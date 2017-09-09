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Тимур Жамалетдинов
Текст: Григорий Телингатер
Фото: pfc-cska.com

Жамалетдинов: после гола за ЦСКА на меня подписались сразу 300 человек

Вчера Жамалетдинов забил победный мяч за ЦСКА, а сегодня дал интервью нашему порталу.
9 сентября 2017, суббота. 19:45 Футбол

– Это был особенный матч для вас?
– Конечно. Ждал свой гол давно, ведь уже не первый раз появлялся на поле. Хотя это была первая игра именно в стартовом составе. Счастлив, что наконец-то забил.

– Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?
– За день до игры уже понимал, что, скорее всего, окажусь на поле с первых минут. По тренировкам понимал, кого наигрывают.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
08 сентября 2017, пятница. 17:30 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Жамалетдинов – 52
Удаления: Идову, 90 – нет

– Какое задание было на матч с «Амкаром»?
– Я сыграл чистого форварда, а Витиньо играл подо мной. Говорили, чтобы больше играл на острие, предлагал себя под передачу, больше взаимодействовал со вторым нападающим, бил по воротам при первой же возможности.

– Что творилось у вас в голове после гола?
– (Смеётся.) Не знаю. Была эйфория. Немного потерялся. Не поверил, что это произошло со мной. Потом уже осмыслил, понял, что это правда. Обрадовался.

– На видео пересматривали гол?
– Конечно. Наверное, раз десять прокрутил.

– Часто играете именно так – бить в касание?
– Там была такая ситуация, что иначе не сыграешь. Мяч был прямо под рабочей ногой: поставил корпус и в дальний угол попал.

– Что сказал Гончаренко после игры?
– Похвалил и сказал, чтобы я не расслаблялся и продолжал в том же духе, ведь это только начало.

– Партнеры как-то подкалывали?
– Нет, наоборот, поздравили. Все-таки первый официальный гол за основной состав ЦСКА.

– Каждый раз, когда вы появляетесь на поле, ЦСКА выигрывает в этом сезоне. Совпадение?
– Я даже не знал (смеётся). «Анжи», «СКА-Хабаровск» и сейчас. Выходит, так и есть. Но рано говорить, что мое везение приносит победы. Пускай еще время пройдет, посмотрим.

– Сколько сообщений с поздравлениями пришло после матча?
– Больше трехсот человек подписались в Instagram. Около 50 болельщиков написали там же личные сообщения. Поздравили друзья, родственники. Родители, в первую очередь.

– Есть чья-то заслуга в этом голе, кроме вашей?
– Спасибо, Виктору Михайловичу Гончаренко, что доверил мне место в составе. На мою позицию были еще люди, но выбор пал на меня. Здорово, что я оправдал доверие.

– С Чаловым дружите? Как он относится к конкуренции?
– Дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы ни в коем случае не враги друг другу.

– Он тоже поздравил?
– Конечно.

– К вниманию прессы готовы?
– Без этого никак. Хотя иной раз это надоедает, но это нужно.

– Уже в вашем возрасте надоедает?
– Нет, это я вообще говорю. В моём возрасте что? А вот Дзагоев, наверное, уже подустал. Я-то только начинаю.

– В чем главное отличие основы от молодежки?
– Уровень другой, это во всем чувствуется. Скорость мяча, скорость мышления – все быстрее. Объем работы больше, требований больше и они уже совсем другого уровня.

– Вы забили победный мяч, значит, в следующем матче снова выйдете в основе. Логично?
– Нет. Тренер может решить как угодно. Ему всегда видней.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов
Новости. Футбол
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