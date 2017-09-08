Педро Роша: придётся платить Попову каждый день

«Спартак» готовится к завтрашнему матчу с «Рубином» без пяти футболистов:



1. Зобнина мы не увидим на матчах еще минимум месяц, а скорее всего, дольше.

2. Зе Луиш травмировал мышцу живота.

3. Таски занимается индивидуально и не успеет набрать форму к «Рубину».

4. Тимофеев восстанавливается в Италии и вернется в Москву 10 сентября.

5. Жано приехал из сборной Грузии с повреждением колена.

Подробнее рассказал врач «Спартака» Михаил Вартапетов.

Эта тренировка стала первой, на которой российские журналисты смогли увидеть Педро Рошу. 22-летний бразилец держался ближе к соотечественникам Луису Адриано и Фернандо, а так же парагвайцу Мельгарехо.

Занятие стартовало с разминки, после которой началась двусторонка – красные против белых. Команды сыграли со счетом 1:1, но примечательнее счета были несколько столкновений. Сначала Промесу, похоже, не понравилось, как накрыли его удар слету. Затем Попов заехал по голове Боккетти.

Кстати, о Попове. Его шорты внезапно оказались у… Педро Роши.



– Зачем вы отобрали шорты у Попова?

– Техническая накладка. Еще не успели приготовить комплект. Попов меня выручил.



– То есть Попов в курсе?

– Да, он разрешил. А еще сказал, что будет брать с меня ежедневную плату (смеётся).

– Как появился вариант с переходом в «Спартак»?

– Всё случилось быстро. Ещё бы несколько дней — и трансферное окно закрылось. Пришлось действовать быстро. Я был рад, что удалось оформить сделку.



– Почему выбрали именно «Спартак»?

– Все хотят выступать в Лиге чемпионов и в большом клубе, как «Спартак».



– Вы играли с Луаном. Почему он не захотел прийти в «Спартак»?

– Мы жили вместе на базе. Постоянно обсуждали его трансфер. Луан остался в «Гремио». Я не знаю причин, по которым он не принял приглашение. Перешёл я — и теперь я счастлив.



– С кем-то из бразильцев советовались перед тем, как переходить в «Спартак»?

– Поскольку всё происходило быстро, лично не общался почти ни с кем. Хотя информацию о клубе искал – буквально немного поговорил с Ромуло и Алексом.



– Что знали о России до приезда?

– Знал, что тут очень холодно. Что большая страна. Могу сказать, что в России ко мне все хорошо относятся.

«Хотел 32-й номер, но он у вратаря. Взял 99-й»

– Какие у вас шансы на попадание в сборную Бразилии после перехода в «Спартак»?

– Я всегда желал попасть в сборную. Много работаю, чтобы там оказаться, реализовать мечту. Буду делать всё возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное – помочь «Спартаку».



– В России почти никто не следит за чемпионатом Бразилии. Расскажите, что вы за футболист?

– Быстрый. Обыгрываю один в один. Играю на флангах или в центре. Люблю дриблинг и забивать.



– Почему выбрали 99-й номер?

– Мой любимый номер – 32. Под этой цифрой выступал в «Гремио». Но она оказалась занята в «Спартаке» вратарём. Решил взять 99-й, но это не принципиально для меня.



– Болельщики «Гремио» провожали вас в аэропорту с плакатом отца. Почему?

– Он всегда со мной. С детства заботится обо мне. Он не является агентом, скорее духовным наставником.



– ЦСКА выиграл 1:0 у «Амкара». Это хорошо или плохо?

– Нам о своей игре нужно думать. Концентрируемся на «Рубине», будет хорошая игра.

«Я провёл уже почти 40 матчей в этом году»

– Бердыев сказал, что давно следил за вами. А вы знаете, как он пошумел в Лиге чемпионов?

– Нет, не знаю. Слышал, что он известный тренер и много чего добился. Приятно, если он за мной следил.



– Знаете, кто для «Спартака» самый серьёзный соперник?

– ЦСКА, вроде.



– Знакомы оттуда с кем-нибудь?

– Я уже виделся с Марио Фернандесом. Он мне много хорошего рассказал о России. Теперь я сам буду изучать страну.



– Представляете себя в майке сборной России, как Фернандеса?

– Об этом не думал. Каждый человек думает, чтобы защищать цвета именно родной страны. Марио уже очень давно в России. Похоже, для него уже и Россия стала своей.

– У бразильцев, как правило, проблемы с русским языком.

– Русский – сложный, но очень важно его выучить как можно быстрее. И русский, и английский. Это помогает понимать друг друга на поле.



– Сколько минут готовы отыграть в матче с «Рубином»?

– В Бразилии другой сезон. Он начинается в январе-феврале. Мы играем весь год. Я провёл уже почти 40 матчей. Готов сейчас провести на поле сколько нужно.



А вот, что сказал о Роше главный тренер «Спаратка», Массимо Каррера:



– Как вам Педро Роша по первым тренировкам?

– Хороший игрок. Он готов не на 100%, но уже видны сильные качества. С первой минуты он завтра вряд ли появится на поле. «Рубин»? Это команда Бердыева. Она хорошо организована, как все команды Бердыева. Действуют компактно в обороне. Придется быстро катать мяч, чтобы открывать зоны.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

Интервью с Массимо Каррерой можно прочитать на «Чемпионате». Первая часть. Вторая часть.