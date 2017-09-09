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Массимо Каррера
Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад

Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.
9 сентября 2017, суббота. 22:10 Футбол
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Первым на пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Рубин» (1:0) по традиции пришёл тренер гостей. Курбан Бердыев после поражения был максимально спокоен и сосредоточен.

— В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм, — признался Бердыев. — Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. «Спартак» заслуженно победил по голевым моментам.

— Только ли из-за быстрого гола получились два разных тайма?
— Нет, та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен.

— Почему так много травм? По итогу этой встречи ещё и Оздоев получил повреждение.
— Надеюсь, у Магомеда оно несерьёзное. У остальных – старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые повреждения.

— Чем вызвана замена Рагнара Сигурдссона?
— Лимитом на легионеров.

— Видели момент с фолом Ивелина Попова на Максиме Канунникове?
— Немного в другой ситуации было похожее – когда в матче «Ростова» Кудряшова ударили. Но это не самое важное.

— Как оцените физическую форму Сесара Наваса? Всё-таки он долго не тренировался, а сегодня провёл на поле все 90 минут.
— Безусловно, к концу матча он подсел. Но надо отдать ему должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера долго не появлялся в зале для пресс-конференций. Но когда итальянец наконец вошёл в комнату, его встретили громкими овациями «Брависсимо!».

— Что случилось после замены Луиса Адриано? Рабочий ли это момент или было недопонимание?
— Поговорим лучше о матче, — коротко ответил Каррера. — Такие ситуации с игроками бывают. Решу этот вопрос завтра на тренировке.

— Казалось, что команда была нервной в начале первого тайма и эта несдержанность привела к жёлтой карточке Ивелина Попова.
— Нет, никто не нервничал. Это была правильно настроенная спортивная злость, которая нужна для победы.

— То, как легко команда бежала во втором тайме, свидетельствует о том, что подготовка строилась именно на выход на пик формы к сентябрю?
— Команда всегда бежала. Мы теряли очки не из-за скорости, мы теряли их из-за ошибок. Сегодня смогли не уступить «Рубину». Считаю, что с этой командой очень тяжело играть. Ей очень сложно забить. Именно поэтому в первом тайме почти не было ударов по воротам. Нам повезло, что забили сразу после перерыва. «Рубин» открыл зоны, и у нас были моменты в дальнейшем.

— Сегодня вы вновь играли в 3-5-2. Означает ли это, что можно ждать такую же схему с «Марибором»?
— Нет, я выбрал её, потому что играли с «Рубином». О «Мариборе» будем думать завтра.

— Игра с «Рубином» позволяет говорить о готовности к Лиге чемпионов?
— Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем.

— Будет ли готов Джано к следующему матчу?
— У Джано проблемы с коленом. На первой же тренировке после международной паузы он покинул поле. Будем взвешивать ситуацию.Посмотрим.

— Выход на замену Марио Пашалича повысил его шансы на появление в стартовом составе против «Марибора»? И будет ли Артём Ребров основным вратарём в Лиге чемпионов?
— Это все игроки «Спартака». Нет понятия стартовых игроков. Я выбираю состав, отталкиваясь от физической формы и соперника. Как и кто сыграет с «Марибором», решу на днях.

Следующий вопрос последовал от итальянских журналистов. На середине фразы Каррера лично попросил репортёра остановиться, чтобы дать возможность озвучить перевод для российской прессы.

— Мы хотели бы понять, как столица пережила чемпионство и как «Спартак» чувствует себя после не лучшего старта.
— В прошлом сезоне тур за туром болельщики начали понимать, что эта команда полностью отдаёт себя на поле, чтобы порадовать их. Мы смогли взять титул именно благодаря болельщикам, которые были 12-м игроком на поле. В этом сезоне, даже несмотря на неудачное выступление, поддержка всегда была с нами. В футболе бывают разные ситуации. Иногда на руку – иногда нет.

— Как вам дебют Педро Роши?
— Он вышел на поле за пять минут до конца матча, поэтому сложно его оценить. Но у него хорошие качества. Нужно влиться в новый коллектив, но для каждого игрока эмблема «Спартака» имеет важное значение. Он приехал с правильным настроем, тренируется. Посмотрим, как пойдёт.

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— На 14-й минуте, когда Квинси Промес пошёл бить стандарт, защитники стояли на месте. Он махнул рукой, и Джикия с Кутеповым побежали. Что это было?
— Защитники думали, что он разыграет этот штрафной. Защитники ожидали сигнала.

— Считаете ли вы второй тайм лучшим в нынешнем сезоне? Так ли должен играть «Спартак»?
— В первом тайме мы тоже неплохо играли, мало позволяли «Рубину». Но второй тайм, безусловно, был хорошим. Со «СКА-Хабаровск» тоже сыграли качественный второй тайм.

— Стал ли День города дополнительной мотивацией? И знали ли вы об этом празднике?
— Да, знал. Для российских игроков это могло стать дополнительной мотивацией. Я рад, что мы победили в этот день, пусть мы и не единственная команда в Москве.

— Сегодня был юбилей и у Промеса – 50 голов за «Спартак». Он проставляется или команда накрывает поляну?
— Думаю, он должен проставиться. У него большой потенциал, и он полностью проявляет его на поле, в этом есть и заслуга команды.

— После матча тепло обняли Романа Пилипчука. Что вы ему сказали?
— Мы просто порадовались. Я не благодарил его, мы просто были рады. Поэтому и обнялись.

— В один из моментов вы произвели сокрушительный удар по бутылке с водой. Что это было?
— Я был довольно зол в тот момент. Просто ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции. Не мог дать пинок под зад кому-то из игроков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин ФК Спартак Курбан Бердыев Массимо Каррера
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