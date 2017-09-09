Комбаров – худший игрок «Спартака» на старте? Не так категорично

В нашем футболе есть вечные темы, о которых можно писать колонки ежедневно – слабая посещаемость, плохие поля, финансовые проблемы, очередное «убийство» судьями, договорные матчи, о которых в каждом интервью скажут: «Договорные матчи, конечно, были. Я, конечно, в них не участвовал». А ещё – системные ошибки Дмитрия Комбарова. Полтора года назад я писал колонку о проблемах «Спартака», связанных с игрой защитника. Ничего не изменилось. Как тогда, так и сейчас Комбарова считают слабым защитником и даже главным виновником проблем красно-белых на старте. Может, не так категорично?

Такой, как все. В чём корень ошибок Дмитрия Комбарова Дмитрий Комбаров – самый ошибающийся защитник «Спартака», но это не мешает Слуцкому стабильно вызывать игрока в сборную.

1. Как много ошибается Комбаров?

По версии InStat, единственной скаутской компании, отдельно выделяющей результативные ошибки игроков, Комбаров – второй по количеству ошибок защитник «Спартака» в нынешнем сезоне: Дмитрий набрал 7 «привозов» за летний отрезок чемпионата. Больше только у Андрея Ещенко – 8. При этом ошибки Комбарова значительнее: в «Спартаке» он лидер по количеству результативных ошибок – 4. Столько же лишь у Фернандо.

2. Какие ошибки Комбарова – системные?

Я не потираю руки, вам показалось.

Раз: Дмитрий слаб в борьбе один в один, податлив к дриблингу. Причём самая печальная черта игры Комбарова в таких ситуациях – склонность выключаться из борьбы, когда соперник уже отпущен, и провожать его взглядом в спину. Перелом в дерби с ЦСКА состоялся как раз после такой ошибки Комбарова: крайний защитник отпустил Головина – лучшего по силовому дриблингу в ЦСКА, но ничего страшного же – и открыл свободный полуфланг, куда не побежал всё исправлять. Забавно, но жестикуляцией Комбаров как бы перекладывает ответственность за Головина на Пашалича. Показывает – держи, моя работа уже сделана.

Два: Комбаров очень печален в выборе позиции. Здесь действительно можно перепечатать старую колонку и быть уверенным, что ничего не изменилось. Комбаров очень много сваливается в центр, встречая атаки соперника, и даёт вскрывать свой фланг. Позволяет себя продавить при подачах и прострелах. Чтение игры Комбарова как защитника на очень низком уровне, и есть впечатление, что в «Спартаке» над ним совсем не работают.

Три: Комбаров плох при фланговых подачах и стандартах. Да, снимать верх – не совсем работа крайнего защитника, однако в таком случае можно как-то маскировать слабость Комбарова, не давать ему участвовать в ключевых верховых единоборствах. Из-под Дмитрия прилетели голы Кришито (ничего не решающий) и Баринова (переломный в дерби с «Локомотивом»), причём оба раза защитник «Спартака» грубо ошибся. В первом моменте – неправильно выбрал позицию и дал мячу проскочить, во втором – дал выдернуться из-за спины и продавить себя.

3. Комбаров – главный виновник такого старта «Спартака»?

Нет, не стоит словесно отправлять Комбарова в Сибирь после каждой оплошности. Массимо Каррера, как и многие тренеры, не признают индивидуальные ошибки и говорят журналистам, что ошибка была системной, от всей команды. Это не попытка спрятать своего игрока от критики, а банальная правда футбола: один игрок редко бывает виноват в голе.

Матчи красно-белых с «Зенитом» и «Локомотивом» раскрывают тезис. Комбаров так или иначе засветился в 7 голевых атаках соперника (не накрыл удар, открыл свободный фланг, пустил оппонента за спину), но вешать вину за все опасные атаки только на Комбарова – очень странно. Голы к тому же немного искажают наше понимание футбола, мы часто стремимся на примере голов объяснять ошибки или достоинства конкретного игрока, даже если гол был единственным доказательством этих ошибок. Так что стоит рассмотреть момент, который не кончился голом.

