Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало в сборную тура перед их стартом в ЛЧ.

На «Петровском» забивают красивее, чем на «Крестовском». 5 голов тура РФПЛ Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».

Вратарь

«Динамо» вполне могло рассчитывать на большее, чем ничья в матче с «Зенитом» — моменты у бело-голубых в первом тайме были. Однако уверенная игра Андрея Лунёва позволила лидеру чемпионата хотя бы не пропустить в Химках.

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Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Наконец-то дебютировавший за сборную России Марио Фернандес в прошедшем туре провёл отличный матч против пермского «Амкара».

Василий Березуцкий, ЦСКА

Как и одноклубник Фернандеса Василий Березуцкий. Вся защита «армейцев» уверенно смотрелась в Перми, благодаря чему ЦСКА одержал «сухую» победу над «Амкаром».

Важная победа «Спартака» над «Рубином» в 9-м туре стала возможна, во многом благодаря уверенной игре москвичей в обороне. Лучшим защитником красно-белых в тот вечер был Георгий Джикия.

Виктор Альварес, «Арсенал»

На счету испанского легионера «Арсенала» две результативные передачи на Луку Джорджевича, позволившие тулякам разделить очки с одним из лидеров РФПЛ – «Ростовом».

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Полузащита

Алан Дзагоев, ЦСКА

На счету лидера ЦСКА Алана Дзагоева результативный пас в матче против «Амкара». Будем надеяться, Дзагоев сохранит отличную форму до матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Денис Глушаков, «Спартак»

Хорошо себя проявил в 9-м туре капитан «Спартака» Денис Глушаков, которого так много критиковали с начала сезона. Во встрече с «Рубином» 8-й номер красно-белых отдал решающий пас на Квинси Промеса, а его «Спартак» одержал важнейшую победу в чемпионате.

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

На счету Тимофея Калачёва гол, позволивший его «Ростову» сравнять счёт в сложнейшем противостоянии с тульским «Арсеналом».

Квинси Промес записал на свой счёт гол, решивший судьбу матча «Спартак» — «Рубин». Именно точный удар голландца в левый нижний угол ворот Сергея Рыжикова принёс красно-белым столь важные три очка.

Нападение

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Три гола в трёх играх – такова статистика Фёдора Смолова после возвращения на поле. В этот раз лучший бомбардир РФПЛ последних двух лет огорчил «Уфу».

«Арсенал» из Тулы благодаря дублю Луки Джорджевича сыграл в результативную ничью с «Ростовом». Отличный результат если учесть, что туляки играли на выезде против команды из верхней части таблицы.

Тренер

Массимо Каррера сумел правильно подготовить «Спартак» к матчу с «Рубином» в самый сложный и нужный момент. Для красно-белых три очка с теневым фаворитом чемпионата – повод для оптимизма в преддверии группового этапа Лиги чемпионов.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.