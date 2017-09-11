«При мне двоих ограбили, жена с ножом на мужа бросалась…»

Справка «Чемпионата»



Иван Злобин



Вратарь. Родился 7 марта 1997 года в Тюмени.



Воспитанник академии имени Коноплёва и ЦСКА. Привлекался в юношеские сборные России.



С лета 2016 года выступает за вторую команду «Бенфики» (второй дивизион чемпионата Португалии). Вратарь. Родился 7 марта 1997 года в Тюмени.Воспитанник академии имени Коноплёва и ЦСКА. Привлекался в юношеские сборные России.С лета 2016 года выступает за вторую команду «Бенфики» (второй дивизион чемпионата Португалии).

Как одеваться?

— Жара в Португалии страшная. На севере пожары полыхают. Трава вдоль дорог сухая, жёлтая – влаги не хватает. С утра с неба закапало – я уже обрадовался: неужели наконец-то дождь?! Месяца два его ждали. А он чуть-чуть поморосил и кончился. В 10 утра выходим на тренировку – 25 градусов, в 11, когда интенсивная работа начинается – +30, если не 35. Самое то для желающих сбросить лишний вес! Но вечером, когда зной спадает, идеальные условия для прогулок по городу и футбола. Один раз летом «Бенфика-Б» в 19:00 начинала матч – игралось замечательно. Думаю, и ЦСКА в этом плане должно быть комфортно на «Да Луш».

Снега в Лиссабоне своими глазами не видел – только в новостях, когда где-то на севере высыпал. В прошлом году нам пуховики «Бенфики» выдали, так я свой домой отвёз – папа доволен. А мне здесь лёгких курточек и кофт хватает. Даже в октябре-ноябре температура редко ниже «+20» опускается. Только ветрено, слякотно осенью.

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Где погулять?

— Я живу в Сейшале, пригороде столицы, это вроде наших Химок. Сел на паром, переправился через Тежу (крупнейшая река Пиренейского полуострова. – Прим. «Чемпионата») – и уже в центре Лиссабона. Кафе, магазинчики, церкви, красивая набережная – есть где погулять, на что поглядеть. Выходные у нас нечасто – один в неделю или даже в две. Поэтому на обход достопримечательностей времени практически нет. В старинный книжный магазин как-то заглянул полюбопытствовать. Я вообще люблю читать. Папа книгами снабжает – Евтушенко, Лермонтов, Пушкин, Асадов. Многие в школе к поэзии приобщаются, а я, наоборот, после пристрастился. В детстве литературу терпеть не мог – ненавижу, когда своё мнение навязывают.

Иван Злобин Фото: Из личного архива Ивана Злобина

Что посмотреть?

— С родителями ходил в музей современного искусства – картинная галерея наподобие нашей Третьяковки. И находится в красивом месте – Белем называется. Вход свободный. Рекомендую.



Стоит подняться на арку в центре города, у реки. Правда, вход на неё ещё нужно заметить – я без посторонней помощи не обнаружил бы. Может, наши болельщики более зоркие. А если нет, не беда – поблизости есть смотровая площадка, с которой открывается роскошный панорамный вид на город. Сам не поднимался – очередь на лифт отпугнула — фотки видел.



Никак не получается выбраться на форкадуш – местный аналог испанской корриды, только менее жестокий, без кровопролития. Парни из команды рассказывали: крутое зрелище. Если есть возможность – посетите.



Стадион в этот список входит по умолчанию. Я и сам нередко бываю на матчах – на Лигу чемпионов ходил, на «Спортинг», на «Порту», и родителей водил. Атмосфера – потрясающая! Игрокам второй команды выделяют по два билета на матчи основы. Фиксированного места нет, чаще всего за воротами сидим. На ЦСКА обязательно пойду – и на молодёжку, и на первую команду. Буду рад повидаться с ребятами, с которыми учился в школе, играл в дубле.



Болельщикам советую прийти на трибуны пораньше – не то рискуют пропустить знаменитый ритуал клуба – полёт орла под сводами стадиона. Необычное зрелище.

Иван Злобин Фото: Из личного архива Ивана Злобина

Где искупаться?

— В Тежу спокойно не поплаваешь – очень уж она бурная, – зато можно весело половить волны. Кому что нравится. Мы с девушкой ездили в район Сетубал – болельщики наверняка слышали о нём благодаря одноимённой команде. Зона Арабика – это такие, знаете ли, португальские Гавайи. Живописная бухта, укрытая от ветров горами. А любителям поплескаться в открытом океане могу посоветовать Кошта-да-Капарика. Большой, широкий пляж. Волны высокие, но клёво, мне нравится (на этом побережье, в отдалении от столицы, поселился и ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»).

Иван Злобин Фото: Из личного архива Ивана Злобина

На чём покататься?

— Считается, что гостям Лиссабона непременно нужно проехаться на жёлтом, старинном трамвае, негласном символе города. Я разок прокатился. Трамвай и трамвай – у нас такие же в Москве ходят. Единственное, интересно было понаблюдать за работой вагоновожатого, как он там свои рычаги крутит, взад-вперёд дёргает. Всё вручную. А потом, Лиссабон – город холмистый, спуски да подъёмы. Пока добредёшь куда-то – устанешь. А на трамвайчик прыгнул – и доехал. Экономно и удобно.

Что попробовать?

— Предпочитаю заведения с бразильской кухней. Она как-то проще местной. Всё на гриле: посолили, поперчили – и готово. Любимое блюдо – жареная дорада. Она тут вкуснейшая! Кто будет снимать квартиру с кухней – купите в продуктовом, не пожалеете. Отправляешь в духовку – и облизываешь пальчики. Приехать в Португалию и не отведать рыбы – это как-то чудно. И кофе тут безумно вкусный. Его в Лиссабоне не в чайных чашках, а в миниатюрных стаканчиках подают. Только его и пью – никаких «капучино» с «американо».



Из нашей пищи только гречки мне не хватает – не продаётся. Девушка выручает – зимой привозила пакета четыре, сейчас столько же. И по пельменям иногда скучаю.



Портвейн? Пробовал однажды – не понравился. Крепковатый. А родителям – наоборот, по вкусу.



Все отмечают вина из Алентежу – в супермаркете их легко найти по вывеске. Вкусные, мягкие и цены не кусаются. Бутылка – 3-4 евро.

Что купить?

— Тунец консервированный бесподобный – всегда везу несколько банок домой. Масло оливковое. Кофе, опять-таки.

Чего опасаться?

— В центре Лиссабона туристам вряд ли что-то угрожает – полиция внимательно следит за порядком. А вот в отдалённые районы не советую углубляться. Портовый город – сами понимаете… Имел раз неосторожность с другом прокатиться в его квартал. Он афроамериканец и обитает в соответствующей среде. Натуральное гетто. Так при мне там ограбили двоих, жена на мужа с ножом бросалась… Я там вообще рук из карманов не доставал, чтобы не обворовали. Вспомнить есть что, но больше в такие места не суюсь.



В основной своей массе люди в Португалии всё же радушные, добрые. Помню, отец на рыбалке познакомился с мужичком. Один ни бэ, ни мэ по-португальски или по-английски, другой – по-русски. И ничего, поняли друг друга! Рисунки на песке рисовали – так и объяснились. Теперь и я с ним дружу. Язык рыбалки, как и футбола, понятен всем!