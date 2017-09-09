10 самых ожидаемых дебютов этих выходных. Не пропустите!

Дембеле и Мбаппе, трансферные сериалы которых надоели летом, наконец-то будут обсуждаться как футболисты, а не товар на рынке.

Перешёл из «Монако» за 180 млн евро

Где и когда: 8 сентября, 21:45, «ПСЖ» — «Метц»

Запасайтесь поп-корном: связка MKN может навести в Лиге чемпионов не меньше шороху, чем легендарное в прошлом трио MSN. Потенциал у неё действительно космический. А пока – разминка на середнячках Лиги 1. Кавани с Неймаром уже успели поиздеваться над оборонами «Амьена», «Генгама», «Тулузы» и «Сент-Этьена». В пятницу «ПСЖ» разнёс «Метц», который пока так и не набрал ни одного очка в Лиге 1. Хотя изначально всё не выглядело так радужно – к 59-й минуте на табло был счёт 1:1. Трансформировал его в преимущество парижан не кто иной, как Мбаппе, незадолго до этого заставивший досрочно уйти в раздевалку не отличавшегося приличными манерами ещё в «Тоттенхэме» Бенуа Ассу-Экотто. Всё закончилось разгромом 5:1. На счету Килиана – гол и голевая передача рукой. Остальным звёздным новичкам предстоит дебютировать в субботу.

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

Перешёл из «Боруссии» Д за 105 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 21:45, «Барселона» — «Эспаньол»



С помоста – и сразу в дерби. Конечно, это не «класико», но противостояние двух каталонских команд унылым бывает ну очень редко. В прошлом туре Эрнесто Вальверде в отсутствие Луиса Суареса был вынужден использовать Алейкса Видаля на месте флангового нападающего. Сейчас у «Барсы» с обоймой всё в порядке. Успевший как следует помутить воду на трансферном рынке Дембеле в данный момент – самый ожидаемый дебютант во всей Ла Лиге. А то и в Европе.

Усман Дембеле Фото: Reuters

Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатила 105 млн «Барселона» выручила сумасшедшие деньги и вложила добрую половину в Усмана Дембеле из «Боруссии».

Перешёл из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 21:45, «Барселона» — «Эспаньол»



Да, формально Паулиньо дебютировал за «Барсу» ещё в прошлом туре в игре с «Алавесом». Однако за 2 минуты на поле ничего интересного в его исполнении увидеть, само собой, не получилось. Пеле уверен, что Паулиньо ещё задаст жару в Каталонии, однако прогнозы Короля уже давно являются темами анекдотов и мемов. Пока же с трудом верится в то, что мариновавшийся полтора года в Китае футболист может с ходу зажечь в топ-клубе. Тем интереснее будет вдруг оказаться неправым.

«Подумать не мог, что снимаюсь с порнозвездой». Как стать крутым в Китае Паулиньо снова на слуху. В этом сезоне он вновь стал вызываться в сборную Бразилии, а недавно им заинтересовалась «Барселона».

Перешёл из «Фиорентины» за 40 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 19:00, «Ювентус» — «Кьево»



Самая дорогой трансфер «Юве» (и второй в Италии после Бонуччи) пока что просиживает штаны на скамейке запасных. Один из талантливейших итальянских полузащитников нового поколения пока не имеет прохода в стартовый состав. За «старую синьору» Бернардески дебютировал ещё 13 августа в матче за Суперкубок Италии, однако за 20 с лишним проведённых минут на поле ничем отметиться не сумел. Если Федерико собирается выходить на новый уровень, пора брать себя в руки и в футболке нового клуба начинать зажигать хотя бы во внутреннем первенстве. А способен этот парень на многое, уж поверьте.

Перешёл из «Арсенала» за 38 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 14:30, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»



Слегка обросший мхом в «Арсенале» Окслейд-Чемберлен имеет все шансы вдохнуть свежий ветер в паруса своей карьеры на «Энфилде». Притом делать это придётся без разгона – начиная с игры с одним из главных претендентов на титул – «Манчестер Сити». Вряд ли Клопп будет использовать Окса на краю атаки, там других кандидатов хватает, потому интересно будет посмотреть, какую роль Алекс будет выполнять в центре поля и как от этого изменится игра команды.

Окс и нейрон. За кого «Ливерпуль» заплатил 40 млн евро И почему Венгер тоже заслужил аплодисменты за трансфер.

Дэнни Дринкуотер, «Челси»

Перешёл из «Лестера» за 38 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 17:00, «Лестер» — «Челси»



Первый матч в новой команде – и сразу против бывшего клуба, да ещё и на выезде. Как вам сюжет? Возможно, Дринкуотер и не появится на поле вовсе, конкуренция будь здоров (у Окслейд-Чемберлена, к слову, похожая ситуация), однако посмотреть, как изменилась игра сразу двух команд после одного трансфера – дико интересно.

Андрей Ярмоленко, «Боруссия» Д

Перешёл из «Динамо» К за 25 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 16:30, «Фрайбург» — «Боруссия» Д



Следить обязательно. Не так много игроков из бывшего СССР сейчас играют в топовых европейских командах (откровенно говоря, до трансфера Ярмоленко – только Мхитарян, также начавший большую европейскую карьеру в «Боруссии»), потому наблюдать за игрой Андрея в Дортмунде стоит, невзирая на любые политические взгляды. Кто знает, может быть, Ярмоленко превзойдёт и стомиллионного Дембеле, место которого ему предстоит занять.

Андрей Ярмоленко Фото: Reuters

Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем? Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.

Перешёл из «ПСЖ» за 25 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 17:00, «Эвертон» — «Тоттенхэм»



Главная заноза в одном месте для тренерского штаба и руководства «ПСЖ» без лишнего шума перескочила из Парижа в Лондон. Почеттино уже успел пошутить, что убьёт Орье, если тот вздумает мутить воду, как ранее в «ПСЖ». А если серьёзно, «шпоры» выписали неплохой кадр, которому вполне по силам заменить отъехавшего в Манчестер Кайла Уокера. А может и вовсе стать лучшим в АПЛ на своей позиции.

Союз мяча и орала. Как Серж Орье объявил войну Блану и Златану Защитник «ПСЖ» за пять минут подставил клуб, оскорбил тренера и партнёров по команде и нажил себе врага в лице Златана Ибрагимовича.

Арендован у «Реала» за 13 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 19:30, «Хоффенхайм» — «Бавария»



Включать трансляции матчей «Баварии» стоило бы хотя бы из-за участия одного игрока калибра Хамеса. Какая россыпь звёзд сейчас трудится в Мюнхене, думаю, лишний раз рассказывать не стоит. Колумбиец восстановился после травмы бедра и после вдохновенного матча против Бразилии готов пополнить нарезку лучших моментов недели своей игрой против «Хоффенхайма».

Перешёл из «Гремио» за 12 млн евро



Где и когда: 9 сентября, 19:00, «Спартак» — «Рубин»



Главный трансфер «Спартака» в это межсезонье. И, наверное, самый неоднозначный. После провала переговоров по Луану кажется, что «Гремио» просто грамотно толкнул далеко не ведущего игрока, солидно накрутив за него сумму (Transfermarkt оценивает Рошу в 1,5 млн евро). Хотя возможно, что селекционеры «Спартака» нашли новый бриллиант на рынке. Скорее всего, ответ мы получим уже в эту субботу.