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Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

5 клубов, которым пора выиграть Лигу чемпионов

Им давно надоела гегемония мадридского «Реала».
12 сентября 2017, вторник. 19:00 Футбол

«Ювентус»

Туринский клуб — главный неудачник последних лет в Лиге чемпионов. В Италии «Ювентус» не может найти себе равных соперников уже шесть лет, но в главном европейском турнире уже дважды споткнулся об испанцев. В 2015 году «Юве» не смог обыграть «Барселону», а в 2017-м был разгромлен мадридским «Реалом».

Этим летом итальянцы перетасовали свой состав, пригласив Блеза Матюиди, Дугласа Косту, Федерико Бернардески и Бенедикта Хёведеса. Никто из этих футболистов пока Лигу чемпионов не выигрывал. Если «Ювентус» обойдёт в группе «Барсу», это станет серьёзной заявкой на первую победу с 1996 года.

«ПСЖ»

На данный момент в Париже играют два самых дорогих футболиста планеты. Шейхи считают, что Неймар и Мбаппе смогут помочь «ПСЖ» преодолеть проклятие четвертьфинала ЛЧ. Последней каплей стало феерическое поражение от «Барселоны» в прошлом году, когда Унаи Эмери умудрился упустить гандикап в четыре мяча и на «Камп Ноу» пропустил шесть голов. В своей истории парижане никогда не выигрывали ЛЧ или Кубок чемпионов, но будет странно, если этого не смогут сделать два футболиста за € 400 млн.

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«Манчестер Сити»

Ещё один «денежный мешок» тоже никогда не завоёвывал Кубок чемпионов ни в старом, ни в новом формате. Единственный международный трофей «Манчестер Сити» — Кубок обладателей кубков в 1970-м. Несколько лет назад англичане вообще не могли выйти из группы ЛЧ, а теперь считаются одними из фаворитов турнира. Усилив фланги обороны и купив хорошего вратаря, «Сити» выглядит чуть ли не самой сильной английской командой. 5 голов в ворота «Ливерпуля» должны только пугать соперников «МанСити».

«Манчестер Юнайтед»

Прошлый сезон в Лиге чемпионов «МЮ» пропустил из-за Луи ван Гала. При этом манкунианцы не попали бы в группу и в этом году, если бы Жозе Моуринью не завоевал Лигу Европы. Теперь — с Лукаку, Матичем и Линделёфом — «МанЮнайтед» будет стараться завоевать первый за 10 лет Кубок чемпионов. За это время англичане успели дважды проиграть «Барселоне» в финале турнира. Возможно, ЦСКА дважды сыграет с будущим победителем ЛЧ-2017/18.

«Челси»

В этом списке неслучайно сразу три клуба из Англии. Британские команды сдают свои позиции в Европе, пока всё выигрывают испанцы. Последний раз англичане играли в финале Лиги чемпионов в 2012 году — как раз тогда, когда победил лондонский «Челси». Впрочем, тогда это была совсем другая команда: с Чехом в воротах, Босингвой в защите и Дрогбой впереди. Прошло почти шесть лет, и теперь англичанам снова пора вернуться в Европу в качестве фаворита.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Челси Ювентус
Новости. Футбол
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