175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА Новости

Лига чемпионов возвращается. Уже сегодня

Большое превью главного клубного турнира Европы.
12 сентября 2017, вторник. 08:30 Футбол

Группа А

Расклад в 140 символов

ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» наивно думают, что могут разыграть два места в плей-офф на троих. Одно уже забронировано.

Статистические узелки
ЦСКА в третий раз попадает в одну группу Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (кстати, англичане приедут уже на третий стадион «армейцев»). Прошлый опыт – 2 ничьи, 2 поражения и обидный матч на «Олд Траффорд» осенью-2009: ЦСКА вёл 3:1, Алекс Фергюсон проигрывал тактическую борьбу только-только принявшему команду Леониду Слуцкому, но к финальному свистку «МЮ» поджал и смог забить дважды.

Остальные соперники уже превращались для «Юнайтед» в кирпич, который англичане наивно пытались прикусить и ломали зубы. Шесть лет назад «МЮ» тоже попал в группу к «Бенфике» и «Базелю», не выиграл у них в сумме ни одного матча, а ключевую игру, в Швейцарии, продул 1:2. Как гласят наклейки на окнах русских автомобилей с умными хозяевами – можем повторить.

Это точно случится в группе

«Бенфика» подготовит ещё одного игрока к продаже в топ-клуб. Витрина «Бенфики» ежегодно работает почти без сбоев – в прошлом розыгрыше Лига чемпионов помогла раскрыться Виктору Нильссон-Линделёфу, которого ждёт ностальгия по Лиссабону.

Игорь Акинфеев засушит «сухарь» и в группе. Шутники воротят лицом от четырёх подряд матчей ЦСКА на ноль в квалификации – «это не считается». Ничего, со стратегией Виктора Гончаренко шутки о «мокрой» серии Акинфеева точно кончатся.

Группа B

Расклад в 140 символов

Может, уложимся в два матча за третье место в группе?

Статистические узелки

«ПСЖ» и «Бавария» не пересекались 17 лет, а всего сыграли между собой 6 раз, но Париж как-то умудрился выиграть без катарских денег в четырёх матчах. Когда «ПСЖ» победил «Баварию» в последний раз (в сентябре 2000-го), единственный мяч забил Лоран Леруа – аплодирую, если имя вам что-то скажет. Вместе с ним за «ПСЖ» эпохи пейджеров и тамагочи играли Николя Анелька и самый известный футболист из Мадагаскара Эрик Рабесандратана: почувствуй себя старым.

Это точно случится в группе

Неймар

Неймар

Фото: Reuters

Неймар будет изощрённо издеваться. «Андерлехт» – очень любопытная команда с точки зрения тактики и выращивания молодёжи, «Селтик» всегда брал боевитостью и стремлением играть с кровавым носом и сломанными скулами. Но защитники там – ничем не лучше, чем те, которых во Франции возит Неймар. Весь вопрос в том, сколько мячей Ней забьёт сам, а сколько оставит для Кавани и Мбаппе.

«Бавария» и «ПСЖ» займут первые два места. Боюсь упасть в лужу с таким прогнозом. Рискую.

Мусса Дембеле опять засветится и никуда не уйдёт. Дембеле из «Селтика» поднял шум раньше, чем однофамилец Усман, но тот Дембеле уже играет в дезертира, саботирует клуб и подписывает контракт с «Барселоной», а этот всё сидит в Глазго. Он забьёт «Баварии» или «ПСЖ» (может, обоим), но всё равно никуда не уйдёт.

Группа C

Расклад в 140 символов

Романтичная «Рома» бросается на прожжённых мастеров обороны Конте и Симеоне. Утопия, которая вряд ли станет сказкой.

Статистические узелки

«Челси» и «Атлетико» повторят полуфинал ЛЧ-2013/14. В Мадриде два автобуса… ой… то есть одиночества скатали 0:0, а на «Стэмфорд Бридж» Жозе Моуринью получил оплеуху от своих будущих подопечных – Куртуа, Филипе Луиса и Диего Косты. «Челси» проиграл 1:3. Сейчас синих ждут матчи не того накала, да и квитаться за ту неудачу почти некому. Но отомстить нужно.

