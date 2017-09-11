«Чтобы наиграть молодёжь, понадобятся спиннер и вейп, Станислав Саламович!»

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018
portudos:
— Это им на карманные расходы выдали?
Одемвингие: на острове Папуа стрелу в спину можно получить прямо во время матча
wtf777:
— «Стрелы, копья, бумеранги, а также ядовитых насекомых и змей на стадион не проносить! За съедение фаната с гостевой трибуны штраф — стадо коров!»
Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.
alex-zenit-1984:
— Картошку в ней возить неудобно… И удочки не влезут… барахло...)))
Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве
bolelo:
— По три кг денег?
Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
eno-t:
— А чтобы наигрывать молодёжь, понадобится спиннер и вейп, Станислав Саламович)
Мевля вместе с «Зенитом» готовится к матчу с «Динамо»
mrserg:
— Вот те новость! Игрок «Зенита» готовится к матчу «Зенита». Небывалое событие!
В следующем сезоне некоторые матчи Примеры могут пройти за пределами Испании
jinno:
— «Эль-класико» в Хабаровске. И чтоб добирались электричками. Когда ещё такой шанс Россию краем глаза посмотреть!
Полузащитник киевского «Динамо» Рыбалка стал игроком «Сивасспора»
aid:
— Видать, в Киеве ловить больше нечего.
Пономарёв: по сравнению с европейским футболом мы просто черепахи!
andartan21:
— Комбаров: чур, я Донателло!
Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
andreisidenkovzenit:
— Чемберлен переходит в «МС».
Чемберлен: Вчера мы обыграли «Ливерпуль» — 5:0.
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге
flow:
— Слишком мало игроков «Хоффенхайма» увели. В следующий раз надо будет больше.
Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами
sokratlokomotivskiy:
— А предсказания будут начинаться со слов ''жопой чую, выиграет Бразилия''.