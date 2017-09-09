175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Килиан Мбаппе
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

10 самых ожидаемых дебютов этих выходных. Не пропустите!

Дембеле и Мбаппе, трансферные сериалы которых надоели летом, наконец-то будут обсуждаться как футболисты, а не товар на рынке.
9 сентября 2017, суббота. 14:16 Футбол

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Перешёл из «Монако» за 180 млн евро

Где и когда: 8 сентября, 21:45, «ПСЖ» — «Метц»

Запасайтесь поп-корном: связка MKN может навести в Лиге чемпионов не меньше шороху, чем легендарное в прошлом трио MSN. Потенциал у неё действительно космический. А пока – разминка на середнячках Лиги 1. Кавани с Неймаром уже успели поиздеваться над оборонами «Амьена», «Генгама», «Тулузы» и «Сент-Этьена». В пятницу «ПСЖ» разнёс «Метц», который пока так и не набрал ни одного очка в Лиге 1. Хотя изначально всё не выглядело так радужно – к 59-й минуте на табло был счёт 1:1. Трансформировал его в преимущество парижан не кто иной, как Мбаппе, незадолго до этого заставивший досрочно уйти в раздевалку не отличавшегося приличными манерами ещё в «Тоттенхэме» Бенуа Ассу-Экотто. Всё закончилось разгромом 5:1. На счету Килиана – гол и голевая передача рукой. Остальным звёздным новичкам предстоит дебютировать в субботу.

Франция - Лига 1. 5-й тур
08 сентября 2017, пятница. 21:45 МСК
Метц
Метц
1 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 – Кавани – 31, 1:1 – Ривьер – 37, 1:2 – Мбаппе – 59, 1:3 – Неймар – 69, 1:4 – Кавани – 75, 1:5 – Лукас Моура – 87
Удаления: Ассу-Экотто, 56 – нет
Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей
Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

Усман Дембеле, «Барселона»

Перешёл из «Боруссии» Д за 105 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 21:45, «Барселона» — «Эспаньол»

С помоста – и сразу в дерби. Конечно, это не «класико», но противостояние двух каталонских команд унылым бывает ну очень редко. В прошлом туре Эрнесто Вальверде в отсутствие Луиса Суареса был вынужден использовать Алейкса Видаля на месте флангового нападающего. Сейчас у «Барсы» с обоймой всё в порядке. Успевший как следует помутить воду на трансферном рынке Дембеле в данный момент – самый ожидаемый дебютант во всей Ла Лиге. А то и в Европе.

Усман Дембеле

Усман Дембеле

Фото: Reuters
Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатила 105 млн
«Барселона» выручила сумасшедшие деньги и вложила добрую половину в Усмана Дембеле из «Боруссии».

Паулиньо, «Барселона»

Перешёл из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 21:45, «Барселона» — «Эспаньол»

Да, формально Паулиньо дебютировал за «Барсу» ещё в прошлом туре в игре с «Алавесом». Однако за 2 минуты на поле ничего интересного в его исполнении увидеть, само собой, не получилось. Пеле уверен, что Паулиньо ещё задаст жару в Каталонии, однако прогнозы Короля уже давно являются темами анекдотов и мемов. Пока же с трудом верится в то, что мариновавшийся полтора года в Китае футболист может с ходу зажечь в топ-клубе. Тем интереснее будет вдруг оказаться неправым.

«Подумать не мог, что снимаюсь с порнозвездой». Как стать крутым в Китае
Паулиньо снова на слуху. В этом сезоне он вновь стал вызываться в сборную Бразилии, а недавно им заинтересовалась «Барселона».

Федерико Бернардески, «Ювентус»

Перешёл из «Фиорентины» за 40 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 19:00, «Ювентус» — «Кьево»

Самая дорогой трансфер «Юве» (и второй в Италии после Бонуччи) пока что просиживает штаны на скамейке запасных. Один из талантливейших итальянских полузащитников нового поколения пока не имеет прохода в стартовый состав. За «старую синьору» Бернардески дебютировал ещё 13 августа в матче за Суперкубок Италии, однако за 20 с лишним проведённых минут на поле ничем отметиться не сумел. Если Федерико собирается выходить на новый уровень, пора брать себя в руки и в футболке нового клуба начинать зажигать хотя бы во внутреннем первенстве. А способен этот парень на многое, уж поверьте.

