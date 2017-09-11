Женщина-арбитр впервые судит в мужской Бундеслиге. Главные события выходных

Если вы провели выходные на даче и пропустили всё то, что происходило на футбольных полях Европы и России, то вам сюда.

Такого Клопп не испытывал за последние 11 лет

В последний раз команда под руководством Юргена проигрывала с разницей в пять мячей в далёком 2006-м, когда футбольная Германия только знакомилась с сумасшедшим с виду молодым импульсивным тренером «Майнца». В субботу Клопп, как и все, кто так или иначе принадлежит к красным цветам «Ливерпуля», испытали мини-шок. Центральный матч тура превратился в избиение. Особенно после удаления с поля Садио Мане, который чуть было не сделал инвалидом вратаря «Сити» Эдерсона.

Пока Коутиньо обижается на весь мир после срыва трансфера в «Барселону», его «Ливерпуль» качается на волнах АПЛ, то расправляя паруса после победы над «Арсеналом», то латая пять огромных пробоин, оставленных манчестерскими снарядами. Делать выводы об игре красных и делать прогнозы на сезон? Ну уж увольте.

«Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль». Что это было? Команда Гвардиолы нокаутировала банду Клоппа пятью мячами на «Этихад Стэдиум». Всё, что надо об этом знать.

Слуцкий – брат Клоппа по несчастью

Если бы Слуцкий и Клопп близко общались, наверняка тренер «Халла» отправил бы ему сообщение с посылом «I know that feel, bro». «Тиграм» вновь досталось, на этот раз жёстко, и после резвого старта команда потихоньку скатывается в середину турнирной таблицы.

Нет, ну серьёзно, руководство «Халла» (то самое, из-за которого на домашних матчах Слуцкий пока ни разу не видел аншлага) всерьёз думало, что, распродав лидеров на 57 млн евро и накупив новичков на 16, тренер сможет вернуть команду в АПЛ? Смешно. Получайте разгром от футболиста «Дерби» по фамилии Выдра. Но в любом случае критиковать Слуцкого язык не повернётся. И если российский тренер таки вытащит эту команду в высший дивизион, ему впору будет ставить памятник рядом со стадионом.

Слуцкий проиграл — 0:5. Как на это отреагировали в Англии Результат кошмарный. Но в Слуцкого продолжают верить.

Как «Реал» щёлкнули по носу

В этом «Реале» всё было как-то слишком идеально. Отсутствие скандалов, победы, наличие потрясающего подбора исполнителей во всех линиях, довольный Роналду, в конце концов… Нет, ничего катастрофического не произошло, две подряд ничьи в чемпионате (пусть и домашняя с аутсайдером «Леванте»). С кем не бывает?

Однако игра с двумя валенсийскими командами обнажила несколько проблем «Реала». Первая – в отсутствие Роналду забивать в промышленных масштабах некому. Иско, Асенсио и Бензема порой отличаются, но не на регулярной основе. Вторая – форма Бэйла. Складывается впечатление, что на прежний уровень роскошный в прошлом валлиец может уже не вернуться. И третья – травма Бензема (очень нестабильного Бензема) крайне ограничивает Зидану простор для ротации. В это время Альваро Мората шлёт в Мадрид пламенные приветы с тремя голами и двумя ассистами в трёх матчах.

Есть над чем поработать.

ЦСКА презентует новый талант

Встречайте – Тимур Жамалетдинов, новый российский игрок, открытый ЦСКА для большого футбола. Игрок, который приносит результат уже здесь и сейчас. Мёртвая трансферная политика ЦСКА конвертируется в шансы для молодых ребят из академии, которые при должном подходе могут попасть в сборную уже на ближайшем чемпионате мира. Пока Аарон Оланаре протирает штаны на скамейке запасных, молодые Чалов и Жамалетдинов бьются за место в основе. И пусть у Фёдора пока не очень идёт, наличие в обойме одного из лидеров нашего футбола сразу ряда молодых и перспективных (реально молодых и перспективных, а не подающих надежды 26-летних) игроков не может не радовать. А пока Жамалетдинов платит за доверие победным голом в ворота «Амкара».

