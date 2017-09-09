«Я уже 73 года живу в Москве, разве я не москвич?»

9 сентября Москве исполняется 870 лет. Какой мальчишка не мечтает раскрыть свой футбольный талант в столице, попасть в один из старейших и великих клубов отечественного футбола? Мы поговорили с футболистами трёх эпох: Никитой Симоняном, Юрием Сёминым и Русланом Нигматуллиным, которым в своё время удалось покорить Москву своим упорством и талантом, и узнали где можно встретить Сёмина вне поля, в каком клубе зависали футболисты в 90-х, и в каких банях парился Никита Павлович Симонян.

Справка «Чемпионата»



Никита Павлович Симонян: родился в Армавире, выступал за столичные клубы «Крылья Советов» (1946 – 1948 гг), «Спартак» (1949 – 1959), тренировал «Спартак» (1960 – 1965, 1967 – 1972).



Юрий Павлович Сёмин: родился в Чкалове, выступал за московские клубы «Спартак» (1965 – 1967 ), «Динамо» (1968 – 1971), «Локомотив» (1975 – 1977), тренировал «Локомотив» (1986 – 1990, 1992-2005, 2009 – 2010, 2016 – по н.в), «Динамо» (



Руслан Каримович Нигматуллин: родился в Казани, выступал за «Спартак» (1995 – 1997), «Локомотив» (1998 – 2001, 2003 — 2004), ЦСКА (2002), «Локомотив-2» (2009).

Первые воспоминания о городе

Симонян: «В столицу я приехал в январе 1946-го года. В то время, когда была битва под Москвой, я находился в Сухуми. После того подвига, когда войска отбросили немцев, как можно ещё воспринимать этот город? Столица! У меня было благоговение, когда я приехал. Влюбился в этот город и по сей день его люблю. Считаю себя москвичом! Я уже 73 год здесь живу, разве я не москвич?»

Сёмин: «Впервые познакомился с Москвой в 1958-м году. Я первый раз приехал на матч «Локомотив» — «Спартак» в Лужники, мне было 11 лет. Помню, как с папой ходили на выставку на ВДНХ. Было много людей, со всей страны съезжались, чтобы посмотреть на достижения наших различных республик. Москва для меня была громадной. Я даже не предполагал, что после школы в 18 лет приеду сюда жить. Очень сильно волновался, когда ехал в «Спартак», в великий клуб, где играло много прославленных футболистов. В первый год было очень сложно, я никого не знал, ощущал себя одиноким. После каждой игры уезжал в Орёл. Но со временем я полюбил Москву. На мой взгляд, это один из лучших городов мира».

Нигматуллин: «Моим родственникам в Москве перезвонили и сказали: «у вашего паренька из Казани всё нормально?»

Нигматуллин: «У меня очень много родственников живёт в Москве, поэтому ещё дошкольником побывал в этом городе. В 1988 году первый раз оказался на футболе в «Лужниках». «Спартак» играл против «Торпедо». Я был под впечатлением: увидел Москву, «Спартак», большой футбол вживую. Есть известная история, я написал в «Спартак» 44 письма. Позже, в 1995-м году, Станислав Черчесов (когда мы оказались в одной команде) принёс мне одно из них. Я писал туда часто и очень настойчиво, но оставлял номер телефона моих родственников в Москве. В конечном итоге им перезвонили и сказали: «у вашего паренька из Казани всё нормально? Остановите его, каждый день письма получаем, мусорный бак переполнен». Я был шокирован и расстроен, но понял, что нужно стремиться попасть в «Спартак» другим путём. Письма писать перестал».

История в фотографиях. Руслан Нигматуллин Новый герой рубрики «История в фотографиях» – известный в прошлой вратарь, участник чемпионата мира-2002 Руслан Нигматуллин.

Московский футбол тогда и сейчас

Симонян: «Московский футбол всегда отличался и отличается тем, что здесь не одна команда. Всегда было несколько. Все имеют своё лицо, стремились и стремятся быть первыми. Всегда было попеременное соперничество между «Динамо», ЦДКА, «Торпедо» и «Спартаком». Потом присоединился «Локомотив». Каждая команда претендовала на самое высокое место, сражалась за золото. Отчасти образ московского футбола сохранился.



В основном мы играли на стадионах «Динамо» и «Сталинец» (нынешний «Локомотив»). Уже в 1956-м году построили «Лужники». Когда играли на «Динамо», на матчи приходило 55 тысяч болельщиков, а в «Лужниках» порой собиралось по 100. Тогда на трибунах было намного больше людей. Главным критерием всё равно является сама игра. Если команды будут показывать великолепный футбол – народ пойдёт. Сейчас нужно отдать должное спартаковским болельщикам. На матчах с принципиальными соперниками трибуны заполнены до отказа. Но это всё равно 40 тысяч, а не 100».

Сёмин: «Московский футбол в те годы отличался знаменитой школой ФШМ, в которой работали такие тренеры, как Константин Бесков. Сильная школа, плодотворно работала. Из неё вышли такие мастера как Аничкин, Рожков, Петров, Логофет… В ФШМ были идеальные условия для подготовки молодых игроков. Каждый год её выпускники играли в высшей лиге. Это уникально! Сегодня такого нет.

