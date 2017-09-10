Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться

Промес без компромиссов! «Спартак» побил «Рубин» его же оружием Промес догоняет Кокорина, а «Спартак» — «Ахмат».

Надо сказать, что для болельщиков обычное дело поляризовать мнения о команде в зависимости от результата, но фанаты «Спартака» зашли в этом сезоне дальше других. Поражения, по их мнению, обязательно свидетельствовали о кризисе в команде, напряжённых отношениях игроков, тренеров и руководства, а любая победа — о бесповоротном возвращении к чемпионскому маршу. Особенно если после игры выложили фото из раздевалки: ну всё, уж это точно верный знак того, что сохранение титула — дело решённое.

«Спартак» обыграл «Рубин», но парадоксальным образом играл как минимум не лучше, чем в матче со «СКА-Хабаровском», когда команда все 90 минут стучала в закрытую дверь. Да, удалось реализовать один момент после очевидной ошибки Рагнара Сигурдссона, но при этом все маркеры игры остались теми же, что и у «проблемного» «Спартака» (а самое забавное, что маркеры игры «проблемного» и «чемпионского» «Спартака» — тоже примерно одинаковые вещи). Во-первых, красно-белые даже дома не нанесли ни одного удара в створ из пределов штрафной. Во-вторых, сумасшедшие 30 потерь в сумме на защитников (в хороших по содержанию матчах команда даже с тремя центральными не должна выходить за пределы 20). В-третьих, всего четыре созданных острых передачи с последней трети поля против восьми допущенных — вот, посмотрите на карту.

Единственное, что действительно было похоже на прошлый сезон, — «Спартак» снова вытянул матч, в котором оба соперника действовали слабенько по качеству и интенсивности. Мы на «Чемпионате» не раз отмечали это — команда Массимо Карреры стала логичным чемпионом в турнире, где центральный матч собирает всего две успешных обводки. Более того, даже оружие было применено то же самое — удар из-за пределов штрафной. Когда качество игры снижается, на первое место выходят эмоции и заряженность, и с этим у красно-белых был порядок в прошлом сезоне. А теперь был порядок и с «Рубином» — вот здесь как раз фото из раздевалки может выступить в роли вещдока.

Есть только одна проблемка. Можно быть по уши мотивированным и эмоциональным, но это не сделает твоих защитников сильнее. Последние 20 минут матча на «Открытии» доказали страшное: оказывается, и Курбан Бердыев умеет просчитываться в выборе состава или стратегии. Как только на поле появился Максим Лестьенн, и попытки «Рубина» что-то создать перешли из глубины поля в зону между линиями обороны и полузащиты соперника, у «Спартака» появились сложности. Привычные сложности.

Когда качество игры снижается, на первое место выходят эмоции и заряженность, и с этим у красно-белых был порядок в прошлом сезоне.

Вот посмотрите: так, с вырываниями защитников из зон, не имеет права обороняться ни одна солидная команда, особенно если она действует в три центральных (сложно в это поверить, глядя на скриншот). Развернись Канунников в другую сторону — и перед Караденизом такая зона, что турок прослыл бы непорядочным человеком, если б её не использовал по назначению.

Никакие эмоции не помогут научиться твоим защитникам не бросать зоны и терять мячи, а мотивация не повысит процент реализации ударов из-за штрафной — перед Лигой чемпионов «Спартаку» важно это уяснить. Хладнокровного проявления качества игры соперником будет достаточно, чтобы в таких моментах московскую команду наказывать. Провоцировать на плохой футбол в России гораздо проще — в еврокубках такого нашему чемпиону сделать не дадут. Именно поэтому после матча с «Рубином» до эйфории должно быть далеко.