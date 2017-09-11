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175 лет назад
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Промес — о 50-м голе за «Спартак»: даже представить не мог, что такое возможно
13:28
Бутенко: генеральный директор «Динамо» несёт профессиональную футбольную ересь
События вчера
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Текст:
«Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Гендиректор «Динамо» несёт футбольную ересь»
Лучшие ораторы 9-го тура РФПЛ – о пофигизме, забеганиях и национальных пристрастиях.
11 сентября 2017, понедельник. 18:00
Футбол
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Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
19:41
Филипе Луис: Роналду ничего не делал в прошлом сезоне до последних двух месяцев
19:40
Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее
19:36
Поддубский: не сказал бы, что в концовке защищались лучше, чем со «Спартаком»
19:34
Тарханов: «Урал» пропустил непонятный, обидный гол в матче со «СКА-Хабаровск»
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19:27
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19:22
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18:38
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе аргентинского полузащитника
18:36
Защитник Жардел и хавбек Фейса из-за травм не помогут «Бенфике» в матче с ЦСКА
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18:30
Грушевский: буду надеяться, что ЦСКА закончит поход в ЛЧ лучше «Спартака»
18:21
Тихонов: благодарен болельщикам — спартаковцы меня помнят, а самарцы — уважают
18:18
Полузащитник «Спартака» Попов открыл детскую спортивную академию в Болгарии
18:10
«Спартак» решил не проводить официальную предыгровую тренировку в Словении
18:02
Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после поражения со счётом 1:6
17:51
«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и догнали «Енисей» по числу очков
17:46
Гамула: у «Спартака» больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, чем у ЦСКА
17:38
Хёнесс: в «Баварии» игроки не должны часто обсуждать свой уход, как в Дортмунде
17:28
Гасилин и Огуде тренировались вне общей группы «Амкара»
17:21
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17:06
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17:01
Технический директор «Копенгагена» выделил в составе «Локомотива» двух игроков
16:53
Виллаш-Боаш: «Спартак» сделал большой шаг вперёд, вырвался из тени
16:35
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16:31
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16:19
Директор «Ахмат-Арены»: поле в Грозном приболело из-за аномальной жары
16:17
Бензема стал четвёртым вице-капитаном «Реала»
16:00
Президент Ла Лиги объяснил раннее начало матча «Реал» — «Барселона» в декабре
15:59
Боккетти играл c «Рубином» в футболке «Спартака» с неправильной эмблемой
15:37
Азар: я видел, что Мората много забивает головой, теперь нужно забить ногой
15:24
Полузащитник «Челси» Дринкуотер в преддверии матча с «Карабахом» получил травму
15:13
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Тихоновецкий: шансы ЦСКА выйти из группы Лиги чемпионов выше, чем у «Спартака»
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Форвард «Копенгагена» Сотириу: «Локомотив» — один из сильнейших клубов России
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Матч Кубка России «Динамо СПб» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург»
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Пойет ушёл в отставку с поста наставника «Шанхай Шэньхуа»
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