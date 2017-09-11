Как сыграли соперники российских клубов в уик-энд

«Спартак»

«Ливерпуль»

Самый сумасшедший матч выходных. По крайней мере, с точки зрения результата. «Манчестер Сити» в пух и прах разнёс будущего соперника «Спартака» по группе в Лиге чемпионов, напихав в ворота Симона Миньоле пять мячей. Оставшийся после удаления Мане вдесятером «Ливерпуль» из равного соперника превратился в боксёрскую грушу, которую подопечные Гвардиолы как следует помяли.

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«Марибор»

В чемпионате Словении прошло уже восемь туров, потому «Марибор», как и «Спартак», успел как следует втянуться в игровой ритм. В составе красно-белых нет ни одного игрока, который по приезду в Марибор мог бы отчётливо вспомнить все кошмары, случившиеся здесь со сборной России восемь лет назад. Потому и бояться нечего. Даже несмотря на то что в данный момент «Марибор» идёт на первом месте в чемпионате. В последних двух турах первенства «фиалки» сыграли вничью. При этом не забив ни одного гола – два раза по 0:0. Интересно, что лидер первенства находится лишь на четвёртом месте по количеству голов в сезоне (13). Да и вообще в последних четырёх турах самый титулованный клуб страны выиграл лишь единожды. Но это не значит, что защита «Спартака» может готовиться к прохлаждающей прогулке по газону «Людски Врт».

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

«Севилья»

Андалусийцы спокойно вкатываются в сезон. После нервного выезда в Мадрид к «Хетафе» «Севилья» спокойно разобралась дома с «Эйбаром». Владение ситуацией, достойная реализация, качественная игра. Команда Эдуардо Бериццо сделала то, что и должна была. Однако пока выводов делать не стоит – со «Спартаком» «Севилья» сыграет лишь в начале ноября, и за два месяца произойти может всё, что угодно. Всё-таки команда серьёзно обновилась (пришли Банега, Нолито, Муриэль и ещё ряд игроков), и чёткого командного рисунка пока не прослеживается.

ЦСКА

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выступает в чемпионате, сравнимом с мясорубкой, потому придавать большое значение ничьей на выезде с неуступчивым, но далеко не звёздным «Сток Сити», не стоит. Тем более что по всем статистическим компонентам «дьяволы» превзошли оппонентов. Однако проблемы манкунианцев в обороне как были, так и остались – тот же Эрик Бейи не раз и не два ошибался в довольно простых ситуациях. А значит, у ЦСКА вполне вероятно будут шансы повторить спектакль ноября 2009 года. При том, что, в отличие от «МЮ», состав «армейцев» практически не поменялся.

«Бенфика»

А вот о «Бенфике», с которой ЦСКА предстоит столкнуться уже совсем скоро, можно сказать однозначно – команда находится в шикарной форме. Беспроигрышная серия «орлов» во всех турнирах составляет уже 18 матчей, и в этом году они постараются стать чемпионами Португалии в пятый раз подряд. 8 сентября очередной жертвой банды Руя Витории стал «Портимоненсе». Результат сделали Андре Алмейда и ветеран Жонас, который и не собирается сбавлять обороты – на его счету шесть голов в пяти стартовых матчах сезона. Наверняка Виктор Гончаренко обратит особое внимание защиты на бразильца.

«Базель»

Чемпионат Швейцарии также уже идёт полным ходом. Однако после семи туров дела у «Базеля» не очень. Команда Марека Сухи располагается на третьем месте в таблице, уступая «Янг Бойз» и «Цюриху». Кстати, экс-защитник «Спартака» стал одним из главных героев последнего тура в швейцарской лиге. Точнее, антигероем. Его «Базель» к 53-й минуте вёл 1:0 в домашней игре с «Лозанной», пока Марек не сфолил у своей штрафной, не получил сперва жёлтую карточку за фол, а потом и вторую за споры с арбитром. Футболист «Лозанны» Коллоли сразу наказал фаворита шикарным ударом со штрафного, а за 10 минут до финального свистка его партнёр Гайссман сделал счёт 2:1.

