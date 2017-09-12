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Текст: «Чемпионат»
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Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 9-го тура РФПЛ

В каком городе ходят на футбол больше всего девушек?
12 сентября 2017, вторник. 00:00 Футбол
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче сборной России с «Динамо»
Красивые девушки ходят не только на матчи своих любимых клубов. Немало их было на трибунах и во время товарищеского матча Россия — «Динамо».
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 8-го тура РФПЛ
Тула, Казань, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Краснодар — на стадионы РФПЛ ходят настоящие красавицы.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 7-го тура РФПЛ
Не дерби единым жив российский футбол. В Казани, Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Ростове на стадионы тоже ходят настоящие красавицы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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