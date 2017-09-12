Самые распространённые фамилии в европейских лигах

Вдохновившись успешным клонированием в «Леванте», мы провели мини-исследование, чтобы выяснить, какие фамилии в российском и европейских топ-первенствах самые распространённые.

Спойлер: испанцы вне конкуренции.

Испания

Самая распространённая фамилия в стране: Гарсия

Фамилия баскского происхождения – самая популярная в Испании. Её носят около полутора миллионов жителей Испании (4% населения страны). Нашло это отражение и в футболе. Сразу 13 представителей Ла Лиги выступают под фамилией Гарсия. И среди них нет ни одного близкого родственника. Среди известных широкому кругу Гарсий – Сауль из «Атлетико», выступающий ныне за «Атлетик» экс-матрасник Рауль, тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль и хорошо знакомые нам по РФПЛ Хави («Бетис») и Саму («Леванте»).

Фото: Reuters

На втором месте – Лопесы. Таковых набралось аж 10. Что интересно, сразу пять из них выступают в одной команде – «Эспаньоле» (Пау, Диего, Адриан, Хави и Давид). Трое – уже знакомые нам Педро и два Ивана из «Леванте». А Адриана Лопеса из «Депортиво» вы можете помнить по выступлениям за «Атлетико».

Остальные распространённые фамилии сильно проигрывают. В высшем испанском дивизионе значатся пять Суаресов (в том числе Денис и Луис из «Барселоны»), пять Эрнандесов, столько же Гомесов, Санчесов и Хименесов. По Хименесам стоит сделать оговорку – их фамилии пишутся как с литеры J, так и с G, однако произносятся одинаково. Несмотря на это, мы решили объединить их в один пункт.

И ещё любопытная деталь – в Ла Лиге значатся сразу трое Зиданов.Помимо тренера «Реала» это его дети Энцо и Лука. Вот такой семейный подряд.

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Франция

Самая распространённая фамилия в стране: Мартен

Во всяком случае, фамилия Мартен – самая распространённая среди коренного населения Франции. Во всей Ла Лиге всего один футболист с такой фамилией – игрок «Страсбура» Жона Мартен. Зато вот Траоре хоть отбавляй – целых шесть. Среди знакомых широкой аудитории – Бертран из «Лиона» и наш старый добрый Ласина.

На втором месте по распространённости фамилия Туре (братьев Яя и Коло не замечено), Сарр, Менди, Кулибали, Коне (надо ли говорить, что все представители этих фамилий в Ла Лиге – чернокожие?) и… Силва. Вместе с Тиаго из «ПСЖ» таковых трое.

Англия

Самая распространённая фамилия в стране: Смит

В Англии всё несколько прозаичней. Хотя Смитов тут хватает – это Брэд и Алан Смит из «Борнмута», а также представляющий «Хаддерсфилд» Томми. А вообще состав «Борнмута» — это кладезь распространённых английских фамилий. Тут и сразу два Кука – Стив и Льюис, один Кинг (плюс Энди из «Лестера» и Адам из «Суонси») и один Уилсон (ещё есть ливерпульский Гарри).

Для справки: самая распространённая фамилия в АПЛ – Уорд. Хотя в списке популярных британских фамилий она далеко не на первом месте. Уордов всего четыре – Дэнни («Ливерпуль»), Джоэль («КристалПэлас»), Стивен («Бёрнли») и Джеймс Уорд-Прауз («Саутгемптон»). Также отметим не британскую фамилию Санчес – с приездом Дэйвинсона Санчеса в «Тоттенхэм» и Ренату Саншеша в «Суонси» таковых в лиге стало трое. Вы же не знаете, кто третий?

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Германия

Самая распространённая фамилия в стране: Мюллер

Мюллеры, или мельники, — самая распространённая фамилия в Германии, что прямым образом отражается на Бундеслиге. Всего их четыре – помимо звёздного Томаса это Николай из «Гамбурга», Флориан из «Майнца» и Свен из «Кёльна». И нет, никто из них не приходится родственником нападающему «Баварии».

В остальном ничего интересного – в Бундеслиге всего 10 футболистов, которые имеют в лиге однофамильцев (в том числе братья Марио и Феликс Гётце, а также Свен и Ларс Бендеры). Не очень много по сравнению с той же Испанией.

Фото: Reuters

Италия

Самая распространённая фамилия в стране: Росси

Не так давно футболистов с фамилией Росси в Серии А хватало. Теперь осталось только двое, и то с оговорками. Вратарь «Аталанты» Франческо и капитан «Ромы» Даниэле (приставка Де означает «из»). Вообще, итальянские фамилии довольно разнообразны, так как имеют множество производных исходя из статуса, профессии и имени отца. Потому среди лидирующих в итальянском дивизионе фамилий большинство – иностранные.

Четыре Косты (в том числе Дуглас из «Ювентуса»), два Гомеса и два Сапаты. Интересно, что одна из самых распространённых фамилий – Доннарумма. Помимо вундеркинда из «Милана» это его брат Антонио, тоже вратарь, которого «россонери» выписали для того, чтобы Джиджио остался в клубе. И полузащитник «Беневенто» Алессио, который никакого родства с первыми двумя не имеет.

Россия

Самая распространённая фамилия в стране: Иванов

Удивитесь, но Иванов в РФПЛ остался только один – тот самый Олег из «Ахмата». Да и вообще в плане фамилий наша лига отличается разнообразием. Практически все обладатели одинаковых фамилий являются родственниками – Березуцкие, Комбаровы, Миранчуки, Коряны, Габуловы. Однако самой распространённой фамилией в высшем российском дивизионе является Чернов. Однако ни Евгений («Тосно»), ни Никита («Урал»), ни Алексей («Уфа») братьями не являются. Также отметим наличие двух Юсуповых (Артур из «Ростова» и Артём из «Урала»), Тимофеевых (Артём из «Спартака» и Андрей из «Урала»), Фернандесов (Марио и Ману Фернандеша из «Локо») и до недавнего времени двух Заболотных (Николай недавно расторг контракт с «Уралом»).