7 футболистов Ирана и Южной Кореи, на которых будет интересно посмотреть

7 и 10 октября сборной России предстоит сыграть товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Да, соперники вновь так себе, тут не поспоришь. Тем не менее, мы отыскали в составах обеих сборных несколько интересных персонажей. Как минимум одного вы знаете очень хорошо.

7. Саид Эззатоллахи

Чем известен: в своё время был приглашён в «Атлетико»



Тот самый парень, который считался главной звездой нового поколения иранских футболистов и в 18 лет уехал в мадридский «Атлетико». В Мадриде Эззатоллахи закрепиться не удалось, как и в «Ростове». Сейчас Саид – футболист уровня запаса «Амкара» (за который играет на правах аренды). Зато в сборной он – игрок основы, который преображается, когда надевает футболку национальной команды.

Вдруг откуда ни возьмись. Кто такой Саид Эззатоллахи? «Ростов» не перестаёт удивлять. В матче с «Андерлехтом» в его составе выстрелил игрок, недавно выступавший в четвёртом испанском дивизионе!

6. Ли Кьюн Хо

Чем известен: забивал Акинфееву на ЧМ-2014



Тот самый парень, удар которого в кошмарах снится болельщикам сборной, с большой долей вероятности снова выйдет на одно поле с Игорем Акинфеевым и будет угрожать его воротам. Несмотря на то, что имени в Европе у Ли нет, он по-прежнему считается одним из ведущих игроков своей сборной. Несмотря на то, что ему 32 года и после того самого чемпионата мира он играл только в родном чемпионате (не считая мини-командировки в Катар).

5. Ки Сун Юн

Чем известен: четыре года играет в АПЛ



Тот самый парень, которого вы могли наблюдать в АПЛ в футболке «Суонси» и «Сандерленда» и имя которого на футболке в глазах русскоязычной аудитории смотрится как минимум забавно. А так – после Сона Хын Мина Ки – самый скилловый игрок южнокорейской сборной, за которым нужен глаз да глаз. В 2007 году после молодёжного чемпионата мира его даже чуть не подписал сэр Алекс. Не срослось. Но «Суонси» — тоже неплохо.

4. Реза Гооханеяд

Чем известен: круто смотрелся на фоне Месси и компании на ЧМ-2014



Тот самый парень с самой сложной фамилией на ЧМ-2014, который чуть было не украл два очка у Месси и сборной Аргентины. Но знаменит он не только этим. Всю свою карьеру (не считая мимолётного отъезда в Катар) Реза играет в Европе, а в прошлом сезоне наколотил 20 голов за «Херенвен» в Эредивизии. В общем, доставить неприятности Гооханеяд способен. Да и забить гол из не самой выгодной позиции он успеет быстрее, чем вы выговорите его фамилию.

3. Ашкан Дежага

Чем известен: зажигал в Бундеслиге и АПЛ



Тот самый парень, который накручивал защитников за «Герту», «Вольфсбург» и «Фулхэм». И клал в АПЛ вот такие банки. После традиционного для большинства крутых азиатских игроков отъезда в Катар прошлой зимой Дежага вернулся в «Вольфсбург», чтобы ещё раз попробовать свои силы в Европе… сыграть два матча и уже спустя полгода стать свободным агентом.

Чем известен: вы сами знаете



Тот самый парень, который забивал «Баварии» и «Атлетико» в Лиге чемпионов и заставлял обратить на себя внимание самые топовые клубы Европы. И который является одним из самых сильных нападающих РФПЛ. В сборной Азмун – главная звезда и лидер, на счету которого 11 голов в 14 матчах отбора. Ну и выход Ирана на чемпионат мира – во многом его заслуга.

«Тренер сборной советовал мне идти к Бердыеву». Иран и Азмун вышли на ЧМ Определился третий официальный участник чемпионата мира. После России и Бразилии.

Чем известен: тот самый парень из «Тоттенхэма»



Тот самый парень, который в своё время был круче Кейна в «Тоттенхэме», а сейчас являющийся стабильным игроком ротации. Безусловно, Сон – самый сильный игрок, с которым игрокам нашей сборной предстоит столкнуться в октябрьских спаррингах. И, наверное, единственный, кто соответствует уровню солидных команд на чемпионате мира.