Красота дня. Спутница новичка «Спартака» Педро Роши

Не так давно девушке новичка «Спартака» Педро Роши —Тами Мартинс — исполнилось 28 лет. Об этом бразильянка рассказала в своём «инстаграме». На фото красавица, судя по всему, получает живой подарок.

Очевидно, девушка испытывает слабость к пляжам.

Валяться на песочке Тами ходит, разумеется, не одна. Новый полузащитник «Спартак» Педро Роша регулярно сопровождает любимую в этих прогулках.

Там же молодая пара разыгрывала свою версию знаменитого «follow me».

В ближайшее время Тами придётся привыкнуть к новому северному климату, ведь её возлюбленный уже вовсю тренируется в составе «Спартака».

Яркая девушка Педро Роши дополняет свой образ цветастыми татуировками и таким же нарядом.

Тами – весьма отважная девушка. В этом несложно убедиться, глядя на видео ниже.

Из слабостей Тами Мартинс: она без ума от собак! Причём самых разных…

Конечно, Тами – большая фанатка «Гремио», за который до недавнего времени выступал её жених. Теперь красотке придётся полюбить новый клуб и сменить чёрно-голубую футболку на красно-белую — спартаковскую.