Лига чемпионов возвращается. Уже сегодня

Группа А

Расклад в 140 символов

ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» наивно думают, что могут разыграть два места в плей-офф на троих. Одно уже забронировано.

Статистические узелки

ЦСКА в третий раз попадает в одну группу Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (кстати, англичане приедут уже на третий стадион «армейцев»). Прошлый опыт – 2 ничьи, 2 поражения и обидный матч на «Олд Траффорд» осенью-2009: ЦСКА вёл 3:1, Алекс Фергюсон проигрывал тактическую борьбу только-только принявшему команду Леониду Слуцкому, но к финальному свистку «МЮ» поджал и смог забить дважды.

Остальные соперники уже превращались для «Юнайтед» в кирпич, который англичане наивно пытались прикусить и ломали зубы. Шесть лет назад «МЮ» тоже попал в группу к «Бенфике» и «Базелю», не выиграл у них в сумме ни одного матча, а ключевую игру, в Швейцарии, продул 1:2. Как гласят наклейки на окнах русских автомобилей с умными хозяевами – можем повторить.

Это точно случится в группе

«Бенфика» подготовит ещё одного игрока к продаже в топ-клуб. Витрина «Бенфики» ежегодно работает почти без сбоев – в прошлом розыгрыше Лига чемпионов помогла раскрыться Виктору Нильссон-Линделёфу, которого ждёт ностальгия по Лиссабону.

Игорь Акинфеев засушит «сухарь» и в группе. Шутники воротят лицом от четырёх подряд матчей ЦСКА на ноль в квалификации – «это не считается». Ничего, со стратегией Виктора Гончаренко шутки о «мокрой» серии Акинфеева точно кончатся.

Группа B

Расклад в 140 символов

Может, уложимся в два матча за третье место в группе?

Статистические узелки

«ПСЖ» и «Бавария» не пересекались 17 лет, а всего сыграли между собой 6 раз, но Париж как-то умудрился выиграть без катарских денег в четырёх матчах. Когда «ПСЖ» победил «Баварию» в последний раз (в сентябре 2000-го), единственный мяч забил Лоран Леруа – аплодирую, если имя вам что-то скажет. Вместе с ним за «ПСЖ» эпохи пейджеров и тамагочи играли Николя Анелька и самый известный футболист из Мадагаскара Эрик Рабесандратана: почувствуй себя старым.

Это точно случится в группе

Неймар Фото: Reuters

Неймар будет изощрённо издеваться. «Андерлехт» – очень любопытная команда с точки зрения тактики и выращивания молодёжи, «Селтик» всегда брал боевитостью и стремлением играть с кровавым носом и сломанными скулами. Но защитники там – ничем не лучше, чем те, которых во Франции возит Неймар. Весь вопрос в том, сколько мячей Ней забьёт сам, а сколько оставит для Кавани и Мбаппе.

«Бавария» и «ПСЖ» займут первые два места. Боюсь упасть в лужу с таким прогнозом. Рискую.

Мусса Дембеле опять засветится и никуда не уйдёт. Дембеле из «Селтика» поднял шум раньше, чем однофамилец Усман, но тот Дембеле уже играет в дезертира, саботирует клуб и подписывает контракт с «Барселоной», а этот всё сидит в Глазго. Он забьёт «Баварии» или «ПСЖ» (может, обоим), но всё равно никуда не уйдёт.

Группа C

Расклад в 140 символов

Романтичная «Рома» бросается на прожжённых мастеров обороны Конте и Симеоне. Утопия, которая вряд ли станет сказкой.

Статистические узелки

«Челси» и «Атлетико» повторят полуфинал ЛЧ-2013/14. В Мадриде два автобуса… ой… то есть одиночества скатали 0:0, а на «Стэмфорд Бридж» Жозе Моуринью получил оплеуху от своих будущих подопечных – Куртуа, Филипе Луиса и Диего Косты. «Челси» проиграл 1:3. Сейчас синих ждут матчи не того накала, да и квитаться за ту неудачу почти некому. Но отомстить нужно.

