Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине

Первая часть интервью Карреры – здесь

«Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад»

— С тем, что никого из персонала вы не увольняли, разобрались. Но есть человек, которого, возможно, действительно уволили вы. В интервью «Чемпионату» Маурисио сказал, что плакал, когда Каррера не дал ему сыграть в Перми. «Я бы очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня», — говорил он. Это было ваше решение?

— Моё и руководства клуба. В мае бюджет «Спартака» был больше, поэтому мы решили не выкупать его у «Лацио», а искать другого игрока. Извините, но это часть футбола. Мне платят за то, что я принимаю решения. Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад. Я отвечаю за результат своей головой. И еще отмечу: я принял такое решение не потому, что Маурисио не нравится мне как человек.

Маурисио: хочу спросить у Карреры, почему он от меня отказался Бразильский защитник Маурисио покидает «Спартак», но так и не понял, из-за чего.

— Будь у вас возможность вернуть Маурисио сейчас, зная, что с Гараем не получилось, вы бы передумали?

— Да, это ещё один игрок для основы. Центральный защитник нам бы очень пригодился.

— Мы плавно перешли к теме переходов. Вы ждали ли большего от трансферной кампании?

— Конечно, мы хотели численно усилиться перед Лигой Чемпионов, но у нас не очень получилось. По сравнению с прошлым сезоном остался тот же состав, не считая пары новичков. С другой стороны, появились игроки из молодёжки.



— Нынешнего состава достаточно для того, чтобы достойно играть в Лиге чемпионов?

— Мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остаётся развести руками. Такая же ситуация с Ньянгом: он предпочёл перейти в «Торино», чтобы остаться в Италии.

Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за «Спартак». Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома.

— С игроками, в которых «Спартак» был заинтересован, общались лично вы?

— Нет, руководство. Частичное исключение — Пашалич. Я общался с Конте, когда искал центрального защитника. Тогда мы не знали, останется ли Таски, поэтому я позвонил Антонио насчёт аренды Зумы или Кристенсена. Конте сказал, что Кристенсена он бы оставил себе, а Зуму он может отдать. Я сообщил руководству о таком варианте. Несколько дней спустя Конте позвонил и сказал, что Зума уходит в аренду, но в английский клуб, чтобы можно было следить за ним в местном чемпионате. Я спросил про Пашалича — и Антонио подтвердил, что может отпустить его.



Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: «Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!». Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.

В чём Пашалич уже лучший игрок «Спартака»? Вся тактика 5-го тура Сергей Титов объясняет, зачем «Спартаку» побыстрее нужен новый опорник, а «Динамо» – новый тренер.

— А на зарплатную ведомость вы можете влиять?

— Да. Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за «Спартак». Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора.



— Рошу взяли, потому что не удалось договориться с Луаном?

— Нет, селекционеры следили за ним ещё до того, как начали вести переговоры по Луану, но «Гремио» не хотел его продавать. Это молодой забивной нападающий, он недорого нам обошёлся. Думаю, Педро ещё проявит себя. У него есть нужные качества.



— Какие?

— Это современный форвард, который может сыграть как на флангах, так и в центре, плюс обладает хорошим дриблингом.

Педро Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» взял вместо Луана «Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педро Роше.

— Мы видели, как вы подписались на «Инстаграм» Смолова. «Спартак» действительно хотел его купить, но потом отказался от этой идеи?

— Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться. Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно.

— Почему тогда отписались от него?

— Я сделал это, когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова. Мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по «Инстаграму»! Я возьму и позвоню ему.

«Три лучших игрока не из «Спартака»? Марио Фернандес, Головин, Смолов»

— Почему Смолов в «Спартаке» — это невозможно?

— Слишком дорого. Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!». Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками.



— Три лучших российских игрока не из «Спартака»?

— Мне нравятся Марио Фернандес, Головин и Смолов.



— Двое из ЦСКА.

