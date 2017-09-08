«В этом сезоне «Спартаку» не хватает немного удачи». Прогнозы на 9-й тур

Справится ли Каррера с Бердыевым, Гончаренко с Гаджиевым, а Манчини с Калитвинцевым? Пробуем угадать.

«Зенит» всех дожимает. Дожмёт и «Ростов». Прогнозы на 8-й тур РФПЛ Как «Краснодар» перенесёт вылет из еврокубков? Продлится ли кризис «Спартака»? В какой форме ЦСКА и «Зенит»? Пробуем предсказать.

8-й тур нашего конкурса стал удачным для команды журналистов, которая только второй раз в сезоне перешагнула отметку в 10 баллов.

Евгений Кустов угадал счета матчей «Локомотив» – «Урал» и «Краснодар» – «Динамо», а также исход игры «Рубин» – «Тосно», набрав таким образом 11 очков.

На счету Дмитрия Булыкина 9 баллов, знаменитый форвард угадал счёт матча «Локомотив» — «Урал», разницу в игре «СКА-Хабаровск» — «Спартак» и исход встречи «Рубин» — «Тосно».

Представитель Казани Камиль Валиев установил худший результат сезона, сумев угадать лишь исход встречи «Краснодар» — «Динамо», в результате чего команда читателей потеряла первое место. Впрочем, отставание от лидера совсем небольшое — всего 4 очка.

Худшие результаты

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 8-го тура

Специалисты — 84

Читатели — 80

Журналисты — 62

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Амкар» – ЦСКА – 0:1

Это будет тяжёлый матч для ЦСКА, потому что в Перми играть нелегко, тем более после паузы. Но, думаю, «армейцы» дожмут соперника и выиграют со счётом 1:0.

«Тосно» – «Анжи» — 2:1

Эти команды – прямые конкуренты по турнирной таблице, и они будут биться за шесть очков. «Тосно» отступать некуда, и при домашних трибунах команда всё-таки должна порадовать болельщиков.

«Ростов» – «Арсенал» — 2:0

Курбан Бердыев отлично организовал «Ростов» в прошлом сезоне. Этот тур команда играет дома, и я поставлю на неё. «Арсеналу» тоже нельзя отступать, но «Ростов» на данный момент сильнее.

«Спартак» – «Рубин» — 3:0

«Спартаку» больше нельзя терять очки. Прошла пауза и, думаю, Каррера сейчас какой-то стиль поставит. У «Рубина» тоже бывают взлёты, но сколько бы они ни играли в Москве, побеждал чаще всё равно «Спартак».

«Динамо» – «Зенит» — 0:3

«Зенит» сейчас вне конкуренции. Вопрос в настрое. «Динамо» при своих болельщиках будет стараться максимально показать хороший футбол, хотя больше и будет играть от обороны. Но думаю, что «Зенит» выиграет.

«Уфа» – «Краснодар» — 1:1

«Краснодар» — своеобразная команда. Дома «быки» показывают отличную игру, но на выездах за счёт открытого футбола их зачастую ловят на контратаках. «Уфа» достаточно хороший соперник, поэтому поставлю на ничью.

«Ахмат» – «Локомотив» — 1:1

«Локомотив» будет стараться догнать «Зенит» в турнирной таблице, но с «Ахматом» всегда очень тяжело играть у них в гостях при активной поддержке болельщиков команды хозяев.

«Урал» – «СКА-Хабаровск» — 1:0

Мы видели, как «СКА-Хабаровск» играл со «Спартаком» и «Зенитом». Это сильная команда. Конечно, в ней не хватает звёзд, но футболисты играют за счёт командного духа и характера. Тем не менее, думаю, «Урал» выиграет с минимальным счётом, потому что играет дома.

У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать? Сергей Титов разбирает, почему адаптация команды Калитвинцева к Премьер-Лиге затянулась.

Прогноз читателей

Александр Коноплёв (Вологда):

«Амкар» — ЦСКА — 1:2

Пермяки умеют создавать голевые моменты, но забивать некому — за восемь туров форварды «Амкара» пробили в створ всего четыре раза. Тем не менее поставлю на гол хозяев, так как матч доверили Сергею Иванову — большому любителю 11-метровых. В свою очередь ЦСКА по силам забить на «Звезде» дважды.

