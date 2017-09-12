«ЦСКА и без нападающего может выйти в 1/8 финала ЛЧ»

А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Кто больше понравился в 9-м туре, «Спартак» или ЦСКА?

— Никто. По игре уж точно. Поводом для радости «Спартаку» и ЦСКА послужит разве что результат – и те, и другие выиграли. Это придаст положительный импульс перед стартом в Лиге чемпионов. Особенно важно победить было для красно-белых в их совсем уж критической ситуации. Победа над «Рубином» — глоток свежего воздуха. Спартаковцам удалось одолеть сложнейшего соперника в ничейной игре, благодаря индивидуальному мастерству Промеса. В «Рубине» столь классных исполнителей не оказалось. Ну а ЦСКА обыграл «Амкар», показав свою игру. У «армейцев», как и у «Спартака», есть мастера, только играют они не в нападении, а ближе к центру поля.

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2. ЦСКА выдал худший старт в чемпионате за 8 лет. Кто виноват?

— Сейчас важно понять, что ЦСКА перестраивается: важные игроки уходят, а состав пополняют молодые футболисты из резерва. Такое начало, наверное, можно объяснить переходным периодом в жизни ЦСКА. «Армейцы» ещё могут добрать свои очки во второй половине сезона. Это станет важнее любого даже самого удачного старта. Да и сейчас они не так далеко от лидирующей группы.

3. Может ли ЦСКА рассчитывать на выход из группы ЛЧ без забивного форварда?

— Классического забивного нападающего у ЦСКА действительно нет. И, по крайней мере, до зимы такой игрок точно не появится. Зато есть Витиньо. Бразилец пусть и располагается скорее под центрфорвардом, но забивает исправно. Отличиться может и Алан Дзагоев. Куда приведёт ЦСКА такое комплектование состава в Лиге чемпионов? Вполне может привести и в 1/8 финала. Я сразу сказал, что оба наших клуба должны бороться за выход из группы, это реальная задача! В самом крайнем случае – Лига Европы. В неё «Спартак» и ЦСКА должны проходить обязательно.

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4. «Спартак» вышел из кризиса?

— По-моему, «Спартак» впервые победил после того, как появились разговоры о кризисе. Победа над «Рубином» ценна, но играл-то «Спартак» ни шатко, ни валко. Видно, что Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной. Удача в матче с «Рубином» была на стороне красно-белых – как и трибуны, как и мастерство отдельных исполнителей. Теперь впереди сложнейший сентябрь — с Лигой чемпионов, чемпионатом и Кубком России. Тогда и узнаем, вылез «Спартак» из ямы или нет.

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5. «Спартак» вот-вот продлит контракт Глушакова. Ещё один признак выхода из кризиса?

— Контракт отдельного футболиста никак не влияет на всю команду. На самого Глушакова такой момент может подействовать положительно, но для коллектива это рядовое событие. Ну и что, что он капитан? Сегодня капитан, завтра – нет. Сколько их уже было. Но если Денису продление контракта поможет в игре – только рады будем.

6. Почему «Зенит» два тура не может забить?

— «Зенит» в игре с «Динамо» вообще не понравился. Играл вяло и безынициативно, практически ничего не создал впереди. По крайней мере, за счёт осмысленных действий атакующей линии. Это должно настораживать болельщиков клуба, располагающего такими исполнителями в нападении. И так уже два тура подряд. Игра и результаты последних игр «Зенита» должны напрягать Манчини.

7. «Зенит» и «Локо» — на вершине. Кто станет третьей силой в этом сезоне?

— Я бы сказал, «Рубин». Команда Курбана Бердыева и сейчас идёт в группе лидеров, несмотря на последнее поражение. Убеждён, зимой казанцы будут ещё мощнее. А с учётом того, что «Рубин» в отличие от других фаворитов чемпионата игрой в еврокубках не обременён, именно он должен встать в лидирующую тройку-четвёрку к концу чемпионата.