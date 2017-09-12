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Квинси Промес
Текст: Галина Козлова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса

Хавбек «Спартака» отметил 50-й гол в 100-м матче за команду, параллельно захватив титул лучшего игрока тура.
12 сентября 2017, вторник. 17:35 Футбол

Для Квинси Промеса матч против «Рубина» стал по-настоящему особенным. Мало того, что полузащитник вышел в футболке «Спартака» в 100-й раз, так ещё и забил юбилейный 50-й гол. Такие события однозначно добавляют эмоций и желания играть ещё лучше. Что, собственно, Промес и сделал, обеспечив красно-белым победу над командой Курбана Бердыева (1:0).

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Единственный гол Квинси пришёлся на начало первого тайма, когда точная передача Глушакова нашла голландца, удачно выбравшего позицию в центре перед штрафной. Тот воспользовался нерасторопностью защитников и переправил мяч прямо в ворота Сергея Рыжикова. Этот гол вошёл в пятёрку лучших результативных ударов 9-го тура РФПЛ по версии редакции «Чемпионата».

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Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».

Особое событие и, собственно, игру Промеса отметило большинство постоянных членов жюри в проекте MVP РФПЛ. 11 баллов он получил от экспертов и журналистов – почти максимум. Ну а щедрые читатели и вовсе поставили спартаковца на первое место в обоих голосованиях – и на странице проекта, и в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте», определив ему ещё 6 баллов. 17 суммарных очков обеспечили Квинси лидерство в первом сентябрьском туре.

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Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.

Вторым на старте осени оказался новичок тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, на которого благотворно повлиял уход из «Зенита». Воспрянув духом, форвард отлично проявил себя в противостоянии с «Ростовом» и вывел свою команду вперёд. 7 баллами черногорца наградили эксперты, а вторые места в пользовательских опросах обеспечили ему ещё 4 очка.

Третьим в зачёте тура финишировал «армеец» — Тимур Жамалетдинов. За победный гол в выездном матче с «Амкаром» молодому форварду ЦСКА досталось шесть голосов экспертов, а на странице проекта MVP Тимур получил один балл, заняв третье место в опросе пользователей.

Напомним, что начинается гонка за звание самого ценного футболиста сентября. Чтобы проявить себя, у футболистов не так уж много времени: всего три тура осталось, чтобы успеть закрепиться в лидерах.

По ходу сезона позицию на верхней строчке общего зачёта комфортно расположился зенитовец Александр Кокорин. У него благодаря усердной работе в августе в активе 44 очка. Ближе к лидеру подвинулся Квинси Промес, который теперь занимает второе место и записал на свой счёт 41 очко. Третьим идёт «армеец», у которого в копилке 32 балла.

Специалисты

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Промес, Джорджевич, Дзагоев.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Промес, Жамалетдинов.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Промес, Шунин, Жамалетдинов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Смолов, Жамалетдинов.

РФПЛ

Промес, Джорджевич, Жамалетдинов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Дзагоев, Джорджевич.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Джорджевич, Классон.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Шунин, Смолов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Джорджевич, Жамалетдинов, Шунин.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Шунин, Промес, Жамалетдинов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Сов, Джорджевич.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Джорджевич, Хольмен.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 962 голоса – 3 дополнительных балла.
Лука Джорджевич («Арсенал») – 330 голосов – 2.
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 176 голосов – 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») – 2524 (43,4%) – 3 дополнительных балла.
Лука Джорджевич («Арсенал») – 760 (13,1%) – 2.
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 731 (12,6%) – 1.

Итоги 9-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 17;
Лука Джорджевич («Арсенал») – 11;
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 7;
Антон Шунин («Динамо») – 5;
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 3;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 2;
Виктор Классон («Краснодар») – 1;
Самба Сов («Динамо») – 1;
Себастьян Хольмен («Динамо») – 1.

Лучшие игроки в сезоне-2017/18:

Игрок
Сумма
Александр Кокорин («Зенит»)
Квинси Промес («Спартак»)
Александр Головин (ЦСКА)
Алексей Миранчук («Локомотив»)
Тимофей Калачёв («Ростов»)
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
Ари («Локомотив»)
Лука Джорджевич («Арсенал»)
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Жонатас («Рубин»)
Иван Игнатьев («Краснодар»)
Кирилл Панченко («Динамо»)
Рикардо Лаборде («Краснодар»)
44
41
32
21
21
18
15
13
12
11
11
11
11
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Квинси Промес Лука Джорджевич Тимур Жамалетдинов MVP РФПЛ
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