Сразу три команды в группе тесно связаны с Клаудио Раньери. На стыке веков Раньери работал с «Атлетико», сразу же после Мадрида – попал в «Челси», помог команде прогрессировать, но получил обидное прозвище Клоунио. В 2009-м Раньери попал в «Рому», конечно же, сделал её классной, и конечно же, ничего не выиграл.

Это точно случится в группе

Дебют Азербайджана в Лиге чемпионов. В осенней сетке еврокубков «Карабах» уже чувствует себя комфортно, но в группу ЛЧ попадает впервые. Не стоит думать, что азербайджанцы так легко проиграют все матчи со счётом вроде 1:18 – в предыдущих еврокубковых сезонах «Карабах» играл вничью с «Интером» и «Тоттенхэмом», а на пути к группе уложил крепкий «Копенгаген». А ещё команду тренирует Гурбан Гурбанов, даже приезжавший на стажировку к Хосепу Гвардиоле – так что вдруг мы вообще увидим азербайджанскую «Барселону»?

Диего Коста даст интервью об «Атлетико». Летом Коста так надеялся сбежать обратно к Диего Симеоне, что открыто хамил своему нынешнему тренеру в интервью, а на стримы с болельщиками надевал красно-белую майку. В «Челси» Диего не вернётся, а зимой почти на 100% сбежит в Мадрид, но пока может ехидно злорадствовать, если его нынешняя команда проиграет.

Группа D

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За лето «Спортинг» переманил лидера «Барселоны», Жереми Матьё – но даже такого бомбического трансфера маловато, чтобы тягаться с грандами.

Статистические узелки

«Барселона» и «Ювентус» подарят самые свежие воспоминания о финале Лиги чемпионов: они делили кубок в 2015-м в Берлине. Тогда «Барса» выиграла 3:1, а Джанлуиджи Буффон плакал, будучи уверенным, что это его последний финал в карьере. Теперь «Ювентус» вновь замахивается на решающий матч и трофей для Джиджи.

Именно «Спортинг» был первым соперником великой «Барселоны» Гвардиолы в ЛЧ. Тогда сине-гранатовые выиграли 3:1, а авторами забитых мячей стали Маркес, Это’О и Хави. За «Спортинг», кстати, играл Марат Измайлов.

Это точно случится в группе

Дибалу опять начнут сравнивать с Месси. Читайте в каждом втором футбольном издании мира – о том, как Пауло Дибала забивает «Барселоне», насколько идеально он влился бы в игру сине-гранатовых, как он обожает Лео Месси и как мечтает играть с другой аргентинской «десяткой» вместе. А «Барсу» Дибала обязательно огорчит, даже несмотря на нелюбовь топ-матчей.

«Спортинг» попортит нервы всем грандам. В Лиссабоне собрали настолько плотный состав, что даже один из главных кандидатов на прошлогоднюю «Золотую бутсу» Бас Дост выходит в старте через раз. Дост, Думбия, Карвалью, Желсон, Коэнтрау, Матьё и ещё столько же чуть менее звучных имён – слишком жирно для португальского клуба, давно не выигрывавшего даже домашний чемпионат. Жорже Жезуш уже делает из них очень бойкую команду.

Группа E

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1:18 от «Спартака» не будет. Можно даже поцепляться за второе место в группе: «Севилья» не в том турнире, где ей комфортно.

Статистические узелки

Ещё одна пара, способная стать европейской классикой – «Ливерпуль» против «Севильи». В мае 2016-го Юрген Клопп проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы 1:3 (кто бы ей там не проиграл?), и с тех пор в Андалусии поменялось более-менее всё. Главным образом – руководящее ядро: спортивный директор Рамон Мончи теперь вынюхивает игроков в Риме, а тренирует «Севилью» Эдуардо Бериццо, один из полка аргентинских тренеров-безумцев.

