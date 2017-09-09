«Мы приготовили подарок Промесу: завтра вручим!»

Педро Роша – о дебюте, Маурисио – о возвращении, а Оздоев – о повреждении.

Футболисты «Спартака» снова проигнорировали журналистов, которые собрались в специально отведенной зоне для интервью. Директор красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг заявил, что игроки обиделись на журналистов.

Трахтенберг: у «Спартака» есть обида на журналистов

Однако футболисты «Спартака» на самом деле общались со СМИ, но в другом месте – у выхода со стадиона. Новичок Роша после матча оглядывался на улице не понимая, куда идти. Бразильца быстро окружили фанаты, которые просили о фото и автографах.

– Довольны первым матчем в составе «Спартака»?

– Невероятные ощущения после дебюта. Рад, что удалось дебютировать именно сегодня. После игры Каррера поблагодарил.

– Этот поединок сильно отличался от ваших предыдущих?

– Конечно. Здесь другая атмосфера по сравнению с Бразилией. Здорово, что я оказался в «Спартаке».

– Почему у Луиса Адриано была такая реакция на замену? Он не пожал руку Каррере и махнул рукой в его сторону.

– Не знаю, не могу ответить.

Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.

Буквально в нескольких метрах стоял другой бразилец – Маурисио. Защитник провел прошлый сезон в «Спартаке», но сейчас принадлежит «Лацио». Он также пообщался с «Чемпионатом», одновременно фотографируюсь с болельщиками.

– В понедельник возвращаюсь в «Лацио», — проинформировал он. — Было здорово увидеть друзей и победу «Спартака». Скучаю по всем. Сезон в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. «Спартак» навсегда в моем сердце.

– Есть хоть какой-то шанс, что вернетесь в «Спартак»?

– Зависит от красно-белых. Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у него такое желание есть.

– Каррера у нас в редакции говорил, что хотел бы вас вернуть.

– Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это было решение тренера. И я это уважаю. Кто знает: может, однажды я вернусь в «Спартак»? Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы команда снова стала чемпионом России.

– Вчера вы были на базе «Спартака» и тепло пообщались с экс-партнерами.

– Да, у меня сложились теплые отношения со всеми. Я весь сезон отдавался клубу, посвящал себя тренировкам. Было приятно, что и по мне соскучились.

– На вас спартаковский шарф. Это вы с собой принесли на матч?

– Нет. Мне сейчас подарили болельщики. Благодарен «Спартаку» за все, что он мне дал.

Поговорил с «Чемпионатом» и защитник Георгий Джикия. Он рассказал, что в «Спартаке» приготовили сюрприз для одного из футболистов.

– Промес забил 50-й гол в 100-м матче за «Спартак». Феноменальный результат?

– Мы поздравили Квинси и завтра вручим ему подарок. Какой – не скажу. Увидите, если он выложит в Instagram.

Промес без компромиссов! «Спартак» побил «Рубин» его же оружием Промес догоняет Кокорина, а «Спартак» — «Ахмат».

– За последнее время «Спартак» проиграл три игры прямым конкурентам.

– Глобальной проблемы в команде нет. Просто в отдельных матчах нам чего-то не хватало.

– Сегодня «Спартак» действовал по схеме 3-5-2. Непривычно?

– Нам не впервой. Поначалу в первом тайме было трудновато, «Рубин» хорошо перестраивался, действовал грамотно. Хорошо, что удалось-таки забить.

Короткое интервью дал и футболист «Рубина». Для Магомеда Оздоева матч сложился скверно: поражение и травма, но полузащитник все равно нашел в себе силы для общения.

– Вы не сразу поняли, насколько серьезна травма?

– Думал, что смогу продолжить матч, но не получилось. Повреждение произошло во время единоборства с Ребровым. Артём попал в колено. Пришлось все-таки просить замену.

– За счёт чего игра во втором тайме поменялась в пользу «Спартака»?

– Сопернику повезло забить быстрый гол. Это повлияло на ход игры. Мы допустили маленькую погрешность, которую спартаковцы использовали. Пропустив на 48-й минуте, мы раскрылись, потому что хотели сравнять счёт. Соперник, конечно, смог реализовать свой момент, но я не сказал бы, что «Спартак» показал суперигру.

— «Спартак» интересовался вами этим летом. Как это повлияло на вашу игру в этом матче?

— Давления по поводу того, что играл против команды, в которую мог перейти, не испытывал. Да, это статусный матч — против «Спартака», в Москве, но ничего сверхъестественного. Готовились, как и ко всем соперникам.

— Как Курбан Бердыев мотивировал вас остаться в «Рубине»?

— Это было лишним: я и сам был мотивирован поработать с таким великим тренером, как Бердыев. Получу от этого намного больше, чем потеряю.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.