Сразу три команды в группе тесно связаны с Клаудио Раньери. На стыке веков Раньери работал с «Атлетико», сразу же после Мадрида – попал в «Челси», помог команде прогрессировать, но получил обидное прозвище Клоунио. В 2009-м Раньери попал в «Рому», конечно же, сделал её классной, и конечно же, ничего не выиграл.

Это точно случится в группе

Дебют Азербайджана в Лиге чемпионов. В осенней сетке еврокубков «Карабах» уже чувствует себя комфортно, но в группу ЛЧ попадает впервые. Не стоит думать, что азербайджанцы так легко проиграют все матчи со счётом вроде 1:18 – в предыдущих еврокубковых сезонах «Карабах» играл вничью с «Интером» и «Тоттенхэмом», а на пути к группе уложил крепкий «Копенгаген». А ещё команду тренирует Гурбан Гурбанов, даже приезжавший на стажировку к Хосепу Гвардиоле – так что вдруг мы вообще увидим азербайджанскую «Барселону»?

Диего Коста даст интервью об «Атлетико». Летом Коста так надеялся сбежать обратно к Диего Симеоне, что открыто хамил своему нынешнему тренеру в интервью, а на стримы с болельщиками надевал красно-белую майку. В «Челси» Диего не вернётся, а зимой почти на 100% сбежит в Мадрид, но пока может ехидно злорадствовать, если его нынешняя команда проиграет.

Группа D

Расклад в 140 символов

За лето «Спортинг» переманил лидера «Барселоны», Жереми Матьё – но даже такого бомбического трансфера маловато, чтобы тягаться с грандами.

Статистические узелки

«Барселона» и «Ювентус» подарят самые свежие воспоминания о финале Лиги чемпионов: они делили кубок в 2015-м в Берлине. Тогда «Барса» выиграла 3:1, а Джанлуиджи Буффон плакал, будучи уверенным, что это его последний финал в карьере. Теперь «Ювентус» вновь замахивается на решающий матч и трофей для Джиджи.

Именно «Спортинг» был первым соперником великой «Барселоны» Гвардиолы в ЛЧ. Тогда сине-гранатовые выиграли 3:1, а авторами забитых мячей стали Маркес, Это’О и Хави. За «Спортинг», кстати, играл Марат Измайлов.

Это точно случится в группе

Дибалу опять начнут сравнивать с Месси. Читайте в каждом втором футбольном издании мира – о том, как Пауло Дибала забивает «Барселоне», насколько идеально он влился бы в игру сине-гранатовых, как он обожает Лео Месси и как мечтает играть с другой аргентинской «десяткой» вместе. А «Барсу» Дибала обязательно огорчит, даже несмотря на нелюбовь топ-матчей.

«Спортинг» попортит нервы всем грандам. В Лиссабоне собрали настолько плотный состав, что даже один из главных кандидатов на прошлогоднюю «Золотую бутсу» Бас Дост выходит в старте через раз. Дост, Думбия, Карвалью, Желсон, Коэнтрау, Матьё и ещё столько же чуть менее звучных имён – слишком жирно для португальского клуба, давно не выигрывавшего даже домашний чемпионат. Жорже Жезуш уже делает из них очень бойкую команду.

Группа E

Расклад в 140 символов

1:18 от «Спартака» не будет. Можно даже поцепляться за второе место в группе: «Севилья» не в том турнире, где ей комфортно.

Статистические узелки

Ещё одна пара, способная стать европейской классикой – «Ливерпуль» против «Севильи». В мае 2016-го Юрген Клопп проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы 1:3 (кто бы ей там не проиграл?), и с тех пор в Андалусии поменялось более-менее всё. Главным образом – руководящее ядро: спортивный директор Рамон Мончи теперь вынюхивает игроков в Риме, а тренирует «Севилью» Эдуардо Бериццо, один из полка аргентинских тренеров-безумцев.