— А я что, виноват? Удивлён, кстати, почему Головин до сих пор играет в ЦСКА. Для игрока 1996 года рождения он большой талант.



— Не рекомендовали хорошо знакомому Антонио Конте Головина и Фернандеса, чтобы ослабить ЦСКА?

— Лучше бы я их тогда взял себе! Но ЦСКА не отдаст. Шучу, шучу.



— Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов огласил список футболистов, которых собирались пригласить в команду, и заявил, что Каррера отказался от Смолова. Как это возможно?

— Может быть, мы с Измайловым друг друга где-то не поняли, или он неправильно выразился. С моей точки зрения, было некое недопонимание. Если хотите узнать правду, посадите рядом Карреру и Измайлова и пообщайтесь с обоими.



Или, например, человек сказал одно, а журналист написал другое. Помню интервью перед сборами и Кубком конфедераций, когда мы обсуждали сборную России. Журналист спросил, буду ли я рад, если мои игроки пораньше закончат выступление на турнире и приедут на сборы. Я ответил: «Как и все тренеры, хотел бы видеть своих игроков в строю с самого начала. Но так как они в сборной, я буду болеть за сборную России, хоть и жду ребят на сборах». В итоге написали, что я хочу, чтобы Россия вылетела с Кубка конфедераций. Почему, объясните? Это просто для примера, как ведут себя журналисты.

«Спартак» стал лучше. Браво, Массимо! И дело не в победе над «Арсеналом».

— Тогда же появился список игроков, которых вы якобы хотели видеть в «Спартаке»: Тарасов, Беляев, Оздоев и Жирков.

— Погодите, погодите… Тарасов. Я просто пришёл посмотреть «Локомотив» — «Тосно» вместе с Марко Трабукки и Аттилой Малфатти. По ходу матча, обсуждая игроков, я сказал, что Тарасов — неплохой футболист и мог бы пригодиться. Всё! Если, условно, кто-то после этого тут же встал с места, позвонил агенту и сказал, что Каррера хочет Тарасова, а тот позвонил президенту: «За сколько вы его продаёте?» — я-то тут при чём? Никто не говорил: «Звони в «Локомотив», я хочу этого парня в «Спартак».



— А что насчёт Беляева?

— Когда мы играли против «Арсенала», тренер вратарей Джанлука Риомми сделал на нём акцент. Когда играет моя команда, я больше слежу за ней, чем за соперником. Мы посмотрели ролик про Беляева и убедились, что он хорош. Кроме того, это футболист с российским паспортом, который мог бы вписаться в состав. Наши люди поехали посмотреть на него персонально, но сделали вывод, что это не спартаковский профиль.

— Профиль? Что вы имеете в виду?

— Возможно, он пока не готов к «Спартаку».



— Дальше по списку: Жирков.

— Тоже россиянин. Может играть как крайнего защитника, так и полузащитника. Эту фамилию мы назвали, и, если бы была такая возможность, он бы пришёлся в «Спартаке» ко двору, также как и Оздоев. Но не для того, чтобы, условно, выгнать Глушакова, а чтобы было на одного игрока больше. Нам нужны футболисты с российским паспортом.



— Называлась ещё одна фамилия: Канунников.

— Изначально он должен был стоить €1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до €5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки.



— Зимой проходила информация, что вместе с Самедовым в «Спартак» мог перейти Шишкин.

— Я ничего об этом не знаю.

Трансферы «Спартака». Почему не подписали Гарая, Луана, Тельо и Ньянга Все детали несостоявшихся трансферов красно-белых – в одном тексте.

«Разозлился, когда не предупредили о трансфере Селихова»

— Какой из несостоявшихся трансферов «Спартака» расстроил больше всего?

— Гарай. Это игрок, который знаком с российским футболом. Он мог бы приехать в Россию, там не было никаких семейных проблем. Но его стоимость слишком высока для 31-летнего игрока. Мы хотели вложиться в более молодого футболиста.



