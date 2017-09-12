Ромбик в зеркальном отражении — в мгновениях 9-го тура РФПЛ

Юбилей Квинси Промеса, эмоции Карреры, удачный дебют Жамалетдинова и другие яркие фото тура.

Юбилей тура

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил 50-й гол в своём сотом матче за красно-белых и принёс команде победу над «Рубином».

Квинси Промес и Сергей Родионов Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.

Резонанс тура

Главный арбитр матча «Спартак» — «Рубин» Сергей Лапочкин принял решение не удалять Ивелина Попова за жёсткий фол на Максиме Канунникове.

Эмоции тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вымещал свою злость на бутылках с водой, а во время празднования победы укусил Георгия Джикию за шею.

Массимо Карерра Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера и Георгий Джикия Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмблема тура

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провёл весь матч в бракованной футболке – эмблема клуба на ней была нанесена в зеркальном отражении.

Шок тура

Что могло вызвать у Луиса Адриано такие эмоции?

Луис Адриано Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.

Дебют тура

Тимур Жамалетдинов впервые вышел в стартовом составе ЦСКА в матче против «Амкара» и забил победный гол. Как отмечает пресс-служба «армейцев», победа над «Амкаром» стала 174-й гостевой для красно-синих в чемпионатах России. Таким образом, ЦСКА вышел на первое место по этому показателю, опередив «Спартак» (173).

Спасение тура

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв реализовал пенальти в матче с тульским «Арсеналом» и спас свою команду от поражения. После игры футболист не забыл поблагодарить болельщиков за поддержку.

Тимофей Калачёв Фото: fc-rostov.ru

Тимофей Калачёв с болельщиками Фото: fc-rostov.ru

На «Петровском» забивают красивее, чем на «Крестовском». 5 голов тура РФПЛ Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».

Поддержка тура

Фанаты «Динамо» посвятили баннер своему традиционному ритуалу с командой.

Талисманы тура

Талисманы хоккейного “Динамо” решили сменить обстановку и развлечь футбольных болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Борода тура

Интересно, ждёт ли этот болельщик момента, когда “Динамо” станет чемпионом, чтобы сбрить бороду?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Подарок тура

Болельщики “Динамо” подарили Кириллу Панченко именную футболку.

Автогол тура

Родолфо по старой памяти решил забить за «Локомотив» — защитник «Ахмата» переправил мяч в свои же ворота после того, как полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш исполнил штрафной.

Фото: fclm.ru

Сёмин не спешит на вершину. Как «Локо» увёз ничью из Грозного Юрий Сёмин мог обойти Роберто Манчини после 9-го тура РФПЛ, но «железнодорожники» не удержали победу в Грозном.

Дети тура

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»