«Ливерпуль» был соперником «Спартака» в Том Самом Сезоне, который так любят вспоминать все враги красно-белых. В Москве «Ливерпуль» выиграл 3:1, а Сами Хююпя под трибунами перепутал Дмитрия Торбинского с мальчишкой из эскорта.

Это точно случится в группе

«Ливерпуль» докажет, кто самая быстрая команда Европы. Не оценивайте красных по 0:5 от «Сити» – оцените лучше по 4:0 с «Арсеналом». Ни одна команда прямо сейчас не атакует так быстро, как у Клоппа: Фирмино, Мане и Салах порвут любую защиту в контратаках, теперь к ним добавился Окслейд-Чемберлен, а есть ещё и ноющий Коутиньо. Главное, чтобы доказательство удалось отложить на матчи с «Севильей» и «Марибором».

«Спартак» выиграет минимум 2 матча. Перед жеребьёвкой Лиги чемпионов за красно-белых было откровенно страшно – с такой игрой, как против «Зенита» или «Локомотива», ловить в Европе нечего даже против киприотов из трёх букв. Но «Марибор» и перестроечная «Севилья» настраивают на радужные мысли: здесь можно побороться даже за плей-офф.

Дмитрию Егорову придётся бежать вокруг «Открытие Арены». Ну, вы помните.

Группа F

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Пожалуй, самая интересная с тактической точки зрения группа, откуда всё равно выйдут «Манчестер Сити» и «Наполи».

Статистические узелки

Первый матч в истории в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграл против «Наполи». И наоборот – после возвращения из итальянских подвалов в ЛЧ «Наполи» сразу попал под «Сити», который тренировал некто Роберто Манчини. Впечатления для обеих команд одинаковые (закончили 1:1, забили Кавани и Коларов), но в плей-офф тогда пробились неаполитанцы.

«Фейеноорд» вернулся в Лигу чемпионов спустя 15 лет. Временной провал, в который уместились банкротство, грань краха, 0:10 от ПСВ, приезд юного Фёдора Смолова и редкие проблески местечкового успеха. Голландским чемпионом «Фейе» не становился ещё дольше, но весной с Джованни ван Бронкхорстом наконец-то исправил пробел.

Они ждали титул дольше «Спартака». Как «Фейеноорд» стал чемпионом Новый голландский чемпион, который не выигрывал титул с прошлого века.

Это точно случится в группе

Сарри против Гвардиолы. Тактическая дуэль, которую итальянские и испанские журналисты осветят длинными аналитическими полосами. В гениальности Хосепа Гвардиолы мы не сомневались, а Маурицио Сарри если не гений, то кто-то очень близкий к этому. Сарри нравятся идеи Пепа, так что можно анонсировать матч так: Гвардиола сыграет против самого себя.

«Шахтёр» раскроет нового бразильца. Луис Адриано, Дуглас Коста, Фернандиньо – лишь те, кто попробовал себя в европейских топ-клубах, а ведь были ещё и звёзды, рванувшие в Китай (Алекс Тейшейра). Теперь конвейером заведует не Мирча Луческу, а Паулу Фонсека, но сделать рекламу новому бразильцу вполне можно. Например, Тайсону.

Группа G

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Самая ровная и интригующая группа ЛЧ, где даже новичок «Лейпциг» может казаться фаворитом. Хоть выбирай сильнейшего, подбрасывая монетку.

Статистические узелки

Нас ждёт ремейк самого удивительного финала Лиги чемпионов в XXI веке: «Монако» и «Порту», не утратившие яркости даже в наши дни, проведут два матча вместо одного. Можно поностальгировать по финалу-2004 – тогда Жозе Моуринью был молодым, Дадо Пршо пробивался в бомбардиры ЛЧ из автомехаников, а в финале забивал Дмитрий Аленичев. Старый, ламповый футбол. Новые герои ничем не хуже старых: у «Порту» традиционно ватага молодёжи, у «Монако» – ностальгирующий по Португалии Фалькао и очень сильный Тома Лемар.

