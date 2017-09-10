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Павел Дацюк и Денис Глушаков
Текст: Константин Лесик
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Глушаков вновь увидел пять голов в ворота «Спартака». Игроки в соцсетях

У Ерохина родился сын, Ибрагимович предупредил Моуринью о своём возвращении и другие интересные посты футболистов.
10 сентября 2017, воскресенье. 14:00 Футбол

Радостное событие на неделе произошло в семье полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. У футболиста сине-бело-голубых родился сын.

«Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше!» – написал игрок своей супруге в «инстаграме».

Сообщил о пополнении в семье футболиста национальной команды и официальный твиттер сборной России.

«Поздравляем Александра Ерохина и его жену Веронику с рождением сына!» — говорится в сообщении.

3 сентября сборная России проводила товарищеский матч против московского «Динамо». Для защитника национальной команды Марио Фернандеса соперник был привычный, а форма и статус коллектива, в котором он выступал – в диковинку. Возможно, поэтому он добавил к себе в «инстаграм» фотографию с этого поединка.

Полузащитник «Спартак» Денис Глушаков на неделе посетил матч своих хоккейных одноклубников против СКА. Правда, вряд ли хавбек получил наслаждение от увиденного. Как и месяц назад в футбольном матче, клуб из Санкт-Петербурга пять раз поразил ворота «Спартака». Встреча завершилась со счётом 0:5.

«Был сегодня на КХЛ! «Спартак» — СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение! К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе. Друзья, не забывайте — мы все одной крови!» — написал футболист в социальный сети.

Новичок красно-белых Педро Роша поделился эмоциями после своего переезда в Москву.

«Верен богу, счастлив и мотивирован. Ещё одна мечта мальчика становится реальностью. Теперь это всё — »Спартак", – написал Роша в «Инстаграме».

Голкипер действующих чемпионов России Артём Ребров после победы в матче с «Рубином» поздравил болельщиков команды с тремя набранными очками, а москвичей – с Днём города.

«С Днём Рождения, лучший город на Земле. С победой», — написал голкипер у себя в «Инстаграме».

Защитник «Лацио» Маурисио, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак» на правах аренды, встретился с форвардом красно-белых Зе Луишем.

«Спасибо, Зе Луиш. За дружбу и за помощь в тот момент, когда она была мне нужна. Благодарю», — написал Маурисио у себя в «инстаграме».

Перерыв на матчи сборных получился для сборной Чили неудачным. Команда потерпела два поражения и откатилась на шестое место в отборочном турнире, которое не даёт право даже на участие в стыковых матчах. Полузащитник Артуро Видаль извинился перед болельщикам и намекнул, что скоро завершит карьеру в национальной команде.

«Прости, Чили, за эти два поражения! Мы выложились полностью, но не смогли победить. Мы продолжим бороться! У меня осталось два матча и чемпионат мира. Спасибо, что так любили меня все эти годы», – написал в «инстаграме» Видаль.

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал свой новый Ferrari F12 tdf. Стоимость такого автомобиля составляет не менее €430 тыс. Мощность двигателя — 780 л.с. Максимальная скорость — 340 км/ч, а до 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,9 секунды.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в присущей для себя манере проанонсировал свое скорое возвращение после травмы.

«Скажите Жозе, что я иду», — написал швед в социальной сети, обратившись к наставнику «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Полузащитник сборной Англии Деле Алли, который показал средний палец во время матча национальной команды, стал едва ли не самой обсуждаемой фигурой на прошедшей неделе. Футболисту теперь приходится сталкиваться с обидным жестом уже в свой адрес.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Ерохин Артуро Видаль Денис Глушаков Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Педро Роша Фото
Новости. Футбол
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