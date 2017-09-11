Женщина-арбитр впервые судит в мужской Бундеслиге. Главные события выходных

Такого Клопп не испытывал за последние 11 лет
В последний раз команда под руководством Юргена проигрывала с разницей в пять мячей в далёком 2006-м, когда футбольная Германия только знакомилась с сумасшедшим с виду молодым импульсивным тренером «Майнца». В субботу Клопп, как и все, кто так или иначе принадлежит к красным цветам «Ливерпуля», испытали мини-шок. Центральный матч тура превратился в избиение. Особенно после удаления с поля Садио Мане, который чуть было не сделал инвалидом вратаря «Сити» Эдерсона.
Пока Коутиньо обижается на весь мир после срыва трансфера в «Барселону», его «Ливерпуль» качается на волнах АПЛ, то расправляя паруса после победы над «Арсеналом», то латая пять огромных пробоин, оставленных манчестерскими снарядами. Делать выводы об игре красных и делать прогнозы на сезон? Ну уж увольте.
Слуцкий – брат Клоппа по несчастью
Если бы Слуцкий и Клопп близко общались, наверняка тренер «Халла» отправил бы ему сообщение с посылом «I know that feel, bro». «Тиграм» вновь досталось, на этот раз жёстко, и после резвого старта команда потихоньку скатывается в середину турнирной таблицы.
Нет, ну серьёзно, руководство «Халла» (то самое, из-за которого на домашних матчах Слуцкий пока ни разу не видел аншлага) всерьёз думало, что, распродав лидеров на 57 млн евро и накупив новичков на 16, тренер сможет вернуть команду в АПЛ? Смешно. Получайте разгром от футболиста «Дерби» по фамилии Выдра. Но в любом случае критиковать Слуцкого язык не повернётся. И если российский тренер таки вытащит эту команду в высший дивизион, ему впору будет ставить памятник рядом со стадионом.
Как «Реал» щёлкнули по носу
В этом «Реале» всё было как-то слишком идеально. Отсутствие скандалов, победы, наличие потрясающего подбора исполнителей во всех линиях, довольный Роналду, в конце концов… Нет, ничего катастрофического не произошло, две подряд ничьи в чемпионате (пусть и домашняя с аутсайдером «Леванте»). С кем не бывает?
Однако игра с двумя валенсийскими командами обнажила несколько проблем «Реала». Первая – в отсутствие Роналду забивать в промышленных масштабах некому. Иско, Асенсио и Бензема порой отличаются, но не на регулярной основе. Вторая – форма Бэйла. Складывается впечатление, что на прежний уровень роскошный в прошлом валлиец может уже не вернуться. И третья – травма Бензема (очень нестабильного Бензема) крайне ограничивает Зидану простор для ротации. В это время Альваро Мората шлёт в Мадрид пламенные приветы с тремя голами и двумя ассистами в трёх матчах.
Есть над чем поработать.
ЦСКА презентует новый талант
Встречайте – Тимур Жамалетдинов, новый российский игрок, открытый ЦСКА для большого футбола. Игрок, который приносит результат уже здесь и сейчас. Мёртвая трансферная политика ЦСКА конвертируется в шансы для молодых ребят из академии, которые при должном подходе могут попасть в сборную уже на ближайшем чемпионате мира. Пока Аарон Оланаре протирает штаны на скамейке запасных, молодые Чалов и Жамалетдинов бьются за место в основе. И пусть у Фёдора пока не очень идёт, наличие в обойме одного из лидеров нашего футбола сразу ряда молодых и перспективных (реально молодых и перспективных, а не подающих надежды 26-летних) игроков не может не радовать. А пока Жамалетдинов платит за доверие победным голом в ворота «Амкара».
А «Зенит» — очередного аргентинца
Пятого по счёту. Эмилиано Ригони в дебютном матче за «Зенит» не показал ничего выдающегося. Как и обе команды. Пока нападающие «Зенита» представляли, сколько мячей накидают в ворота рыхлого, на первый взгляд, «Динамо», москвичи спокойно перекрывали им воздух, выключая из игры того самого Ригони, его соотечественника Дриусси, напомнившего самого себя образца прошлого сезона Кокорина и вышедших на подмогу Шатова, Дзюбу и Полоза. Как итог – очередные «нули» «Зенита» и первые вопросы к Роберто Манчини.
«Спартак» выходит из кризиса?
Скорее, нет, чем да. Во всяком случае по цифрам красно-белые опять не впечатлили. Постоянные огрехи в обороне, обрезы… Даже после победы над «Рубином» «Спартаку» ни в коем случае нельзя терять голову, чтобы через несколько дней не повторить позор сборной России в Мариборе. Хорошо, что есть умница Промес, который выручит в трудной ситуации и всегда найдёт способ креативно отпраздновать забитый мяч. 50-й в 100-й игре за «Спартак», к слову.
Как деньги «Милана» растворились в Риме
Более 232 млн евро влили китайские боссы «Милана» на трансферный рынок, привезя на «Сан-Сиро» 11 очень добротных футболистов. Восемь из них вышли на поле «Стадио Олимпико», чтобы показать притязания на чемпионство и возрождение былого величия клуба… А в итоге вчистую проиграть заряженному «Лацио» и беспомощно наблюдать, как поймавший сопутствовавшее итальянским гениям эпохи Возрождения вдохновение Чиро Иммобиле трижды отмечает голы в их ворота. Ещё пара таких игр, и впору закрасться сомнениям, что без Барцальи и Кьеллини Бонуччи – далеко не лучший центральный защитник в мире. А пока – знатный щелчок по носу витавшему в облаках «Милану».
Балотелли – снова король
Только не спрашивайте, надолго ли. Лениво и даже с некоторой неохотой Бало отправил два мяча в ворота Субашича, поучаствовав в разгроме потерявшегося на «Альянц Ривьере» «Монако». Вообще – результат как минимум неожиданный. Особенно после того, как монегаски в прошлом туре разобрали по косточкам «Марсель». Но на то это и Лига 1. Уже можно было сделать вывод, что этот чемпионат можно смотреть не только ради финтов Неймара и издевательств «ПСЖ» над середняками. Ну а Марио рискует поднять очередную волну статей о своём ренессансе. Только им уже никто не поверит.
Первая женщина-главный арбитр в матче топ-5 европейских первенств
Само собой, это должно было случиться в Германии, скажете вы. Но давайте на секунду абстрагируемся от предрассудков и взглянем в глаза фактам – Бибиана Штайнхаус действительно знаменитый и опытный рефери, работавший на многих матчах второй Бундеслиги и Кубка Германии.
Да-да, это та самая леди, забавное видео с участием которой видели, наверное, все и из-за слов в адрес которой Керему Демирбаю в своё время пришлось судить матч между командами девочек. А так – Бибиана грамотно и без ошибок отсудила игру между «Гертой» и «Вердером». История однако.
Первый «викинг» ушёл на покой
Эйдур Гудьонсен, делавший первые шаги в футболе ещё во времена, когда скандинавские боги строили Асгард, завершил карьеру футболиста. Заслуживает внимания даже не тот факт, что этот белокурый форвард играл за «Челси» и «Барселону», становился чемпионом Нидерландов, Англии и Испании, брал Лигу чемпионов. А то, что никакие преграды и наличие всего нескольких футбольных площадок на всю Исландию не помешали Эйдуру пробиться в самые большие европейские клубы и стать кумиром для тех самых парней, которые творили историю год назад на полях Франции. Определённо, за все свои подвиги Гудьонсен заслужил права попасть в сборник мифов Скандинавии.