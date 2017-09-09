ФИФА накажет Алли за средний палец

Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми



В стартовом матче 9-го тура российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на стадионе «Звезда» в Перми обыграл с минимальным счётом местный «Амкар».



Единственный гол в этом матче был забит на 52-й минуте. Понтус Вернблум, проводивший 200-й матч за «армейцев», сделал точную передачу на Алана Дзагоева, который вывел Тимура Жамалетдинова на ударную позицию и 20-летний футболист хладнокровно переиграл вратаря. Жамалетдинов забил свой первый гол за ЦСКА.

«Амкар» закончил матч вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время Брайн Идову получил вторую жёлтую карточку.



В таблице РФПЛ ЦСКА (16 очков) поднялся третье место, а «Амкар» (5 очков) располагается на последней строчке.

Гончаренко рассказал, почему выпустил в стартовом составе ЦСКА Жамалетдинова



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», в котором «армейцы» одержали победу с минимальным счётом, рассказал почему выпустил на поле забившего единственный гол в игре нападающего Тимура Жамалетдинова.



«С чем связан выход в старте именно Тимура Жамалетдинова? После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана



Сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года, проведёт два контрольных матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Южной Кореи и Ирана. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.



7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена». 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене».



О времени начала игр будет сообщено дополнительно.

7 футболистов Ирана и Южной Кореи, на которых будет интересно посмотреть Не всё так уныло.

Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков



Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в августе по итогам опроса болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

«Сьон» не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии из прошедших в августе четырёх, и Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарём тура в Суперлиге. Всего в текущем сезоне чемпионата Швейцарии 21-летний голкипер принял участие в шести матчах, пропустив шесть мячей.

«Спартак» отказался от Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве



«Спартак» отказался от покупки нападающего «Рубина» Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве. Об этом рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.



«Изначально Канунников должен был стоить € 1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до € 5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

Полное интервью с Массимо Каррерой читайте на «Чемпионате».

Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»



«Вардар» не смог заявить российского нападающего Максима Максимова на групповой этап Лиги Европы, и игрок по-прежнему не имеет права выступать в чемпионате Македонии, сообщает «Македонско сонце».



Максимов минувшим летом подписал контракт с «Вардаром», но затем «Тракай», за который он ранее выступил, объявил, что не продавал футболиста и считает себя обманутым. По словам руководства литовцев, они не заключали никаких договоров и не получали никаких предложений, а потому по-прежнему считают Максима своим игроком. Федерация футбола Литвы изучает документы и пока не отправляет сертификат, без которого россиянин не может быть зарегистрирован как игрок «Вардара».

Если футбольные власти признают, что «Вардар» незаконно подписал контракт с Максимовым, то клубу грозит серьёзное наказание.



В Лиге Европы «Вардар» выступит в одной группе с «Зенитом», «Реалом Сосьедад» и «Русенборгом». Максимов стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги Европы текущего сезона, забив семь голов в шести матчах.

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест



ФИФА приступила к расследованию инцидента с участием полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). Поводом стал неприличный жест 21-летнего игрока «шпор» — во время игры он показал средний палец.



Позже Алли объяснил свой жест шуткой со своим партнёром по команде Кайлом Уолкером и уже принёс свои извинения.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».