— В прошлом году в «Спартак» перешел Селихов. Ходили слухи, что этот трансфер не был согласован с вами. Это правда?

— Да, для меня это стало сюрпризом. Помню, что как-то Родионов приехал на базу и спросил, что я думаю о Селихове. Я ответил, что вообще ничего не понимаю во вратарях, и отправил его к Риомми. Через два дня узнаю, что Селихова купили. Немного разозлился, сказал руководству: «Когда что-то предпринимаете, ставьте меня в известность!» Нельзя перешагивать через тренера, как и тренеру — через руководство. Потом мне объяснили, что взяли его, потому что он молод и имеет хорошие шансы вырасти в большого игрока. Мы объяснились, и теперь всё в порядке.

Ноябрьское обострение. Как «Спартак» теряет Карреру По информации «Чемпионата», итальянский тренер сообщил Леониду Федуну о готовности покинуть клуб. Причина – в несогласованных трансферах.

— Кому принадлежит решение ставить в ворота Селихова?

— Мне.



— Но вы же только что сказали, что вратарский вопрос — не ваш профиль.

— Да, но я взвешиваю много разных факторов.



— Реброву надо отдохнуть?

— Он уже отдохнул.



— Кому вы отдадите предпочтение в Лиге чемпионов?

— Вы узнаете это, когда будете смотреть матчи.

— Вы рассматриваете возможность ротации вратарей в еврокубках и внутренних матчах – как это делала, например, «Барселона»?

— Нет. Думаю, это может навредить обоим голкиперам в плане уверенности.

«Федун в чем-то итальянец»

— «Спартак» не выигрывал чемпионат 16 лет. Какой реакции от болельщиков вы не ожидали?

— Ну, штангу вырвать или сетку отрезать могут и в Италии. Там тоже фанаты выбегают на поле. Было бы классно, если бы никто не толпился, а болельщики просто поаплодировали команде. Но понять фанатов могу, «Спартак» слишком давно не брал золото.

Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!».

— Празднование Глушакова с самогоном одобряете?

— Да, отмечать победу нужно. Почему нет?



— А вы пили миллеровский «первач»?

— Нет. Я вообще не алкогольный человек.

— После Суперкубка Леонид Федун выбежал и обнял вас. Насколько близко вы общаетесь?

— Мы переписываемся, на английском. Он не знает итальянского, я — русского, поэтому пользуемся электронным переводчиком.



— Федун по темпераменту похож на итальянца. Согласны?

— Мне кажется, да. Он большой болельщик «Спартака» и старается сделать лучше для клуба.



— В теннис с ним ещё не играли?

— Пока нет. Он постоянно в разъездах. Сыграем, когда вернётся.



— Как реагирует Федун на нынешние результаты «Спартака»?

— Мы ещё не виделись в силу его занятости, только переписываемся. В последний раз я видел Федуна на Суперкубке. Безусловно, он не очень доволен — так же, как и я, и вся команда. Но я чувствую доверие с его стороны.

— Недавно Федун рассказал, что рассматривал вас как будущего главного тренера ещё тогда, когда приглашал вас помогать Аленичеву.

— Я об этом не знал. Я шёл работать в штаб к Аленичеву, заниматься обороной.



— Тому вашему решению многие удивились. Вы работали в сборной Италии, в «Ювентусе», а тут уехали в Россию, о которой ничего не знали. Да ещё и помощником Аленичева. Вам не казалось, что это дно?

— Нет, я приехал выполнять свою работу. Я был помощником Конте, а приехал в качестве помощника Аленичева. Не вижу в этом ничего такого. Это же «Спартак», команда с традициями, именем. Я спокойно принял этот вызов. На тот момент для меня это был интересный опыт.



— Итальянские журналисты рассказывали, что вы не поехали с Конте в «Челси» из-за печальной истории с автокатастрофой. Это действительно так?

