175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Словения — Россия
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Осторожно, Марибор! 10 поучительных историй для «Спартака»

Лига чемпионов начнётся для «Спартака» в Мариборе. Красно-белым нельзя сыграть на «Людски врт» так, как сборная России в 2009-м.
11 сентября 2017, понедельник. 11:30 Футбол
Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться
Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

1998 год. «Марибор» – ПСВ – 2:1

Стадиону «Людски врт» не привыкать к сенсациям. Сборная Словении и местный клуб «Марибор» периодически побеждали тут гораздо более известных, титулованных соперников. Так случилось, например, в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-1998/99. «Марибор» сражался за путёвку на групповой этап с голландским ПСВ. В первом домашнем матче команда Бояна Прашникара неожиданно победила благодаря голам Далибора Филиповича и Петера Брезника. Это поражение едва не стало роковым для клуба из Эйндховена. В ответной встрече дома ПСВ дожал «Марибор» только в дополнительное время.

1999 год. «Марибор» – «Лион» – 2:0

Год спустя команда Прашникара ещё сильнее удивила футбольную Европу, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов. Сперва «Марибор» вынес на «Людски врт» бельгийский «Гент» – 5:1, чего хватило для выхода во второй квалификационный раунд. Далее на пути словенцев встал «Лион». «Марибор» выиграл первый матч на выезде со счётом 1:0, а на своём поле забил ещё дважды усилиями Анте Шимунджи и Стипе Балаича. Пусть в группе Лиги чемпионов «Марибор» не был столь успешен, заняв последнее, четвёртое место, тот европоход до сих пор остаётся поводом для приятных воспоминаний и гордости словенцев.

2009 год. Словения – Польша – 3:0

Отборочной цикл ЧМ-2010 – грустная история для российских болельщиков, завершившаяся как раз на «Людски врт». Впрочем, ещё до встречи с нашей сборной словенцы намяли дома бока полякам. Крупная победа в Мариборе стала для команды Матьяжа Кека важным шагом на пути к главной цели. Разгром Польши обеспечили голы Златко Дедича, Миливое Новаковича и Вальтера Бирсы. Словения заняла второе место в группе, благодаря чему попала в стыковых матчах на Россию. Словенцы уступили в Москве с минимальным счётом 1:2 и через четыре дня взяли реванш в Мариборе.

2009 год. Словения – Россия – 1:0

Встреча с полуфиналистами Евро-2008 собрала на «Людски врт» 12 510 болельщиков – эта игра вошла в десятку самых посещаемых в истории стадиона. «Волшебнику» Гусу Хиддинку на сей раз фокус не удался. Героями вечера стали Кек и его банда. Наверное, многие болельщики сборной России до сих пор не забыли решающий гол Дедича, удаления Александра Кержакова за атаку вратаря соперника и Юрия Жиркова, дикие эмоции в концовке. Благодаря успеху в Мариборе словенцы отправились на чемпионат мира, а мы – зализывать раны.

2010 год. «Марибор» – «Палермо» – 3:2

В следующем августе неприятные минуты пережили на «Людски врт» футболисты «Палермо». Итальянцы встречались с «Марибором» в раунде плей-офф Лиги Европы и дома уверенно выиграли – 3:0. Однако в ответном матче по-прежнему выступающий за словенскую команду бразилец Таварес и Йосип Иличич забили два гола к 58-й минуте, поставив болельщиков хозяев на уши. «Палермо» вытащил из ямы нынешний подопечный Леонида Слуцкого в «Халл Сити» Абель Фернандес, сотворивший дубль. Под занавес матча Синиша Анджелкович принёс «Марибору» победу со счётом 3:2, но этого всё-таки оказалось мало для общего успеха.

2011 год. «Марибор» – «Глазго Рейнджерс» – 2:1

Через год раунд плей-офф Лиги Европы сложился для «Марибора» удачнее. Теперь противником команды Дарко Миланича оказался легендарный «Глазго Рейнджерс». Гости вели до 52-й минуты, после чего Агим Ибраими сравнял счёт. Более того, в компенсированное время Этьен Великонья забил победный мяч хозяев. Этот гол решил исход двухматчевого противостояния. В Шотландии «Марибор» добился устраивавшей его ничьи – 1:1, получил путёвку на групповой этап турнира. 49-летний тренер Миланич выведет фиолетовых и на матч со «Спартаком».

2011 год. Словения – Сербия – 1:0

В отборочном цикле Евро-2012 сборная Словении заняла лишь четвёртое место в своей группе, пропустив вперёд Италию, Эстонию и Сербию. Похвастаться команде Кека на сей раз было нечем, но завершили кампанию словенцы хорошей игрой на «Людски врт». Единственный гол полузащитника Даре Вршича подарил хозяевам три очка в матче с сербами. Для гостей это поражение стало роковым, так как они проиграли борьбу за «стыки» эстонцам. Кстати, сегодня 32-летний Вршич выступает за «Марибор» и тоже готовится к визиту чемпиона России.

2012 год. «Марибор» – «Панатинаикос» – 3:0

Групповой этап Лиги Европы сезона-2012/13 начался для «Марибора» с домашнего матча с «Панатинаикосом». Команда Миланича показал в тот сентябрьский вечер отличный футбол, разорвав греков на «Людски врт». Голы Роберта Берича, Агима Ибраими и Тавареса сделали победу словенцев крупной. Впрочем, на этом подвиги «Марибора» закончились. Фиолетовые заняли последнее месте в группе с «Панатинаикосом», «Лацио» и «Тоттенхэмом», правда, сумели на своём поле дать бой и англичанам. Тот матч со «шпорами» завершился вничью – 1:1.

2013 год. «Марибор» – «Уиган» – 2:1

В сентябре 2013-го в Мариборе гостил «Рубин». На групповом этапе Лиги Европы казанцы попали в один квартет со словенцами, «Зюлте-Варегем» и «Уиганом». В 1-м туре команда Курбана Бердыева разгромила хозяев на «Людски врт» со счётом 5:2. Тем удивительнее, что в итоге «Марибор» вышел в 1/16 финала вместе с «Рубином» со второго места в группе. Для команды Шимунджи (того самого, который в 1999-м забивал «Лиону») решающей стала волевая победа в последнем матче над «Уиганом». Англичане забили «Марибору» с пенальти, но в ответ получили голы Деяна Мезги и Желько Филиповича.

2014 год. Словения – Швейцария – 1:0

Стадион «Людски врт» (то есть «Народный сад») видел ещё две победы словенской сборной в отборочном цикле Евро-2016. Команда Сречко Катанеца с одинаковым счётом 1:0 выигрывала у швейцарцев и эстонцев, но понятно, какая победа более крутая, учитывая статус этих соперников. Сборная Швейцарии потерпела поражение в Мариборе ещё на старте квалификации. Результат сделал гол ветерана Новаковича с пенальти. Позже словенцы попали в «стыки» на Украину, в Киеве уступили – 0:2. Марибор ждал реванша, однако увидел гол Андрея Ярмоленко и праздник гостей. Повторить сценарий «стыков» Евро-2000, когда Словения выиграла у Украины в Любляне, не вышло.

Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад
Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Марибор Сборная России — Футбол ФК Спартак
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
11:48 В Красноярске показали кубок чемпионата мира
11:29 Моуринью: другие клубы развивались, а в «Манчестер Юнайтед» не было эволюции
11:27 Гащенков: в «Амкаре» нет панического состояния, нам по силам всё исправить
11:11 Трезеге: Дибала может стать преемником Месси
11:07 Защитник «Наполи» Кирикеш получил травму плеча
10:47 Фестиваль «Большие звёзды светят малым» — настала пора полуфиналов
10:41 Суркис: если Ярмоленко захочет вернуться в «Динамо», ждём его в любом качестве
10:39 Стартовали матчи группового этапа фестиваля «Большие звёзды светят малым»
10:32 Джеррард признался, что ненавидел Фердинанда и Невилла
10:30 Суркис: если игроки «Динамо» нужны сборной для количества, реакция будет жёсткой
10:20 «Рубин» занимал 2 млрд рублей у банка из-за санкций УЕФА
10:16 Конте: «Челси» в восторге от ЛЧ и с нетерпением ждёт матч с «Карабахом»
09:53 Рыжиков: Промес забивает мне в каждой игре, так что будем работать
09:52 Мальдини: не знаю, сумеет ли Анчелотти с «Баварией» выиграть Лигу чемпионов
09:45 Фонсека: Шевченко не очень хорошо поработал, когда доставал мячики на жеребьёвке
09:42 Маминов: «Тюмень» дотерпела, выполнила установку и обыграла «Шинник»
09:34 Хитцфельд выступил в защиту Анчелотти в свете полемики вокруг Мюллера
09:25 Вальверде не придаёт большого значения отрыву в очках от «Реала»
09:23 Веденеев: теперь понятно, почему Манчини просит руководство купить ещё игроков
09:22 Сарри может сменить Билича на посту наставника «Вест Хэма»
09:21 Матч «Реал» — «Барселона» перенесён из-за участия мадридцев в клубном ЧМ
08:30 Петраков: «Томь» проиграла «Тамбову» из-за своих грубейших ошибок
08:04 Усман Дембеле: было странно видеть себя рядом с лучшим футболистом мира
08:00 Брайтнер раскритиковал Анчелотти и игру «Баварии»
07:44 Маротта исключил работу в «Барселоне»
07:43 В «Амьене» предположили, что обыграют «Марсель» со счётом 13:1
07:43 Томмази: «Атлетико» из тех команд, с которыми «Роме» не хотелось бы встречаться
07:30 Гиггз: ещё год назад был уверен, что стиль Саншеша подойдёт для игры в АПЛ
07:23 «Боруссия» Д нацелилась на защитника «Аякса» Лигта
07:05 Злобин: болельщикам ЦСКА советую прийти на «Да Луш» пораньше
06:52 Румменигге резко раскритиковал Левандовского после его слов о «Баварии»
06:52 Наставник «Леванте»: «Реал» нужно уважать, а не бояться
06:52 Зидан не намерен отказываться от ротации в «Реале»
06:42 Венгер: футболисты стремятся играть с лучшими, но Неймар пошёл другим путём
06:22 Иммобиле: немногие смогут забить четыре гола «Милану»
05:44 Бубнов: у «Зенита» нет повода для паники, но тревожная тенденция налицо
05:23 Райола: переход Неймара в «ПСЖ» сопоставим с трансфером Зидана в «Реал»
05:11 Хазри забил эффектный гол пяткой на 2-й минуте дебютного матча за «Ренн»
05:02 Диаби: хочу работать, выздороветь и снова играть в футбол
04:42 Венгер: в 2001 году отказался от предложения «МЮ», выбрав ценности «Арсенала»
04:15 Мальдини: Обамейянг любит «Милан», но сейчас он довольно дорого стоит
04:02 Живоглядов: «Уфа» отвратительно сыграла с «Краснодаром», будем разбираться
03:50 Семак: стоит ли снять запрет на употребление мата? Если бы это помогало…
03:28 Жардим после разгрома «Монако» в Ницце: иногда лучше оставаться дома
02:54 Матч с «Уфой» стал 50-м для Шалимова в качестве главного тренера «Краснодара»
Все новости RSS
Партнерский контент