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Текст: Алёна Сахарова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ромбик в зеркальном отражении — в мгновениях 9-го тура РФПЛ

Юбилей Квинси Промеса, эмоции Карреры, удачный дебют Жамалетдинова и другие яркие фото тура.
12 сентября 2017, вторник. 16:00 Футбол

Юбилей тура

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил 50-й гол в своём сотом матче за красно-белых и принёс команде победу над «Рубином».

Квинси Промес и Сергей Родионов

Квинси Промес и Сергей Родионов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.

Резонанс тура

Главный арбитр матча «Спартак» — «Рубин» Сергей Лапочкин принял решение не удалять Ивелина Попова за жёсткий фол на Максиме Канунникове.

Эмоции тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вымещал свою злость на бутылках с водой, а во время празднования победы укусил Георгия Джикию за шею.

Массимо Карерра

Массимо Карерра

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Массимо Каррера и Георгий Джикия

Массимо Каррера и Георгий Джикия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмблема тура

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провёл весь матч в бракованной футболке – эмблема клуба на ней была нанесена в зеркальном отражении.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шок тура

Что могло вызвать у Луиса Адриано такие эмоции?

Луис Адриано

Луис Адриано

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каррера: ударил по бутылке, потому что не мог дать пинок кому-то под зад
Главный тренер «Спартака» – о недопонимании с Луисом Адриано, гневном ударе по бутылке и дебюте Педро Роши.

Дебют тура

Тимур Жамалетдинов впервые вышел в стартовом составе ЦСКА в матче против «Амкара» и забил победный гол. Как отмечает пресс-служба «армейцев», победа над «Амкаром» стала 174-й гостевой для красно-синих в чемпионатах России. Таким образом, ЦСКА вышел на первое место по этому показателю, опередив «Спартак» (173).

Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Фото: pfc-cska.com

Спасение тура

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв реализовал пенальти в матче с тульским «Арсеналом» и спас свою команду от поражения. После игры футболист не забыл поблагодарить болельщиков за поддержку.

Тимофей Калачёв

Тимофей Калачёв

Фото: fc-rostov.ru
Тимофей Калачёв с болельщиками

Тимофей Калачёв с болельщиками

Фото: fc-rostov.ru
На «Петровском» забивают красивее, чем на «Крестовском». 5 голов тура РФПЛ
Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».

Поддержка тура

Фанаты «Динамо» посвятили баннер своему традиционному ритуалу с командой.

Талисманы тура

Талисманы хоккейного “Динамо” решили сменить обстановку и развлечь футбольных болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Борода тура

Интересно, ждёт ли этот болельщик момента, когда “Динамо” станет чемпионом, чтобы сбрить бороду?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Подарок тура

Болельщики “Динамо” подарили Кириллу Панченко именную футболку.

Автогол тура

Родолфо по старой памяти решил забить за «Локомотив» — защитник «Ахмата» переправил мяч в свои же ворота после того, как полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш исполнил штрафной.

Фото: fclm.ru
Сёмин не спешит на вершину. Как «Локо» увёз ничью из Грозного
Юрий Сёмин мог обойти Роберто Манчини после 9-го тура РФПЛ, но «железнодорожники» не удержали победу в Грозном.

Дети тура

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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