— Да, это повлияло в том числе. Но не только это. В тренерском штабе «Ювентусу» работало 8 человек. Помимо этого, в «Челси» уже было 3-4 помощника от клуба, и Антонио сделал выбор. Он до последнего хотел привлечь меня, но потом у меня появился вариант со «Спартаком», и я сказал: «Не волнуйся, не настаивай больше на этом. Я поеду в Россию». Можно сказать, что Конте посоветовал меня с Джанлукой Риомми в «Спартак».

— Помните подробности вашей аварии? Она ведь произошла на скоростной трассе, где девушки вышли из машины и вы не смогли затормозить?

— К сожалению, такое может случиться с кем угодно. Любой может оказаться не в то время и не в том месте. Я никому не желаю испытать подобное. До сих пор, когда я говорю об этом, у меня мурашки бегут по спине. Это останется со мной на всю жизнь.

«Мне очень нравился Югович»

— В «Ювентусе» вы выступали со многими известными игроками. Чьими возможностями вы восхищались?

— Владимир Югович (Югославский полузащитник, обладатель Кубка европейских чемпионов 1990/91 в составе «Црвены Звезды» и победитель Лиги чемпионов 1995/96 в составе «Ювентуса». Завершил карьеру в 2005 году. Прим. «Чемпионата») Это был один из сильнейших полузащитников того времени и мне очень нравился как игрок.



— Вспомните случай, когда вы шли на самый большой риск в футболе?

— Самый большой риск — это травма, она ставит на тебе вопросительный знак: «Вернусь ли я когда-нибудь? Заиграю ли, как раньше?» Я рисковал в каждом матче. Может, потому что был не так техничен. Я тогда не контролировал зону, а опекал соперника индивидуально. Рискованные стыки были чуть ли не каждый день на тренировках.



— Вы считаете себя опытным тренером?

— Пока что нет. Всегда можно чему-то научиться.



— В команде не слишком довольны новым меню, над котором поработал ваш диетолог-нутриционист. Некоторые продукты исчезали из рациона, потом снова появлялись. Вообще, это важно, чтобы еда нравилась футболистам или главное здоровье?

— Ну, вкусно или не вкусно — это уже зависит от повара.

— Массимо, вы только что почти уволили еще одного человека.

— Ну что вы! (Улыбается.) Кроме того, я лично ничего не запрещал. Пригласил в команду специального человека – нутрициониста. Вместе с ним убрали из рациона всё жирное. К примеру, сыр есть можно, но не любой — в основном твердые сорта. Не стоит есть то, что с трудом перевариваться. Это вредит не только спортсменам, но и обычным людям.



Нутриционист работает с поваром, чтобы игроки питались не меньше, а лучше. Когда его не было, я видел, что некоторые ингредиенты могут мешать правильной работе организма. Из-за того, что часть пищи недостаточно быстро переваривается, можно даже получить травму. Организм — как спортивный автомобиль, который разгоняется до 200 км/ч. Если в него залить оливковое масло, он не поедет.



— Запреты – это одно. Но администратор «Рубина» рассказывал, как после тренировки Хавьера Грасии команда ехала в «Макдоналдс» и ела бургеры, потому что игрокам не нравилось, как их кормят в команде.

— Окей. Я не заставляю никого исключить макароны. У нас есть и рис, и макароны в соусе, курица, тунец, индейка, красное и белое мясо. Просто оно не такие жирное и без большого количества приправ. Поверьте, у нас никто не голодает.

«Поболтаю с Конте насчёт «Ливерпуля»

— Как должен закончиться год, чтобы вы сказали: «Я — доволен»?

— Рассуждая здраво, было бы хорошо к концу сезона вернуться в первую тройку, чтобы вновь выступить в Лиге чемпионов. При этом мы, конечно, отдадим всё ради победы в чемпионате. К тому же есть Кубок России, который я считаю важным турниром. Обратное говорят те, кто не может выиграть этот трофей.