«Тосно» — «Анжи» — 1:1

Жду появления Георгия Лории в воротах «Анжи». Вратарь он, конечно, замечательный, но в субботу на «Петровском» он пропустит: один в поле не воин, знаете ли. Но и оборона «Тосно» со «сборниками» Шаховым и Черновым не кажется крепким орешком — жду гола и в их ворота.

«Ростов» — «Арсенал» — 3:0

Возвращение Божовича в Ростов-на-Дону получится безрадостным. «Арсенал» и «Динамо» неважно играют на выезде. Бело-голубые получили «трёшку» на «Олимпе-2». Ожидаю, что туляки повторят судьбу москвичей.

«Спартак» — «Рубин» — 0:1

Встреча равных соперников. На стороне хозяев плохая статистика Бердыева против «Спартака» на выезде и «фартовый» Лапочкин. На стороне гостей — травма Зе Луиша и 11 мячей в ворота красно-белых от «Зенита», ЦСКА и «Локо». Думаю, второе перевесит.

«Динамо» — «Зенит» — 2:1

Пусть главная сенсация тура состоится в Химках. Почему бы уставшим после международных игр зенитовцам не уступить динамовцам?

«Уфа» — «Краснодар» — 0:2

«Краснодар» замечательно играет на выезде. К тому же «быкам» есть, что доказывать после вылета из Лиги Европы. Ставлю на 0:2 и дубль Смолова.

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

«Ахмат», потерявший Анхеля, вряд ли не пропустит, а «Локомотив» с самой креативной полузащитой чемпионата вряд ли уйдет без забитого мяча. Не исключено повторение казанского сценария.

«Урал» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

Дальневосточные армейцы — худшая выездная команда чемпионата. Да, показатели «Анжи» хуже, но хабаровчане на чужом поле выглядят совсем беспомощно. Ставлю на 2:0, так как по понедельникам в России в среднем забивают два мяча.

Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом В интересное время мы живем, но спорта в нем нет.

Прогноз журналистов

Никита Кузин, корреспондент «Чемпионата»:

«Амкар» – ЦСКА — 0:2

Никаких шансов команде Гаджи Гаджиева «армейцы» не дадут. Уверенная и спокойная победа на классе. Очень хочется, чтобы забил Фёдор Чалов, перед Лигой чемпионов нападающему пора прервать безголевую серию.

«Тосно» – «Анжи» — 2:1

Увереннее выглядит команда из Ленинградской области, чем махачкалинский коллектив. Нападающий Антон Заболотный после удачного матча за сборную должен на кураже провести сильный матч. Жду его дубль.

«Ростов» – «Арсенал» — 3:0

Леонид Кучук безболезненно принял команду после Бердыева, построил игру и уверенно набирает очки. Тульский «Арсенал» провалится в «Ростове», хотя один тайм может и сопротивляться.

«Спартак» – «Рубин» — 0:1

Если «Спартак» проиграет, что-то произойдёт. Точно. Сместятся планеты, пойдёт дождь в пустыне или уволят главного тренера, который недавно поразил всю редакцию «Чемпионата» своей открытостью. Каррере обязательно необходимо побеждать, а Бердыев уже настроил игру в обороне «Рубина». Игра будет до первого гола, но он залетит в ворота красно-белых. В этом сезоне «Спартаку» не хватает немного удачи.

«Динамо» – «Зенит» — 0:2

Второй серьёзный соперник для «Динамо» за неделю: сначала сборная России, теперь «Зенит». К сожалению, главная атакующая сила бело-голубых Кирилл Панченко находится не в лучшей форме. А сборная Аргентины, ой, точнее питерский «Зенит», выглядит слаженным и сильным организмом.

«Уфа» – «Краснодар» — 1:0

«Краснодар» уже стал главным разочарованием сезона. Команда вылетела из Лиги Европы от не самого сильного соперника, при всём уважение к сербскому клубу. Единственное, на что могут рассчитывать «быки», — Фёдор Смолов. Но он остался без еврокубков, а у «Уфы» отличная оборона.

«Ахмат» – «Локомотив» — 2:1

Самый сложный выезд в чемпионате, несмотря на наличие команды из Хабаровска. Домашняя победа «Ахмата» на стадионе «Ахмат-Арена». Надеюсь увидеть, как связка братьев Миранчуков становится сильнее.

«Урал» – «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Урал» возьмёт три очка дома и сделает это, сильно не напрягаясь. «СКА-Хабаровск» хоть и провёл сильный матч против «Спартака», но ничего не показал в атаке. А два раза подряд без ударов по воротам соперника ничью не скатать.