Жамалетдинов: после гола за ЦСКА на меня подписались сразу 300 человек

– Это был особенный матч для вас?

– Конечно. Ждал свой гол давно, ведь уже не первый раз появлялся на поле. Хотя это была первая игра именно в стартовом составе. Счастлив, что наконец-то забил.

– Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– За день до игры уже понимал, что, скорее всего, окажусь на поле с первых минут. По тренировкам понимал, кого наигрывают.

– Какое задание было на матч с «Амкаром»?

– Я сыграл чистого форварда, а Витиньо играл подо мной. Говорили, чтобы больше играл на острие, предлагал себя под передачу, больше взаимодействовал со вторым нападающим, бил по воротам при первой же возможности.

– Что творилось у вас в голове после гола?

– (Смеётся.) Не знаю. Была эйфория. Немного потерялся. Не поверил, что это произошло со мной. Потом уже осмыслил, понял, что это правда. Обрадовался.

– На видео пересматривали гол?

– Конечно. Наверное, раз десять прокрутил.

– Часто играете именно так – бить в касание?

– Там была такая ситуация, что иначе не сыграешь. Мяч был прямо под рабочей ногой: поставил корпус и в дальний угол попал.

– Что сказал Гончаренко после игры?

– Похвалил и сказал, чтобы я не расслаблялся и продолжал в том же духе, ведь это только начало.

– Партнеры как-то подкалывали?

– Нет, наоборот, поздравили. Все-таки первый официальный гол за основной состав ЦСКА.

– Каждый раз, когда вы появляетесь на поле, ЦСКА выигрывает в этом сезоне. Совпадение?

– Я даже не знал (смеётся). «Анжи», «СКА-Хабаровск» и сейчас. Выходит, так и есть. Но рано говорить, что мое везение приносит победы. Пускай еще время пройдет, посмотрим.

– Сколько сообщений с поздравлениями пришло после матча?

– Больше трехсот человек подписались в Instagram. Около 50 болельщиков написали там же личные сообщения. Поздравили друзья, родственники. Родители, в первую очередь.

– Есть чья-то заслуга в этом голе, кроме вашей?

– Спасибо, Виктору Михайловичу Гончаренко, что доверил мне место в составе. На мою позицию были еще люди, но выбор пал на меня. Здорово, что я оправдал доверие.

– С Чаловым дружите? Как он относится к конкуренции?

– Дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы ни в коем случае не враги друг другу.

– Он тоже поздравил?

– Конечно.

– К вниманию прессы готовы?

– Без этого никак. Хотя иной раз это надоедает, но это нужно.

– Уже в вашем возрасте надоедает?

– Нет, это я вообще говорю. В моём возрасте что? А вот Дзагоев, наверное, уже подустал. Я-то только начинаю.

– В чем главное отличие основы от молодежки?

– Уровень другой, это во всем чувствуется. Скорость мяча, скорость мышления – все быстрее. Объем работы больше, требований больше и они уже совсем другого уровня.

– Вы забили победный мяч, значит, в следующем матче снова выйдете в основе. Логично?

– Нет. Тренер может решить как угодно. Ему всегда видней.