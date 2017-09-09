Слуцкий проиграл 0:5. Как на это отреагировали в Англии

Что вообще произошло?

Команда Слуцкого проиграла «Дерби Каунти» на выезде со счётом 0:5. После быстрого гола Матея Выдры всё пошло наперекосяк, и «Халл» будто потерялся на поле.

На 26-й минуте в ворота «Дерби» был назначен пенальти, исполнить который вызвался Ларрсон. Пробил. Но так, что мяч улетел чуть ли не в другую галактику.

К концу первого тайма «Халл» горел 4:0. Пятый мяч залетел в ворота Макгрегора на 58-й минуте.

Что сказал Слуцкий?

Леонид Викторович был невероятно расстроен. Нет. Просто убит. Если не верите, посмотрите сами.

— Я должен извиниться перед фанатами, так как они не заслужили этот результат. Мне очень жаль. Это моя вина. Я готовил команду к матчу, и если мы проигрываем, то это вина тренера. В следующей игре мы должны показать свою реакцию на это поражение. Сейчас для меня это ключевой момент в сезоне.

Не смогу быстро проанализировать игру, нужно время. Это самое большое поражение в моей тренерской карьере. В данной ситуации нужно продолжать верить в себя и готовиться к следующему матчу.



Я удивлён результатом встречи. Скажу больше, он меня ранит. Очень сложно объяснить свои эмоции. Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы.

Что написали СМИ?

Daily Mail



«Выдра и Джонсон наказали неряшливых тигров»



Матей Выдра и его партнёры обрушили голевой ливень на ворота «Халла», фанаты которого весь матч протирали глаза в недоумении. Униженный «Халл» хватило лишь на один гол. Попытка Ларссона реализовать пенальти была никчёмной, как и все действия «тигров» на поле. Но тренер Леонид Слуцкий только что прибыл в команду, потому такой результат частично объясним.



«Дерби» атаковал проблемные зоны «Халла», словно втирая соль в рану. Слуцкий уже неплохо говорит по-английски, но даже это не помогло ему хоть как-то изменить игру.



BBC Sport



«Дерби» забил пять мячей впервые с ноября 2014 года, а «Халл» пропустил уже 23 мяча в стартовых восьми матчах Чемпионшипа. «Дерби Каунти» доминировал во всех аспектах игры, сразу взяв игру под контроль.

Hull Daily Mail

«Леонид Слуцкий должен спасти «Халл» от проклятия проигрышей на выезде»

«Халл» регулярно проигрывает матчи в гостях. Этот рекорд тянется еще с Премьер-лиги. Если Леонид Слуцкий не сможет быстро вылечить эту долгоиграющую болезнь, то можно будет уже не надеяться на возвращение в АПЛ. С того момента, как Ларссон не реализовал пенальти на 26-й минуте, а Выдра забил быстрый гол, русский закрыл лицо руками и сквозь пальцы смотрел, как его команда судорожно передвигается по полю. Слуцкого нельзя винить за то, что «Халл» постоянно проигрывает на выезде. Но он должен найти средство от этой болезни.

Что писали болельщики?

«Тренер «Халла» меня просто убивает. Они что, взяли его из толпы, чтобы навалять?»

«Халл» похож на команду, которая была брошена на поле без какого-либо плана на игру. Забавно, но именно это сегодня и произошло».

«Сильно сказалось отсутствие плотности в полузащите. Не сомневаюсь, что Слуцкий извлечет из этого урок, и в матче с «Фулхэмом» на поле вернется Мейлер».

«Кто-нибудь, скажите, что вчера мне просто приснился дерьмовый сон».

После разгрома поднялась новая волна ненависти к президенту клуба Ассему Алламу. Болельщики уже в который раз начали обвинять руководство за проваленную трансферную кампанию, отмывание денег и прочие грехи.



«Надеюсь, клуб не выпустит видео, на котором какой-нибудь чувак рассказывает, насколько хороши были наши трансферные сделки этим летом»

И даже устроили акцию протеста во время матча: «Аллам, вон. Ты убиваешь наш клуб»



«Не самые лучшие снимки, но посыл понятен».

Радует то, что, несмотря на такое крупное поражение, большинство болельщиков поддержало Слуцкого.



«Мы верим в Слуцкого, но не верим в Аллама».

«Слуцкий – главный парень, кому действительно не всё равно. После игры он выглядел совершенно убитым».

«Не каждый тренер может проиграть 0:5, а после свистка услышать, как стадион поет его имя. Люблю, когда между болельщиками, командой и тренером, есть связь в такие минуты».

«Это не ваша вина, тренер, что игроки не прикладывают достаточно усилий».