Здесь Ману Фернандеш отправляет на свидание с вратарём «Спартака» Алексея Миранчука, и косяк Комбарова вроде как кажется очевидным – его фиксирует даже InStat, очень избирательный в определении ошибок (по версии статистической компании, желание Комбарова подышать в спину Головину в дерби с ЦСКА – как раз не ошибка). Но нужно отмотать атаку на 10 секунд назад:

1. Глушаков пасует на чужой трети Промесу, просит пас обратно, мяч не попадает в ногу – и после перехвата «Локо» образуется свободная зона. Как было уже не единожды в нынешнем сезоне, Глушаков не бежит исправлять ошибку, а начинает размахивать руками у чужих ворот.

2. Промес вынужден отрабатывать за Глушакова, вместе с ним центральную ось караулит Пашалич, но Фернандеш убирает в буфет обоих. Квинси – особенно изящно, «марсельской рулеткой». Португальцу открывается свободный центр.

3. Комбаров остаётся в ситуации, когда любое решение приводит к его вероятной ошибке. Смотрите на вилку вариантов: Дмитрий вынужден обращать внимание сразу на двух игроков, взламывающих его фланг, и если Комбаров пойдёт за Миранчуком – огромный свободный квадрат получит Игнатьев. Другое дело, что здесь Дмитрия Комбарова в тысячный раз за карьеру подводит выбор позиции, но его ошибка не главная – она лишь самая бросающаяся в глаза.

При всех слабостях Комбарова самая проседающая зона сейчас – именно центр: с Глушаковым, который явно печётся о новом контракте и теряет из-за этого в концентрации (интервью Массимо Карреры косвенно это доказывает), Пашаличем, чьи функции в первую очередь связаны с развитием атак, и пока тяжёлым, неготовым вернуться на уровень прошлого сезона Фернандо. Отсутствие разрушителя бросалось в глаза и в Санкт-Петербурге, и против «Локомотива», а в некоторых моментах Комбарова откровенно подставляли, как Фернандо своим пижонским пасом пяткой в игре с «Зенитом».

4. Может ли переход на 3-5-2 замаскировать слабости Комбарова?

Пока сложно однозначно ответить на такой вопрос. «Спартак» Карреры испытывал такую схему слишком мало и против соперника, почти не напрягавшего красно-белых своими атаками, но даже «СКА-Хабаровск» проводил через фланг Комбарова 44% своих атак – цифры, говорящие о репутации защитника. Очевидно лишь, что роль Дмитрия в атаке изменится: на фланге ему будет активно помогать Глушаков. При необходимости Денис будет уходить глубоко в край, а Комбаров – наоборот, смещаться в центр и подавать с полуфлангов. В одном из моментов хабаровского матча, когда Пашалич бил после подачи, Комбаров так и сделал.

Если говорить о защите, то опыт игры Комбарова в схеме 3-5-2 у Мурата Якина и Дмитрия Аленичева лишь расстраивает – там ошибок тоже было достаточно. Отчасти вопрос в подстраховке крайнего центрального защитника, и сейчас Комбаров может дышать спокойнее: слева в тройке у Массимо Карреры будет играть Георгий Джикия. Что в тройке, что в четвёрке он – однозначно сильнейший защитник «Спартака» в плане подстраховки, и хотя бы немного Джикия может отвести от Комбарова огонь критики.

5. Как «Рубин» сыграет на слабостях Комбарова?

Курбан Бердыев обещал 10 туров на постройку его настоящего «Рубина», и если защита была отлажена в кратчайшие сроки, то атака до сих пор работает со сбоями (не смотрите на 6 мячей в ворота «Анжи»). Доставка мячей до чужой трети через центр не работает, и атаки «Рубина» в основном завязаны на длинных передачах, но при этом казанцы создают себе преимущество на конкретных участках поля. В матче с «Локомотивом» Бердыев давил на зону, где располагались Баринов и Игнатьев, непрофильные защитники с недостатками в выборе позиции. А за давление отвечали Жемалетдинов и Набиуллин – игроки не самые пробивные, но очень проворные, бравшие в первую очередь работой на подборах.

Против чемпиона, как и 4 предыдущих соперника «Спартака», Бердыев наверняка сделает акцент на взлом фланга-полуфланга, которые сторожит Комбаров, и даже страховка Джикии вряд ли смутит тренера «Рубина». Справа у него есть такая же связка игроков: Моритц Бауэр любит открываться под забросы и передачи ближе к центру, а рядом с ним готов маячить энергичный не по своему возрасту Карадениз.

Если план Бердыева по доставке мяча на швейцарца и турка будет работать, Дмитрия Комбарова ждёт ещё один тяжёлый вечер.

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