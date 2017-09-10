175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться

Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.
10 сентября 2017, воскресенье. 10:40 Футбол
Промес без компромиссов! «Спартак» побил «Рубин» его же оружием
Промес догоняет Кокорина, а «Спартак» — «Ахмат».

Надо сказать, что для болельщиков обычное дело поляризовать мнения о команде в зависимости от результата, но фанаты «Спартака» зашли в этом сезоне дальше других. Поражения, по их мнению, обязательно свидетельствовали о кризисе в команде, напряжённых отношениях игроков, тренеров и руководства, а любая победа — о бесповоротном возвращении к чемпионскому маршу. Особенно если после игры выложили фото из раздевалки: ну всё, уж это точно верный знак того, что сохранение титула — дело решённое.

«Спартак» обыграл «Рубин», но парадоксальным образом играл как минимум не лучше, чем в матче со «СКА-Хабаровском», когда команда все 90 минут стучала в закрытую дверь. Да, удалось реализовать один момент после очевидной ошибки Рагнара Сигурдссона, но при этом все маркеры игры остались теми же, что и у «проблемного» «Спартака» (а самое забавное, что маркеры игры «проблемного» и «чемпионского» «Спартака» — тоже примерно одинаковые вещи). Во-первых, красно-белые даже дома не нанесли ни одного удара в створ из пределов штрафной. Во-вторых, сумасшедшие 30 потерь в сумме на защитников (в хороших по содержанию матчах команда даже с тремя центральными не должна выходить за пределы 20). В-третьих, всего четыре созданных острых передачи с последней трети поля против восьми допущенных — вот, посмотрите на карту.

Единственное, что действительно было похоже на прошлый сезон, — «Спартак» снова вытянул матч, в котором оба соперника действовали слабенько по качеству и интенсивности. Мы на «Чемпионате» не раз отмечали это — команда Массимо Карреры стала логичным чемпионом в турнире, где центральный матч собирает всего две успешных обводки. Более того, даже оружие было применено то же самое — удар из-за пределов штрафной. Когда качество игры снижается, на первое место выходят эмоции и заряженность, и с этим у красно-белых был порядок в прошлом сезоне. А теперь был порядок и с «Рубином» — вот здесь как раз фото из раздевалки может выступить в роли вещдока.

Есть только одна проблемка. Можно быть по уши мотивированным и эмоциональным, но это не сделает твоих защитников сильнее. Последние 20 минут матча на «Открытии» доказали страшное: оказывается, и Курбан Бердыев умеет просчитываться в выборе состава или стратегии. Как только на поле появился Максим Лестьенн, и попытки «Рубина» что-то создать перешли из глубины поля в зону между линиями обороны и полузащиты соперника, у «Спартака» появились сложности. Привычные сложности.

Когда качество игры снижается, на первое место выходят эмоции и заряженность, и с этим у красно-белых был порядок в прошлом сезоне.

Вот посмотрите: так, с вырываниями защитников из зон, не имеет права обороняться ни одна солидная команда, особенно если она действует в три центральных (сложно в это поверить, глядя на скриншот). Развернись Канунников в другую сторону — и перед Караденизом такая зона, что турок прослыл бы непорядочным человеком, если б её не использовал по назначению.

Никакие эмоции не помогут научиться твоим защитникам не бросать зоны и терять мячи, а мотивация не повысит процент реализации ударов из-за штрафной — перед Лигой чемпионов «Спартаку» важно это уяснить. Хладнокровного проявления качества игры соперником будет достаточно, чтобы в таких моментах московскую команду наказывать. Провоцировать на плохой футбол в России гораздо проще — в еврокубках такого нашему чемпиону сделать не дадут. Именно поэтому после матча с «Рубином» до эйфории должно быть далеко.

Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад
Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
12:53 Ригони дебютирует за «Зенит» в матче с «Динамо»
12:39 Педро: «Челси» играет очень хорошо, мы движемся в верном направлении
12:23 Матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА обслужит испанский арбитр Мальенко
12:16 Мората: первая строчка — это самое важное для «Челси», так что нам надо работать
12:00 «Краснодар» обыграл «Уфу» и возглавил таблицу молодёжного первенства
11:59 Бывший хавбек «Кубани» и «Краснодара» Пиззелли забил с углового
11:44 Бош: Ярмоленко играл в центре атаки, так как у «Боруссии» не получалось впереди
11:29 Игроки «Ньюкасла» получат £ 20 млн, если выиграют Кубок Англии в этом сезоне
11:16 В Турции во время матча вратарю попали в голову бутылкой
11:16 Хедира и Маркизио не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»
10:45 «Динамо» — «Зенит»: петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков
10:24 Бубнов: «Спартак» в матче с «Рубином» напомнил себя образца прошлого сезона
10:22 Абденнур: «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»
10:17 СМИ: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его
10:03 Ракитич: на сто процентов поддерживаем руководство «Барселоны» и президента
10:00 Жёсткий подкат Попова, Каррера кусает Джикию. Фоторепортаж из Тушино
09:43 19 футболистов ЦСКА отправились в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
09:40 Анри: давно слежу за Окслейд-Чемберленом и до сих пор не знаю, в чём он хорош
09:25 Экс-футболист «Локомотива» и «Томи» О’Коннор открыл в Шотландии футбольную школу
08:50 Флорес: «Барселона» серьёзно наказала «Эспаньол», это плохой результат для нас
08:21 Вейналдум: оставшись вдесятером, «Ливерпуль» должен был сыграть лучше
07:54 ФК «Мариуполь» намерен потребовать от «Динамо» гарантии безопасности в Киеве
07:27 Нападающий «РБ Лейпциг» Вернер попал в сферу интересов «Реала»
07:00 Ингасон: наверное, это был не день «Ростова», Кучук и все игроки разочарованы
06:48 Куман: после первого пропущенного гола «Эвертон» потерял контроль над игрой
06:25 Вальверде: мне очень понравился дебют Дембеле, равно как и Паулиньо
06:14 Дибала: игроки «Ювентуса» хорошо потрудились и заслужили победу над «Кьево»
05:57 Кейн: 100 голов за «шпор» — это потрясающе, надеюсь, смогу забить ещё несколько
05:41 Ут после победы над «Баварией»: это великолепный вечер для «Хоффенхайма»
05:33 Канте: сдержал эмоции после гола «Лестеру», поскольку уважаю свою бывшую команду
05:09 Девич забил свой первый гол за «Вадуц» в чемпионате Швейцарии
04:32 Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста о нежелании пожать руку Хьюзу
03:48 Луис Суарес: это привилегия – играть с лучшим футболистом мира
03:18 Пензенский «Зенит»: отказ футболистов играть с «Торпедо» — удар в спину
03:03 Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выиграл Суперкубок Катара с «Аль-Садд»
02:21 Иньеста: уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом
02:07 Хьюз: «Сток Сити» сыграл вничью с лучшей командой АПЛ
01:46 «Реал» — «Леванте» — 1:1. Видеообзор матча
01:30 Тео Эрнандес: нужно, чтобы Роналду вернулся и начал забивать
00:48 Мостовой: при таком кризисе не до красивой игры, три очка в копилку — и пофиг!
00:41 Аллегри: Дибала и Неймар могут стать лучшими в мире, когда уйдут Месси и Роналду
00:39 Защитник «Реала» Марсело может получить дисквалификацию на четыре матча
00:26 Нагельсман: по всем данным были хуже «Баварии», за исключением голов
00:18 Мане: мне очень жаль, что Эдерсон пострадал из-за нашего случайного столкновения
00:10 Руни мог дебютировать за «Эвертон» в 15 лет, но не получил разрешения
Все новости RSS
Партнерский контент