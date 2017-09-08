Трансферы «Спартака». Почему не подписали Гарая, Луана, Тельо и Ньянга

Вчера мы рассказали о несостоявшихся трансферах Смолова, Дзюбы, Глушакова внутри РФПЛ. Сегодня сосредоточимся на всех игроках, которые могли пополнить «Спартак» в это трансферное окно и назовём причины, почему этого не случилось.

Интересовались, но не подписали

Аргентинец, как и его жена, были готовы к возвращению в Россию. Футболист даже пропустил игру с «Реалом», когда шли переговоры. Не отпустили Гарая азиатские владельцы «Валенсии», которые вложили в защитника € 24 млн и были не готовы отдавать его за € 15 млн, которые мог предложить «Спартак». Отдать больше за 30-летнего футболиста с большой зарплатой руководители клуба готовы не были. Так что жена Гарая Тамара Горро не виновата в сорвавшихся переговорах. Пусть это и дало несколько дней назад нам повод для яркого заголовка.

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Тома Менье («ПСЖ»)

Новый спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике рассматривал вариант с продажей бельгийского защитника, и «Спартак» вступил в переговоры. Более того, Менье был номером один в скаутском списке на позиции правого защитника. Так, «Спартак» готов был заплатить за бельгийца € 10-12 млн. Однако вето на трансфер наложил главный тренер Унаи Эмери, который позже согласился продать Сержа Орье в «Тоттенхэм».

Томас Фоке, «Гент»

Бельгиец входил в список «Спартака», однако от него быстро отказались, так как Фоке — переученный в защитника нападающий. А «Спартак» искал защитника, который может хорошо подключаться в атаку. К тому же, когда футболист проходил медосмотр перед переходом в «Аталанту», у него выявили проблемы с сердцем.

Роберт Бауэр, «Вердер»

«Спартак» рассматривал вариант с покупкой футболиста, так как ему несложно сделать российский паспорт. Бабушка и дедушка Бауэра родом из России, родители жили в Казахстане. При этом сам защитник родился уже в Германии и выступал за юношескую и олимпийскую бундестим.



Но в «Вердере» Бауэр выдал шикарный сезон, поэтому немецкий клуб был готов расстаться с защитником только за очень большие деньги. Представители «Спартака» встречались с футболистом, но дальше общения дело не дошло.

Эмиль Саломонссон, «Гётеборг»

Швед — один из десяти правых защитников, рассматриваемых скаутами «Спартака». Однако клуб не стал вступать в переговоры с «Гётеборгом».

Максвелл Корне, «Лион»

Агент Корне предлагал своего клиента «Спартаку» в начале трансферного окна для того, чтобы футболисту повысили зарплату в «Лионе». После потери Рашида Геззаля и Матьё Вальбуэна французский клуб не готов был расстаться с вингером ни за какие деньги.

Нападающий был в списке скаутов, однако менеджмент посчитал, что Александр Самедов сильнее футболиста «Рубина». Тем более, неизвестна была сумма отступных Канунникова — от € 5-6 млн, прописанных в контракте, до € 1 млн, о котором сказано в приложении трудового договора футболиста с клубом. В данный момент форвард судится с одним из спонсоров «Рубина», поэтому «Спартак» от трансфера отказался, чтобы не получился скандал.

Его вели полгода, начиная с зимы. В мае «Спартак» попытался купить форварда, но цена оказалась запредельной (по данным СМИ — в районе 20 млн евро). Позднее в гонку за аргентинцем включился «Зенит», которого не смутила его высокая трансферная стоимость. Но когда вскрылось, что Дриусси в числе семи игроков «Ривер Плейта» подозревается в употреблении допинга, «Зенит» взял паузу. В этот момент агент футболиста Марсело Симонян снова вышел на «Спартак» и предложил услуги своего клиента. Руководство московского клуба не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решен. В результате Дриусси всё-таки оказался в «Зените».

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«Спартак» и «Гремио» очень быстро договорились о трансфере нападающего за сумму около € 23-25 млн. Однако сам футболист каждые три-четыре дня менял своё решение в переговорах с москвичами. В итоге за два дня до закрытия трансферного окна Луан решил остаться в Бразилии и ждать предложения из Европы. Тем более, что для «Гремио» и в целом для чемпионата Бразилии у форварда очень большая зарплата — € 1,2 млн.

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М’Байе Ньянг, «Милан»/«Торино»

Ньянг был одним из двух запасных вариантов «Спартака» после сорвавшегося трансфера Луана (второй был Педро Роша). Клуб очень быстро согласовал трансфер с «Миланом», с которым после перехода Луиса Адриано у спартаковцев остались дружеские отношения. Но агенты футболиста посчитали, что для его карьеры лучше остаться еще на год в Италии. Они склонили француза к переходу в «Торино», хотя условия по зарплате там были намного хуже, чем в «Спартаке».

