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«Динамо» – «Зенит» 0:0. 10 сентября 2017
Текст: Сергей Титов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мирное дерби. «Зенит» катает 0:0 во втором матче подряд

А «Динамо» объясняет, что с топ-командами играет намного лучше, чем с себе подобными.
10 сентября 2017, воскресенье. 16:20 Футбол

«Динамо» после возвращения в Премьер-Лигу пока приучает: да, у команды достаточно игровых проблем, а косяков набралось уже на неплохую книжечку, но в матчах с принципиальными соперниками бело-голубые включаются и выглядят совсем иначе. Против «Спартака» был сильный старт и качественный второй тайм, наложившийся на усталость чемпиона (но это уже не проблемы «Динамо»). С «Зенитом» было так же важно поквитаться: во-первых, оппонент принципиальный и проверенный годами жёсткого соперничества, во-вторых, не забывайте, кто в мае 2016-го официально потопил «Динамо» в последнем туре.

Делить матчи на категории «особенные» и «рядовые» странновато для новичка РФПЛ, однако пока «Динамо» делает так по всем возможным прикидкам. Обычно в Химках собирается 6-7 тысяч болельщиков, а тут собралось 11,5 тысяч, к которым даже присоединились фанаты с просьбой «найти лишний билетик». Затесался в футбольную тусовку и хоккейный талисман «Динамо» Волк. Люди, знающие его по хоккею, в курсе насчёт его активности – симпатичный сине-белый волчара не говорит, но обнимет каждого и сфоткается с каждым. «Особенным» матч посчитал и Юрий Калитвинцев: тренер, чьи тактические навыки подвергались сомнению не впервые, сохранил схему 4-4-2, но явно расставил акценты в сторону дисциплины. Фланги полузащиты заняли Антон Соснин и Иван Темников – выносливые, физически сильные и явно лучше справляющиеся с оборонительной работой.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

План на матч подразумевал, что двойные фланговые связки (Терехов – Соснин, Козлов – Темников) предотвратят передачи из глубины под рывки Кокорина и Дриусси. Роберто Манчини сам признал, что план «Динамо» на игру сработал: иначе бы не выпустил Артёма Дзюбу. «Зенит» контролировал мяч, катал его по чужой половине поля, но не знал, как именно взломать массированную оборону москвичей. Редкие вспышки опасности у своих ворот дарил Рыков, проигрывая в скорости или скидывая мяч под удар сопернику, но «Динамо» быстро тушило коллективными усилиями. Очень здорово помогала в этом новая связка опорников москвичей – Тиам и особенно Сов блокировали атаки и до штрафной, и при попытках пробить из-за неё.

Впереди у «Динамо» было два простых, но очень эффективных плана. Первый был завязан на мощи Фатоса Бечирая: черногорец глубоко опускался за мячом, делал качественные скидки, а при случае сам таранил центральную зону. Первый момент Бечирай создал в одиночку – продавил Паредеса, продвинулся к штрафной, плотно пробил в угол, так что Лунёву пришлось вступать в игру. Нередко Бечирай получал передачи на ход из глубины и набирал неплохую скорость, но «Зениту» помогал Иванович, выдавший сильный матч.

Второй план обеспечивал Кирилл Панченко, которому фанаты «Динамо» даже посвятили новый перфоманс – нарисовали игрока с восьмёркой на спине и подписали «Один из тех, кто ведёт команду вперёд». Панченко отвечал за разгон контратак, которые обычно начинались на фланге после отбора и быстрой доводки мяча вперёд. В середине первого тайма Кирилл организовал выход 3 в 3 и едва не отправил к воротам Соснина, сделавшего сильное открывание – подвёл пас, слишком удобный для защитника. Пять минут спустя Панченко уже сам получил классную передачу от Соснина в штрафной, оказался на ударной позиции, но… поскользнулся. Свой самый опасный момент недавний игрок сборной России создал не с игры, а со стандарта: подкараулил отскок после подачи с углового и саданул, как умеет. Попал в перекладину.

Как «Зенит» готовится стать базовым клубом для сборной
На определённом этапе сине-бело-голубые почти перестали поставлять игроков в национальную команду. Но времена меняются.

«Зенит» попробовал поменять игру во втором тайме, убрав новичка Ригони, выпустив Дзюбу и перестроившись на схему 4-3-3, но до добавленного времени Дзюба отмечался разве что развязной игрой в единоборствах, часто не успевая добороться без нарушения правил. Александр Кокорин таким безынициативным в нынешнем сезоне вообще не становился: даже против «Ростова» он сделал один сильный рывок под пас Ерохина, после которого был опасный удар, блокированный Ингасоном, а с «Динамо» Кокорин потерялся и даже не запомнился на рывках. Ни Полоз, ни Шатов не добавили в игру «Зенита» скорости, хотя «Динамо» уже с трудом держалось на ногах – явно наелся Бечирай, у Соснина начало сводить ноги.

Самый опасный момент «Зенит» создал уже перед финальным свистком, да и тогда это не было системной победой сине-бело-голубых – сбой допустил вратарь «Динамо» Антон Шунин. Надёжно игравший кипер выронил мяч на выходе после очередной подачи, Смольников оказался с мячом перед пустыми воротами, подал в центр штрафной… но Дзюба головой пробил выше перекладины (правда, для этого очень много сделал Хольмен). Других таких шансов «Зенит» не создал, а до 60-й минуты вообще ни разу не ударил в створ ворот.

0:0 с «Зенитом» могут казаться скучными, но для «Динамо» они значат многое – лучшей команде Премьер-Лиги очень сложно навязать свой сценарий, особенно если твоя оборона в обычном состоянии похожа на дуршлаг. Динамовцы смогли.

Для нового шага вперёд не хватает лишь делить матчи на «важные» и «не очень».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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