Никто, кроме нас. Что на самом деле может вернуть нам футбол

Дмитрий Егоров тут попробовал отобрать у меня звание главного нытика «Чемпионата», но свалил всё в кучу, и разумные мысли были похоронены под цистернами воды — проблема всех текстовиков с так полюбившихся Дмитрию рэп-баттлов.

Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом В интересное время мы живём, но спорта в нём нет.

Я пишу ему ответ, сидя на матче второго дивизиона. Только что судья назначил третий пенальти за 50 минут — и вся команда гостей побежала к нему с криками «Да ты чо, б**?». Счёт после пенальти стал 2:1 — с игры здесь пока не забивали. На трибунах без крыш под тягучий столичный дождь собралось около двух сотен человек — каждого из них можно расслышать. «Судья, подгоняй его, подгоняй!» — это про вратаря, который затягивает время. «Сели за линию мяча!» — это уже со скамейки запасных, когда мяч перешёл к сопернику. Весь футбол — сплошные диагонали под навесы, только левый полузащитник хозяев пытается обострить игру дриблингом.

После этой игры я нырну в метро и поеду на другой матч второго дивизиона. Я делаю это не по работе, и там, где билеты платные, я никогда не пользуюсь удостоверением журналиста. В моём родном Курске я регулярно хожу на «Авангард», и делаю это точно так же — стою очередь в кассу (очередь! Для нашего футбола это очень сладкое слово!) и покупаю билет.



Ни вечером на другом стадионе, ни завтра, когда я буду в Санкт-Петербурге на матче третьего дивизиона, ни послезавтра, когда я буду в Петербурге на перводивизионном «Авангарде», я не увижу другой игры. Те же бесцельные забросы и диагонали, те же серые, как депрессивная среднерусская осень, навесы, те же экзистенциальные возгласы с трибун, которые слышно за 50 метров. (Только что кто-то здесь удивлённо закричал: «Они реально не знают, чо делать!»)

Ни вечером на другом стадионе, ни завтра, когда я буду в Санкт-Петербурге на матче третьего дивизиона, ни послезавтра, когда я буду в Петербурге на перводивизионном «Авангарде», я не увижу другой игры.

Я знаю, что будет так, что волшебник не принесёт нам другой футбол. В этом мы сходимся с Дмитрием Егоровым, но в этом сойдётся с Димой любой, у кого есть два уставших глаза для просмотра нашего футбола. Кардинально мы с ним расходимся в одном. Он занимается вбросом фактов с общим выводом «Пацаны, ничего не получится, даже если вы поставите мне пять звёзд за текст», а я верю, что изменения возможны.



Поймите, я не сумасшедший (хотя сейчас, в метро, в дороге с одной игры ПФЛ на другую, я в очередной раз начну сомневаться в этом) и понимаю всё, о чём говорит Дима. Но он, как и все жители нашей часто изменяющейся по форме, но почти никогда — по содержанию — стране, уверен, что изменения придут сверху. Так ведь было всегда, все к этому давно привыкли. «Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!» — разве может быть как-то иначе?

Уверен, что может. Я тут сгонял на выезд с командой второго дивизиона, написал об этом текст, и вот каким был лучший для меня комментарий: «После прочтения появилось чёткое желание сходить на матч родной новотроицкой „Носты“. Так и сделаю, в пятницу пойду». Я не президент РФС, не президент ПФЛ и (слава богу!) даже не президент «Носты», в футбольной системе координат я нахожусь на той же ступени, что и автор комментария. Тем не менее именно я и снизу — а не президенты лиг/клубов сверху — отправил человека на свой родной футбол.

Как команда второй лиги проводит самый дальний выезд в сезоне Антон Михашенок провёл 40 часов с одной из самых открытых команд российского футбола — московским «Велесом».

Меня это, с одной стороны, очень вдохновляет, а с другой стороны — заставляет говорить: вот он, пример, вот как можно менять что-то снизу на локальном уровне. Сегодня я могу убедить одного зрителя вернуться на стадион, а завтра двух. Послезавтра каждый из этих трёх человек приведёт мои аргументы одному из своих друзей. Так моя локальная личная инициатива перестанет быть моей личной.



Мои аргументы просты. Какой бы убогой ни была игра вашей команды, от вашего отказа идти на трибуны она не станет лучше, зато если вы окажетесь на стадионе, в перспективе это может многое поменять. Вы заплатите за билет (потому что футбол должен быть платным. Вы же ходите даже на туалетные русские комедии не бесплатно, так? С футболом всё работает ровно так же) и приведёте друзей. Спустя некоторое время вы поймёте, что друзей на стадионе становится больше, и образуется комьюнити, которое посещает матчи. С расширением этого комьюнити вы сможете потребовать от клуба отчитываться за то, куда идёт выручка за билеты, а когда случится это, команды больше смогут играть на «отвали», мотивация станет видимой.

Это работает во всём мире. Футбол зарождался на континенте как довольно маргинальная игра — аристократы продолжали презрительно фыркать, глядя на месящих грязь футболистов, и шли играть в теннис. Таким образом, порог инициативы снизу там был пройден сразу, поэтому сейчас Европа в футбольном плане далеко впереди нас. У нас всё ломается уже на первом этапе — вы не идёте на трибуны. Вы знаете, что можете пойти, но находите тысячу отмазок и дожидаетесь, пока команда или поднимется лигой выше, или тихонько загнётся. Вы по-прежнему думаете, что новых футболистов, крутые стадионы и тактическую изобретательность нам принесёт Сергей Галицкий, Виталий Мутко или на худой конец футбольный бог.



Так не будет, ребята.



Никто, кроме нас, отчаянных провинциалов, вернувшихся на наши отсталые стадионы, не заставит построить новые. Никто, кроме нас, разъярившихся от беспросветности романтиков, заплативших за билеты, не заставит наши клубы быть экономически грамотными. Никто, кроме нас, искренне захотевших вернуть времена, когда афиши и турнирные таблицы у ворот стадионов были одним из главных городских мест общения, не вернёт нам футбол.

Никто, кроме нас, отчаянных провинциалов, вернувшихся на наши отсталые стадионы, не заставит построить новые.

Превозмогите отсталость и вырвиглазность официального сайта вашей любимой команды, загляните в её календарь — не имеет значения, Премьер-Лига это или чемпионат района. Отложите все дела на день следующей домашней игры и сходите поболеть за своих. Потом повторите. И ещё раз. И ещё раз. Доведите это до автоматизма — силой, принуждением себя и верой, что это довольно скоро вернётся тебе бОльшим добром.



Помните, что никто, кроме нас, это не сделает.



Там вроде снова дождь начинается, но меня он не остановит. Я ныряю в метро. Увидимся на нашем футболе.