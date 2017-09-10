«Я люблю женщин!» Игроки и тренеры – о матче «Динамо» – «Зенит»

На протяжении матча защитник «Динамо» Владимир Рыков кричал так громко, что было слышно даже на трибуне. Поэтому вопрос напрашивался сам собой.

– На кого вы так орали?

– У нас только недавно Тиам влился в команду. Нужно было ему подсказывать. Может, у меня эмоции захлестывали, все-таки хотелось набрать очки. Поэтому и кричал ему, чтобы при стандарте сыграл на подборе.



– Вы ведь довольны результатом?

– Могли победить и мы, и «Зенит». Равная игра, много борьбы. Кто забил бы, тот и взял три очка. Хотя на победу вроде никто не наиграл.

– У кого взяли майку после игры?

– У Кокорина. Он же из «Динамо». Мы хорошо общаемся. Я его поддерживал, когда в него никто не верил.

– Вам не близки скандирования фанатов «Динамо» о Кокорине?

– Нет, я не разделяю мнение фанатов, которые его оскорбляли. Хороший игрок, удачи ему.

Мирное дерби. «Зенит» катает 0:0 во втором матче подряд А «Динамо» объясняет, что с топ-командами играет намного лучше, чем с себе подобными.

Ни один игрок «Зенита» в смешанной зоне не остановился. Поэтому общение продолжилось с динамовцами.

– Это один из лучших матчей «Динамо» за 9 туров? – вопрос Шунину.

– Один из лучших. Играли против лидера, и нам удалось его остановить. Были хорошие моменты, особенно в первом тайме. Могли забить.



– Звучали обидные кричалки с трибун еще и в ваш адрес. Как этому относитесь?

– Равнодушно. Неприятно, конечно, но мне всё равно. Не отвлекаюсь на подобные ситуации. Для нашего чемпионата – это негативный момент. На трибунах находятся дети, родители, мамы, бабушки. Такое не красит. С этим нужно снова бороться. Может сделают штрафы, или внедрят гуделки на стадионах.



– «Зенит» главный претендент на чемпионство?

– Конечно. А вы не видите?

После ничьи тренер «Зенита» Роберто Манчини выглядел вполне спокойным. Никаких нервов или обвинений в адрес судей, что могло быть свойственно другим наставникам в такой ситуации.

– Мы хорошо действовали во втором тайме, но были медленными в первом. Не находили пространство, чтобы создавать моменты.

– Как оцените выход Артёма Дзюбы во втором тайме?

– Дзюба делал то, что должен. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время.



– Довольны дебютом Ригони?

– Думаю, он может играть намного лучше.

– Почему вы так любите аргентинцев?

– Я люблю женщин (смех в зале). У аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают на поле отличную игру. Когда в «Зените» у меня появилась возможность приобрести их, я этим воспользовался.

Вторым на пресс-конференцию пришел Юрий Калитвинцев, который не стал скрывать, что эта ничья стала позитивным результатом.



– Мы отдавали отчёт, с кем играем. Наш соперник – лидер чемпионата. Понимали, во что они будут играть, и построили игру так, как вы видели. Мы не отбивались, а пытались затянуть их на свою половину, насытить оборону и использовать оперативный простор. В первом тайме удавалось, добегали до штрафной, но после перерыва «Зенит» нас поджал к своей штрафной. Удовлетворён игрой в обороне, переходом из обороны в атаку – не очень. Не будем стесняться: эта ничья приближена к победе. Благодаря самопожертвованию, самоотдаче команда сыграла очень собранно. Мы не отобрали, а взяли одно очко.



– Какую задачу вы ставили Вандерсону?

– Зацепиться за мяч, что он и делал. Мы не могли выйти из обороны в атаку и выпустили его, чтобы он помог нам в этом. На моей памяти он лишь один раз ошибся, в целом делал то, что мы просили.