Икеру Касильясу достаточно сыграть один матч в рамке «Порту», чтобы установить рекорд Лиги чемпионов – провести в ней 19-й сезон. Никому ранее такое не удавалось.

Это точно случится в группе

Два Кейта решат, какой Кейта круче. Лейпцигский, Наби, уже подписал контракт с «Ливерпулем», но остался в Германии ещё на год. Юрген Клопп не лукавит, называя Наби Кейта лучшим игроком Бундеслиги: гвинеец уже сейчас одинаково сильно отбирает, пасует, обводит и завершает – такая незаметная, не сверкающая причёсками копия Погба. Бальде Кейта только-только перешёл в «Монако», но он – игрок такого типа, что обязательно будет светиться в каждом матче ЛЧ: техничный, берущий игру на себя, очень смелый. Как и Наби.

«Бешикташ» при своих трибунах выдаст что-то мощное. Турки – редкая нация, не утратившая национальной футбольной идентичности ни на уровне клубов, ни на уровне сборных. Прошлогодний «Бешикташ» упорно это доказывал: дома прессинговал, атаковал и спасался с 0:3 против «Бенфики», а в гостях безропотно получал 0:6. Ещё больше темперамента горячей команде Шенола Гюнеша с Куарежмой добавят Пепе и Негредо: обязательно зацепите какой-нибудь домашний матч турок.

Турецкий гамбит. Как восточный менталитет повлиял на ЛЧ Очередные мысли на тему соответствия национального менталитета и футбола подарил «Бешикташ», с треском покинувший Лигу чемпионов.

Группа Н

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«Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм» и АПОЭЛ в кровожадном боевике «Что здесь забыл АПОЭЛ?»

Статистические узелки

Действующий обладатель Кубка чемпионов, «Реал», уже стал первым клубом в современной истории турнира, выигравшим его дважды кряду, а теперь попробует в третий раз. Мощь Мадрида поражает: даже толком никого не покупая, командаЗинедина Зидана становится сильнее. Теперь – из-за невероятного роста Иско и Марко Асенсио. Скинуть «сливочных» с трона будет невероятно сложно.

С каждым из соперников по квартету «Реал» пересекался в плей-офф Лиги чемпионов. С АПОЭЛ – весной 2012-го, в том самом сезоне, когда киприоты разбили «Зенит» (3:0, 5:2). С «Тоттенхэмом» – сезоном ранее на той же стадии (4:0, 1:0). Дортмунд стал привычным соперником Мадрида, и в плей-офф у них пока 1-1 (победа «Боруссии» в 2013-м, победа «Реала» в 2014-м).

Это точно случится в группе

Криштиану психанёт. Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в групповом турнире Лиги чемпионов (11), однако нынешней осенью КриРо как никогда мотивирован. В Испании играть ему пока не дают, так что Роналду голоден до голов, а тут попался ещё и подходящий соперник к старту турнира – АПОЭЛ. Можно сразу думать, сколько персонально забьёт Криштиану: три? четыре?

«Боруссия» и «Тоттенхэм» выдадут два убойных матча. И Петер Бош, и Маурисио Почеттино – среди тренеров, лучше всех в Европе ставящих жесточайший прессинг, так что их противостояние должно получиться жарким. Матчи с «Реалом» – это здорово, но главная жара группы будет именно здесь.

2 самых тактически интересных команды Лиги чемпионов

«Боруссия» (Дортмунд")

Петер Бош Фото: Reuters

Петер Бош верен себе: дикий прессинг, вызывающий у соперника приступы эпилепсии, сочетается с резкими переходами в атаку а-ля «Боруссия» Клоппа. Голландец сходу настроил в Дортмунде схему 4-3-3, набил центр поля мозгами (Кастро, Шахин, Гётце: каждый умён и невероятно полезен, когда здоров), а переднюю линию попросил двигаться, как хотят сами – лишь бы создавали организованный хаос. Так что Ярмоленко, игравший на острие атаки – тоже нормально: Бош любит такой бардак с позициями.

