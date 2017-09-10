Как «Зенит» готовится стать базовым клубом для сборной

Матч сборной России с московским «Динамо» не стал событием в истории национальной команды с точки зрения результата, но заставил говорить о том, что у Станислава Черчесова появился выбор. И наставник сборной наглядно показал, что от внимания его тренерского штаба не ускользает ни один потенциальный кандидат.
Ещё собирая свою команду на первый после Кубка конфедераций сбор, Станислав Черчесов предупреждал, что этот созыв будет особенным и в некотором смысле экспериментальным. Главный тренер хотел не столько проверить в деле кандидатов, сколько посмотреть, насколько быстро новобранцы, которых было немало в этом составе сборной, воспримут его игровые идеи и реализуют их на поле. Очевидно, что такой мы сборную больше не увидим, поскольку Черчесов (о чём он не раз говорил) в основном опирается на наработки коллег, работающих в клубах. А там уже первые туры чемпионата принесли несколько сюрпризов. Как приятных, так и не очень.
Массимо Каррера, чьи подопечные доминировали в команде Черчесова образца Кубка конфедераций — 2017, пока никак не может привести «Спартак» в чувство после чемпионства. У ЦСКА старт сезона тоже проходит не слишком гладко, к тому же все потенциальные «сборники» «армейцев» и их возможности тренерскому штабу Черчесова хорошо известны, даже приглашённый на матч с «Динамо» Марио Фернандес. О натурализованном бразильце главный тренер национальной команды накануне сбора высказался в том смысле, что у Марио, конечно, много игровой практики в клубе, но нужно адаптировать его и к требованиям сборной. Судя по результату контрольного матча, Фернандес говорит с Черчесовым на одном футбольном языке.
Зато приятные сюрпризы приготовил Черчесову уже на старте сезона новый наставник «Зенита». И первым, конечно, стал Александр Кокорин, чьё имя с приходом Роберто Манчини упоминается исключительно в контексте футбола. «Перезагрузка» Кокорина, неожиданно для тех, кто давно махнул на форварда рукой, стала главным итогом первых месяцев работы итальянца в петербургском клубе. Главным, но не единственным. Внимание Станислава Черчесова и его тренерского штаба привлёк Далер Кузяев, всерьёз соперничающий с Кокориным за звание лучшего бомбардира как минимум «Зенита», а как максимум – чемпионата России. Не потерялся Далер и в экспериментальном составе команды Черчесова.
Вопрос «Не мешает ли вашей работе лимит на легионеров?», заданный на одной из пресс-конференций, даже вызвал у Манчини недоумение.
Если прогресс Александра Кокорина в нынешнем «Зените» тот же Черчесов объяснил тем, что Манчини наконец поставил нападающего на место и использует Кокорина именно на той позиции на поле, где, по словам самого футболиста, у него всегда получалось, то про Далера такого сказать нельзя. Как заметил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко, «в «Зените» этот футболист раскрылся по-новому во многом благодаря Манчини», чем и привлёк внимание Черчесова.
Тот же Фурсенко предложил понаблюдать за тренировками Манчини, но и без этого уже по первым матчам заметно, что итальянец, вопреки бытующему среди отечественных экспертов мнению, не намерен строить команду вокруг аргентинских новичков. И раз за разом опровергает мнение, что «иностранные тренеры во главу угла ставят результат и не заинтересованы в доморощенных игроках» (последняя цитата – из интервью с экс-наставником «Динамо» Сергеем Силкиным). В последних матчах Манчини выпускает на поле по шесть россиян, а вопрос «Не мешает ли вашей работе лимит на легионеров?», заданный на одной из пресс-конференций, даже вызвал у итальянца недоумение.
Не успели все похвалить российско-аргентинскую атакующую связку «Зенита», вернувшую голевое чутьё Кокорину, как на свет появился новый вариант петербургской атаки. Например, в ответном матче с «Утрехом», где на поле в основе вновь вышли шестеро россиян в основе, ассистентами Кокорина, забившего два гола, стали Олег Шатов и Дмитрий Полоз. Последнего, к слову, СМИ уже начали пристраивать в аренду, подозревая, что игровой практики, достаточной для приглашения в сборную на чемпионат мира, футболист в «Зените» не получит.
На самом же деле у Манчини всё явно идёт по плану. Александр Ерохин, получивший кредит доверия от итальянского тренера, вытеснил из основы Кристиана Нобоа, которого ещё недавно считали существенным усилением «Зенита». И каши, завариваемой Манчини в Петербурге, Ерохин явно не портит. Судя по последним матчам, пришло время добавлять в это блюдо и другие ингредиенты – восстанавливающегося после неприятной травмы Шатова и того же Полоза. При этом Манчини и его тренерский штаб следят не только за футболистами, играющими в системе «Зенита», но и за отданными в аренду. Так, Манчини был замечен на последнем перед перерывом домашнем матче «Тосно», где набирается игровой практики отданный сине-бело-голубыми в аренду Евгений Чернов. Его Черчесов тоже пригласил в сборную в этот раз и даже выпустил на замену во втором тайме.
Андрей Лунёв, которому Черчесов доверил место в воротах в контрольном матче с «Динамо», привлёк внимание наставника сборной ещё накануне Кубка конфедераций, но тогда зенитовский голкипер не смог присоединиться к команде из-за травмы. Сейчас же удивил многих не только уверенной игрой, но и заявлением о том, что Игорь Акинфеев не настолько уж неприкасаемый игрок основы сборной, как об этом все говорят. У амбиций Лунёва есть серьёзный базис – в «Зените» он выигрывает конкуренцию у двух опытных голкиперов и показывает редкую «непробиваемость» — за 8 туров чемпионата России пропустил всего 3 гола.
Очевидно: если бы Черчесов собирал команду на игру с более серьёзным соперником, из «Зенита» были бы приглашены не два футболиста, как сейчас, а гораздо больше. И в этом одна из амбициозных целей нового президента петербургского клуба. Сергей Фурсенко и не скрывает, что хочет сделать «Зенит» базовым клубом для сборной. Причём не только на бумаге, как было в прошлом сезоне, когда в «Зените» играли шестеро футболистов национальной команды, а на Кубок конфедераций в итоге были вызваны только двое.
Конечно, никто в клубе перед Манчини не ставит задачи подготовить максимальное количество «сборников». Но этого не требовали и от Дика Адвоката во времена первого пришествия Фурсенко в «Зенит». Тем не менее именно тогда, в 2008-м, петербуржцы имели самое большое представительство в сборной, которая впервые в своей новейшей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы. Повторить этот успех Фурсенко явно не прочь и теперь. Не случайно же Адвокат в середине 2000-х поначалу рассматривался как кандидат на пост тренера сборной, но потом уступил этот пост «везунчику Хиддинку», а Манчини хотел видеть наставником национальной команды Фурсенко во времена своего президентства в РФС.
Сергей Фурсенко не скрывает, что хочет сделать «Зенит» базовым клубом для сборной.
Оба тренера приглашались в «Зенит» под задачи побеждать во всех турнирах, но строили свою работу так, что этой цели добивались не только приглашённые звёзды, но и свои доморощенные футболисты. Наблюдая за тем, как Манчини строит свою команду, не приходится сомневаться, что итальянец вольно или невольно строит базу и для Станислава Черчесова, не только расширяя для наставника сборной список кандидатов, но и предлагая готовые игровые связи. В условиях цейтнота, в котором Черчесов вынужден готовить команду к домашнему чемпионату мира, это весьма ценная помощь.