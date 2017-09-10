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«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

Сёмин не спешит на вершину. Как «Локо» увёз ничью из Грозного

Юрий Сёмин мог обойти Роберто Манчини после 9-го тура РФПЛ, но «железнодорожники» не удержали победу в Грозном.
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Эдер дебютирует в основе

Нулевая ничья в матче «Динамо» – «Зенит» подарила «Локомотиву» шанс впервые в текущем сезоне стать единоличным лидером чемпионата России. Для сегодняшнего «Локомотива» это было бы больше, чем просто приятный факт на фоне успешного в целом старта. С каждым туром команда Юрия Сёмина начинает всё лучше осознавать, насколько велик её потенциал на самом деле. Правда, чтобы выйти на чистое первое место, требовалось решить традиционно очень сложную задачу – победить в Грозном.

Тем временем, в гостевой игре с «Ахматом» ожидался дебют в составе красно-зелёных автора «золотого гола» на Евро-2016 Антонио Эдера.

— Хочу скорее адаптироваться в «Локомотиве». Нахожусь не в лучшем состоянии, но постараюсь набрать форму как можно быстрее. Я сделаю всё, чтобы фанаты команды были счастливы. Думаю, скоро снова надену белую перчатку в честь забитого гола, – выразил уверенность в своих силах новичок из «Лилля».

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Несмотря на признание Эдера, что он пока не готов на сто процентов, Сёмин всё-таки рискнул выпустить португальца в основе против «Ахмата». Тренер посмотрел на чемпиона Европы на тренировках в ходе австрийского сбора, а также в спарринге со словенским «Анкараном» и пришёл к выводу – Эдер поможет.
Кононов не подстраивается под «Локомотив»

Эдер расположился на острие атаки «железнодорожников», где его в первую очередь поддерживал Алексей Миранчук, стремившийся активно открываться между линиями обороны и полузащиты соперника. Интересно, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выбрал на эту встречу тактическую схему 4-2-3-1, отойдя от модели с тремя центральными защитниками. Это несколько удивило, учитывая, что «Локомотив» как раз играет сзади с тремя центральными. Гости в дебюте матча поддавили хозяев высоким прессингом, в котором активное участие принимал и португалец. Тем не менее, к голевым моментам у ворот Евгения Городова это не привело.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Родолфо – 55 (автогол), 1:1 – Раванелли – 84

Эдер поначалу редко встречался с мячом, казалось, он не совсем понимал своей задачи. По крайней мере, центрфорвард команды из Грозного Аблай Мбенг был лучше вовлечён в коллективные действия, иногда опускался даже ниже атакующего центрхава Олега Иванова, чтобы принять участие в розыгрыше мяча. Только ближе к перерыву Эдер стал заметен на поле, однако в первом тайме он не нанёс ни одного удара. Пара-тройка возможностей у него в принципе была, но португалец то проигрывал борьбу на опережение защитнику, то терял мяч при обработке в чужой штрафной. Для Сёмина наверняка не стала сюрпризом игра Эдера, видимо, тренер надеялся, что мастерство форварда просто решит один эпизод.

Сейв для Черчесова

Кононов достаточно глубоко посадил «Ахмат» в оборону. Хозяева хотели заставить гостей терять мячи в позиционных атаках, чтобы наказывать их за ошибки при помощи стремительных контрвыпадов. Периодически «зажигал» на своём правом фланге быстроногий Бернард Бериша, за которым с трудом успевал поставленный налево Владислав Игнатьев. Несколько неплохих подходов к воротам Гилерме команда из Грозного совершила, выиграв борьбу за нейтральные мячи. Вот только логики в концовках атак южан было меньше, чем эмоций.
Вообще до перерыва противники создали самые опасные моменты после подачи стандартов. Наигранный угловой в исполнении «Ахмата» едва не подарил красивый гол, когда Андрей Семёнов побежал на ближнюю штангу, выиграл единоборство и пробил головой. Сейв Гилерме, безусловно, оценил Станислав Черчесов. «Ахмат» мог пропустить в результате промаха Городова на выходе. К счастью для хозяев, по воротам бил Неманья Пейчинович, а не Алан Ширер.

Две минуты – два автогола!

Удивительным получилось начало второго тайма. Команды Сёмина и Кононова выдали двухминутный отрезок под девизом «бей своих, чтобы чужие боялись». Сперва в собственные ворота забил «Локомотив», причём всё завязалось с совершенно необязательной потери Мануэла Фернандеша у бровки на половине москвичей. Им очень повезло, что помощник Владислава Безбородова разглядел маленький офсайд у Мбенга во время длинной передачи партнёра. Сенегалец мешал игрокам «железнодорожников», пусть и не забил.

Счёт остался прежним, однако было понятно, что по такой игре гол может родиться скорее из-за какой-то нелепой ошибки, а не благодаря умной комбинации. Автором курьёза стал Родолфо: бразилец сотворил автогол после подачи Фернадеша со штрафного. Кстати, опять не здорово сыграл на выходе Городов. Получив преимущество, «Локомотив» мог действовать «вторым номером» – как любит Палыч. Сёмин убрал с поля Эдера, бросив в бой «опорника» Дмитрия Тарасова. Португалец так и не выстрелил ни разу по цели, отложил свои удары на следующий тур.

Первая ничья «Ахмата»

Что предпринял в этот момент Кононов? Главный тренер «Ахмата» тут же заменил Беришу с Мбенге на Лео Жабу и Заура Садаева. Заставил команду смелее прессинговать впереди, добавить агрессии, быстрее двигать мяч. Хотя «железнодорожников» вряд ли нужно учить, как играть на удержание, Сёмин и его команда пережили неприятную десятиминутку, пока хозяева не взяли короткую паузу, чтобы отдышаться.

Но особенно Кононов угадал с третьей перестановкой на 83-й минуте. Раванелли вышел на замену «с голом в кармане», забив сразу же после появления на поле. Тарасов, который по мысли Сёмина должен был забетонировать оборону «Локо», невольно сыграл за соперника. Мяч рикошетом от Дмитрия влетел в сетку – тоже в какой-то степени автогол!

«Ахмат» мало того, что забил, а ещё и поймал нужную волну. Южане приблизились к победному голу под занавес матча. Может, гостям не хватило именно Эдера, который за счёт подвижности и физических качеств цеплялся бы за мяч на чужой половине. Как бы то ни было, «Локомотив» упустил шанс превратиться в единоличного лидера. Команда Кононова последней в этом сезоне РФПЛ сыграла вничью.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Локомотив Олег Кононов Юрий Сёмин
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