«Ливерпуль» был соперником «Спартака» в Том Самом Сезоне, который так любят вспоминать все враги красно-белых. В Москве «Ливерпуль» выиграл 3:1, а Сами Хююпя под трибунами перепутал Дмитрия Торбинского с мальчишкой из эскорта.

Это точно случится в группе

«Ливерпуль» докажет, кто самая быстрая команда Европы. Не оценивайте красных по 0:5 от «Сити» – оцените лучше по 4:0 с «Арсеналом». Ни одна команда прямо сейчас не атакует так быстро, как у Клоппа: Фирмино, Мане и Салах порвут любую защиту в контратаках, теперь к ним добавился Окслейд-Чемберлен, а есть ещё и ноющий Коутиньо. Главное, чтобы доказательство удалось отложить на матчи с «Севильей» и «Марибором».

«Спартак» выиграет минимум 2 матча. Перед жеребьёвкой Лиги чемпионов за красно-белых было откровенно страшно – с такой игрой, как против «Зенита» или «Локомотива», ловить в Европе нечего даже против киприотов из трёх букв. Но «Марибор» и перестроечная «Севилья» настраивают на радужные мысли: здесь можно побороться даже за плей-офф.

Дмитрию Егорову придётся бежать вокруг «Открытие Арены». Ну, вы помните.

Группа F

Расклад в 140 символов

Пожалуй, самая интересная с тактической точки зрения группа, откуда всё равно выйдут «Манчестер Сити» и «Наполи».

Статистические узелки

Первый матч в истории в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграл против «Наполи». И наоборот – после возвращения из итальянских подвалов в ЛЧ «Наполи» сразу попал под «Сити», который тренировал некто Роберто Манчини. Впечатления для обеих команд одинаковые (закончили 1:1, забили Кавани и Коларов), но в плей-офф тогда пробились неаполитанцы.

«Фейеноорд» вернулся в Лигу чемпионов спустя 15 лет. Временной провал, в который уместились банкротство, грань краха, 0:10 от ПСВ, приезд юного Фёдора Смолова и редкие проблески местечкового успеха. Голландским чемпионом «Фейе» не становился ещё дольше, но весной с Джованни ван Бронкхорстом наконец-то исправил пробел.

Они ждали титул дольше «Спартака». Как «Фейеноорд» стал чемпионом
Новый голландский чемпион, который не выигрывал титул с прошлого века.

Это точно случится в группе

Сарри против Гвардиолы. Тактическая дуэль, которую итальянские и испанские журналисты осветят длинными аналитическими полосами. В гениальности Хосепа Гвардиолы мы не сомневались, а Маурицио Сарри если не гений, то кто-то очень близкий к этому. Сарри нравятся идеи Пепа, так что можно анонсировать матч так: Гвардиола сыграет против самого себя.

«Шахтёр» раскроет нового бразильца. Луис Адриано, Дуглас Коста, Фернандиньо – лишь те, кто попробовал себя в европейских топ-клубах, а ведь были ещё и звёзды, рванувшие в Китай (Алекс Тейшейра). Теперь конвейером заведует не Мирча Луческу, а Паулу Фонсека, но сделать рекламу новому бразильцу вполне можно. Например, Тайсону.

Группа G

Расклад в 140 символов

Самая ровная и интригующая группа ЛЧ, где даже новичок «Лейпциг» может казаться фаворитом. Хоть выбирай сильнейшего, подбрасывая монетку.

Статистические узелки

Нас ждёт ремейк самого удивительного финала Лиги чемпионов в XXI веке: «Монако» и «Порту», не утратившие яркости даже в наши дни, проведут два матча вместо одного. Можно поностальгировать по финалу-2004 – тогда Жозе Моуринью был молодым, Дадо Пршо пробивался в бомбардиры ЛЧ из автомехаников, а в финале забивал Дмитрий Аленичев. Старый, ламповый футбол. Новые герои ничем не хуже старых: у «Порту» традиционно ватага молодёжи, у «Монако» – ностальгирующий по Португалии Фалькао и очень сильный Тома Лемар.

Икеру Касильясу достаточно сыграть один матч в рамке «Порту», чтобы установить рекорд Лиги чемпионов – провести в ней 19-й сезон. Никому ранее такое не удавалось.

