MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса

Для Квинси Промеса матч против «Рубина» стал по-настоящему особенным. Мало того, что полузащитник вышел в футболке «Спартака» в 100-й раз, так ещё и забил юбилейный 50-й гол. Такие события однозначно добавляют эмоций и желания играть ещё лучше. Что, собственно, Промес и сделал, обеспечив красно-белым победу над командой Курбана Бердыева (1:0).
Единственный гол Квинси пришёлся на начало первого тайма, когда точная передача Глушакова нашла голландца, удачно выбравшего позицию в центре перед штрафной. Тот воспользовался нерасторопностью защитников и переправил мяч прямо в ворота Сергея Рыжикова. Этот гол вошёл в пятёрку лучших результативных ударов 9-го тура РФПЛ по версии редакции «Чемпионата».
Особое событие и, собственно, игру Промеса отметило большинство постоянных членов жюри в проекте MVP РФПЛ. 11 баллов он получил от экспертов и журналистов – почти максимум. Ну а щедрые читатели и вовсе поставили спартаковца на первое место в обоих голосованиях – и на странице проекта, и в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте», определив ему ещё 6 баллов. 17 суммарных очков обеспечили Квинси лидерство в первом сентябрьском туре.
Вторым на старте осени оказался новичок тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, на которого благотворно повлиял уход из «Зенита». Воспрянув духом, форвард отлично проявил себя в противостоянии с «Ростовом» и вывел свою команду вперёд. 7 баллами черногорца наградили эксперты, а вторые места в пользовательских опросах обеспечили ему ещё 4 очка.
Третьим в зачёте тура финишировал «армеец» — Тимур Жамалетдинов. За победный гол в выездном матче с «Амкаром» молодому форварду ЦСКА досталось шесть голосов экспертов, а на странице проекта MVP Тимур получил один балл, заняв третье место в опросе пользователей.
Напомним, что начинается гонка за звание самого ценного футболиста сентября. Чтобы проявить себя, у футболистов не так уж много времени: всего три тура осталось, чтобы успеть закрепиться в лидерах.
По ходу сезона позицию на верхней строчке общего зачёта комфортно расположился зенитовец Александр Кокорин. У него благодаря усердной работе в августе в активе 44 очка. Ближе к лидеру подвинулся Квинси Промес, который теперь занимает второе место и записал на свой счёт 41 очко. Третьим идёт «армеец», у которого в копилке 32 балла.
Специалисты
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Промес, Джорджевич, Дзагоев.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Промес, Жамалетдинов.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Промес, Шунин, Жамалетдинов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Смолов, Жамалетдинов.
РФПЛ
Промес, Джорджевич, Жамалетдинов.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Дзагоев, Джорджевич.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Джорджевич, Классон.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Шунин, Смолов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Джорджевич, Жамалетдинов, Шунин.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Шунин, Промес, Жамалетдинов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Сов, Джорджевич.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Джорджевич, Хольмен.
Читатели
Квинси Промес («Спартак») – 962 голоса – 3 дополнительных балла.
Лука Джорджевич («Арсенал») – 330 голосов – 2.
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 176 голосов – 1.
«ВКонтакте»
Квинси Промес («Спартак») – 2524 (43,4%) – 3 дополнительных балла.
Лука Джорджевич («Арсенал») – 760 (13,1%) – 2.
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 731 (12,6%) – 1.
Итоги 9-го тура РФПЛ:
Квинси Промес («Спартак») – 17;
Лука Джорджевич («Арсенал») – 11;
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 7;
Антон Шунин («Динамо») – 5;
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 3;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 2;
Виктор Классон («Краснодар») – 1;
Самба Сов («Динамо») – 1;
Себастьян Хольмен («Динамо») – 1.
Лучшие игроки в сезоне-2017/18:
|Игрок
|Сумма
|Александр Кокорин («Зенит»)
Квинси Промес («Спартак»)
Александр Головин (ЦСКА)
Алексей Миранчук («Локомотив»)
Тимофей Калачёв («Ростов»)
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
Ари («Локомотив»)
Лука Джорджевич («Арсенал»)
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Жонатас («Рубин»)
Иван Игнатьев («Краснодар»)
Кирилл Панченко («Динамо»)
Рикардо Лаборде («Краснодар»)
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