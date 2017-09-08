Дзагоев открывает новые таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА в Перми

Как только в национальном календаре появляются дыры, олицетворяющие перерыв на матчи сборных, возобновляется и всенародная забава, целью которой является предсказание, а какой собственно команде перерыв главным образом пойдёт во благо.

Знаю, что уже сейчас многие ждут более качественного футбола от «Зенита» и особенно «Рубина», ведь у Манчини и Бердыева наконец-то появился солидный временной отрезок для затягивания гаек в первом случае и работе с циркулярной пилой и токарным станком во втором. И, действительно, петербуржцы и казанцы могут сделать качественный скачок в своей игре — «Динамо» и «Спартаку» явно не повезло, хотя и они наверняка пытались предпринять какие-то шаги.

Большая перестройка. Что происходит с «Бенфикой»? Изучаем ближайшего соперника ЦСКА в Лиге чемпионов.

Почему я затронул эту тему? Так ведь и ЦСКА был в эпицентре всевозможных обсуждений. Кто-то говорил, что «армейцы» наконец-то сбросят с себя броню весом в несколько тонн, ведь москвичи вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов, заработали на пропитание. Но были и менее позитивные предсказания, говорившие о постепенном падении красно-синих в середину таблицы из-за повышения конкуренции в Премьер-Лиге с одной стороны и отсутствия вменяемых приобретений с другой.

Особым вниманием ЦСКА балуем в связи с его скорым стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, буквально на днях состоится первый матч команды Гончаренко в Лиссабоне против «Бенфики». Так как же изменились «армейцы» в сравнении с летними матчами? Новинки, действительно, обнаружились. Виктор Гончаренко, несмотря на доброе здравие Чалова и Оланаре, решил попробовать на острие атаки одного из главных талантов молодёжной команды Тимура Жамалетдинова. Уверен, «армейские» болельщики только обрадовались такому ходу наставника команды. Это появление Жамалетдинова не было первым даже в текущем сезоне, но стартовый состав — это особенный момент для юного футболиста.

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Увидели ли мы изменения в структуре игры ЦСКА? Нет, да их и не могло быть. Одно лишь появление молодого игрока не могло привести к кардинальной перестройке. Помимо Жамалетдинова с первых минут появились Игнашевич и Набабкин вместо Васина и бомбардира Щенникова соответственно, но чисто позиционные изменения никак не могли сказаться на футболе «армейцев».

До прошлого сезона ЦСКА пару лет не мог выиграть на «Звезде», всегда он попадал на эту арену в тот момент, когда пермякам очень нужны были очки. Минувшей весной уральцы после победы над «Зенитом» были щедры ко всем остальным оппонентам, в том числе и к ЦСКА. Но на этот раз старт «Амкара» прошёл из рук вон плохо. Первая победа была одержана лишь в 8-м туре. И команда Гаджиева сейчас уже не пытается разбираться в качестве соперников, бьётся со всеми. ЦСКА испытал это в полной мере.

В первом тайме хозяева закрылись так, что если бы по их панцирю били отбойным молотком, то они бы и не услышали. ЦСКА в силу ограниченности ресурсов и так не является мастером по вскрытию эшелонированной обороны соперника, здесь же у него просто не было шансов. Гаджи Гаджиев в первом же матче после возвращения в Пермь выпустил Дмитрия Белорукова. Как оказалось, ветеран еще вполне конкурентоспособен на уровне Премьер-Лиге. «Армейцы» получили шанс в этом убедиться. В течение первых 45 минут игра опытного защитника не вызвала никаких нареканий.



ЦСКА мог долго думать над головоломкой, которая предстала на футбольном поле в виде обороны «Амкара», если бы не очередной шикарный пас Алана Дзагоева. Не зря лидер «армейцев» пустил корреспондентов «Чемпионата» к себе домой и рассказал о своей семье. Радушный хозяин в очередной раз продемонстрировал, что является мастером паса. На старте второго тайма он разрезал на части защитные порядки пермяков, и открывшийся Жемалетдинов пробил точно в цель мимо Артура Нигматуллина.

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О том, что было далее в этой встрече, и не стоит долго повествовать. Москвичи создали ещё один момент, но Витиньо с близкого расстояния не попал в створ. Далее они играли на удержание. Это то, что им удаётся лучшего всего под руководством Виктора Гончаренко. Если ЦСКА забил первым, то у соперника почти нет шансов даже на ничейный исход. Были карточки, Брайна Идову на исходе встречи даже удалили с поля, но шансов забить не было ни у хозяев, ни у гостей.



Какие выводы мы можем сделать перед игрой ЦСКА в Лиссабоне? Пожалуй, сегодняшний матч новых красок в «армейскую» картину не добавил. Понятно, что москвичи на «Да Луш» застегнутся на все пуговички и будут ждать очередного чуда от Дзагоева и Витиньо, а также промахов от португальцев. Многое зависит от улыбок фортуны, но на неё излишне полагаться не стоит. Уж слишком она была благосклонна к ЦСКА в Берне.