Как «Зенит» готовится стать базовым клубом для сборной

Матч сборной России с московским «Динамо» не стал событием в истории национальной команды с точки зрения результата, но заставил говорить о том, что у Станислава Черчесова появился выбор. И наставник сборной наглядно показал, что от внимания его тренерского штаба не ускользает ни один потенциальный кандидат.

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Ещё собирая свою команду на первый после Кубка конфедераций сбор, Станислав Черчесов предупреждал, что этот созыв будет особенным и в некотором смысле экспериментальным. Главный тренер хотел не столько проверить в деле кандидатов, сколько посмотреть, насколько быстро новобранцы, которых было немало в этом составе сборной, воспримут его игровые идеи и реализуют их на поле. Очевидно, что такой мы сборную больше не увидим, поскольку Черчесов (о чём он не раз говорил) в основном опирается на наработки коллег, работающих в клубах. А там уже первые туры чемпионата принесли несколько сюрпризов. Как приятных, так и не очень.

Массимо Каррера, чьи подопечные доминировали в команде Черчесова образца Кубка конфедераций — 2017, пока никак не может привести «Спартак» в чувство после чемпионства. У ЦСКА старт сезона тоже проходит не слишком гладко, к тому же все потенциальные «сборники» «армейцев» и их возможности тренерскому штабу Черчесова хорошо известны, даже приглашённый на матч с «Динамо» Марио Фернандес. О натурализованном бразильце главный тренер национальной команды накануне сбора высказался в том смысле, что у Марио, конечно, много игровой практики в клубе, но нужно адаптировать его и к требованиям сборной. Судя по результату контрольного матча, Фернандес говорит с Черчесовым на одном футбольном языке.

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Зато приятные сюрпризы приготовил Черчесову уже на старте сезона новый наставник «Зенита». И первым, конечно, стал Александр Кокорин, чьё имя с приходом Роберто Манчини упоминается исключительно в контексте футбола. «Перезагрузка» Кокорина, неожиданно для тех, кто давно махнул на форварда рукой, стала главным итогом первых месяцев работы итальянца в петербургском клубе. Главным, но не единственным. Внимание Станислава Черчесова и его тренерского штаба привлёк Далер Кузяев, всерьёз соперничающий с Кокориным за звание лучшего бомбардира как минимум «Зенита», а как максимум – чемпионата России. Не потерялся Далер и в экспериментальном составе команды Черчесова.

Вопрос «Не мешает ли вашей работе лимит на легионеров?», заданный на одной из пресс-конференций, даже вызвал у Манчини недоумение.

Если прогресс Александра Кокорина в нынешнем «Зените» тот же Черчесов объяснил тем, что Манчини наконец поставил нападающего на место и использует Кокорина именно на той позиции на поле, где, по словам самого футболиста, у него всегда получалось, то про Далера такого сказать нельзя. Как заметил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко, «в «Зените» этот футболист раскрылся по-новому во многом благодаря Манчини», чем и привлёк внимание Черчесова.

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Тот же Фурсенко предложил понаблюдать за тренировками Манчини, но и без этого уже по первым матчам заметно, что итальянец, вопреки бытующему среди отечественных экспертов мнению, не намерен строить команду вокруг аргентинских новичков. И раз за разом опровергает мнение, что «иностранные тренеры во главу угла ставят результат и не заинтересованы в доморощенных игроках» (последняя цитата – из интервью с экс-наставником «Динамо» Сергеем Силкиным). В последних матчах Манчини выпускает на поле по шесть россиян, а вопрос «Не мешает ли вашей работе лимит на легионеров?», заданный на одной из пресс-конференций, даже вызвал у итальянца недоумение.

Не успели все похвалить российско-аргентинскую атакующую связку «Зенита», вернувшую голевое чутьё Кокорину, как на свет появился новый вариант петербургской атаки. Например, в ответном матче с «Утрехом», где на поле в основе вновь вышли шестеро россиян в основе, ассистентами Кокорина, забившего два гола, стали Олег Шатов и Дмитрий Полоз. Последнего, к слову, СМИ уже начали пристраивать в аренду, подозревая, что игровой практики, достаточной для приглашения в сборную на чемпионат мира, футболист в «Зените» не получит.

На самом же деле у Манчини всё явно идёт по плану. Александр Ерохин, получивший кредит доверия от итальянского тренера, вытеснил из основы Кристиана Нобоа, которого ещё недавно считали существенным усилением «Зенита». И каши, завариваемой Манчини в Петербурге, Ерохин явно не портит. Судя по последним матчам, пришло время добавлять в это блюдо и другие ингредиенты – восстанавливающегося после неприятной травмы Шатова и того же Полоза. При этом Манчини и его тренерский штаб следят не только за футболистами, играющими в системе «Зенита», но и за отданными в аренду. Так, Манчини был замечен на последнем перед перерывом домашнем матче «Тосно», где набирается игровой практики отданный сине-бело-голубыми в аренду Евгений Чернов. Его Черчесов тоже пригласил в сборную в этот раз и даже выпустил на замену во втором тайме.

Андрей Лунёв, которому Черчесов доверил место в воротах в контрольном матче с «Динамо», привлёк внимание наставника сборной ещё накануне Кубка конфедераций, но тогда зенитовский голкипер не смог присоединиться к команде из-за травмы. Сейчас же удивил многих не только уверенной игрой, но и заявлением о том, что Игорь Акинфеев не настолько уж неприкасаемый игрок основы сборной, как об этом все говорят. У амбиций Лунёва есть серьёзный базис – в «Зените» он выигрывает конкуренцию у двух опытных голкиперов и показывает редкую «непробиваемость» — за 8 туров чемпионата России пропустил всего 3 гола.

Очевидно: если бы Черчесов собирал команду на игру с более серьёзным соперником, из «Зенита» были бы приглашены не два футболиста, как сейчас, а гораздо больше. И в этом одна из амбициозных целей нового президента петербургского клуба. Сергей Фурсенко и не скрывает, что хочет сделать «Зенит» базовым клубом для сборной. Причём не только на бумаге, как было в прошлом сезоне, когда в «Зените» играли шестеро футболистов национальной команды, а на Кубок конфедераций в итоге были вызваны только двое.

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Конечно, никто в клубе перед Манчини не ставит задачи подготовить максимальное количество «сборников». Но этого не требовали и от Дика Адвоката во времена первого пришествия Фурсенко в «Зенит». Тем не менее именно тогда, в 2008-м, петербуржцы имели самое большое представительство в сборной, которая впервые в своей новейшей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы. Повторить этот успех Фурсенко явно не прочь и теперь. Не случайно же Адвокат в середине 2000-х поначалу рассматривался как кандидат на пост тренера сборной, но потом уступил этот пост «везунчику Хиддинку», а Манчини хотел видеть наставником национальной команды Фурсенко во времена своего президентства в РФС.

Сергей Фурсенко не скрывает, что хочет сделать «Зенит» базовым клубом для сборной.

Оба тренера приглашались в «Зенит» под задачи побеждать во всех турнирах, но строили свою работу так, что этой цели добивались не только приглашённые звёзды, но и свои доморощенные футболисты. Наблюдая за тем, как Манчини строит свою команду, не приходится сомневаться, что итальянец вольно или невольно строит базу и для Станислава Черчесова, не только расширяя для наставника сборной список кандидатов, но и предлагая готовые игровые связи. В условиях цейтнота, в котором Черчесов вынужден готовить команду к домашнему чемпионату мира, это весьма ценная помощь.