Ут тебе, «Бавария»! Обзор дня

«Ливерпуль» терпит крах, «Реал» буксует, а «Спартак» выигрывает у «Рубина». Как это было.

«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.

На 27-й минуте Марк Ут открыл счет, голевую передачу отдал Андрей Крамарич. В дебюте второго тайма Марк Ут оформил дубль, передачей отметился Стивен Цубер.

Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

По дублю в составе победителей оформили форвард Габриэл Жезус и полузащитник Лерой Зане, а ещё один гол на свой счёт записал нападающий Серхио Агуэро. «Ливерпуль» с 37-й минуты играл вдесятером после того, как форвард Садио Мане получил прямую красную карточку за грубую игру против вратаря.

Напомним, «Ливерпуль» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов попал в одну группу с московским «Спартаком», «Севильей» и «Марибором». Первый матч с российской командой подопечные Юргена Клоппа проведут в Москве 26 сентября.

«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал на своём поле «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 12-й минуте после точного удара защитника Ивана Лопеса. «Реал» ответил голом форварда Лукаса Васкеса на 36-й минуте, однако в оставшееся время добиться победы не сумел. Концовку встречи мадридцы доигрывали вдесятером после удаления защитника Марсело на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал» сыграл вничью во второй встрече Примеры подряд. В матче прошлого 2-го тура подопечные Зинедина Зидана разошлись миром с «Валенсией» (2:2). «Леванте» также завершил вторую игру подряд вничью. В активе обоих клубов теперь по пять очков.

Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель

Форвард «Реала» Карим Бензема, получивший травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании, выбыл на достаточно длительный срок.

Как сообщает AS, у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Таким образом, игрок выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

Сообщается, что Бензема, скорее всего, пропустит четыре ближайших матча Примеры — с «Реалом Сосьедад», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Алавесом» (пройдут с 17 сентября по 1 октября). Также нападающий вряд ли поможет «Реалу» в матчах Лиги чемпионов с АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской «Боруссией» (26 сентября).

«Ницца» разгромила «Монако» со счётом 4:0, Балотелли оформил дубль



«Ницца» разгромила «Монако» в матче пятого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Монегаски впервые потеряли очки в турнире.



В дебюте матча Марио Балотелли вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 18-й минуте Алассан Плеа удвоил преимущество хозяев. На исходе часа игры Марио Балотелли оформил дубль, а на 85-й минуте отличился Игнатиус Кнеп.

«Спартак» выиграл у «Рубина» благодаря голу Промеса

«Спартак» выиграл у «Рубина» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Спартак» прервал серию из трёх матчей в турнире без побед. «Рубин» не проигрывал в РФПЛ на протяжении шести встреч.

В дебюте второго тайма Денис Глушаков из центрального круга сделал передачу к штрафной на Квинси Промеса, который качнул защитника и пробил в дальний нижний угол.

«Спартак» (12 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (14 баллов) — шестой.

«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в Санкт-Петербурге

В матче 9-го тура российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью со счётом 2:2.

«Тосно» удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Евгений Марков. На 18-й минуте «Анжи» сумел отыграться — счёт сравнял вернувшийся в махачкалинский клуб Александр Прудников. А на 25-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Олега Данченко. Отыграться хозяева сумели на 63-й минуте — точным ударом отметился Вагиз Галиулин.

«Ростов» ушёл от поражения в матче с тульским «Арсеналом» и догнал ЦСКА

Тульский «Арсенал» упустил победу над «Ростовом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.

В дебюте матча Алексей Ионов с левого фланга выполнил передачу в центр, Тимофей Калачёв не стал трогать мяч, в итоге его принял Юсупов и открыл счёт ударом в угол ворот. На 32-й минуте Виктор Альварес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч дошёл до Луки Джорджевича, а тот с близкой дистанции переиграл голкипера.

В середине второго тайма Альварес с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Джорджевич опередил защитника и пробил в ближний угол ворот. На 84-й минуте Хорен Байрамян выполнил подачу в центр штрафной площади, где Максим Беляев руками придержал Александра Бухарова. Калачёв с пенальти уверенно переиграл вратаря.

«Ростов» (16 очков) догнал ЦСКА и делит с ним третье место в таблице. Тульский «Арсенал» (8) — 13-й.