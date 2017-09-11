«Аленичева не отпускать! Идём по пятам». Как болеют за Тихонова в Москве

Добираться до стадиона «Спартака» в Сокольниках можно по-разному. Мы выбрали путь на трамвае от метро. Нужен № 4 или 25. Подходит 25-й, загружаемся внутрь. В хвосте вагона знакомимся с парнем с бутылкой пива в руке, обёрнутой в чёрный целлофановый пакет. Он подсказывает, на какой остановке выйти. По дороге разговорились.

«Иду на «Спартак-2» — Андрей Тихонов сегодня приезжает со своей новой командой», — рассказывает болельщик по имени Сергей — Буду переживать за обе команды, хотя я фанат «Спартака». Однажды я уже был на матче Тихонова, когда он тренировал «Енисей». «Спартак» тогда, конечно, выиграл. Андрей Валерьевич очень расстроился, даже фотографироваться не захотел. Сын его ещё тогда бегал за «Енисей», а теперь вместе с отцом перешёл в «Крылья». Болельщики, как всегда, респектовали Тихонову, они его уважают. Спартачи своих никогда не забывают — с какой бы командой они ни приезжали».

Оказалось, что Сергей читал интервью Карреры «Чемпионату». Но читал также интервью доктора Лю и водителя автобуса. «По их словам, Каррера чересчур пижонится, — отмечает болельщик. — Но на самом деле я бы не сказал, что он такой уж сильный тренер. Если разобраться, по прошлому году в успехе больше заслуга Аленичева и самих игроков, чем Карерры. Итальянцы все такие — на эмоциях. Тем более отрыв был хороший, игру показывали достойную. На этом и стали чемпионами. А в этом году ничего этого нет. Точнее игра вроде есть, везения не хватает. Массимо, наверное, в церковь надо сходить», — предлагает необычное решение Сергей.

Мы ещё поболтали о молодых («Давыдов – быстрый и классный игрок») и Глушакове («Проблемы с контрактом не влияют на его игру»). Сергей предположил, что есть проблемы с физикой (на примере Комбарова по сравнению с прошлым годом), а уже на подходе к стадиону мы встречаем болельщика «Крыльев Советов».



«Парни, не поможете деньгами?», — просит он. — Блин, не дают билеты по карте, 100 рублей надо». — «Ты хочешь туда, где болельщики Самары?», — спрашивает мой попутчик. — «Да, я сам оттуда».

— «На трибуну «Спартака» я бы тебя провёл, но там не поймут».

Тут в объективе камеры появляется странный человек, который заявляет: «Мужик, ща помогу». — «Давай по полтосику», — предлагаю я и протягиваю купюру. — «Ещё 50 рублей есть?», — спрашиваю у него. — «50 нету», — отвечает тип, решает, что с него довольно разговоров о деньгах, и просто уходит, не оставив даже «чирика» гостю столицы.



«А где можно выпить поблизости?», — находит новую актуальную тему болельщик «Крыльев». — «Можно прямо на территории, но бокал пива стоит 500 рублей». — говорит Сергей. — «Это очень дорого!, — резонно возмущается самарец. — А если что-нибудь подешевле, раза в три?». — «Не знаю, не видел. Здесь один бар только. Смешно, конечно — болельщик «Спартака» помогает болельщику «Крыльев» попасть на стадион».

— «Блин, ну карты они не принимают». — «Давай-давай, иди уже», — провожает гостя Сергей. — У меня просто друг работает в «Спартаке-2» администратором. Он помогает иногда с билетиками».

Около входа к стадиону встречаем главного действующего героя — Андрея Тихонова. Он сжимает в объятиях врача «Спартака» Михаила Вартапетова. Тёплая встреча прерывается просьбой об автографе от болельщика. Тихонов недоволен, он уже раздал их тысячу.

«Ребят, ну не могу — я на работе. Полчаса расписывался, даже команду не разминал», — разводит руками тренер, но всё равно оставляет подпись на клочке бумаги. «А после матча можно будет?», — с надеждой вопрошает фанат. «После матча можно», — отвечает кумир.

На поле идёт разминка. Футболисты чеканят мяч, перекатывают его друг другу, как вдруг начинает работать поливалка, обдавая всё вокруг струями холодной воды. Кто успевает — прячется, остальные попадают по душ. Эта поливалка ещё выстрелит, но чуть позже.

Команды отправляются на поле. Первый тайм проходит за явным преимуществом «Крыльев», которые забивают гол. Тихонов ведёт себя спокойно, только пару раз активно взмахивает руками, выражая недовольство. Больше всех достаётся Али, играющему на ближнем фланге. Гол тренер встретил, не выразив ни единой эмоции. Видимо, 1:0 — слишком зыбкое преимущество.

Звучит свисток на перерыв. Пробираясь к противоположной от скамеек трибуне, замечаю, что сейчас снова включатся поливалки. Зрители спасаются как могут: кто-то сбегает за трибуну, кто-то прячется под зонтиком, меньшая часть просто мокнет. На выходе мужчина в шарфе «Крыльев Советов» и клубной футболке предъявляет претензии работникам стадиона.



«А кто в курсе? Я к ментам обращаюсь, они тоже не знают. Молодцы! Зачем это делать, предупреждать надо, ребята», — кричит возмущенный фанат. «Что вам не нравится?», — спрашиваю у мужика. — «Да потому что поливают. У меня ребенок весь… — тут человек делает паузу, смысл которой станет понятен секунду спустя, — промок», — заканчивает он фразу и поворачивается спиной, на которой красноречивая надпись: «Ссухой».

Во втором тайме «Крылья» забивают ещё два мяча, доводя дело до разгрома. Голы Тихонов воспринимает лучше и награждает своих футболистов аплодисментами. А трибуны поддерживают его, устраивая перекличку.

После игры Тихонова ждут десятки болельщиков. «Аленичева далеко не отпускаем! Идём по пятам», — настраивает один из них главного тренера «Крыльев».

По прошествии 15 минут интересуюсь у Тихонова: «Сколько таких фотографий вы сделали?». — «Много. Я бы уже миллиардером был». — «…если бы брал за это деньги», — забывает добавить Тихонов и уходит на пресс-конференцию.

Там тренер немногословен. Мы спросили, чувствует ли он себя в роли догоняющего Аленичева. «Я слежу только за игрой своей команды и не комментирую, как некоторые другие тренеры, другие клубы, потому что не имею на это права. Говорить плохое о соперниках мне просто не позволяет воспитание». Хотя в общем-то, говорить плохое никто и не просил. От вопроса про особый статус матча Тихонов тоже ушёл: «Благодарен болельщикам как «Спартака», так и «Крыльев»: спартаковцы меня помнят, а самарцы — уважают. Перед нами стоит задача, которую нужно решить. Для нас каждый матч — особенный. Мы идём от игры к игре».

Немного развеял туман, который нагнал тренер, полузащитник «Крыльев» Алан Чочиев: «Сегодняшняя игра наверняка была особенной для Андрея Валерьевича. Более чем особенной. «Спартак» — хороший раздражитель для любого соперника. Наверное, в глубине души Тихонов думает о соперничестве с Аленичевым».

Сейчас Тихонов и Аленичев сравнялись по очкам в ФНЛ. А кто из них сможет вывести свою команду в Премьер-Лигу, узнаем в конце сезона.