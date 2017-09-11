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Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/suzycortezoficial

«Мисс Бум-Бум» предскажет результаты игр ЧМ-2018. Обзор дня

«Локомотив» постеснялся обойти «Зенит», ЦСКА вылетел в Лиссабон, а «Милан» сокрушили в Риме.
11 сентября 2017, понедельник. 00:30 Футбол

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» и не смог обогнать «Зенит»

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте Мануэл Фернандеш исполнил штрафной на левом фланге, закрутил мяч к чужим воротам, где Родолфо в высоком прыжке опередил Неманью Пейчиновича, но направил мяч в собственные ворота. В концовке Раванелли получил мяч около штрафной и пробил с лёта с 20 метров точно в угол.

«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Родолфо – 55 (автогол), 1:1 – Раванелли – 84

«Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место

«Краснодар» выиграл у «Уфы» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 76-й минуте Виктор Классон ворвался в штрафную площадь и пробил в падении в ближний угол ворот, Александр Беленов отбил мяч перед собой, первым на добивании оказался Фёдор Смолов, который с пары метров не промахнулся.

«Краснодар» (18 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 балла. «Уфа» (10 очков) — девятая.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 – Смолов – 75

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Динамо», потеряв очки во втором матче подряд

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче девятого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме московская команда была ближе к голу, в частности, в перекладину попал нападающий Кирилл Панченко. Во второй половине игры сине-бело-голубые стали чаще атаковать ворота соперника, однако размочить счёт так и не смогли.

«Зенит» во втором туре подряд потерял очки и с 21 баллом в активе идёт на первом месте в таблице РФПЛ. «Динамо» (9) — 11-е.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА обслужит испанский арбитр Мальенко

Назначены арбитры на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром матча будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. Ассистенты рефери — Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты рефери — Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес. Четвёртый арбитр — Роберто Дель Паломар.

Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 21:45 мск.

19 футболистов ЦСКА отправились в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

Утром 10 сентября делегация ЦСКА вылетела в Лиссабон, где 12 сентября «армейцы» встретятся с местной «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В Португалию отправились 19 футболистов ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич; полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко; нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами

Фотомодель Сьюзи Кортез, которая в 2015 году была признана «Мисс Бум-Бум» как обладательница лучших ягодиц Бразилии, будет предсказывать своими ягодицами результаты матчей чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

«Мои ягодицы станут новым оракулом чемпионата мира. Я надеюсь принести удачу сборной Бразилии», — цитирует Кортез Daily Star.

Накануне фотомодель опубликовала в своём «инстаграме» фотографию с талисманом ЧМ-2018, волком Забивакой, и написала: «Скоро в России пройдёт чемпионат мира, а я буду работать для ТВ и вебсайтов». Геолокацией снимка значится Москва.

Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»

В матче третьего тура чемпионата Италии «Лацио» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Чиро Иммобиле, а ещё один гол записал на свой счёт полузащитник Луис Альберто. За «Милан» отличился хавбек Риккардо Монтоливо. На третьей компенсированной минуте полузащитник «Лацио» Марко Пароло получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Италия - Серия А. 3-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
4 : 1
Милан
Милан
1:0 – Иммобиле – 38 (пен), 2:0 – Иммобиле – 43, 3:0 – Иммобиле – 48, 4:0 – Альберто – 49, 4:1 – Монтоливо – 56
Удаления: Пароло, 90+3 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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