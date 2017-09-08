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РФПЛ. 9-й тур. «Амкар» — ЦСКА — 0:1
Текст: Александр Служаков
Фото: РИА Новости

Дзагоев открывает новые таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА в Перми

ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге.
8 сентября 2017, пятница. 19:50 Футбол

Как только в национальном календаре появляются дыры, олицетворяющие перерыв на матчи сборных, возобновляется и всенародная забава, целью которой является предсказание, а какой собственно команде перерыв главным образом пойдёт во благо.

Знаю, что уже сейчас многие ждут более качественного футбола от «Зенита» и особенно «Рубина», ведь у Манчини и Бердыева наконец-то появился солидный временной отрезок для затягивания гаек в первом случае и работе с циркулярной пилой и токарным станком во втором. И, действительно, петербуржцы и казанцы могут сделать качественный скачок в своей игре — «Динамо» и «Спартаку» явно не повезло, хотя и они наверняка пытались предпринять какие-то шаги.

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Почему я затронул эту тему? Так ведь и ЦСКА был в эпицентре всевозможных обсуждений. Кто-то говорил, что «армейцы» наконец-то сбросят с себя броню весом в несколько тонн, ведь москвичи вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов, заработали на пропитание. Но были и менее позитивные предсказания, говорившие о постепенном падении красно-синих в середину таблицы из-за повышения конкуренции в Премьер-Лиге с одной стороны и отсутствия вменяемых приобретений с другой.

Особым вниманием ЦСКА балуем в связи с его скорым стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, буквально на днях состоится первый матч команды Гончаренко в Лиссабоне против «Бенфики». Так как же изменились «армейцы» в сравнении с летними матчами? Новинки, действительно, обнаружились. Виктор Гончаренко, несмотря на доброе здравие Чалова и Оланаре, решил попробовать на острие атаки одного из главных талантов молодёжной команды Тимура Жамалетдинова. Уверен, «армейские» болельщики только обрадовались такому ходу наставника команды. Это появление Жамалетдинова не было первым даже в текущем сезоне, но стартовый состав — это особенный момент для юного футболиста.

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Увидели ли мы изменения в структуре игры ЦСКА? Нет, да их и не могло быть. Одно лишь появление молодого игрока не могло привести к кардинальной перестройке. Помимо Жамалетдинова с первых минут появились Игнашевич и Набабкин вместо Васина и бомбардира Щенникова соответственно, но чисто позиционные изменения никак не могли сказаться на футболе «армейцев».

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
08 сентября 2017, пятница. 17:30 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Жамалетдинов – 52
Удаления: Идову, 90 – нет

До прошлого сезона ЦСКА пару лет не мог выиграть на «Звезде», всегда он попадал на эту арену в тот момент, когда пермякам очень нужны были очки. Минувшей весной уральцы после победы над «Зенитом» были щедры ко всем остальным оппонентам, в том числе и к ЦСКА. Но на этот раз старт «Амкара» прошёл из рук вон плохо. Первая победа была одержана лишь в 8-м туре. И команда Гаджиева сейчас уже не пытается разбираться в качестве соперников, бьётся со всеми. ЦСКА испытал это в полной мере.

В первом тайме хозяева закрылись так, что если бы по их панцирю били отбойным молотком, то они бы и не услышали. ЦСКА в силу ограниченности ресурсов и так не является мастером по вскрытию эшелонированной обороны соперника, здесь же у него просто не было шансов. Гаджи Гаджиев в первом же матче после возвращения в Пермь выпустил Дмитрия Белорукова. Как оказалось, ветеран еще вполне конкурентоспособен на уровне Премьер-Лиге. «Армейцы» получили шанс в этом убедиться. В течение первых 45 минут игра опытного защитника не вызвала никаких нареканий.

ЦСКА мог долго думать над головоломкой, которая предстала на футбольном поле в виде обороны «Амкара», если бы не очередной шикарный пас Алана Дзагоева. Не зря лидер «армейцев» пустил корреспондентов «Чемпионата» к себе домой и рассказал о своей семье. Радушный хозяин в очередной раз продемонстрировал, что является мастером паса. На старте второго тайма он разрезал на части защитные порядки пермяков, и открывшийся Жемалетдинов пробил точно в цель мимо Артура Нигматуллина.

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О том, что было далее в этой встрече, и не стоит долго повествовать. Москвичи создали ещё один момент, но Витиньо с близкого расстояния не попал в створ. Далее они играли на удержание. Это то, что им удаётся лучшего всего под руководством Виктора Гончаренко. Если ЦСКА забил первым, то у соперника почти нет шансов даже на ничейный исход. Были карточки, Брайна Идову на исходе встречи даже удалили с поля, но шансов забить не было ни у хозяев, ни у гостей.

Какие выводы мы можем сделать перед игрой ЦСКА в Лиссабоне? Пожалуй, сегодняшний матч новых красок в «армейскую» картину не добавил. Понятно, что москвичи на «Да Луш» застегнутся на все пуговички и будут ждать очередного чуда от Дзагоева и Витиньо, а также промахов от португальцев. Многое зависит от улыбок фортуны, но на неё излишне полагаться не стоит. Уж слишком она была благосклонна к ЦСКА в Берне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ПФК ЦСКА
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8 сентября 2017, пятница
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