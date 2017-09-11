Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Андрей Лунёв, «Зенит»
«Динамо» вполне могло рассчитывать на большее, чем ничья в матче с «Зенитом» — моменты у бело-голубых в первом тайме были. Однако уверенная игра Андрея Лунёва позволила лидеру чемпионата хотя бы не пропустить в Химках.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Наконец-то дебютировавший за сборную России Марио Фернандес в прошедшем туре провёл отличный матч против пермского «Амкара».
Василий Березуцкий, ЦСКА
Как и одноклубник Фернандеса Василий Березуцкий. Вся защита «армейцев» уверенно смотрелась в Перми, благодаря чему ЦСКА одержал «сухую» победу над «Амкаром».
Георгий Джикия, «Спартак»
Важная победа «Спартака» над «Рубином» в 9-м туре стала возможна, во многом благодаря уверенной игре москвичей в обороне. Лучшим защитником красно-белых в тот вечер был Георгий Джикия.
Виктор Альварес, «Арсенал»
На счету испанского легионера «Арсенала» две результативные передачи на Луку Джорджевича, позволившие тулякам разделить очки с одним из лидеров РФПЛ – «Ростовом».
Полузащита
Алан Дзагоев, ЦСКА
На счету лидера ЦСКА Алана Дзагоева результативный пас в матче против «Амкара». Будем надеяться, Дзагоев сохранит отличную форму до матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Денис Глушаков, «Спартак»
Хорошо себя проявил в 9-м туре капитан «Спартака» Денис Глушаков, которого так много критиковали с начала сезона. Во встрече с «Рубином» 8-й номер красно-белых отдал решающий пас на Квинси Промеса, а его «Спартак» одержал важнейшую победу в чемпионате.
Тимофей Калачёв, «Ростов»
На счету Тимофея Калачёва гол, позволивший его «Ростову» сравнять счёт в сложнейшем противостоянии с тульским «Арсеналом».
Квинси Промес, «Спартак»
Квинси Промес записал на свой счёт гол, решивший судьбу матча «Спартак» — «Рубин». Именно точный удар голландца в левый нижний угол ворот Сергея Рыжикова принёс красно-белым столь важные три очка.
Нападение
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Три гола в трёх играх – такова статистика Фёдора Смолова после возвращения на поле. В этот раз лучший бомбардир РФПЛ последних двух лет огорчил «Уфу».
Лука Джорджевич, «Арсенал»
«Арсенал» из Тулы благодаря дублю Луки Джорджевича сыграл в результативную ничью с «Ростовом». Отличный результат если учесть, что туляки играли на выезде против команды из верхней части таблицы.
Тренер
Массимо Каррера, «Спартак»
Массимо Каррера сумел правильно подготовить «Спартак» к матчу с «Рубином» в самый сложный и нужный момент. Для красно-белых три очка с теневым фаворитом чемпионата – повод для оптимизма в преддверии группового этапа Лиги чемпионов.