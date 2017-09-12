MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса

Для Квинси Промеса матч против «Рубина» стал по-настоящему особенным. Мало того, что полузащитник вышел в футболке «Спартака» в 100-й раз, так ещё и забил юбилейный 50-й гол. Такие события однозначно добавляют эмоций и желания играть ещё лучше. Что, собственно, Промес и сделал, обеспечив красно-белым победу над командой Курбана Бердыева (1:0).

Промес без компромиссов! «Спартак» побил «Рубин» его же оружием Промес догоняет Кокорина, а «Спартак» — «Ахмат».

Единственный гол Квинси пришёлся на начало первого тайма, когда точная передача Глушакова нашла голландца, удачно выбравшего позицию в центре перед штрафной. Тот воспользовался нерасторопностью защитников и переправил мяч прямо в ворота Сергея Рыжикова. Этот гол вошёл в пятёрку лучших результативных ударов 9-го тура РФПЛ по версии редакции «Чемпионата».

На «Петровском» забивают красивее, чем на «Крестовском». 5 голов тура РФПЛ Во всяком случае, в этом туре самый сок мы увидели на бывшем стадионе «Зенита».

Особое событие и, собственно, игру Промеса отметило большинство постоянных членов жюри в проекте MVP РФПЛ. 11 баллов он получил от экспертов и журналистов – почти максимум. Ну а щедрые читатели и вовсе поставили спартаковца на первое место в обоих голосованиях – и на странице проекта, и в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте», определив ему ещё 6 баллов. 17 суммарных очков обеспечили Квинси лидерство в первом сентябрьском туре.

Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.

Вторым на старте осени оказался новичок тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, на которого благотворно повлиял уход из «Зенита». Воспрянув духом, форвард отлично проявил себя в противостоянии с «Ростовом» и вывел свою команду вперёд. 7 баллами черногорца наградили эксперты, а вторые места в пользовательских опросах обеспечили ему ещё 4 очка.

Третьим в зачёте тура финишировал «армеец» — Тимур Жамалетдинов. За победный гол в выездном матче с «Амкаром» молодому форварду ЦСКА досталось шесть голосов экспертов, а на странице проекта MVP Тимур получил один балл, заняв третье место в опросе пользователей.

Напомним, что начинается гонка за звание самого ценного футболиста сентября. Чтобы проявить себя, у футболистов не так уж много времени: всего три тура осталось, чтобы успеть закрепиться в лидерах.



По ходу сезона позицию на верхней строчке общего зачёта комфортно расположился зенитовец Александр Кокорин. У него благодаря усердной работе в августе в активе 44 очка. Ближе к лидеру подвинулся Квинси Промес, который теперь занимает второе место и записал на свой счёт 41 очко. Третьим идёт «армеец», у которого в копилке 32 балла.

Специалисты

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Промес, Джорджевич, Дзагоев.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Промес, Жамалетдинов.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Промес, Шунин, Жамалетдинов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Смолов, Жамалетдинов.

РФПЛ

Промес, Джорджевич, Жамалетдинов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Дзагоев, Джорджевич.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Джорджевич, Классон.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Шунин, Смолов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Джорджевич, Жамалетдинов, Шунин.

Самвел Авакян, «Чемпионат»: Шунин, Промес, Жамалетдинов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Сов, Джорджевич.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Джорджевич, Хольмен.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 962 голоса – 3 дополнительных балла.

Лука Джорджевич («Арсенал») – 330 голосов – 2.

Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 176 голосов – 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») – 2524 (43,4%) – 3 дополнительных балла.

Лука Джорджевич («Арсенал») – 760 (13,1%) – 2.

Алан Дзагоев (ЦСКА) – 731 (12,6%) – 1.

Итоги 9-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 17;

Лука Джорджевич («Арсенал») – 11;

Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) – 7;

Антон Шунин («Динамо») – 5;

Алан Дзагоев (ЦСКА) – 3;

Фёдор Смолов («Краснодар») – 2;

Виктор Классон («Краснодар») – 1;

Самба Сов («Динамо») – 1;

Себастьян Хольмен («Динамо») – 1.

Лучшие игроки в сезоне-2017/18: