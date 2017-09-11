«Милан» накупил игроков на 220 миллионов. Но до величия далеко

Весной новые владельцы «Милана» казались сомнительными бизнесменами, способными не вернуть клубу былое величие, а окончательно его потопить. Но Ли Йонхонг так агрессивно начал забрасывать Европу юанями, что возвращение «Милана» на старый уровень казалось почти решённым делом. Даже задержка денег за Леонардо Бонуччи и Лукаса Билью не смущала, нет. «Милан» выхватил Бонуччи за копейки, дождавшись взрыва в туринской раздевалке, откопал в Португалии нового потенциального топ-снайпера Андре Силву, усилил каждую позицию и даже заставил остаться Джиджо Доннарумму. Мино Райола всегда чувствует запах больших денег и проектов – если бы «Милан» стал китайской игрушкой, Доннарумма ушёл бы уже летом.

Однако пока говорить о величии слишком рано. «Милан» начал сезон в Серии А с двух побед, но первый же серьёзный экзамен завалил – 1:4 от «Лацио». «Это полезная оплеуха для всех нас», – высказался на правах капитана Леонардо Бонуччи. Такое поражение поможет «Милану» перестать витать в облаках, но пока ситуация вокруг команды оставляет странное ощущение.

С «Миланом» многое не так.

Серия А ждёт нового чемпиона Превью самого интригующего чемпионата Италии за последние годы – толпа преследователей наконец-то максимально близко к «Ювентусу».

Что не так с Монтеллой

Дух Фабио Капелло раздавил в Аэропланино характер художника. Быть тренером, способным подстраивать стиль под своих игроков, не всегда плохо, но стилистическая реформа Винченцо Монтеллы – одно из главных разочарований Серии А последних лет. Ставивший яркий футбол «Катании», создававший сине-гранатовый филиал во Флоренции, Монтелла внезапно не стал подстраивать под себя прошлогодний «Милан». Тогда теоретически можно было встать на сторону алленаторе: он привык, что в атаке есть техничные игроки вроде Йоветича и Росси, а в центре – мозги Борхи Валеро, но вместо них попалась разобранная команда с неплохими крайками, очень средним центром и капитаном Риккардо Монтоливо.

Удивительно, что Монтелла продолжает держаться своего вектора теперь, когда состав «Милана» значительно изменился. Нынешний подбор игроков готов к атакующему футболу с контролем мяча – ни за что не поверю, что защитник качеств Рикардо Родригеса может подбираться под другую философию. Однако старый вектор безнадёжно забыт, и даже лидерство в Серии А по владению мячом после 3 туров не должно обманывать. 78% владения «Милан» Монтеллы набил в стартовом туре с «Кротоне», где россонери получили на игрока больше уже на 5-й минуте: было бы странно видеть другие цифры.

В Риме «Милан» владел мячом 60,3%, но контроль мяча был стерильным: очень редко удавалось разрывать пространство между линиями «Лацио», и даже тогда здорово работала подстраховка. Большинство передач в финальную треть разъедали защитники «Лацио», поджимая Сусо, Борини и Кутроне в момент приёма мяча – тут либо теряй, либо отдавай назад. Полноценную инициативу «Милан» захватил уже при счёте 0:4 (67% владения), так что итоговые цифры вновь не стоит воспринимать всерьёз. Монтелла отошёл от своего традиционного стиля, а переход на него возникает либо в очень благоприятных условиях (85 минут в большинстве против аутсайдера), либо когда соперник сам отдаёт мяч и наслаждается чужими потугами.

Есть и ещё один упрёк Монтелле – тактический. Трансферная политика «Милана» буквально кричала, что в новом сезоне команда будет играть по схеме 3-5-2: Родригес и Конти никогда не были защитниками в традиционном понимании слова, Бонуччи удобнее играть в тройке обороны, а комплект форвардов позволяет использовать Андре Силву и Калинича вдвоём. Однако Монтелла упёрся в модуль 4-3-3, который будет плохо функционировать против таких соперников, как вчерашний «Лацио».

Что не так с составом

«Милан» много потратил, но в некоторых деталях это идёт команде даже во вред. Уже заметна ожидаемая проблема распределения обязанностей по доставке мяча из глубины. И Бонуччи, и Билья – глубинные плеймейкеры, и брать обоих сразу было ошибкой: один из них хуже раскроет свои лучшие качества. Учитывая, что в «Милане» Бонуччи дали капитанскую повязку и любимый номер, ставка очевидна. Судя по матчу в Риме, освистанный Билья чаще получал мяч от товарищей по центру поля, тогда как Бонуччи сделал всего три паса на Билью в развитие атаки.

Здесь нужно говорить не о конфликте за задачу, который казался изначально, а в формате билд-апа. Билью и его пасовые качества приносят в жертву, заставляя его ожидать мяча под прессингом, и даже при розыгрыше мяча в три центральных защитника Лукас не опускается ниже – эту позицию занимает Родригес. Такой расклад гарантирует, что влияние Бильи на игру «Милана» будет значительно ниже, чем в «Лацио».

Более того, даже в защите Леонардо Бонуччи выглядит слабее напарника Матео Мусаккьо. Встройка Бонуччи в схему 4-3-3 изначально казалась рискованным занятием, и «Лацио» объяснил, почему. Дело даже не в моментах, где Леонардо ошибался с выбором позиции перед голом Иммобиле или давал Чиро себя «раздеть» (хотя и в них тоже). Четвёртый гол начался с жёсткого прессинга Бонуччи: защитник выдернулся за Луисом Альберто на чужую половину, не смог перехватить мяч, медленно посеменил обратно, а «Лацио» с помощью перехвата и паса Пароло успел разогнать контратаку 2v2. В таких моментах Бонуччи привык выдёргиваться выше, зная, что Кьеллини или Барцальи его подстрахуют, но в новой схеме с новыми партнёрами риска должно быть меньше.

Проблема не только в Бонуччи: другие игроки, перешедшие в «Милан» летом, тоже тяжело осваиваются в новой системе. Проблема Бильи уже выглядит очевидной. Франк Кесси выглядит игроком, за которого значительно переплатили – у него есть мощь, но беда с видением поля и оценкой положения партнёров. Из-за этого можно заранее просчитать дальнейший сценарий, когда Кесси получает мяч в 30 центрах от ворот по центру.

Хуже всего – тем, кто пока практически не получает игрового времени в «Милане». Андре Силва приехал в Италию раскрученной звёздочкой, несущей розовые облака и 30+ голов за чемпионат, но пока португалец проигрывает конкуренцию даже Патрику Кутроне. Не притворяйтесь, что до нынешнего лета слышали его фамилию.

Что не так с соперником

«Милан» попал под правильный каток – теперь фанаты Серии А должны избавиться от его недооценки. Мы говорим о преследователях «Ювентуса» в потенциальной гонке за скудетто, приплетая в гонку «Рому», «Наполи» и одну-две миланские команды. Мы говорим о лучших тренерах кальчо, обращая внимание на Макса Аллегри, Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти, кто-то в лучшем случае добавит в топ Джан Пьеро Гасперини. Но «Лацио» и Симоне Индзаги второй сезон живут в атмосфере тотальной недооценки: даже когда римляне «внезапно» отвесили леща соседям и попали в финал Кубка Италии, их не воспринимали как серьёзную силу.

Вышел из офсайда. Как Симоне Индзаги переплюнул брата Пиппо Симоне Индзаги всегда оставался в тени именитого брата, но тренерская карьера в «Лацио» получается у него удачнее.

Говорят, в Риме готовят самую тонкую пиццу – значит, город знает, как печь тонкое тесто и добавлять нужные ингредиенты в нужных пропорциях. В «Лацио» Индзаги все необходимые продукты есть: тесто – базовые принципы алленаторе и игроков, различные сорта сыра – тактические расстановки, которые Симоне активно ротирует, острая колбаса – атмосфера в раздевалке, где все горой друг за друга. Добавляйте тренерский рост самого Индзаги, чьи успехи уже отслеживает «Ювентус», и жёсткую слежку за каждым соперником. Симоне вместе с бригадой аналитиков следит за каждым соперником, нарезает видео игры оппонентов, а потом рассылает каждому игроку ролик для оценки своего визави по WhatsApp.

Против «Милана» Индзаги рассчитывал на контратаки и шпионаж за атакой россонери. Расстановка 3-5-2 рисовала персональную опеку по каждому из миланской тройки: Борини попадал под давление сначала Уоллеса, потом Баштуша, Сусо наступал на пятки Штефан Раду, а Патрик Кутроне тщетно пытался скрыться от Стефана де Врея – голландец не отступал от Кутроне, даже когда форвард уходил к флангу.

С доставкой мяча вперёд было проще: у Лукаса, Милинковича-Савича и Пароло порядок с пасом, у Лулича и Басты – с подачами, у Иммобиле и Луиса Альберто – со скоростью разгона атак. При 0:0 «Лацио» использовал модные в современном футболе перегрузы зон и контрпрессинг, разбивая атаки россонери до центральной линии, а после первого гола – скорость и ошибки защитников «Милана». Калабрия, раздетый Луличем перед 3:0, и Бонуччи будут видеть этот «Лацио» в своих ночных кошмарах.

«После этой игры больше людей начнут говорить о «Лацио». До победы над «Ювентусом» в Суперкубке Италии и победы сегодня люди обычно игнорировали нас», – зрит в корень Симоне Индзаги. Такой «Лацио» точно поборется за Лигу чемпионов.

Римляне потратили на трансферы всего 28,5 млн евро и остались без двоих лидеров прошлогодней команды, но это не мешает им выносить «Милан».