Алекс Окслейд-Чемберлен, «Ливерпуль»

Перешёл из «Арсенала» за 38 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 14:30, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Слегка обросший мхом в «Арсенале» Окслейд-Чемберлен имеет все шансы вдохнуть свежий ветер в паруса своей карьеры на «Энфилде». Притом делать это придётся без разгона – начиная с игры с одним из главных претендентов на титул – «Манчестер Сити». Вряд ли Клопп будет использовать Окса на краю атаки, там других кандидатов хватает, потому интересно будет посмотреть, какую роль Алекс будет выполнять в центре поля и как от этого изменится игра команды.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Алекс Окслейд-Чемберлен

Фото: bvb.de
Окс и нейрон. За кого «Ливерпуль» заплатил 40 млн евро
И почему Венгер тоже заслужил аплодисменты за трансфер.

Дэнни Дринкуотер, «Челси»

Перешёл из «Лестера» за 38 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 17:00, «Лестер» — «Челси»

Первый матч в новой команде – и сразу против бывшего клуба, да ещё и на выезде. Как вам сюжет? Возможно, Дринкуотер и не появится на поле вовсе, конкуренция будь здоров (у Окслейд-Чемберлена, к слову, похожая ситуация), однако посмотреть, как изменилась игра сразу двух команд после одного трансфера – дико интересно.

Андрей Ярмоленко, «Боруссия» Д

Перешёл из «Динамо» К за 25 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 16:30, «Фрайбург» — «Боруссия» Д

Следить обязательно. Не так много игроков из бывшего СССР сейчас играют в топовых европейских командах (откровенно говоря, до трансфера Ярмоленко – только Мхитарян, также начавший большую европейскую карьеру в «Боруссии»), потому наблюдать за игрой Андрея в Дортмунде стоит, невзирая на любые политические взгляды. Кто знает, может быть, Ярмоленко превзойдёт и стомиллионного Дембеле, место которого ему предстоит занять.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Фото: Reuters
Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем?
Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.

Серж Орье, «Тоттенхэм»

Перешёл из «ПСЖ» за 25 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 17:00, «Эвертон» — «Тоттенхэм»

Главная заноза в одном месте для тренерского штаба и руководства «ПСЖ» без лишнего шума перескочила из Парижа в Лондон. Почеттино уже успел пошутить, что убьёт Орье, если тот вздумает мутить воду, как ранее в «ПСЖ». А если серьёзно, «шпоры» выписали неплохой кадр, которому вполне по силам заменить отъехавшего в Манчестер Кайла Уокера. А может и вовсе стать лучшим в АПЛ на своей позиции.

Союз мяча и орала. Как Серж Орье объявил войну Блану и Златану
Защитник «ПСЖ» за пять минут подставил клуб, оскорбил тренера и партнёров по команде и нажил себе врага в лице Златана Ибрагимовича.

Хамес Родригес, «Бавария»

Арендован у «Реала» за 13 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 19:30, «Хоффенхайм» — «Бавария»

Включать трансляции матчей «Баварии» стоило бы хотя бы из-за участия одного игрока калибра Хамеса. Какая россыпь звёзд сейчас трудится в Мюнхене, думаю, лишний раз рассказывать не стоит. Колумбиец восстановился после травмы бедра и после вдохновенного матча против Бразилии готов пополнить нарезку лучших моментов недели своей игрой против «Хоффенхайма».

