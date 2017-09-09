Забытое старое. О каких московских стадионах мы забыли и что с ними сейчас

«Лужники», «Открытие Арена», «РЖД Арена», «Арена ЦСКА» — стадионы, с которыми связывают современный отечественный футбол. Но где же играли до возведения комфортабельных арен, способных приютить армию футбольных болельщиков? День города — отличный повод вспомнить об этом.

1. Стадион «Юных пионеров»

Адрес: Ленинградский проспект, вл.31.

Фото: РИА Новости

Стадион «Юных пионеров», или СЮП, как называют его в народе, был заложен в 1911 году. По инициативе правительства Москвы именно здесь появилась первая специализированная футбольная площадка в городе. Стадион «Юных пионеров» подарил отечественному спорту многих великих и прославленных спортсменов – например футболиста Игоря Нетто. В своей книге «Это футбол!» он вспоминал о стадионе:



«Ранней весной 1944 года мы, группа ребят с нашего двора, отправились на стадион «Динамо» записываться в детскую команду. Но нам долго не везло. Мы никак не могли застать Михаила Васильевича Чуркина, руководителя детских команд. Не помню, кто сказал нам, что можно «записаться в футболисты» на стадионе «Юных пионеров». Туда я отправился уже один — ребятам надоело ездить понапрасну каждый день. На стадионе пионеров мне повезло.

— Вон стоит дядя Паша, — сказали мне ребята,— валяй к нему, может, все будет в порядке! Павел Лапшин, или дядя Паша, как все его в этом спортивном молодом мирке называли, оглядел меня, сказал просто: «Ладно, посмотрим. Приходи завтра на тренировку...» И началась моя футбольная жизнь».



К сожалению, сейчас от стадиона ничего не осталось. Он был полностью снесён, а на его месте построен новый жилищный комплекс. Попытки местных жителей и просто неравнодушных к этому стадиону людей остановить снос были тщетными: создавались группы в социальных сетях, собирались подписи за сохранение стадиона, люди выходили на митинги, но…

Фото: РИА Новости

2. Стадион «Унион»

Адрес: Самарский переулок, д.22



Стадион принадлежал одноимённому отделению немецкого спортивного клуба «Унион». Основание сообщества датировано 1908 годом. «Унион» стал одним из трёх клубов, учредивших Московскую футбольную лигу. Стадион несколько раз переименовывался. Носил имя «Совторгслужащих», стадион «Профинтерна» и «Буревестник». Сейчас стадиона не существует, недалеко от места его нахождения построен СК «Олимпийский».

Фото: Газета «Искра» / pastvu.com

3. Стадион «Локомотив» на Новорязанской улице

Адрес: Новорязанская улица, вл.29



Трудно в это поверить, но ещё до арены «Локомотив» Бориса Павловича Бещева и «Сталинца» именно этот стадион являлся центральным для клуба «железнодорожников».

Здесь проводились игры чемпионата Москвы, матчи Кубка Советского Союза. Было время, когда стадион оказался заброшен. Сейчас ситуация исправилась. Стадион на Новорязанской улице попал в программу по подготовке тренировочных полей к чемпионату мира – 2018. Так что совсем скоро он вновь откроет свои двери для большого футбола.

Фото: forzaloko.livejoural.com/ cccp-foto.livejournal.com/ pastvu.com

4. Стадион «Крылья Советов»

Адрес: Проспект Будённого, дом 17А



Стадион был построен в 1957 году. В своё время здесь базировался столичный футбольный клуб «Москва». Сейчас на стадионе проходят игры студенческих футбольных лиг, иногда тренируется футбольный клуб «Арарат».

Фото: fc-57.ru / russianteam2.files.wordpress.com / art-football.ru

5. Стадион «Красная Пресня»

Адрес: Дружинниковская улица, 18



В 1922 году на «Красной Пресне» сформировался спортивный кружок с одноимённым названием, на базе которого образовался футбольный клуб «Спартак». Единственный раз стадион реконструировался к Олимпиаде-80. В 1978 году была воссоздана команда «Красная Пресня», клуб долго существовал под покровительством таксомоторного парка Москвы. В конце 80-х годов парк прекратил своё существование, и клуб потерял финансирование. Позднее клуб приобрёл иракский бизнесмен Хуссам аль-Халиди, переименовав его в «Асмарал». Таким образом, в России появился первый частный футбольный клуб. Клуб полностью зависел от материального благосостояния владельца, поэтому, когда тот потерял свой бизнес, клуб перестал существовать. Несколько раз стадион планировали сносить, чтобы построить на его месте построить парламентский центр. Сейчас стадион включён в программу подготовки тренировочных полей к чемпионату мира в 2018 году. Стадион принадлежит мэрии города Москвы.