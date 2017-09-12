Ромбик в зеркальном отражении — в мгновениях 9-го тура РФПЛ

Юбилей тура
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил 50-й гол в своём сотом матче за красно-белых и принёс команде победу над «Рубином».
Квинси Промес и Сергей Родионов
Резонанс тура
Главный арбитр матча «Спартак» — «Рубин» Сергей Лапочкин принял решение не удалять Ивелина Попова за жёсткий фол на Максиме Канунникове.
Эмоции тура
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вымещал свою злость на бутылках с водой, а во время празднования победы укусил Георгия Джикию за шею.
Массимо Карерра
Массимо Каррера и Георгий Джикия
Эмблема тура
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провёл весь матч в бракованной футболке – эмблема клуба на ней была нанесена в зеркальном отражении.
Шок тура
Что могло вызвать у Луиса Адриано такие эмоции?
Луис Адриано
Дебют тура
Тимур Жамалетдинов впервые вышел в стартовом составе ЦСКА в матче против «Амкара» и забил победный гол. Как отмечает пресс-служба «армейцев», победа над «Амкаром» стала 174-й гостевой для красно-синих в чемпионатах России. Таким образом, ЦСКА вышел на первое место по этому показателю, опередив «Спартак» (173).
Тимур Жамалетдинов
Спасение тура
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв реализовал пенальти в матче с тульским «Арсеналом» и спас свою команду от поражения. После игры футболист не забыл поблагодарить болельщиков за поддержку.
Тимофей Калачёв
Тимофей Калачёв с болельщиками
Поддержка тура
Фанаты «Динамо» посвятили баннер своему традиционному ритуалу с командой.
Талисманы тура
Талисманы хоккейного “Динамо” решили сменить обстановку и развлечь футбольных болельщиков.
Борода тура
Интересно, ждёт ли этот болельщик момента, когда “Динамо” станет чемпионом, чтобы сбрить бороду?
Подарок тура
Болельщики “Динамо” подарили Кириллу Панченко именную футболку.
Автогол тура
Родолфо по старой памяти решил забить за «Локомотив» — защитник «Ахмата» переправил мяч в свои же ворота после того, как полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш исполнил штрафной.