Это точно случится в группе

Два Кейта решат, какой Кейта круче. Лейпцигский, Наби, уже подписал контракт с «Ливерпулем», но остался в Германии ещё на год. Юрген Клопп не лукавит, называя Наби Кейта лучшим игроком Бундеслиги: гвинеец уже сейчас одинаково сильно отбирает, пасует, обводит и завершает – такая незаметная, не сверкающая причёсками копия Погба. Бальде Кейта только-только перешёл в «Монако», но он – игрок такого типа, что обязательно будет светиться в каждом матче ЛЧ: техничный, берущий игру на себя, очень смелый. Как и Наби.

«Бешикташ» при своих трибунах выдаст что-то мощное. Турки – редкая нация, не утратившая национальной футбольной идентичности ни на уровне клубов, ни на уровне сборных. Прошлогодний «Бешикташ» упорно это доказывал: дома прессинговал, атаковал и спасался с 0:3 против «Бенфики», а в гостях безропотно получал 0:6. Ещё больше темперамента горячей команде Шенола Гюнеша с Куарежмой добавят Пепе и Негредо: обязательно зацепите какой-нибудь домашний матч турок.

Турецкий гамбит. Как восточный менталитет повлиял на ЛЧ
Очередные мысли на тему соответствия национального менталитета и футбола подарил «Бешикташ», с треском покинувший Лигу чемпионов.

Группа Н

Расклад в 140 символов

«Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм» и АПОЭЛ в кровожадном боевике «Что здесь забыл АПОЭЛ?»

Статистические узелки

Действующий обладатель Кубка чемпионов, «Реал», уже стал первым клубом в современной истории турнира, выигравшим его дважды кряду, а теперь попробует в третий раз. Мощь Мадрида поражает: даже толком никого не покупая, командаЗинедина Зидана становится сильнее. Теперь – из-за невероятного роста Иско и Марко Асенсио. Скинуть «сливочных» с трона будет невероятно сложно.

С каждым из соперников по квартету «Реал» пересекался в плей-офф Лиги чемпионов. С АПОЭЛ – весной 2012-го, в том самом сезоне, когда киприоты разбили «Зенит» (3:0, 5:2). С «Тоттенхэмом» – сезоном ранее на той же стадии (4:0, 1:0). Дортмунд стал привычным соперником Мадрида, и в плей-офф у них пока 1-1 (победа «Боруссии» в 2013-м, победа «Реала» в 2014-м).

Это точно случится в группе

Криштиану психанёт. Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в групповом турнире Лиги чемпионов (11), однако нынешней осенью КриРо как никогда мотивирован. В Испании играть ему пока не дают, так что Роналду голоден до голов, а тут попался ещё и подходящий соперник к старту турнира – АПОЭЛ. Можно сразу думать, сколько персонально забьёт Криштиану: три? четыре?

«Боруссия» и «Тоттенхэм» выдадут два убойных матча. И Петер Бош, и Маурисио Почеттино – среди тренеров, лучше всех в Европе ставящих жесточайший прессинг, так что их противостояние должно получиться жарким. Матчи с «Реалом» – это здорово, но главная жара группы будет именно здесь.

2 самых тактически интересных команды Лиги чемпионов

«Боруссия» (Дортмунд")

Петер Бош

Петер Бош

Фото: Reuters

Петер Бош верен себе: дикий прессинг, вызывающий у соперника приступы эпилепсии, сочетается с резкими переходами в атаку а-ля «Боруссия» Клоппа. Голландец сходу настроил в Дортмунде схему 4-3-3, набил центр поля мозгами (Кастро, Шахин, Гётце: каждый умён и невероятно полезен, когда здоров), а переднюю линию попросил двигаться, как хотят сами – лишь бы создавали организованный хаос. Так что Ярмоленко, игравший на острие атаки – тоже нормально: Бош любит такой бардак с позициями.

Прессинг-машина Боша слишком бешеная, чтобы играть без валидола. Накачаться таблетками нужно к первому же туру – «Боруссия» сыграет с такой же прессинг-машиной из Лондона.

