«Дети едва не снесли ФСОшников». Как Путин открыл «Лужники»

В День города в Москве случилось сразу два события, связанных с ЧМ-2018. Во-первых, был открыт стадион «Лужники». Во-вторых, стартовал международный тур кубка мира. Речь о том самом трофее, который вручают победителю мундиаля. Кубок продемонстрируют в 24 городах России и более 50 странах мира.

Традиционное путешествие призвано привлечь внимание к мундиалю. А перед туром трофей продемонстрировали в «Лужниках». На мероприятии присутствовали Владимир Путин, Джанни Инфантино, Бебето, Давид Трезеге, Роман Широков, Роман Зобнин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и очень-очень много волонтеров.

Реконструированные «Лужники» впечатлили. Если к подтрибунным помещениям еще есть вопросы, то внутри стадиона все выглядит отлично. Хоть завтра проводи открытие ЧМ-2018. Мероприятие на стадионе началось в 12:00. Полторы тысячи дети из российских футбольных школ рубились в футбол вместе с Широковым, Сычевым и Сенниковым. Для ребят устроили несколько мастер-классов.

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Детские матчи проходили под комментарии Нобеля Арустамяна и Георгия Черданцева. Последний восхищался юными футболистами и настаивал, что у нас именно футбольная страна. Словно отвечал нашему автору Дмитрию Егорову, который написал недавно эту статью:

Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом В интересное время мы живём, но спорта в нём нет.

В 14:00 должна была стартовать основная часть мероприятия, но она началась лишь в 14:35. На сцену вышел президент России Владимир Путин. Полностью его речь можно посмотреть тут:

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Если коротко, то глава РФ сказал:

1. Футбол был и остается самым популярным спортом в России.

2. Все стадионы ЧМ-2018 будут комфортными и технологичными.

3. Наша сборная еще порадует болельщиков.

Затем Путин с детьми решили сделать совместное фото. Четырехзначное количество ребятишек ринулось к президенту. Журналистов держали на расстоянии футбольного поля (более 70 метров). Что-то разглядеть можно было лишь на экране арены. Выглядело это весьма трогательно – дети тянутся к Путину и кубку. Можно даже поверить, что наша страна любит футбол.

Позже один из организаторов рассказал: «Для нас стало сюрпризом, что Путин будет фотографироваться с детьми. Они едва не снесли ФСОшников». Надо заметить, что организация мероприятия была достаточно жесткая. Журналистов пускали только по паспортам и только по утвержденным спискам. На дверях можно было встретить наклейки, которые редко увидишь на стадионе.

Фото: «Чемпионат»

Когда Путин ушел, журналистов пустили к сцене, чтобы сфотографировать трофей и пообщаться с известными футболистами. Широков, Сенников и Сычев давали интервью вместе.

Это видео вы можете посмотреть на «Чемпионате»

Единственное, чего не хватало на мероприятии, – зрителей. Их, кстати, собралось очень много вокруг арены – на территории «Лужников» проходил концерт по случаю Дня города. Хотя запускать еще и их по паспортам едва ли реально.

Фото: «Чемпионат»