Педро Роша, «Спартак»

Перешёл из «Гремио» за 12 млн евро

Где и когда: 9 сентября, 19:00, «Спартак» — «Рубин»

Главный трансфер «Спартака» в это межсезонье. И, наверное, самый неоднозначный. После провала переговоров по Луану кажется, что «Гремио» просто грамотно толкнул далеко не ведущего игрока, солидно накрутив за него сумму (Transfermarkt оценивает Рошу в 1,5 млн евро). Хотя возможно, что селекционеры «Спартака» нашли новый бриллиант на рынке. Скорее всего, ответ мы получим уже в эту субботу.

Педро Роша

Педро Роша

Фото: spartak.com
Педро Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» взял вместо Луана
«Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педро Роше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алекс Окслейд-Чемберлен Андрей Ярмоленко Дэниел Дринкуотер Килиан Мбаппе Паулиньо Педро Роша Серж Орье Усман Дембеле Федерико Бернардески Хамес Родригес
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
14:05 Устинов: тульский «Арсенал» — крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счетов
14:02 «Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти
13:45 Созин: игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий
13:35 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
13:09 Тебас: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится от Испании
12:57 Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Анжи» на матч девятого тура РФПЛ
12:39 Гранеро – о знакомстве с Месси: было страшно подумать, кем он станет в будущем
12:36 Вальверде — о контракте Иньесты: не сомневаюсь, что соглашение будет достигнуто
12:11 Президент «Реала»: мы не будем платить € 222 млн за игрока, как «ПСЖ» за Неймара
11:53 Слуцкий: в России говорим, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1
11:39 Навас: уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании
11:25 Вальдеррама: Месси или Марадона? Здесь сравнивать нечего, Диего остаётся лучшим
11:20 Объявлены победители конкурса на названия новых улиц у стадиона «Динамо»
10:53 Женщины смогут за полцены купить билет на матч, в котором дебютирует Штайнхаус
10:33 «Арсенал» покинет Дик Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам
10:31 Моуринью разочарован решением Андреаса Перейры уйти из «МЮ» в аренду
10:15 Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот
09:52 Пепе: болельщики «Реала» не такие страстные, как фанаты «Бешикташа»
09:48 «Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике
09:40 В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью
09:25 Гвардиола: Агуэро не играл в последних матчах из-за двух глупых тренеров!
09:20 Модрич и Навас пропустят матч «Реал» — «Леванте»
09:12 Венгер считает «Арсенал» претендентом на чемпионство в этом сезоне
04:06 Меркель: суммы, которые тратят на трансферы в футболе, недостижимы для людей
03:19 Невероятный гол Алмейды, принесший победу «Бенфике» в матче с «Портимоненсе»
01:57 Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Зенитом»
01:40 Игроки «Локомотива-Казанка» исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса
01:30 Ловчев: верю в победу «Спартака» над «Рубином» — пора, да и деваться уже некуда
00:55 «Бенфика» в преддверии матча с ЦСКА не без труда победила «Портимоненсе»
00:39 Краневиттер: раньше была только одна ассоциация с Россией – холод
00:36 Щенсны будет защищать ворота «Ювентуса» в матче с «Кьево»
00:27 Слуцкий: это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас
00:14 Мбаппе: всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами
8 сентября 2017, пятница
23:55 Григорян: не хотел бы строить каких-то больших планов в «Арарате»
23:48 «Хетафе» на выезде одержал победу над «Леганесом»
23:46 «Трабзонспор» объявил о переходе Сосы из «Милана»
23:39 «Халл Сити» потерпел поражение со счётом 0:5
23:34 Гол и результативная передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»
23:23 «РБ Лейпциг» нанёс «Гамбургу» первое поражение в сезоне
23:16 «Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»
23:10 Мбаппе забил первый гол в составе «ПСЖ» в дебютном матче за команду
23:04 Конте: если трансферное окно станет короче, это будет к лучшему
23:01 Клопп: Коутиньо не сделал ничего непростительного. Всё нормально
22:33 «Монпелье» продавал форму с ошибкой в названии клуба
22:24 Вальверде: лучшая новость о трансферном окне — это то, что оно закрылось
Все новости RSS
Партнерский контент