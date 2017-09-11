«Чтобы наиграть молодёжь, понадобятся спиннер и вейп, Станислав Саламович!»

«Эль-класико» в Хабаровске, Донателло Комбаров и картошка Криштиану Роналду – в новой подборке комментариев от читателей.

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018



portudos:

— Это им на карманные расходы выдали?

Одемвингие: на острове Папуа стрелу в спину можно получить прямо во время матча



wtf777:

— «Стрелы, копья, бумеранги, а также ядовитых насекомых и змей на стадион не проносить! За съедение фаната с гостевой трибуны штраф — стадо коров!»

Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.



alex-zenit-1984:

— Картошку в ней возить неудобно… И удочки не влезут… барахло...)))

Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве



bolelo:

— По три кг денег?

Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам



eno-t:

— А чтобы наигрывать молодёжь, понадобится спиннер и вейп, Станислав Саламович)

Мевля вместе с «Зенитом» готовится к матчу с «Динамо»



mrserg:

— Вот те новость! Игрок «Зенита» готовится к матчу «Зенита». Небывалое событие!

В следующем сезоне некоторые матчи Примеры могут пройти за пределами Испании



jinno:

— «Эль-класико» в Хабаровске. И чтоб добирались электричками. Когда ещё такой шанс Россию краем глаза посмотреть!

Полузащитник киевского «Динамо» Рыбалка стал игроком «Сивасспора»



aid:

— Видать, в Киеве ловить больше нечего.

Пономарёв: по сравнению с европейским футболом мы просто черепахи!



andartan21:

— Комбаров: чур, я Донателло!

Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»



andreisidenkovzenit:

— Чемберлен переходит в «МС».

Чемберлен: Вчера мы обыграли «Ливерпуль» — 5:0.

«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге



flow:

— Слишком мало игроков «Хоффенхайма» увели. В следующий раз надо будет больше.

Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами



sokratlokomotivskiy:

— А предсказания будут начинаться со слов ''жопой чую, выиграет Бразилия''.