«Наполи»

В прошлом сезоне Маурицио Сарри сорвал куш с легковесной тройкой нападения – юркий Мертенс, появившись в центре атаки рядом с юрким Инсинье, начал забивать не хуже Игуаина. Теперь «Наполи» ещё лучше поставил игру в пас, вывел выход из-под прессинга на уровень «Барселоны», и каждый игрок неаполитанцев в 4-3-3, разве что кроме Хюсая, обладает очень сильными атакующими навыками: первым пасом, разрезающим, умением найти пространство для рывка. Год назад «Наполи» не хватило характера, чтобы биться на равных против «Реала», но в обычном состоянии команда Сарри способна на такие невероятные вещи:

3 малоизвестных игрока, которые станут круче на ваших глазах

Генри Оньекуру («Андерлехт»)

Тот самый дерзкий парень, который зимой отказался ехать в ЦСКА, а летом рассказал, что у него было 48 контрактов на руках. Оньекуру выбрал «Эвертон» и миссию заменить Ромелу Лукаку, но для начала поехал в первый клуб Рома – «Андерлехт». Кумир Оньекуру – Тьерри Анри, нигериец перенимал у Анри стиль игры, финты, просматривал его нарезки на YouTube. Говорят, ради Тьерри Генри хотел в «Арсенал», но главный по европейскому детсаду Арсен Венгер не захотел конкурировать за нигерийца. «Андерлехт» пока штормит, но Оньекуру успел забить уже дважды – то ли ещё будет.

Йенс Тоорнстра («Фейеноорд»)

Йенс Тоорнстра

Йенс Тоорнстра

Фото: Reuters

Тоорнстра – самый недооценённый голландец в современном футболе: возможно, потому что не играл в юношеских сборных. Пока лучшая молодёжь бегала за сборные Нидерландов разных возрастов, Йенс пылил в пятой лиге за «Альфенс Бойс», а после учёбы и тренировок подрабатывал кладовщиком в продуктовом. Однажды после матча выпил с друзьями, приехал домой разбитым, утром звонок телефона, поднял трубку и услышал, что с ним говорят из «Ден Хага»: вот уж чёртово похмелье, чего только не почудится. Тоорнстра продал свой велосипед, купил подержанную Suzuki, стал ежедневно кататься на тренировки в Гаагу и вцепился за свой шанс. Дирк Кюйт закончил карьеру, но Тоорнстра был лидером «Фейеноорда» даже в последнем сезоне капитана – записал 14+10 за золотой чемпионат.

Маркос Акунья («Спортинг»)

«Спортинг» в традициях португальской школы вытащил бриллиант из Аргентины, который долгое время не могли огранить даже дома. 17-летним Акунья попрошайничал, на вырученное покупал билеты на поезд и мотал на очередной просмотр, но заваливал всё подряд – талант не оценили в «Кильмесе», «Ривере», «Боке» и «Аргентинос Хуниорс». Звездой аргентинского чемпионата Маркос стал в «Расинге», а после переезда в Португалию уже записал три голевых передачи. Правый край «Барсы» и «Ювентуса» – не самая надёжная позиция: Семеду, Сержи Роберто и Де Шильо Акунья обязательно повозит.

Ещё 5 ожиданий от группового турнира Лиги чемпионов

«Спартак» соберёт в Тушино как минимум один аншлаг на Лигу чемпионов. ЦСКА, увы, не соберёт ни одного.

Выигрыш группы окончательно перестанет быть значимым событием – даже с первого места есть риск попасть на «ПСЖ», «Барселону» или «Боруссию».

«РБ Лейпциг» покажет на своём примере, как именно должен вторгаться в Лигу чемпионов её дебютант.

«Барселона» умудрится создать себе проблемы и не выйдет в плей-офф до последнего тура.

