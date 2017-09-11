Что не так с газоном в Грозном? Отвечает директор «Ахмат-Арены»

— Что случилось с полем «Ахмат-Арены»? По телевизору газон выглядел ужасно.

— Телевизор у вас сломался, скорее всего. Шутка. Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали всё, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара — свыше 40 градусов. Поэтому поле «Ахмат-Арены» приболело. После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили — соберём пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в своё обычное состояние.

Сёмин не спешит на вершину. Как «Локо» увёз ничью из Грозного Юрий Сёмин мог обойти Роберто Манчини после 9-го тура РФПЛ, но «железнодорожники» не удержали победу в Грозном.

— Как это происходит: вы снимаете верхний слой (рулон) и укладываете новый?

— Нет, у нас физически не хватит времени до следующего тура, чтобы снять покрытие и положить новое. Мы просеем проблемные места новыми семенами, а это практически всё поле. Впереди шесть игр до зимнего перерыва. Сделаем всё, чтобы провести оставшиеся матчи на достойном уровне. Замена покрытия планируется зимой, так как стадион будет использоваться как тренировочная площадка во время чемпионата мира 2018 года.

В Грозном больше месяца стояла аномальная жара — свыше 40 градусов. Поле приболело.

— Какие команды подали заявки, чтобы базироваться в Грозном на время чемпионата мира?

— Я лично встречал делегацию сборной Ирана, которая одной из первых завоевала путёвку на чемпионат мира. Они побывали здесь и оставили бронь. Но это не окончательное решение. Если Иран выберет другую базу, к нам приедет другая сборная.



— Как часто перестилается покрытие?

— Когда мы видим идеальную картинку с полей Англии, Испании, Германии, то должны понимать — там клубы меняют поле каждый год. Если вы хотите идеальный газон круглый год — его надо часто менять. Ежегодная замена не по карману российским клубам. Что касается «Ахмата», то мы меняем поле раз в три года. Сейчас этот срок подходит к концу, зимой будем перестилать газон.

— Сколько это стоит?

— Без прошивки примерно 20 млн рублей. С прошивкой цена увеличится примерно вдвое. Читал в СМИ, что Санкт-Петербург перед стартом Кубка конфедераций заплатил 40 млн. рублей, но это не точная информация. Прошивка обычно стоит 15-20 млн.

Если вы хотите идеальный газон круглый год — его надо часто менять. Ежегодная замена не по карману российским клубам.

— Какие факторы, кроме аномальной жары или холода, могут ускорить старение поля?

— Нагрузка. Это общее количество матчей, плюс дополнительные мероприятия. Например, концерты и спортивные шоу. Да, специальное покрытие защищает газон, но какой бы идеальной ни была защита, это плохо влияет.

— Как часто «Ахмат-Арена» принимает такие мероприятия?

— Нечасто, но два раза в год точно. Последнее прошло два месяца назад. Это было концертное шоу, связанное с переименованием клуба.

— По трансляции заметно — на дальней от камеры стороне поля проблем больше, чем на ближней. Чем это вызвано?

— Туда попадает больше солнечных лучей. Высота западной трибуны, откуда главная камера снимает трансляцию, позволяет защитить часть поля от солнца. Вообще, идеальное место для роста газона сейчас — это московские и среднероссийские широты. Но после 30 градусов трава перестаёт расти. Представьте себе, целый месяц в Чечне стояла жара за 40. Это нонсенс, никогда такого не было.



— Перед матчем вы обильно поливаете газон. Зачем это делается?

— Это просьба нашего тренерского штаба, они хотят играть в быстрый футбол. Но когда много влаги — это не всегда хорошо, поле быстро портится. В любом случае мы идём навстречу команде, тренерскому штабу. Хотя нам это и не очень удобно.



— Когда поле «Ахмат-Арены» испытывало наибольшие сложности?

— Нынешние проблемы – самые серьёзные. Бывало, что в начале декабря трава переставала расти из-за холодов. Корневая система ослабевает, и трава начинает вылетать. Не все поля в России прошиты, как в Сочи или Санкт-Петербурге. Это очень дорогое удовольствие. На одно поле нужно 700 километров искусственной нити. Это как расстояние от Москвы до Питера. В целом, в таком тяжёлом состоянии, как сейчас, поле не было никогда. Но мы сделаем всё, чтобы в кратчайшие сроки восстановить газон и достойно завершить год.

Бывало, что в начале декабря трава переставала расти из-за холодов. Корневая система ослабевает, и трава начинает вылетать.

— Почему не используете рулонный газон?

— Три года назад мы сами размешали грунт, купили семена и засеяли газон. Эксперты ФИФА, курирующие подготовку к чемпионату мира, требуют от нас сеяный газон. Он более надёжный и живучий, чем привозной рулонный. На всех стадионах к чемпионату мира газон будет сеяный.