Сёмин: Мой любимый московский стадион – «Динамо»!

Мой любимый стадион – «Динамо». Я играл там, и довольно-таки успешно. Что касается болельщиков, то, на мой взгляд, они были добрее друг к другу. Не было никаких стычек и агрессии. Только чистый футбол. Помню, были сходки под северной трибуной стадиона «Динамо», где болельщики разных команд собирались и обсуждали турнирное положение команд. Но драк никогда не было».

1955 год. Трибуны стадиона «Динамо» во время матча сборных СССР и ФРГ Фото : РИА Новости

История в фотографиях. Юрий Сёмин Новый герой нашей фоторубрики — известный тренер, а в прошлом футболист «Спартака», «Динамо» и «Локо» Юрий Сёмин.

Нигматуллин: «Московский футбол в те времена отличался наличием местных футболистов в командах, никаких легионеров не было. Сейчас, к сожалению, в командах на первых рядах наёмные игроки».

О досуге, моде и продуктах

Симонян: «В то время мы были не настолько богаты, чтобы что-то привозить родственникам из Москвы. Было наоборот, с юга могли привозить овощи и фрукты.

Симонян: «Любимыми ресторанами у нас были «Арагви» и «Арарат».

После игры, в день восстановления, мы ходили либо в центральные бани, либо в Сандуны. Потом шли обедать. Любимыми ресторанами у нас были «Арагви» и «Арарат». «Арагви» до сих пор существует, а про «Арарат» не знаю, есть он или нет. Может быть, как-то по-другому называется, давно там не был. Довольно часто общались с актёрами в Доме Актёра на Пушкинской. Ходили в театры. Любимыми были: Малый театр, Художественный – по сей день остаётся спартаковским театром, Маяковского. Отмечу ещё театр имени Евгения Вахтангова, так как мы близко общались с Рубеном Николаевичем и Евгением Рубеновичем Симоновыми. Водили девушек в театры, а затем и жён».

Ресторан «Арагви» Фото : РИА Новости

История в фотографиях. Никита Симонян Открываем новую рубрику – «История в фотографиях». В ней знаменитые футболисты прошлого делятся с читателями редкими фото из личного архива.

Сёмин: «Обычно родители мне всё из Орла привозили в Москву. У нас была своя пасека, так что было много мёда. Я всегда оставлял его на базе, так как своего жилья не было. Пили с ребятами чай.



В свободное время смотрели кино в кинотеатре «Россия». На тот момент это был главный кинотеатр. Иногда ходили в театр. Ночных клубов тогда не было. Дискотеки, может быть, и были, но футболисты подобные места не посещали. Мы серьёзно относились к тренировкам и матчам.

Футболисты и хоккеисты всегда модно одевались, так как часто выезжали заграницу. Деньги в основном тратили там. Здесь не было ничего заграничного, редко завозилось. Поэтому покупали одежду, подарки семье. Самыми модными были ребята из «Спартака»: Геннадий Логофет, Юра Севидов».

Нигматуллин: «Первое, что мне понравилось в Москве – мороженое. Такого вкусного мороженного в Казани не было.



В 20 лет я, провинциальный парень из Набережных Челнов оказался в большом городе. В «Спартаке» мне казалось, что я в центре мира. Было достаточно популярное заведение «Метелица», там выступали разные артисты. Часто выбирались туда после игр, поигрывали в казино. После одиннадцати вечера находились не дома — наверное, это можно назвать своеобразным нарушением режима. Дело было молодое, каждый через это проходит. Это своеобразная проверка для молодого игрока: что парень выберет дальше. Настоящие профессионалы остаются в футболе и добиваются поставленных целей, выигрывают титулы.

В 90-х главным брендом был «Versace». Если у тебя не было ремня, рубашки или джинсов «Versace», то ты не был модником. У меня была рубашка. Мода меняется, но в то время этот бренд был номером один».

Любимые места и мнение о современной Москве

Симонян: «Сейчас в городе мне особенно «нравятся» пробки на дорогах и некоторые широченные тротуары, по которым ходят два человека».

Сёмин: «Я люблю гулять по Старому Арбату, по его переулочкам. Изумительное место. Тем более сейчас Москва похорошела, стала чище. Надеюсь, что ремонты дорог всё-таки когда-то закончатся, и к чемпионату мира наша столица будет красавицей. Мне Москва нравилась любой, но самый большой прогресс в её развитии, на мой взгляд, произошёл при Юрии Лужкове».



Нигматуллин: «Москва изменилась, раньше не было такого МКАД, третьего кольца. Город растёт, развивается, движется вперёд. Главный бич Москвы – пробки, но развязки стали лучше. Я живу здесь больше 20 лет и вижу, как в городе пытаются бороться с этой бедой. Иногда успешно, иногда не очень, но ездить по городу стало гораздо лучше.



Я люблю старую Москву, старый Арбат. Моё любимое место – парк Сокольники. В 1995-м году, приехал и поселился в Сокольническом районе. Как и многие спартаковцы полюбил его. Мои соседи: Станислав Черчесов, который живёт в соседнем подъезде, а также Павлюченко и Погребняк (в одном подъезде). Всё лето меня не было в городе, поэтому осенью обязательно пойду гулять в парк».