«Локомотив»

«Фастав»

Пока «Фастав» (до 2012 года носивший название «Готвальд») — главная тёмная лошадка среди всех соперников наших клубов в еврокубках. Наверняка вы ещё прочитаете про необычную историю этого маленького клуба из чешского городка Злина, который вернулся в Высшую лигу Чехии лишь в 2015 году, в прошлом сезоне занял шестое место в таблице, но пробился в Европу благодаря победе в Кубке страны. Пока что «Фастав» чередует победы с поражениями – на этой неделе была одержана победа над «Теплице». Но никто не может быть уверен, что в следующем матче выскочку не ждёт ещё один провал.

«Шериф»

В Молдавии «Шериф» по-прежнему диктует моду в национальном футболе. В выходные клуб из Тирасполя одержал очередную победу в чемпионате – с минимальным счётом 2:1 на выезде обыграл «Сперанцу».

«Копенгаген»

А вот у «Копенгагена», ближайшего соперника «Локомотива», дела идут не так успешно. После восьми туров в чемпионате Дании «львы» занимают шестое место, аж на семь очков отставая от лидера «Норшелланна» (ему же команда проиграла 0:3 в предыдущем туре). В уик-энд «Копенгаген» добыл победу над «Мидтьюлланном» 4:3, но изрядно потрепал нервы своим болельщикам. Датская пресса очень скептически оценивает перспективы команды Столе Сольбаккена в Европе, однако «Локомотиву» всё равно надо быть начеку – несмотря на слабые результаты, «Копенгаген» ещё не проигрывал в родных стенах в этом сезоне.

«Зенит»

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» после первых трёх стартовых туров делит первое место с «Барселоной». Вот и всё, о чём надо помнить футболистам «Зенита», чтобы избежать недооценки соперника. В последний раз баскам удавалось выиграть три стартовых матча чемпионата в сезоне-1981/82 – тогда они стали чемпионами. Более того, в данный момент команда из Сан-Себастьяна – самая забивающая в Ла Лиге (10 мячей в трёх играх). Конечно, по ходу сезона «Сосьедад» должен опуститься ближе к середине таблицы, но связка Прието – Сурутусаи – Ильярраменди, а также раззабивавшийся Хуанми вполне способны на то, чтобы в двух матчах оставить «Зенит» без единого очка.

«Вардар»

Пока «Вардар» занимает четвёртое место в чемпионате Македонии, но имеет одну игру в запасе, поэтому говорить о том, что ближайший соперник «Зенита» сейчас не в форме, по меньшей мере, недальновидно. Да и сам факт того, что в квалификационном раунде македонцы оставили без еврокубков «Фенербахче» говорит о многом. Игроки «Вардара» любят прикладываться по воротам соперников с дальних дистанций, мастеров в этом плане хватает (один из них – молодой россиянин Максим Максимов). А так – в последнем туре «Вардар» обыграл дома «Силекс» 3:1 и намерен повторить успех на стадионе «Филиппа II Македонского» в ближайший четверг.

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«Русенборг»

Проводящийся по необычной системе чемпионат Норвегии (начинается 1 января, заканчивается 31 декабря) уже давно перевалил за экватор. «Русенборг» уверенно идёт на первом месте, опережая идущий следом «Сарпсборг» на шесть очков. Великий и могучий Никлас Бендтнер тащит свою команду к очередному чемпионству, в то время как его 21-летний напарник Самуэль Адегбенро зажигает в Лиге Европы (его три гола выбили «Аякс» в раунде плей-офф). Оба этих героя в воскресенье принесли «Русенборгу» победу над «Стремгодсетом». И шороху в ЛЕ эта парочка наверняка наведёт.