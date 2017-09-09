Промес без компромиссов! «Спартак» побил «Рубин» его же оружием

Комбаров – худший игрок «Спартака» на старте? Не так категорично 5 вопросов об ошибках защитника красно-белых.

Новая старая схема «Спартака»

Всё-таки решительный человек синьор Каррера. И чертовски непредсказуемый. Казалось, после апрельского потрясения в Ростове-на-Дону он окончательно спишет в утиль систему игры с тремя центральными защитниками как дискредитировавшую себя, и старт нового сезона это предположение вроде бы подтвердил. Как бы ни трансформировалась схема красно-белых, количество защитников в ней оставалось незыблемым – четыре.

В восьмом туре нового чемпионата Массимо вернулся к тактическому варианту, в котором минимум дважды в прошлой кампании разочаровывался, а в девятом — повторил. Вдвойне удивительно, что на такой шаг он отважился в противоборстве с магистром тактики Бердыевым, которому, собственно, и проиграл вчистую на «Олимпе-2» в бытность последнего «серым кардиналом» «Ростова». Не иначе как решил клин клином вышибить, расположив своих игроков по идентичной казанской расстановке – те же три стоппера, пятёрка хавбеков и два форварда. В лице «Спартака» «Рубин» встретил фактически своё зеркальное отражение. И не сказать, что безумно этому обрадовался. Если до перерыва игра у гостей ещё клеилась, то после — напрочь расстроилась.

Каррера прилично рисковал, выставляя с первых минут всех здоровых центральных защитников. После того как Джикия, прерывая прострел Бауэра, рухнул на газон, схватившись рукой за бедро, скамейка «Спартака» предсказуемо всполошилась. Не поднимись Георгий на ноги, тренерскому штабу хозяев пришлось бы либо спешно перерисовывать тактический рисунок, либо затыкать дыру кем-то из специалистов смежного профиля. Оба варианта были чреваты проблемами. Счастье чемпиона, что Джикия продолжил игру.

На сей раз оборонительный блок красно-белых сработал куда более собранно, чем пять месяцев назад на берегах Дона, а значит, план тренера себя оправдал. Точнее, двух тренеров – Карреры и его правой руки Романа Пилипчука.

Реабилитация Реброва

Прямо скажем, не самый очевидный выбор Каррера сделал на последнем рубеже. Верни он Селихова в запас после шести пропущенных мячей в двух дерби, это было бы воспринято как само собой разумеющееся. Но «алленаторе» и тут поступил по-своему: сперва дал молодому вратарю сыграть на ноль в Хабаровске, после чего поднял с лавки Реброва.

Это решение тоже следует признать удачным. Приведя мысли и чувства в порядок, Артём очень уверенно и хладнокровно провёл матч. Прямыми ударами «Рубин» его практически не беспокоил (за весь первый тайм только один Карадениз и попал в створ), но фланговыми забросами нервировал постоянно. Один из таких навесов привёл к страшному столкновению головами Реброва и Оздоева. Хорошо, оба отделались лёгким испугом. А мяч в сетку вратарь красно-белых не пустил. Выходит, пауза пошла на пользу.

Второй заход Наваса

833 дня назад последний раз играл за «Рубин» Сесар Навас. Казанские болельщики испанского гиганта любили и уважали, но вряд ли надеялись когда-нибудь ещё увидеть его в своей команде. Но возвращение всё-таки состоялось. После пропуска по семейным обстоятельствам практически всего предсезонного цикла функциональная готовность возрастного защитника вызывала естественные вопросы. Тем не менее на «Открытие» Сесар вышел не просто с первых минут, а ещё и с капитанской повязкой на бицепсе. И первый тайм отработал безукоризненно.

Проблемы в казанской обороне начались после перерыва. Но если вина Наваса в пропущенном «Рубином» голе и имеется, то далеко не первостепенная. Да, ветеран не успел накрыть Промеса, но этому прорыву предшествовал безобразный пас-обрез поперёк поля и крайне несвоевременное падение Сигурдссона.

В бой идут старики

Удивительный случай: из четвёрки самых «пожилых» участников чемпионата трое вышли на газон «Открытия», и все – в одной команде, гостевой. Гёкдениз и Навас 37-летний рубеж ещё летом преодолели. Рыжиков сделает это через полторы недели. Персональных упрёков никто из «дедушек» не заслужил, а вратарь ещё и комплиментов удостоился. Рыжиков лишил верного дубля Промеса, а напоследок подчистил за своими защитниками, когда в роли либеро опередил Рошу.

«В этом сезоне «Спартаку» не хватает немного удачи». Прогнозы на 9-й тур Справится ли Каррера с Бердыевым, Гончаренко с Гаджиевым, а Манчини с Калитвинцевым? Пробуем угадать.

Полдюжины Промеса

Голландский вожак красно-белых ни разу в этом сезоне не ушёл с поля «Открытия» без гола. Продолжил Квинси приятную для себя серию и в субботу. 45 минут «Спартак» искал подходы к казанским воротам, но когда нашёл – сразу забил. Промес реализовал первый же прицельный удар. Этот гол и решил исход встречи. Для Квинси он стал уже шестым в сезоне. Столько же у Кокорина, у остальных — меньше.

Премьера Роши

Что за птица залетела в «Спартак» из «Гремио», будем разбираться уже в следующих матчах. По пяти минутам, что Педро Роша получил в своё распоряжение в игре против «Рубина», составить представления о его футбольных достоинствах было затруднительно. Бежит, открывается – вот пока и все впечатления. Повременим с выводами.