Прессинг-машина Боша слишком бешеная, чтобы играть без валидола. Накачаться таблетками нужно к первому же туру – «Боруссия» сыграет с такой же прессинг-машиной из Лондона.

«Наполи»

В прошлом сезоне Маурицио Сарри сорвал куш с легковесной тройкой нападения – юркий Мертенс, появившись в центре атаки рядом с юрким Инсинье, начал забивать не хуже Игуаина. Теперь «Наполи» ещё лучше поставил игру в пас, вывел выход из-под прессинга на уровень «Барселоны», и каждый игрок неаполитанцев в 4-3-3, разве что кроме Хюсая, обладает очень сильными атакующими навыками: первым пасом, разрезающим, умением найти пространство для рывка. Год назад «Наполи» не хватило характера, чтобы биться на равных против «Реала», но в обычном состоянии команда Сарри способна на такие невероятные вещи:

3 малоизвестных игрока, которые станут круче на ваших глазах

Генри Оньекуру («Андерлехт»)

Тот самый дерзкий парень, который зимой отказался ехать в ЦСКА, а летом рассказал, что у него было 48 контрактов на руках. Оньекуру выбрал «Эвертон» и миссию заменить Ромелу Лукаку, но для начала поехал в первый клуб Рома – «Андерлехт». Кумир Оньекуру – Тьерри Анри, нигериец перенимал у Анри стиль игры, финты, просматривал его нарезки на YouTube. Говорят, ради Тьерри Генри хотел в «Арсенал», но главный по европейскому детсаду Арсен Венгер не захотел конкурировать за нигерийца. «Андерлехт» пока штормит, но Оньекуру успел забить уже дважды – то ли ещё будет.

Йенс Тоорнстра («Фейеноорд»)

Йенс Тоорнстра Фото: Reuters

Тоорнстра – самый недооценённый голландец в современном футболе: возможно, потому что не играл в юношеских сборных. Пока лучшая молодёжь бегала за сборные Нидерландов разных возрастов, Йенс пылил в пятой лиге за «Альфенс Бойс», а после учёбы и тренировок подрабатывал кладовщиком в продуктовом. Однажды после матча выпил с друзьями, приехал домой разбитым, утром звонок телефона, поднял трубку и услышал, что с ним говорят из «Ден Хага»: вот уж чёртово похмелье, чего только не почудится. Тоорнстра продал свой велосипед, купил подержанную Suzuki, стал ежедневно кататься на тренировки в Гаагу и вцепился за свой шанс. Дирк Кюйт закончил карьеру, но Тоорнстра был лидером «Фейеноорда» даже в последнем сезоне капитана – записал 14+10 за золотой чемпионат.

Маркос Акунья («Спортинг»)

«Спортинг» в традициях португальской школы вытащил бриллиант из Аргентины, который долгое время не могли огранить даже дома. 17-летним Акунья попрошайничал, на вырученное покупал билеты на поезд и мотал на очередной просмотр, но заваливал всё подряд – талант не оценили в «Кильмесе», «Ривере», «Боке» и «Аргентинос Хуниорс». Звездой аргентинского чемпионата Маркос стал в «Расинге», а после переезда в Португалию уже записал три голевых передачи. Правый край «Барсы» и «Ювентуса» – не самая надёжная позиция: Семеду, Сержи Роберто и Де Шильо Акунья обязательно повозит.

Ещё 5 ожиданий от группового турнира Лиги чемпионов

«Спартак» соберёт в Тушино как минимум один аншлаг на Лигу чемпионов. ЦСКА, увы, не соберёт ни одного.

Выигрыш группы окончательно перестанет быть значимым событием – даже с первого места есть риск попасть на «ПСЖ», «Барселону» или «Боруссию».

«РБ Лейпциг» покажет на своём примере, как именно должен вторгаться в Лигу чемпионов её дебютант.

«Барселона» умудрится создать себе проблемы и не выйдет в плей-офф до последнего тура.

Лучшая команда группового турнира не выиграет Лигу чемпионов. Так не бывает практически никогда.