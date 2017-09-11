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Текст: «Чемпионат»
Фото: fctosno.ru/

На «Петровском» забивают красивее, чем на «Крестовском». 5 голов тура РФПЛ

Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».
11 сентября 2017, понедельник. 20:35 Футбол

9-й тур РФПЛ ознаменовался большим количеством ударов с дальних дистанций. И мячи после нескольких оказались в итоге в сетке. Пара из них – так вообще на уровне европейских топ-клубов.

5. Квинси Промес, «Спартак»

(«Спартак» — «Рубин» — 1:0, 48-я минута – 1:0)

И снова он выручает «Спартак». Неугомонный Квинси даже при не лучшего качества игре красно-белых сделал результат. После классной передачи Глушакова Промес воспользовался нерасторопностью центральных защитников «Рубина» и зарядил по воротам Рыжикова.

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Промес догоняет Кокорина, а «Спартак» — «Ахмат».

4. Артур Юсупов, «Ростов»

(«Ростов» — «Арсенал» — 2:2, 7-я минута – 1:0)

В «Ростове» Юсупов постепенно превращается в ключевого игрока центра поля. По крайней мере, в «Зените» вот такие фокусы в его исполнении мы видели редко.

3. Лука Джорджевич, «Арсенал»

(«Ростов» — «Арсенал» — 2:2, 70-я минута – 1:2)

У ушедшего из «Зенита» Луки Джорджевича в Туле открылось второе дыхание. В игре с «Ростовом» он оформил дубль и принёс своей команде ничью. Отметим первый гол черногорца после классного паса Виктора Альвареса.

2. Раванелли, «Ахмат»

(«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1, 84-я минута – 1:1)

«Ахмат» не дал «Локомотиву» отправиться в Копенгаген в статусе лидера РФПЛ. За пять минут до конца основного времени новичок грозненцев Раванелли спустя минуту после выхода на замену с лёта запулил мяч точно в дальний угол ворот Гилерме.

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1. Вагиз Галиулин, «Тосно»

(«Тосно» — «Анжи» — 2:2, 63-я минута – 2:2)

Ну и безусловно лучший мяч тура. Вагиз Галиулин украсил и без того яркий матч между «Тосно» и «Анжи» фантастическим по исполнению ударом с дальней дистанции. Такому мячу позавидовали бы и Роналду с Месси.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артур Юсупов Вагиз Галиулин Квинси Промес Лучшие голы тура
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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