Что произошло за год на стадионе ЦСКА. Только цифры

* Побывай первым на новом стадионе ЦСКА. Гид по новому стадиону «Арена ЦСКА»: фото, видео, панорама

10 сентября 2016 года на «ВЭБ-Арене» состоялся первый матч. Тогда всё было очень красиво: почти полный стадион, концерт, салют и разгромная победа нам «Тереком». В одной картинке мы собрали то, что произошло на стадионе за год.

А вот посещаемость – это самый больной вопрос. Многие недоумевают, почему клуб, который штамповал чемпионство за чемпионством, не собирает полный стадион. У нас, к сожалению, как и у многих, ответа на это нет. Зато есть наглядная статистика, которая о многом говорит.