— Пару недель назад один авторов «Чемпионата» написал колонку о том, что «Спартак» досрочно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Если этого не случится, он пообещал бегать в одних трусах вокруг «Открытие Арены» в декабре. Есть шанс избежать этой участи?

— Нашу группу нельзя назвать непроходимой. Но у нас молодая команда, которая не привыкла к такому большому турниру. «Марибор» и «Севилья» имеют побольше опыта, они привыкли играть через два дня на третий или через три на четвертый. Свою роль играет не только физический, но и ментальный фактор. Держать концентрацию на протяжении нескольких матчей подряд довольно сложно.

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте! Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

— Каким результатов в Лиге чемпионов вы будете довольны?

— Постараемся максимально выложиться. Но важно понимать, что я никогда не довольствуюсь результатом. Если мы выйдем в плей-офф и не будем играть хорошо, отдаваться полностью, я буду недоволен.



— «Спартак» не мог попасть в одну группу с «Челси». Но всё-таки — хотели бы вы сыграть против своего учителя?

— Нет. Это сильная команда, с такими клубами лучше не встречаться на первом этапе ЛЧ. Надеюсь, будет возможность померятся силами с Конте в дальнейшем. Мне это было бы интересно, но, если честно, лучше либо в товарищеском матче, либо в финале Лиги чемпионов. (смеётся)

— Конте уже рассказал вам про «Ливерпуль»?

— Пока я ему не звонил, но еще поболтаю с ним по этому поводу. И если он что-то расскажет, конечно, прислушаюсь.



— Успели познакомить игроков «Спартака» с «Марибором»?

— Нет, перед «Марибором» у нас матч с «Рубином». Мы смотрим матчи словенцев, чтобы собрать как можно больше информации как о команде в целом, так и персонально об игроках. Знаю, что словенская команда играет по схеме 4-2-3-1.



— Ментально «Спартак» готов к Лиге чемпионов?

— У нас много футболистов сборных. Думаю, они привыкли к матчам подобного уровня. Возможно, нам будет не хватать командного опыта в таком турнире, но у «Спартака» уже есть психология победителя.



— Голландия может не попасть на чемпионат мира. Вы общались с Промесом после его возвращения из сборной?

— Нет, только спросил, как он себя чувствует. Меня интересует Квинси в «Спартаке», а не в сборной.

До сих пор, когда я говорю о той аварии, у меня мурашки бегут по спине. Это останется со мной на всю жизнь.

— Карло Анчелотти говорил, что никогда не возглавит «Интер», потому что тренировал «Милан». Вы могли бы возглавить ЦСКА или «Зенит» после работы в «Спартаке»?

— Нужно быть профессионалом. Без обид, но если «Спартак» больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в «Торино» (принципиальный соперник «Ювентуса». Прим. «Чемпионата»), но есть игроки, которые поиграли и в «Интере», и в «Милане», и в «Ювентусе» — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в «Уфу» или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу.



— Президент ЦСКА Евгений Гинер говорил, что он «конь». Вы уже стали «мясным»?

— Да, ощущаю себя настоящим спартаковцем. Однозначно!

Массимо Карерра

ИТАЛЬЯНСКИЙ БЛИЦ ДЛЯ КАРРЕРЫ



— Челентано или Рамаззотти?

— Рамаззотти, потому что он болеет за «Ювентус».



— Спагетти или равиоли?

— Зависит от того, с чем равиоли.



— «Феррари» или «Ламборгини»?

— «Феррари».



— Барези или Мальдини?

— Барези.



— Софи Лорен или Джина Лоллобриджида?

— Софи Лорен.



— «Прада» или «Версаче»?

— Ну, пусть будет «Прада».



— Да Винчи или Тициан?

— Да Винчи.



— Римини или Сан-Ремо?

— Сан-Ремо.



— Моццарелла или Пармезан?

— Моцарелла-ди-Буфала.



— «Пино Гриджио» или «Кьянти»?

— «Кьянти»!