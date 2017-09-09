«Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль». Что это было?

Команда Гвардиолы нокаутировала банду Клоппа пятью мячами на «Этихад Стэдиум». Всё, что надо об этом знать.

На что ставили до матча

Среди букмекеров фаворитом считался «Манчестер Сити», однако мало кто мог предположить, что всё закончится именно так. Абсолютное большинство тех, кто любит пощекотать себе нервы ставками, были уверены, что в матче будет забито не менее трёх голов. Оно и неудивительно – обе команды любят играть открыто и много забивают. При этом железобетонной оборону как одних, так и других, не назовёшь точно. Что ж, в этом плане всё получилось предсказуемо.

Давай Лама. Как Гвардиола трансферами делает из «Сити» «Баварию» За лето «Манчестер Сити» провернул три трансфера, которые сделают нынешнюю команду Хосепа Гвардиолы более похожей на две предыдущие.

Что произошло

Хозяева сразу взяли быка за рога и насели на ворота Симона Миньоле. На 24-й минуте Агуэро открыл счёт, спустя несколько минут его молодой напарник Габриэл Жезус удвоил преимущество. Правда, арбитр гол отменил – офсайд. Жезус забьёт в этой игре ещё дважды – на этот раз по правилам. А до этого Мане оставит «Ливерпуль» на поле вдесятером после того, как въедет ногой в лицо голкиперу «Сити» Эдерсону. Два жирных восклицательных знака поставил вышедший во втором тайме Лерой Зане.

Что с Эдерсоном?

Самый жестокий эпизод этого сезона АПЛ на данный момент. Кадр, где Мане влетает ногой в лицо Эдерсона, быстро облетел весь мир.

На 37-й минуте Мане не успел остановиться, когда вылетел на ворота «горожан» после длинного паса Хендерсона. Привыкший исполнять роль либеро Эдерсон вышел из ворот подстраховать партнёров и получил удар ногой в челюсть. Сложно сказать, умышленно ли летел Садио на соперника. В любом случае, решать это дисциплинарной комиссии, которая будет определять срок дисквалификации сенегальца.

Эдерсону оказывали помощь более восьми минут и под аплодисменты «Этихада» унесли с поля. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Бенджамен Менди в своём «Инстаграме» показал, что с вратарём всё в порядке. Обошлось несколькими швами.

Герои

Гвардиола сделал ставку в нападении на связку Агуэро-Жезус. И она полностью оправдала себя. Многие говорили, что Агуэро не подходит под идеологию Гвардиолы, отчего даже появлялись слухи о возможном уходе аргентинца в «Челси». Но этот матч показал, как Серхио умеет подстраиваться под стиль тренера. Он здорово организовывал прессинг с Жезусом и забил гол после умного открывания по центру, который сделал его лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди неевропейцев (Серхио обошёл рекорд Дуайта Йорка, на счету которого 123 мяча).

Жезус растёт от матча к матчу и уже сейчас можно говорить о том, что в конце сезона он может побороться за звание лучшего бомбардира АПЛ – в своих первых 14 матчах лиги он совершил 14 результативных действий (10 голов и 4 ассиста). Впечатляет.

Ну и невозможно не отметить лучшего игрока матча – Кевина Де Брёйне. Фантастическая игра рыжеволосого бельгийца разрушила все потуги «Ливерпуля» наладить контакт полузащиты и атаки в центре поля. Ну и две голевые передачи в двух первых мячах – его ног дело. Ну и Лерой Зане в очередной раз показал, что заслуживает регулярно появляться в основе.

Провалившиеся

Антигерой – Садио Мане, тут без сомнений. И спорить нечего – лидер «Ливерпуля» заслужил удаление, когда с высоко поднятой ногой влетел в Эдерсона. Арбитр Джонатан Мосс логично потянулся за красной карточкой. Мане на большую часть игры оставил свою команду в меньшинстве. Хорошо, не сделал Эдерсона инвалидом. О том, как повлияло удаление на игру «Ливерпуля», много писать бессмысленно. Просто взгляните на карты ударов до и после удаления Садио.

Человек, который должен был вместе с Мане ловить «Сити» на контратаках, также провалился. В первом тайме Мохамед Салах взрывал бровку своими ускорениями, но большинство из них ни к чему не привели. И кто знает, как бы повернулась игра, забей египтянин в моменте, когда вывалился один на один с Эдерсоном сразу после гола Агуэро. Как итог – замена уже в перерыве. Хотя выход Алекса Окслейд-Чемберлена на игру не повлиял никак.

Окс и нейрон. За кого «Ливерпуль» заплатил 40 млн евро И почему Венгер тоже заслужил аплодисменты за трансфер.

Очередной не лучший матч провёл Джордан Хендерсон – туча позиционных ошибок (одна из них непосредственно привела к голу Агуэро), слабая конструктивная игра и проигранный центр поля – в конкретном матче капитан со своими обязанностями не справился.

Ещё детали

Английская пресса смакует эпизод, когда арбитр Джонатан Мосс якобы отказался после матча пожать руку Юргену Клоппу. Хотя на скандал это вряд ли тянет – скорее имело место простое недопонимание. Мосс остановился, чтобы протянуть руку, но Юрген уже повернулся к нему спиной.

Клоппу в любом случае есть над чем подумать, независимо от этого эпизода. Команды, которые возглавлял Юрген, не проигрывали с разницей в пять мячей на протяжении одиннадцати последних лет. Последний раз такое случалось, когда его «Майнц» потерпел поражение от «Вердера» 1:6 в 2006-м.

«У меня в жизни несколько раз случались поражения со счётом 0:5. Это не круто, — резюмировал Клопп. – Сегодня мы играли не так уж плохо, но никто об этом и не вспомнит».