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Текст: Жил Нуньеш
Фото: Reuters

Как обыграть «Бенфику». Подсказки для ЦСКА от португальского аналитика

Португальский футбольный аналитик и автор книг – о сопернике вице-чемпионов России.
12 сентября 2017, вторник. 14:30 Футбол

1. Что собой представляет современная «Бенфика»?

«Бенфика» выиграла последние четыре чемпионата Португалии. Однако нынешняя команда слабее всех предыдущих. Много проблем в защите и опорной зоне. Летом команду покинули три ключевых футболиста: Эдерсон («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Барселона») и Линделёф («Манчестер Юнайтед»). ЦСКА встретится с «Бенфикой», которая сейчас немного уступает по уровню «Спортингу» и «Порту».

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Путеводитель по Лиссабону для игроков и болельщиков ЦСКА от нашего человека в «Бенфике».

2. У «Бенфики» кто-то не сыграет?

Да. Под вопросом участие Фейсы – определяющего игрока в оборонительных построениях. Он – главный футболист команды после нападающего Жонаса. Не ясно, примет ли участие в матче левый защитник Гримальдо. Это важно, поскольку лиссабонцы активно используют фланги. Точно не сыграет центральный защитник Жардел.

3. У «Бенфики» какой-то особенный стадион?

«Да Луш» вмещает 65 тысяч зрителей. Если арена заполнится, трибуны будут оглушать ЦСКА. Болельщики сидят близко к полю. Этот стадион использует национальная команда против наиболее серьёзных соперников. К примеру, в октябре на «Да Луш» встретятся Португалия со Швейцарией для розыгрыша прямой путёвки на ЧМ-2018. На этом стадионе проходил финал Евро-2004 (Португалия – Греция – 0:1) и финал Лиги чемпионов в 2014-м году («Реал» – «Атлетико» – 4:1).

Фото: РИА Новости

4. Кто главная звезда нынешней «Бенфики»?

Бразилец Жонас. У него нет ни техники Месси, ни способности завершать атаки, как у Роналду. Однако именно Жонас – один из самых умных футболистов в чемпионате Португалии. Я бы даже сказал, самый умный. Он открывается в нужных зонах, чтобы связать линии и подключить фланги. Жонас играет в нападении с Сеферовичем. Когда один смещается, другой остаётся на острие.

Жонас балансирует на фланге атаки, позволяя хавбекам смещаться в центр. Ну и если он находится в хорошей точке для удара, то не станет колебаться. Он ещё и в воздухе силён: внезапно для соперника вступает в борьбу. Связка Жонас – Пицци делает атаку «Бенфики» очень опасной. У обоих нет особой техники, но они передвигаются с умом. Если ЦСКА удержит эту пару, повысит шансы покинуть Лиссабон с хорошим результатом.

5. Руй Витория – хороший тренер?

Очень спокойный и образованный. Он брал Кубок Португалии ещё с «Виторией Гимарайнш» в 2013-м. У тренера хорошие отношения не только с болельщиками «Бенфики», но и поклонниками других клубов. Тренер-джентльмен третий сезон возглавляет лиссабонцев. То есть на его счету последние два чемпионства. Именно Витория в своё время сделал ставку на Ренату Саншеша, Нелсона Семеду и Гонсалу Гедеша. Таким образом тренер сделал клуб более рентабельным.

6. Каким составом сегодня сыграет «Бенфика»?

Полагаю, что выйдут эти 11 человек. В центре поля Агусто будет действовать ближе к обороне, а Пицци – к атаке. Сообщалось, что Варелу может заменить Жулио Сезар, но у меня есть сомнения на этот счёт. Была речь и о повреждении Жонаса, но думаю, что такой матч он не пропустит.

7. Какой у «Бенфики» стиль?

У «Бенфики» квалифицированное нападение. Задача заключается в том, чтобы довести до него мяч. Это делается преимущественно за счёт флангов. Из двух фланговых футболистов у Серви лучше получается в обороне, у Сальвио – в наступлении. Рафа Силва добавляет команде скорости и глубины. При потере мяча Фейса выжимает соперника в те зоны, где проще всего отнять мяч. Оборонительные навыки Фейсы раскрепощают Пицци, который играет под нападающими. ЦСКА крайне повезло, что не сыграет Фейса. Помню, в прошлом сезоне он травмировался, и «Бенфика» пропустила три мяча от «Боавишты».

8. Как «Бенфика» провела последний матч?

«Бенфика» принимала на своём поле «Портимоненсе». Матч получился упорным, игра у хозяев не получалось, они забили с крайне спорного пенальти. На последней минуте судья отменил гол «Портимоненсе», обнаружив офсайд на видео. Весьма неочевидное решение. «Бенфика» выиграла с большим трудом.

Португалия - Примейра. 5-й тур
08 сентября 2017, пятница. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
2 : 1
Портимоненсе
Портиман
0:1 – Фабрисио – 56, 1:1 – Жонас – 60 (пен), 2:1 – Алмейда – 78
Удаления: нет – Хакман, 59

9. В чём сильная сторона «Бенфики»?

В этом чемпионате «Бенфика» забила 12 мячей. Из них 9 на счету дуэта Жонас-Сеферович. У них есть мобильность и невероятная координация. Они чувствуют друг друга. Особенно опасны, если дать им пространство. При этом оба ещё помогают защите – уравновешивают линии.

10. А слабая сторона «Бенфики»?

Защитники очень боятся допустить ошибку. В самом начале атак может быть много суеты. Это проблема, которую «Бенфика» ещё не решила. На правом фланге обороны Алмейда может хорошо обороняться, но проседать при владении мячом. Центральный защитник Луизао вычищает воздух, но не успевает за быстрыми соперниками. Вратарь Варела выступает в сборной, но он ещё неопытен. Ушедший Эдерсон обладал потрясающим длинным пасом и выстраивал оборонительную игру.

Без Фейсы оборона «Бенфики» оказывается уязвимой, появляются разрывы между линиями защиты и полузащиты. Если у ЦСКА центральные хавбеки в хорошем состоянии, то они поставят «Бенфику» под сильное давление. Им будет тяжело возвращаться на позиции при быстрых комбинациях ЦСКА. Короче, атаковать у «Бенфики» получается куда лучше, чем обороняться.

Что произошло за год на стадионе ЦСКА. Только цифры
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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