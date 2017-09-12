175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА
Текст: Роман Широков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«ЦСКА и без нападающего может выйти в 1/8 финала ЛЧ»

А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.
12 сентября 2017, вторник. 21:25 Футбол

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Кто больше понравился в 9-м туре, «Спартак» или ЦСКА?

— Никто. По игре уж точно. Поводом для радости «Спартаку» и ЦСКА послужит разве что результат – и те, и другие выиграли. Это придаст положительный импульс перед стартом в Лиге чемпионов. Особенно важно победить было для красно-белых в их совсем уж критической ситуации. Победа над «Рубином» — глоток свежего воздуха. Спартаковцам удалось одолеть сложнейшего соперника в ничейной игре, благодаря индивидуальному мастерству Промеса. В «Рубине» столь классных исполнителей не оказалось. Ну а ЦСКА обыграл «Амкар», показав свою игру. У «армейцев», как и у «Спартака», есть мастера, только играют они не в нападении, а ближе к центру поля.

Вопрос дня. Кто выступит лучше в Лиге чемпионов – «Спартак» или ЦСКА?
Нигматуллин спорит с Симоняном. У Мостового свой прогноз.

2. ЦСКА выдал худший старт в чемпионате за 8 лет. Кто виноват?

— Сейчас важно понять, что ЦСКА перестраивается: важные игроки уходят, а состав пополняют молодые футболисты из резерва. Такое начало, наверное, можно объяснить переходным периодом в жизни ЦСКА. «Армейцы» ещё могут добрать свои очки во второй половине сезона. Это станет важнее любого даже самого удачного старта. Да и сейчас они не так далеко от лидирующей группы.

3. Может ли ЦСКА рассчитывать на выход из группы ЛЧ без забивного форварда?

— Классического забивного нападающего у ЦСКА действительно нет. И, по крайней мере, до зимы такой игрок точно не появится. Зато есть Витиньо. Бразилец пусть и располагается скорее под центрфорвардом, но забивает исправно. Отличиться может и Алан Дзагоев. Куда приведёт ЦСКА такое комплектование состава в Лиге чемпионов? Вполне может привести и в 1/8 финала. Я сразу сказал, что оба наших клуба должны бороться за выход из группы, это реальная задача! В самом крайнем случае – Лига Европы. В неё «Спартак» и ЦСКА должны проходить обязательно.

Как обыграть «Бенфику». Подсказки для ЦСКА от португальского аналитика
Португальский футбольный аналитик и автор книг – о сопернике вице-чемпионов России.

4. «Спартак» вышел из кризиса?

— По-моему, «Спартак» впервые победил после того, как появились разговоры о кризисе. Победа над «Рубином» ценна, но играл-то «Спартак» ни шатко, ни валко. Видно, что Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной. Удача в матче с «Рубином» была на стороне красно-белых – как и трибуны, как и мастерство отдельных исполнителей. Теперь впереди сложнейший сентябрь — с Лигой чемпионов, чемпионатом и Кубком России. Тогда и узнаем, вылез «Спартак» из ямы или нет.

MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса
Хавбек «Спартака» отметил 50-й гол в 100-м матче за команду, параллельно захватив титул лучшего игрока тура.

5. «Спартак» вот-вот продлит контракт Глушакова. Ещё один признак выхода из кризиса?

— Контракт отдельного футболиста никак не влияет на всю команду. На самого Глушакова такой момент может подействовать положительно, но для коллектива это рядовое событие. Ну и что, что он капитан? Сегодня капитан, завтра – нет. Сколько их уже было. Но если Денису продление контракта поможет в игре – только рады будем.

6. Почему «Зенит» два тура не может забить?

— «Зенит» в игре с «Динамо» вообще не понравился. Играл вяло и безынициативно, практически ничего не создал впереди. По крайней мере, за счёт осмысленных действий атакующей линии. Это должно настораживать болельщиков клуба, располагающего такими исполнителями в нападении. И так уже два тура подряд. Игра и результаты последних игр «Зенита» должны напрягать Манчини.

7. «Зенит» и «Локо» — на вершине. Кто станет третьей силой в этом сезоне?

