Вопрос дня. Кто выступит лучше в Лиге чемпионов – «Спартак» или ЦСКА?

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов, в котором примут участие ЦСКА и «Спартак». Армейцам в группе A противостоят «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель». Команда Массимо Карреры сыграет в группе E против «Ливерпуля», «Марибора» и «Севильи». ЦСКА уже несколько лет подряд не может попасть в 1/8 финала. Ну а «Спартак» последний раз слышал гимн главного еврокубка пять лет назад под руководством Валерия Карпина. Кто же из двух российских команд выступит лучше в этом розыгрыше Лиги чемпионов? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Лига чемпионов возвращается. Уже сегодня Большое превью главного клубного турнира Европы.

Никита Симонян, первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака»:

— Я желаю ЦСКА и «Спартаку» успешно выступить в Лиге чемпионов. Самое главное – подготовиться хорошо и играть в свой футбол. Всё в руках и ногах наших команд. Я соскучился по «Спартаку» в Лиге чемпионов, поэтому пусть он проявит себя. У меня нет сомнений, что обе наши команды могут выйти в 1/8 финала, несмотря на то, что соперники в группах серьёзные.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер ЦСКА и «Спартака»:

— Не соглашусь с Никитой Павловичем. Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» попали в 1/8 финала. Скорее обе наши команды будут бороться за попадание в Лигу Европы. Но и третье место в группе можно считать хорошим результатом. ЦСКА имеет огромный опыт выступления в Лиге чемпионов, но никак не может выйти из группы. «Спартак» вообще давно не выступал в главном еврокубке, хотя его состав выглядит поинтереснее. Все эти факторы уравнивают шансы наших клубов.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата»:

— ЦСКА и «Спартак» должны выступить достойно. Уверен, что они не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов. Команда Массимо Карреры неплохо смотрелась в последних матчах. Видно, что в каждой игре красно-белые прибавляют, поэтому мы увидим ещё более сильный «Спартак». Если футболисты сохранят настрой, то точно смогут выйти из группы. Из двух наших команд «Спартак» выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала.

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Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— А мне кажется, что у ЦСКА больше шансов, и он выступит лучше «Спартака». Пусть «армейцы» и не усилились, но обладают богатым европейским опытом. В целом обе наши команды могут оказаться в плей-офф. Хочется, чтобы футбольная весна была на нашей улице. Они победили в последних матчах чемпионата России, получили позитивный и эмоциональный заряд, перезарядили батарейки и уже готовы дать бой «Марибору», и «Бенфике».

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Александр Тихоновецкий, тренер «Луч-Энергии» и бывший нападающий ЦСКА:

— Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы «армейцы» прошли дальше. Но «Спартак» тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. У ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У «Спартака» группа посложнее, а «армейцам» по силам обыграть все команды. Даже с «Манчестер Юнайтед» у команды Гончаренко хорошие шансы на победу.

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Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Если обе российские команды не выйдут из группы в Лиге чемпионов – это уже плохое выступление. А как оценить два негативных результата? У кого хуже? Выступить хорошо нашим клубам будет очень тяжело, ведь проблемы есть в обоих коллективах. Шансы у них примерно одинаковые. ЦСКА и «Спартак» будут бороться за третьи места в своих группах, то есть за попадание в плей-офф Лиги Европы.

Денис Мацуев, известный российский пианист и болельщик «Спартака»:

— Не согласен с мнением специалистов, что наши команды будут бороться за третьи места в своих группах. Никогда с этим не смирюсь. У меня нет никакого настроя на третье место. Я буду болеть за оба российских клуба и пожелаю им выйти из групп. ЦСКА и «Спартак» — непримиримые соперники в России, и теперь будут показывать себя в Европе. «Спартак» будет в каждом матче играть на победу. Уже появляется та самая «химия» благодаря которой мы стали чемпионами в прошлом сезоне.

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Михаил Грушевский, известный шоумен и болельщик ЦСКА:

— Оптимизм могут найти болельщики и той, и другой команды — группы примерно одинаковые. Вводные перед стартом лучше у «Спартака», ведь он не проходил квалификацию и имеет большую скамейку запасных. Но я буду надеяться, что европейскую кампанию красно-синие завершат лучше принципиальных соперников.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Тут абсолютно равные шансы. ЦСКА уже шестой год более-менее одним составом играет в Лиге чемпионов. Даже Щенников опытнее в этом турнире, чем почти любой из спартаковцев. Зато у красно-белых есть «Марибор». Уже скоро мы поймем, на что способна команда Карреры. Пускай в Словении кто-то бредит, будто «Спартак» — слабейшая команда в группе, но едва ли это так. Особенно если самый дорогой игрок «Марибора» (кстати, травмированный) стоит 1,4 миллиона евро. Остальные не дороже миллиона.

Мнения читателей

sea-wolf:

— «Спартак» и ЦСКА покажут достойную игру. Победит сильнейший!

Intr:

— Да что для одних, что для других выход будет очень большим успехом, соперники сильные… Но всё равно надо бороться на этом уровне, на то и ЛЧ.

Jerryvodka:

— «Спартак» в нынешнем состоянии способен побороться за 3 место… В данном состоянии шансов на выход в 1/8 практически нет.

firest0rm:

— Конечно, хочется верить в лучшее для российских команд в Лиге чемпионов, но учитывая калибр соперников и то, что качественного усиления не было ни у той, ни у другой команды, то максимум, на который мы можем рассчитывать, — это плей-офф Лиги Европы весной.

kant6709

— В финале Лиги Чемпионов встретятся:



ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва)



Да, будет так!!!