Лучшая команда группового турнира не выиграет Лигу чемпионов. Так не бывает практически никогда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андерлехт АПОЭЛ Атлетико Мадрид Бавария Базель Бенфика Боруссия Д Карабах Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Марибор Наполи ПСЖ ПФК ЦСКА РБ Лейпциг Рома Селтик Спортинг Лиссабон Тоттенхэм Хотспур Фейеноорд ФК Барселона ФК Бешикташ ФК Монако ФК Олимпиакос ФК Порту ФК Реал Мадрид ФК Севилья ФК Спартак Челси Шахтёр Донецк Ювентус
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
12:00 Мацуев: появляется та самая «химия», благодаря которой «Спартак» стал чемпионом
11:56 Давидс: не сравнивайте Дибалу с Месси, дайте Пауло спокойно расти
11:46 Москалёв будет судить матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов»
11:42 Дм. Черышев: у такого города, как Нижний Новгород, должен быть клуб в РФПЛ
11:27 Президент ФНЛ: «болота» в ФНЛ всё меньше и меньше, это не может не радовать
11:21 Салах: «Ливерпуль» должен забыть результат матча с «Ман Сити» и играть дальше
11:07 Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде
11:01 Хавбек «Фрайбурга» Раве дисквалифицирован на 4 матча за фол на Шмельцере
11:00 Нигматуллин: нужно чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» попали в 1/8 Лиги чемпионов
10:48 Игонин: пока «Зенит» – сырая команда
10:39 Полузащитник «Бенфики» Фейса перед матчем с ЦСКА продлил контракт
10:37 Бывший игрок «Спартака» Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик»
10:28 С. Давыдов вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Соколом»
10:20 Вратарь «МС» Эдерсон хочет сыграть с «Фейеноордом», несмотря на наложенные швы
10:08 Эллардайс отказался вернуться на пост наставника «Кристал Пэлас»
10:00 Симонян: я соскучился по «Спартаку» в Лиге чемпионов, пусть он проявит себя
09:59 Джилардино может стать игроком «Монреаля»
09:59 Бауса: в сборной Аргентины есть игроки, которые переносят давление очень тяжело
09:56 Шевченко: у меня нет клубных предпочтений, с удовольствием встречусь с Суркисом
09:32 Хёнесс считает, что Мюллера не надо штрафовать за слова об Анчелотти
09:28 Экс-игрок «Томи» Радосавлевич: игрокам «Спартака» нужно быть с Таваресом начеку
09:23 Хьюз: Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии
09:11 Капитан «Карабаха»: мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении
09:00 Промес, Джорджевич и Жамалетдинов претендуют на звание MVP 9-го тура РФПЛ
08:57 Т. Силва: «ПСЖ» уже забыл о поражении от «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов
08:21 Менотти: очень понравились действия У. Дембеле в матче с «Эспаньолом»
08:21 Баллак: могу понять слова Анчелотти о том, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов
08:19 Вальверде: Иньеста? Каждый сам является хозяином своей жизни
07:45 Тер Штеген: в матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения
07:44 Аль-Хелаифи рассказал, сколько человек в Бразилии смотрели презентацию Неймара
07:10 Мончи: «Атлетико» — более сложный соперник для «Ромы», чем «Челси»
07:08 Мюллер рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»
06:53 Симеоне – о работе в Италии: сказал болельщикам, что верю в проекты «Атлетико»
06:45 Годин: в матче с «Ромой» «Атлетико» начнёт свой долгий путь к победе в ЛЧ
06:37 Дибала: мне сложно играть с Месси в одной команде, но я должен адаптироваться
06:36 Хёнесс: Салихамиджич осуществляет в «Баварии» отличную работу
06:35 Асенсио: странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах
06:34 Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира
06:33 Диего Коста близок к переходу в «Атлетико»
06:07 Бэйл признался, что готов праздновать победный гол в ворота «Тоттенхэма»
05:48 Моуринью: без Феллайни я чувствую себя слабее
05:25 Президент «ПСЖ»: несколько клубов предлагали Мбаппе больше денег, чем мы
04:55 Ф. Луис: «Атлетико» будет бороться за победу в ЛЧ до тех пор, пока светит солнце
04:35 Гамшик: «Наполи» попал не в самую сложную группу в Лиге чемпионов
04:15 Чернов: дебют в РФПЛ получился скомканным
Все новости RSS
Партнерский контент