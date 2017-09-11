Осторожно, Марибор! 10 поучительных историй для «Спартака»

Лига чемпионов начнётся для «Спартака» в Мариборе. Красно-белым нельзя сыграть на «Людски врт» так, как сборная России в 2009-м.

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

1998 год. «Марибор» – ПСВ – 2:1

Стадиону «Людски врт» не привыкать к сенсациям. Сборная Словении и местный клуб «Марибор» периодически побеждали тут гораздо более известных, титулованных соперников. Так случилось, например, в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-1998/99. «Марибор» сражался за путёвку на групповой этап с голландским ПСВ. В первом домашнем матче команда Бояна Прашникара неожиданно победила благодаря голам Далибора Филиповича и Петера Брезника. Это поражение едва не стало роковым для клуба из Эйндховена. В ответной встрече дома ПСВ дожал «Марибор» только в дополнительное время.

1999 год. «Марибор» – «Лион» – 2:0

Год спустя команда Прашникара ещё сильнее удивила футбольную Европу, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов. Сперва «Марибор» вынес на «Людски врт» бельгийский «Гент» – 5:1, чего хватило для выхода во второй квалификационный раунд. Далее на пути словенцев встал «Лион». «Марибор» выиграл первый матч на выезде со счётом 1:0, а на своём поле забил ещё дважды усилиями Анте Шимунджи и Стипе Балаича. Пусть в группе Лиги чемпионов «Марибор» не был столь успешен, заняв последнее, четвёртое место, тот европоход до сих пор остаётся поводом для приятных воспоминаний и гордости словенцев.

2009 год. Словения – Польша – 3:0

Отборочной цикл ЧМ-2010 – грустная история для российских болельщиков, завершившаяся как раз на «Людски врт». Впрочем, ещё до встречи с нашей сборной словенцы намяли дома бока полякам. Крупная победа в Мариборе стала для команды Матьяжа Кека важным шагом на пути к главной цели. Разгром Польши обеспечили голы Златко Дедича, Миливое Новаковича и Вальтера Бирсы. Словения заняла второе место в группе, благодаря чему попала в стыковых матчах на Россию. Словенцы уступили в Москве с минимальным счётом 1:2 и через четыре дня взяли реванш в Мариборе.

2009 год. Словения – Россия – 1:0

Встреча с полуфиналистами Евро-2008 собрала на «Людски врт» 12 510 болельщиков – эта игра вошла в десятку самых посещаемых в истории стадиона. «Волшебнику» Гусу Хиддинку на сей раз фокус не удался. Героями вечера стали Кек и его банда. Наверное, многие болельщики сборной России до сих пор не забыли решающий гол Дедича, удаления Александра Кержакова за атаку вратаря соперника и Юрия Жиркова, дикие эмоции в концовке. Благодаря успеху в Мариборе словенцы отправились на чемпионат мира, а мы – зализывать раны.

2010 год. «Марибор» – «Палермо» – 3:2

В следующем августе неприятные минуты пережили на «Людски врт» футболисты «Палермо». Итальянцы встречались с «Марибором» в раунде плей-офф Лиги Европы и дома уверенно выиграли – 3:0. Однако в ответном матче по-прежнему выступающий за словенскую команду бразилец Таварес и Йосип Иличич забили два гола к 58-й минуте, поставив болельщиков хозяев на уши. «Палермо» вытащил из ямы нынешний подопечный Леонида Слуцкого в «Халл Сити» Абель Фернандес, сотворивший дубль. Под занавес матча Синиша Анджелкович принёс «Марибору» победу со счётом 3:2, но этого всё-таки оказалось мало для общего успеха.

2011 год. «Марибор» – «Глазго Рейнджерс» – 2:1

Через год раунд плей-офф Лиги Европы сложился для «Марибора» удачнее. Теперь противником команды Дарко Миланича оказался легендарный «Глазго Рейнджерс». Гости вели до 52-й минуты, после чего Агим Ибраими сравнял счёт. Более того, в компенсированное время Этьен Великонья забил победный мяч хозяев. Этот гол решил исход двухматчевого противостояния. В Шотландии «Марибор» добился устраивавшей его ничьи – 1:1, получил путёвку на групповой этап турнира. 49-летний тренер Миланич выведет фиолетовых и на матч со «Спартаком».

2011 год. Словения – Сербия – 1:0

В отборочном цикле Евро-2012 сборная Словении заняла лишь четвёртое место в своей группе, пропустив вперёд Италию, Эстонию и Сербию. Похвастаться команде Кека на сей раз было нечем, но завершили кампанию словенцы хорошей игрой на «Людски врт». Единственный гол полузащитника Даре Вршича подарил хозяевам три очка в матче с сербами. Для гостей это поражение стало роковым, так как они проиграли борьбу за «стыки» эстонцам. Кстати, сегодня 32-летний Вршич выступает за «Марибор» и тоже готовится к визиту чемпиона России.

2012 год. «Марибор» – «Панатинаикос» – 3:0

Групповой этап Лиги Европы сезона-2012/13 начался для «Марибора» с домашнего матча с «Панатинаикосом». Команда Миланича показал в тот сентябрьский вечер отличный футбол, разорвав греков на «Людски врт». Голы Роберта Берича, Агима Ибраими и Тавареса сделали победу словенцев крупной. Впрочем, на этом подвиги «Марибора» закончились. Фиолетовые заняли последнее месте в группе с «Панатинаикосом», «Лацио» и «Тоттенхэмом», правда, сумели на своём поле дать бой и англичанам. Тот матч со «шпорами» завершился вничью – 1:1.

2013 год. «Марибор» – «Уиган» – 2:1

В сентябре 2013-го в Мариборе гостил «Рубин». На групповом этапе Лиги Европы казанцы попали в один квартет со словенцами, «Зюлте-Варегем» и «Уиганом». В 1-м туре команда Курбана Бердыева разгромила хозяев на «Людски врт» со счётом 5:2. Тем удивительнее, что в итоге «Марибор» вышел в 1/16 финала вместе с «Рубином» со второго места в группе. Для команды Шимунджи (того самого, который в 1999-м забивал «Лиону») решающей стала волевая победа в последнем матче над «Уиганом». Англичане забили «Марибору» с пенальти, но в ответ получили голы Деяна Мезги и Желько Филиповича.

2014 год. Словения – Швейцария – 1:0

Стадион «Людски врт» (то есть «Народный сад») видел ещё две победы словенской сборной в отборочном цикле Евро-2016. Команда Сречко Катанеца с одинаковым счётом 1:0 выигрывала у швейцарцев и эстонцев, но понятно, какая победа более крутая, учитывая статус этих соперников. Сборная Швейцарии потерпела поражение в Мариборе ещё на старте квалификации. Результат сделал гол ветерана Новаковича с пенальти. Позже словенцы попали в «стыки» на Украину, в Киеве уступили – 0:2. Марибор ждал реванша, однако увидел гол Андрея Ярмоленко и праздник гостей. Повторить сценарий «стыков» Евро-2000, когда Словения выиграла у Украины в Любляне, не вышло.