— Я бы сказал, «Рубин». Команда Курбана Бердыева и сейчас идёт в группе лидеров, несмотря на последнее поражение. Убеждён, зимой казанцы будут ещё мощнее. А с учётом того, что «Рубин» в отличие от других фаворитов чемпионата игрой в еврокубках не обременён, именно он должен встать в лидирующую тройку-четвёрку к концу чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Рубин ФК Спартак Денис Глушаков Роман Широков
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
23:06 Самба Сов: после столкновения с Хольменом стал кричать: «Я!»
22:47 А. Егоров: судья обязан был показать вторую жёлтую карточку игроку «Энергомаша»
22:42 «Барселона» — «Ювентус»: Месси впервые забил Буффону
22:42 Кавани обошёл Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
22:38 Денис Черышев впервые за полгода готов выйти на поле
22:30 Мбаппе — первый игрок в возрасте до 19 лет, забивавший в ЛЧ за два разных клуба
22:30 Широков: игра и результаты последних матчей «Зенита» должны напрягать Манчини
22:29 Дзаппакоста — 100-й итальянец, забивший в Лиге чемпионов
22:18 Самба Сов: Веллитон сразу сказал: «Тебе понравится в Москве»
22:18 Асенсио не поможет «Реалу» в матче с АПОЭЛ
22:04 Судья рассказал, почему передумал показывать жёлтую карточку игроку «Энергомаша»
22:00 Широков назвал основного конкурента «Зенита» и «Локомотива» в РФПЛ
21:47 Гвардиола подтвердил, что Эдерсон может сыграть с «Фейеноордом»
21:44 Месси, Роналду, Касильяс и Пирло претендуют на премию Golden Foot
21:32 В «Соколе» прокомментировали скандальный судейский эпизод в игре с «Энергомашем»
21:27 «Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера
21:21 Широков: ни «Спартак», ни ЦСКА в последних матчах по игре не понравились
21:11 Каррера: «Спартак» готов играть с «Марибором» первым номером
21:07 Глушаков: о недооценке «Марибора» речи нет, «Спартак» готов к матчу на 100 %
21:01 А. Егоров: Идову не заслуживал удаления в матче «Амкар» — ЦСКА
20:58 Каррера — о том, что Адриано не пожал ему руку: проблем нет, мы всё решили
20:49 Стал известен стартовый состав «Бенфики» на матч с ЦСКА
20:44 «Барселона» — «Ювентус»: У. Дембеле впервые выйдет в стартовом составе хозяев
20:42 А. Егоров: фола на Кокорине не было, он упал, но это не основание для пенальти
20:37 А. Егоров: Попова нужно было удалять за фол против Канунникова
20:23 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Бенфикой»
20:09 Сарри: возможно, матч с «Шахтёром» будет определяющим для «Наполи» в ЛЧ
20:01 Павлюченко признан лучшим игроком августа в зоне «Центр» первенства ПФЛ
19:42 «Спартак» выделил болельщикам «Ливерпуля» 1145 билетов на матч в Москве
19:41 Хомуха: ничья в игре с «Бенфикой» будет для ЦСКА положительным результатом
19:41 Салах пропустил тренировку «Ливерпуля» в преддверии матча с «Севильей»
19:36 Бернард: если бы я говорил, что ничья с «Наполи» меня устроит – я бы обманул вас
19:28 Фонсека: наставник «Наполи» Сарри является лучшим итальянским тренером
19:21 Вагнер Лав: «Бенфика» — фаворит матча с ЦСКА, потому что играет дома
19:15 Новички «Амкара» встретились с болельщиками команды
19:10 Геркус и Штоффельсхаус провели встречу с игроками «Казанки»
18:53 Девятый выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
18:46 Определены лучший гол, сейв и футболист 3-го тура чемпионата Испании
18:40 На матче «Бенфика» — ЦСКА ожидается 40-45 тыс. зрителей
18:40 Пономарёв: верю, что сегодня Акинфеев продолжит сухую серию
18:34 Фред: Фонсека делает акцент на грамотной защите «Шахтёра» в матче с «Наполи»
18:16 Глава минспорта РТ: замены поля на стадионе «Казань Арена» не планируется
18:15 FA отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию Мане
18:04 Защитник «Вардара» перед матчем с «Зенитом»: надеемся продолжить победную серию
18:03 Пашинин: при подготовке к «Копенгагену» будем делать акцент на верховую борьбу
Все новости RSS
Партнерский контент