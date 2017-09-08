Педро Роша: придётся платить Попову каждый день

«Спартак» готовится к завтрашнему матчу с «Рубином» без пяти футболистов:
1. Зобнина мы не увидим на матчах еще минимум месяц, а скорее всего, дольше.
2. Зе Луиш травмировал мышцу живота.
3. Таски занимается индивидуально и не успеет набрать форму к «Рубину».
4. Тимофеев восстанавливается в Италии и вернется в Москву 10 сентября.
5. Жано приехал из сборной Грузии с повреждением колена.
Подробнее рассказал врач «Спартака» Михаил Вартапетов.
Эта тренировка стала первой, на которой российские журналисты смогли увидеть Педро Рошу. 22-летний бразилец держался ближе к соотечественникам Луису Адриано и Фернандо, а так же парагвайцу Мельгарехо.
Занятие стартовало с разминки, после которой началась двусторонка – красные против белых. Команды сыграли со счетом 1:1, но примечательнее счета были несколько столкновений. Сначала Промесу, похоже, не понравилось, как накрыли его удар слету. Затем Попов заехал по голове Боккетти.
Кстати, о Попове. Его шорты внезапно оказались у… Педро Роши.
– Зачем вы отобрали шорты у Попова?
– Техническая накладка. Еще не успели приготовить комплект. Попов меня выручил.
– То есть Попов в курсе?
– Да, он разрешил. А еще сказал, что будет брать с меня ежедневную плату (смеётся).
– Как появился вариант с переходом в «Спартак»?
– Всё случилось быстро. Ещё бы несколько дней — и трансферное окно закрылось. Пришлось действовать быстро. Я был рад, что удалось оформить сделку.
– Почему выбрали именно «Спартак»?
– Все хотят выступать в Лиге чемпионов и в большом клубе, как «Спартак».
– Вы играли с Луаном. Почему он не захотел прийти в «Спартак»?
– Мы жили вместе на базе. Постоянно обсуждали его трансфер. Луан остался в «Гремио». Я не знаю причин, по которым он не принял приглашение. Перешёл я — и теперь я счастлив.
– С кем-то из бразильцев советовались перед тем, как переходить в «Спартак»?
– Поскольку всё происходило быстро, лично не общался почти ни с кем. Хотя информацию о клубе искал – буквально немного поговорил с Ромуло и Алексом.
– Что знали о России до приезда?
– Знал, что тут очень холодно. Что большая страна. Могу сказать, что в России ко мне все хорошо относятся.
«Хотел 32-й номер, но он у вратаря. Взял 99-й»
– Какие у вас шансы на попадание в сборную Бразилии после перехода в «Спартак»?
– Я всегда желал попасть в сборную. Много работаю, чтобы там оказаться, реализовать мечту. Буду делать всё возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное – помочь «Спартаку».
– В России почти никто не следит за чемпионатом Бразилии. Расскажите, что вы за футболист?
– Быстрый. Обыгрываю один в один. Играю на флангах или в центре. Люблю дриблинг и забивать.
– Почему выбрали 99-й номер?
– Мой любимый номер – 32. Под этой цифрой выступал в «Гремио». Но она оказалась занята в «Спартаке» вратарём. Решил взять 99-й, но это не принципиально для меня.
– Болельщики «Гремио» провожали вас в аэропорту с плакатом отца. Почему?
– Он всегда со мной. С детства заботится обо мне. Он не является агентом, скорее духовным наставником.
– ЦСКА выиграл 1:0 у «Амкара». Это хорошо или плохо?
– Нам о своей игре нужно думать. Концентрируемся на «Рубине», будет хорошая игра.
«Я провёл уже почти 40 матчей в этом году»
– Бердыев сказал, что давно следил за вами. А вы знаете, как он пошумел в Лиге чемпионов?
– Нет, не знаю. Слышал, что он известный тренер и много чего добился. Приятно, если он за мной следил.
– Знаете, кто для «Спартака» самый серьёзный соперник?
– ЦСКА, вроде.
– Знакомы оттуда с кем-нибудь?
– Я уже виделся с Марио Фернандесом. Он мне много хорошего рассказал о России. Теперь я сам буду изучать страну.
– Представляете себя в майке сборной России, как Фернандеса?
– Об этом не думал. Каждый человек думает, чтобы защищать цвета именно родной страны. Марио уже очень давно в России. Похоже, для него уже и Россия стала своей.
– У бразильцев, как правило, проблемы с русским языком.
– Русский – сложный, но очень важно его выучить как можно быстрее. И русский, и английский. Это помогает понимать друг друга на поле.
– Сколько минут готовы отыграть в матче с «Рубином»?
– В Бразилии другой сезон. Он начинается в январе-феврале. Мы играем весь год. Я провёл уже почти 40 матчей. Готов сейчас провести на поле сколько нужно.
А вот, что сказал о Роше главный тренер «Спаратка», Массимо Каррера:
– Как вам Педро Роша по первым тренировкам?
– Хороший игрок. Он готов не на 100%, но уже видны сильные качества. С первой минуты он завтра вряд ли появится на поле. «Рубин»? Это команда Бердыева. Она хорошо организована, как все команды Бердыева. Действуют компактно в обороне. Придется быстро катать мяч, чтобы открывать зоны.
Интервью с Массимо Каррерой можно прочитать на «Чемпионате». Первая часть. Вторая часть.