Дзагоев открывает новые таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА в Перми ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге.

А «Зенит» — очередного аргентинца

Пятого по счёту. Эмилиано Ригони в дебютном матче за «Зенит» не показал ничего выдающегося. Как и обе команды. Пока нападающие «Зенита» представляли, сколько мячей накидают в ворота рыхлого, на первый взгляд, «Динамо», москвичи спокойно перекрывали им воздух, выключая из игры того самого Ригони, его соотечественника Дриусси, напомнившего самого себя образца прошлого сезона Кокорина и вышедших на подмогу Шатова, Дзюбу и Полоза. Как итог – очередные «нули» «Зенита» и первые вопросы к Роберто Манчини.

Мирное дерби. «Зенит» катает 0:0 во втором матче подряд А «Динамо» объясняет, что с топ-командами играет намного лучше, чем с себе подобными.

«Спартак» выходит из кризиса?

Скорее, нет, чем да. Во всяком случае по цифрам красно-белые опять не впечатлили. Постоянные огрехи в обороне, обрезы… Даже после победы над «Рубином» «Спартаку» ни в коем случае нельзя терять голову, чтобы через несколько дней не повторить позор сборной России в Мариборе. Хорошо, что есть умница Промес, который выручит в трудной ситуации и всегда найдёт способ креативно отпраздновать забитый мяч. 50-й в 100-й игре за «Спартак», к слову.

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

Как деньги «Милана» растворились в Риме

Более 232 млн евро влили китайские боссы «Милана» на трансферный рынок, привезя на «Сан-Сиро» 11 очень добротных футболистов. Восемь из них вышли на поле «Стадио Олимпико», чтобы показать притязания на чемпионство и возрождение былого величия клуба… А в итоге вчистую проиграть заряженному «Лацио» и беспомощно наблюдать, как поймавший сопутствовавшее итальянским гениям эпохи Возрождения вдохновение Чиро Иммобиле трижды отмечает голы в их ворота. Ещё пара таких игр, и впору закрасться сомнениям, что без Барцальи и Кьеллини Бонуччи – далеко не лучший центральный защитник в мире. А пока – знатный щелчок по носу витавшему в облаках «Милану».

Балотелли – снова король

Только не спрашивайте, надолго ли. Лениво и даже с некоторой неохотой Бало отправил два мяча в ворота Субашича, поучаствовав в разгроме потерявшегося на «Альянц Ривьере» «Монако». Вообще – результат как минимум неожиданный. Особенно после того, как монегаски в прошлом туре разобрали по косточкам «Марсель». Но на то это и Лига 1. Уже можно было сделать вывод, что этот чемпионат можно смотреть не только ради финтов Неймара и издевательств «ПСЖ» над середняками. Ну а Марио рискует поднять очередную волну статей о своём ренессансе. Только им уже никто не поверит.

Первая женщина-главный арбитр в матче топ-5 европейских первенств

Само собой, это должно было случиться в Германии, скажете вы. Но давайте на секунду абстрагируемся от предрассудков и взглянем в глаза фактам – Бибиана Штайнхаус действительно знаменитый и опытный рефери, работавший на многих матчах второй Бундеслиги и Кубка Германии.

Да-да, это та самая леди, забавное видео с участием которой видели, наверное, все и из-за слов в адрес которой Керему Демирбаю в своё время пришлось судить матч между командами девочек. А так – Бибиана грамотно и без ошибок отсудила игру между «Гертой» и «Вердером». История однако.

Первый «викинг» ушёл на покой

Эйдур Гудьонсен, делавший первые шаги в футболе ещё во времена, когда скандинавские боги строили Асгард, завершил карьеру футболиста. Заслуживает внимания даже не тот факт, что этот белокурый форвард играл за «Челси» и «Барселону», становился чемпионом Нидерландов, Англии и Испании, брал Лигу чемпионов. А то, что никакие преграды и наличие всего нескольких футбольных площадок на всю Исландию не помешали Эйдуру пробиться в самые большие европейские клубы и стать кумиром для тех самых парней, которые творили историю год назад на полях Франции. Определённо, за все свои подвиги Гудьонсен заслужил права попасть в сборник мифов Скандинавии.