симпатичных комбинаций. Со стеночками, с забеганиями, как надо.

«Динамо» забирает у «Зенита» ненужного в Санкт-Петербурге игрока, но можно адаптировать к своим условиям и стиль игры «Зенита». И Панченко, и Вандерсон обладают чувством свободных зон, и за длинные передачи низом от центральной линии к чужой штрафной оба будут регулярно цепляться. Дальше можно докручивать атакующие взаимодействия – например, доводя до подачи, использовать в штрафной мощь Самба Сова.

В любом случае это будет план, который сделает «Динамо» лучше. Сейчас такого плана у тренерского штаба бело-голубых не видно.

В материале использованы данные Whoscored.com, Instat и паблика «Пыльный чердак».

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