В конце июня «Спартак» договорился с «Барселоной» о трансфере Тельо, а затем согласовал условия личного контракта с футболистом. Когда испанец должен был вылетать на медосмотр, родители жены испанца надавили на девушку, которая сейчас беременна первенцем. В итоге Тельо отказался от трансфера ради супруги и перешёл в «Бетис», очень сильно потеряв в деньгах.



При этом «Спартаку» удалось договориться даже с агентом футболиста — Хосепом Мария Оробитгом, который также занимается делами футболистов «Барселоны» Серхио Роберто и Серхио Бускетса, а раньше сотрудничал с Хосепом Гвардиолой. Оробитг считается одним из самых влиятельных и богатых агентов Испании.

Никогда не интересовались

Рафаэл Толой («Аталанта»)

«Спартак» никогда не рассматривал трансфер бразильца. При этом в последний день трансферного окна в Бергамо — городе, где играет Толой, — находился Массимо Каррера. Однако тренер спартаковцев сразу заявил, что это совпадение и «с ним этот трансфер никто не согласовывал». А вот «Краснодар» действительно хотел купить Толоя за € 10 млн, что намного ниже его реальной трансферной стоимости. Тем более для России.

Йозо Шимунович («Селтик»)

«Спартак» не стал вступать в переговоры с эксцентричным президентом «Селтика» Йаном Банкиром, который очень неохотно расстаётся со своими футболистами. «Селтик» в целом плохо продаёт игроков, Мусса Дембеле тому яркий пример.

Марсело Брозович, «Интер»

Сербский опорник стоит около € 40 млн — неподъёмная цена ни для одного клуба РФПЛ. Кроме того, «Зенит» тоже не интересовался Брозовичем.

Ахмед Муса, «Лестер»

Вероятно, нападающий «Лестера» фигурировал в списке спартаковских скаутов, — именно поэтому в одном из интервью его назвал заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов. Однако клуб никогда предметно Мусой не интересовался.

Сердар Азмун («Рубин»)

Курбан Бердыев решил не отпускать одного из своих любимчиков до чемпионата мира в России, а затем постарается продать нападающего в европейский клуб за большие деньги.

Итальянцы

В самом начале лета Массимо Каррера сразу обозначил, что не хочет видеть в команде ни одного нового итальянского футболиста, чтобы избежать претензий в лоббировании внутри команды и со стороны болельщиков и журналистов. Так, «Спартак» не интересовался ни Федерико Чеккерини или Оливером Краглем из «Кротоне», ни Васко Реджини из «Сампдории». Информация об интересе к бывшему футболисту «Крыльев» Кристиану Паскуато тоже не соответсвует действительности.



Также «Спартак» никогда не интересовался Хосе Искьердо («Брюгге»/«Брайтон»), Оларенваджу Кайоде («Аустрия»/«Манчестер Сити»), Дугласом («Васко да Гама»), Веллитоном (без клуба), Альваро Перейрой («Серро Портеньо»), Эммануэлем Эменике («Олимпиакос»), Родриго де Паулем («Удинезе»), Эвертоном Фелипе («Спорт Ресифи»)

Главный трансфер «Спартака»

Рассматривая вариант с возможной продажей Квинси Промеса в Европу, ещё зимой «Спартак» обратил внимание на трёх футболистов «Гремио»: Эвертона, Педро Рошу и Луана. При этом слухи о том, что красно-белые интересуются Эвертоном Фелипе из «Спорт Ресифи», не соответствуют действительности — журналисты просто перепутали двух Эвертонов.

Еще зимой бразильцы заявили: продаётся только Луан, Роша — молодой футболист, которого будут раскручивать и через несколько лет продадут за € 25-30 млн. Однако, когда летом трансфер первого сорвался, президент «Гремио», чувствуя свою вину перед «Спартаком», пошёл на уступки и всё-таки продал Педро Рошу за сумму около € 12 млн. Это стало приятным сюрпризом для «Спартака», так как изначально московский клуб в первую очередь хотел купить Рошу, а не Луана.



Что касается стоимости игрока на transfermakt, то нужно понимать, что этот портал очень плохо отслеживает изменение стоимости игроков из латиноамериканских чемпионатов. К примеру, другого таланта «Гремио» Патрика Мачадо европейские клубы не смогли купить за € 25 млн. При этом на transfermarkt этот игрок стоит вообще без цены. А когда «Манчестер Сити» покупал Габриэла Жезуса из «Палмейраса» за 32 млн евро, его цена на transfermarkt была 750 тысяч евро. Это уже позже статистику подправили.

Педро Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» взял вместо Луана «Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педро Роше.

Подготовили Данила Игнатов, Иван Карпов и Иван Ковалев.